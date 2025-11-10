Premierul Ilie Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR
Digi24.ro, 10 noiembrie 2025 20:50
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din mai multe ministere în vederea pregătirii unei noi cereri de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, cerere care ar urma să fie depusă până la finalul lunii noiembrie.
Acum 5 minute
21:30
Fost judecător CEDO: Discursul politic este fundamentul unei democrații. Poate include termeni care „şochează sau deranjează” # Digi24.ro
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO, afirmă, luni seară, că jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice , iar exprimarea politică poate include termeni care „şochează, ofensează sau deranjează”. „Protecţia este maximă atunci când discursul vizează chestiuni de interes general, guvernanţă, transparenţă sau potenţiale conflicte de interese”, a transmis Iulia Motoc, adăugând că discursul care incită la ură rasială, discriminare, xenofobie nu se bucură de protecţie. Reacţia vine în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că a depus plângere penală împotriva icepremierului Oana Gheorghiu după declaraţiile referitoare la pensiile magistraţilor.
Acum 15 minute
21:20
Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România: dezvăluiri despre rețeaua mercenarilor lui Horațiu Potra # Digi24.ro
Parcursul pe care l-ar fi avut mercenarii lui Horațiu Potra a presupus lupte în Africa, pregătire militară în Balcani și destabilizare în România, potrivit unei investigații făcute de jurnaliștii ucraineni. Conform acestora, sute de mercenari ar fi făcut jocurile serviciilor secrete rusești. Recruții erau pregătiți de război în tabere din Serbia sau Bosnia Herțegovina, iar apoi erau testați în luptele din Congo.
21:20
Raluca Turcan: Plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu e o acţiune de intimidare în afara rolului constituţional # Digi24.ro
Plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu este un fapt grav, o acţiune de intimidare în afara rolului constituţional al Consiliului Superior al Magistraturii, a afirmat deputatul PNL Raluca Turcan.
Acum 30 minute
21:10
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale grele, decât să subvenționăm tractoare # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni că în opinia ei este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să se cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.
21:10
Prințul William: „Le-am spus copiilor totul despre boala lui Kate”. Dezvăluiri despre cum își petrece familia regală timpul liber # Digi24.ro
Prințul și prințesa de Wales au decis să le spună copiilor lor „totul” despre diagnosticul de cancer al lui Kate. Într-un an în care atât soția, cât și tatăl său au fost diagnosticați cu această boală, prințul William a declarat că el și Kate Middleton au decis să fie cât mai deschiși cu putință în legătură cu problemele de sănătate cu care se confruntă familia. Într-un interviu acordat televiziunii braziliene, William a recunoscut că cei doi soți s-au confruntat cu „întrebări dificile” din partea copiilor lor - George (12 ani), Charlotte (10 ani), și Louis (7 ani) -, dar au decis că sinceritatea este cea mai bună politică, scriu jurnaliștii The Times.
Acum o oră
21:00
NIcușor Dan a atacat la CCR legea care modifică regimul ariilor naturale protejate. Cum își motivează președintele acest demers # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Preşedintele consideră că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene.
20:50
Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova, a anunțat luni acţionarul Mihai Rotaru.
20:50
Seidler, USR, după plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Independența justiției nu e pensie specială” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat luni că, atunci când cineva, indiferent ce funcţie are, spune că nu e de acord cu pensiile speciale, nu atacă nici statul de drept, nici independenţa justiţiei, nici magistraţii, ci pensiile speciale luate la 48 de ani, egale cu salariul magistratului care munceşte, „adică un privilegiu”. Reacția sa vine după ce CSM a anunțat că a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu după declarațiile acesteia privind pensiile magistraților.
20:50
Acum 2 ore
20:10
Diana Loginova , cântăreața adolescentă rusă anti-război, a fost arestată la Sankt Petersburg pentru a treia oară într-o lună # Digi24.ro
O cântăreață rusă în vârstă de 18 ani și colegul ei de trupă au fost arestați duminică la Sankt Petersburg după ce au interpretat în public cântece anti-război, aceasta fiind a treia lor reținere într-o lună, informează TVP World.
20:00
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control generalizat” pe litoral. Buzoianu: „Plajele au fost practic prăduite” # Digi24.ro
Ministerul Mediului va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situația de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele, a declarat, luni, ministra Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a anunțat anterior că Apele Române au luat decizia de a nu prelungi contractele de închiriere a segmentului de plajă din Năvodari, în urma unui control derulat reieșind că din cele 75 de contracte, 62, respectiv circa 80%, aveau construcții ilegale pe acel spațiu.
Acum 4 ore
19:30
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA. „Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre” # Digi24.ro
Donald Trump a publicat luni o proclamaţie în care anunţă că săptămâna care începe în SUA este una a „anticomunismului” şi în care el îi atacă în treacăt pe adversarii săi progresişti, informează AFP.
