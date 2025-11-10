Seidler, USR, după plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Independența justiției nu e pensie specială”

21:10

Prințul și prințesa de Wales au decis să le spună copiilor lor „totul” despre diagnosticul de cancer al lui Kate. Într-un an în care atât soția, cât și tatăl său au fost diagnosticați cu această boală, prințul William a declarat că el și Kate Middleton au decis să fie cât mai deschiși cu putință în legătură cu problemele de sănătate cu care se confruntă familia. Într-un interviu acordat televiziunii braziliene, William a recunoscut că cei doi soți s-au confruntat cu „întrebări dificile” din partea copiilor lor - George (12 ani), Charlotte (10 ani), și Louis (7 ani) -, dar au decis că sinceritatea este cea mai bună politică, scriu jurnaliștii The Times.