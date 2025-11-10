Cutremur în fotbalul din Turcia: jucători de la Galatasaray și Besiktas, implicați în scandalul uriaș de pariuri!

20:10

Am fost încântat, entuziasmat, chiar impresionat de ce au reușit să construiască pentru acest sezon, în acest sezon, trioul Mirel Rădoi - Mihai Rotaru - Mario Felgueiras. Din primele meciuri, Craiova mi s-a părut principala favorită la titlu. Când am mai văzut și cum a câștigat Craiova la Viena, după ce reușise în preliminarii, am crezut chiar că Universitatea poate fi ceva similar cu FCSB din stagiunea trecută, cu succes în paralel și-n SuperLigă, și-n Europa. ...