19:20
Germania a expulzat din greşeală o minoritară uigură în China în loc de Turcia, punându-i viaţa în pericol # Digi24.ro
Germania a expulzat o azilantă de etnie uigură în China în loc de Turcia, a declarat luni o sursă a AFP. Eroarea birocratică i-ar fi putut pune în pericol viaţa femeii, care a reuşit să scape de pe aeroportul din Beijing.
19:20
Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelenski, aflat în centrul unei anchete majore de corupție # Digi24.ro
Timur Mindich, un om de afaceri care se află, potrivit unor surse, în centrul unei anchete majore de corupție, este un asociat apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, cu interese în multiple industrii. Mindich, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui, ar fi profitat de legăturile sale cu Zelenski și și-ar fi sporit dramatic influența în ultimii ani, potrivit investigațiilor jurnalistice.
19:00
Măsuri asigurătorii asupra unor bunuri de aproape 100 de milioane de lei, în cadrul Operaţiunii „Jupiter” # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dosarele penale instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) în cadrul operaţiunii „Jupiter”.
19:00
Donald Trump le cere controlorilor de trafic aerian din SUA să se întoarcă la muncă: Cine nu o face va fi „tras pe dreapta” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a cerut, luni, controlorilor de trafic aerian să se întoarcă la muncă, în contextul în care reducerile de zboruri ordonate de guvern și absențele personalului din traficul aerian continuă să provoace perturbări în traficul aerian din SUA, informează Reuters.
18:50
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu # Digi24.ro
Un primar din Argeș i-a făcut cadou de majorat fiicei sale un bolid de 150 de mii de euro. Și nu s-ar fi oprit aici. Potrivit presei locale, a mai dat 200 de mii de euro și pe petrecere. În declarația de avere, însă, edilului face public un singur salariu, de la primărie, pentru o funcție de inspector.
18:30
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării: Afacerea a fost coordonată de un actor statal # Digi24.ro
Apar noi informații despre mita de un milion de euro care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării. Octavian Berceanu, cel care a făcut denunțul la DNA, spune că afacerea ilegală ar fi fost coordonată de un actor statal. Ar fi fost vorba de Kazahstan, iar cei vizați de anchetă ar fi încercat să aducă în România armament sovietic pe care să-l vopsească și să-l vândă Ucrainei. Mai mult, Octavian Berceanu susține că gruparea voia să cumpere mai mulți politicieni, care să îi protejeze pe suspecți.
18:30
Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei. El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză # Digi24.ro
Un milionar rus a murit într-un accident tragic pe autostradă din Moscova. Bărbatul conducea în lamborghini cu 150km/h a pierdut controlul volanului și a lovit o barieră de protecție, informează Digi24.
18:20
Aproximativ 10% din veniturile totale Meta pentru anul trecut ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise # Digi24.ro
Potrivit unor documente Reuters, 10% din veniturile totale Meta pentru anul 2024 ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise. Tradus în cifre, înseamnă 16 miliarde de dolari, informează Digi24.
18:20
„Nu li se vor ierta greșelile”. ONU avertizează guvernele că vor plăti scump pentru foametea, conflictele și inflația din țările lor # Digi24.ro
Guvernele care nu reușesc să treacă la o economie cu emisii reduse de carbon vor fi învinovățite pentru foamete și conflicte în străinătate și se vor confrunta cu stagnare și inflație crescută în țara lor, a avertizat luni șeful ONU pentru climă, la începutul negocierilor privind clima din cadrul COP30, anunță The Guardian.
18:10
Moment de reculegere, în plenul Senatului, pentru Mihaela, femeia ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul partener # Digi24.ro
Plenul Senatului a ţinut, luni, un moment de reculegere, la solicitarea senatoarei PSD Victoria Stoiciu, pentru Mihaela, femeia ucisă în mod barbar de către fostul ei partener, cu 15 lovituri de cuţit şi pentru toate celelalte 50 de femei care au fost ucise în acest an, în România.
17:40
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarațiile de la Digi24 # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia din cadrul emisiunii În fața ta de la Digi24. CSM susține că Gheoeghiu „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”, potrivit unui comunicat al instituției.
Acum 6 ore
17:30
Comisarul şef Gheorghe Avram, de la Poliția Pitești, cercetat de DIICOT pentru organizarea de jocuri de noroc ilegale și camătă # Digi24.ro
Un poliţist cu funcţie de comandă în cadrul Poliţiei municipiului Piteşti a fost ridicat şi dus la audieri, luni, într-un dosar în care procurorii DIICOT anchetează fapte de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi jocuri de noroc organizate fără licenţă. Potrivit presei locale este vorba despre comisarul şef Gheorghe Avram, adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Piteşti. Procurorii îl suspectează că a aderat la un grup format din alte trei persoane.
