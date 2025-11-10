Dr. Cristian Andrei răspunde acuzațiilor: „Nu mă dau psiholog, nu am nevoie să mă dau psiholog”

15:30

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu este acceptabil ca premierul să refuze să vină în Parlament pentru informări. „Nu se poate să nu vii. Nu se prea poate. Nu se poate să nu vii”, a declarat Grindeanu, precizând că subiectul va fi discutat marți în ședința coaliției.