17:30
Un membru al Gărzii Elveţiene a Vaticanului, anchetat pentru un presupus incident antisemit # Digi24.ro
Garda Elveţiană, unitatea militară specială însărcinată cu protecţia papei, îl investighează pe unul dintre membrii săi după relatări privind un presupus incident antisemit luna trecută, a anunţat luni Vaticanul, citat de Reuters.
17:20
UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau chiar împrumuturi pentru a finanța Kievul. Rusia amenință cu un „răspuns dureros” # Digi24.ro
Uniunea Europeană va discuta joi două modalități principale de a strânge fonduri pentru Ucraina: împrumuturi sau, mai probabil, utilizarea activelor rusești înghețate, a declarat un înalt oficial al UE, citat de Reuters. Miniștrii de finanțe ai UE se reunesc la Bruxelles după ce liderii blocului comunitar s-au angajat, pe 23 octombrie, să acopere nevoile Ucrainei pentru perioada 2026-2027 și au solicitat Comisiei Europene să pregătească opțiuni în acest sens.
17:20
Primele ninsori la câmpie pot apărea chiar din noiembrie. Ce spune Florinela Georgescu despre „anomalia de temperatură” de acum # Digi24.ro
Primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, adică în zonele joase, ar putea apărea în luna noiembrie, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.
17:20
Legea Nordis a fost scoasă de la sertar și dezbătută în ședința Camerei Deputaților. Când ar putea fi adoptată # Digi24.ro
Legea Nordis a fost dezbătută în ședința de luni a Camerei Deputaților, după ce PNL a cerut introducerea proiectului pe ordinea de zi. În urmă cu o săptămână, liberalii au avut o solicitare similară, ca răspuns la inițiativa PSD de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan la raport în Parlament. Votul final va avea loc miercuri.
17:00
Celebrul manelist Dani Mocanu și fratele său au fost prinși, conform surselor Digi24, de către poliția Italiană în apropierea orașului Napoli din Italia. Manelistul era condamnat la patru ani de executare pentru tentativă de omor.
17:00
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă # Digi24.ro
Şeful CNAIR Cristian Pistol anunţă că luni a fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea Margina -Holdea a autostrăzii A1. precizând că, la sfârşitul lui 2026, se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.
16:50
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București # Digi24.ro
România rămâne un partener activ în eforturile internaționale de promovare a integrității, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Demnitarul a participat la cea de-a XV-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN) organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție, care reunește procurori, anchetatori și experți din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și din state membre OCDE. Evenimentul își propune promovarea bunelor practici internaționale în domeniul aplicării legislației anticorupție, a anunțat Direcția Națională Anticorupție într-un comunicat.
16:40
Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare” # Digi24.ro
După fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România, aproximativ 1.100 de angajați au părăsit banca, iar alți 450–500 urmează să plece, potrivit Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci. Digi24.ro a cerut un punct de vedere oficial de la UniCredit Bank, iar instituția a respins informațiile privind concedieri masive, susținând că plecările au avut loc doar în baza unui program voluntar, agreat cu sindicatele.
16:30
Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană. Deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor # Digi24.ro
O explozie uriașă a avut loc luni la intrarea într-o stație de metrou în capitala indiană, New Delhi. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului. Momentan nu se cunoaște numărul victimelor în urma deflagrației.
16:30
Femeile transgender vor fi interzise la toate evenimentele olimpice feminine. Argumentele de la baza deciziei (The Times) # Digi24.ro
Comitetul Olimpic Internațional (COI) urmează să anunțe interzicerea femeilor transgender în competițiile feminine la începutul anului viitor, după o analiză științifică a dovezilor privind avantajele fizice permanente ale nașterii de sex masculin, potrivit The Times.
16:30
Psihiatrul Cristian Andrei, cercetat pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente # Digi24.ro
Psihiatrul Cristian Andrei, care a avut apariţii în mass media în calitate de psihoterapeut, dar care ar fi desfăşurat activităţile fără a deţine atestatele legale necesare, este cercetat de poliţişti pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, potrivit Agerpres, care citează surse judiciare.
16:20
Sindicaliștii cer întâlniri cu liderii partidelor din coaliție, înaintea protestului de miercuri din Piața Victoriei # Digi24.ro
Blocul Național Sindical a transmis, luni, liderilor partidelor politice aflate la guvernare scrisori oficiale prin care solicită organizarea unor întâlniri cu conducerile PNL, PSD, USR și UDMR, în vederea discutării revendicărilor pe care le vor avea bugetarii la protestul pe care îl organizează, miercuri în Piața Victoriei.
16:10
Germania consideră că generalul ucrainean Valerii Zalujnîi a coordonat sabotajul conductelor Nord Stream # Digi24.ro
Anchetatorii germani au stabilit că un grup de ucraineni care ar fi aruncat în aer conductele de gaze Nord Stream din Marea Baltică au acționat sub comanda lui Valerii Zalujnîi, pe atunci comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit The Wall Street Journal.
16:10
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%” # Digi24.ro
Un transport agabaritic cu un avion a stârnit panică. Imagini cu un avion pe străzile din Capitală au devenit prilejul unor conspirații pe Tiktok. De la aterizări forțate mușamalizate până la acoperire ordonată de sus, clipurile au devenit virale. Fuzelajul aeronavei era doar mutat sub escorta Poliției, pentru a fi transformat într-un hotel în județul Brașov.
15:50
Atac armat în Franța. Agresorul care avea un cuțit asupra sa a fost împușcat mortal la fața locului de către forțele de ordine # Digi24.ro
Polițiștii din Lorient, Franța au folosit armele luni, 10 noiembrie 2025 pentru a opri un bărbat care a încercat să înjunghie alți pietoni. În urma intervenției forțelor de ordine, atacatorul a murit.
15:50
Grindeanu, despre declarațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților: „Un populism grețos. Nu mai suntem în zona de ONG-uri” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a catalogat drept „populism grețos” declarațiile unor reprezentanți ai Guvernului, mai exact ale Oanei Gheorghiu, cu privire la pensiile magistraților, despre care a spus că „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit” și înțelege că le este greu să se desprindă de veniturile mari pe care le au. Președintele PSD a adăugat că putea să existe, în aceste 3 săptămâni de la decizia CCR, un proiect privind pensiile magistraților care să parcurgă deja prrocesul de avizare, „astfel încât să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie”.
15:40
Trump îl roagă pe „mult-stimatul” Lukașenko să mai elibereze 50 de deținuți politici. A numit și un emisar pentru Minsk # Digi24.ro
Donald Trump a decis să-l numească pe John Cole, care a ajutat la negocierea cu Alexander Lukașenko pentru eliberarea a peste cincizeci de deținuți politici, în calitate de trimis special în Belarus. Acum, președintele SUA speră că Lukașenko va elibera încă o dată aceeași cantitate.
15:40
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, ne explică cum acordăm primul ajutor în caz de retenție urinară.
Acum 8 ore
15:30
La Washington va începe joi cel mai mare festival de film românesc din Statele Unite, anunță Ambasada României în SUA. Festivalul va fi deschis cu propunerea României pentru Oscar, „Jaful secolului”.
15:20
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol # Digi24.ro
Poliţia Română a declanşat o anchetă internă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, după cazul femeii de 25 de ani din comuna Beciu, care a fost ucisă sâmbătă pe stradă de fostul soţ, în timp ce se afla alături de copilul lor de trei ani. Victima avea emis un ordin de protecţie împotriva agresorului şi îl reclamase anterior pentru răpire şi viol, însă bărbatul a fost lăsat în libertate.
15:20
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică # Digi24.ro
O nouă ordonanță de urgență le dă cetățenilor, primăriilor și firmelor mici posibilitatea să-și producă singuri energia electrică și chiar să o vândă în comunitatea locală. Ordonanța de Urgență 59/2025 stabilește regulile pentru funcționarea „comunităților de energie” și este considerată de Asociația Prosumatorilor din România drept cel mai important pas făcut până acum pentru ca energia să ajungă direct „în mâinile oamenilor”.
15:20
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui # Digi24.ro
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că i-a cerut ministrului Transporturilor Ciprian Şerban să trimită către cabinetul premierului Ilie Bolojan o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară Mihai Barbu. Președintele PSD a adăugat că se aşteaptă ca această revocare să fie semnată foarte repede.
15:00
Fostul președinte al Republicii Franceze Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare luni, justiția acceptând cererea sa de punere în libertate, anunță BFMTV. El a fost încarcerat la închisoarea La Santé pe 21 octombrie. După 20 de zile, Curtea de Apel a examinat luni cererea sa de eliberare.
15:00
Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul # Digi24.ro
Mitropolitul Nestor (Evghenii Sirotenko) al Korsunului și Europei Occidentale a fost destituit din funcția de conducere a exarhatului Europei Occidentale. Decizia a fost luată de patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), invocând începerea procedurilor judiciare ecleziastice împotriva arhiepiscopului.
15:00
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti, intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care ar urma să aibă loc în Capitală, după ce în luna septembrie s-a desfăşurat la Braşov. Ministrul a arătat că apreciază reacţia rapidă a CNA şi se bazează în continuare că va bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale.
14:50
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile # Digi24.ro
Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie.
