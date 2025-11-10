Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr.
Cancan.ro, 10 noiembrie 2025 21:30
Un nou început pentru Lavinia Pîrva! Soția lui Ștefan Bănică Jr. a început să studieze un domeniu total diferit față de industria muzicală. Bruneta s-a înscris la facultate, iar acum a vorbit deschis despre alegerea […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
21:40
Săptămâna începe mai bine cu zâmbete și voie bună! Nimic nu înviorează mai mult zilele obișnuite decât câteva glume bine alese, care să te facă să râzi și să uiți de stres. CANCAN.RO îți va […]
Acum 15 minute
21:30
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr. # Cancan.ro
Un nou început pentru Lavinia Pîrva! Soția lui Ștefan Bănică Jr. a început să studieze un domeniu total diferit față de industria muzicală. Bruneta s-a înscris la facultate, iar acum a vorbit deschis despre alegerea […]
Acum o oră
20:50
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’” # Cancan.ro
Vecinii Mihaelei, tânăra ucisă de soț în fața unuia dintre copiii lor, au făcut dezvăluiri cutremurătoare. Tânăra mămică a încercat de nenumărate ori să scape de Gigi și a cerut ajutorul autorităților. Totuși, atunci când […]
Acum 2 ore
20:30
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul # Cancan.ro
La doar câteva zile după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență, fiica sa, Nidia Moculescu, a oferit primele declarații despre starea de sănătate a tatălui ei. Celebrul compozitor, în vârstă de 88 de […]
20:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:00
Vremea rămâne ploioasă! Scad temperaturile și persistă ceața. Autoritățile pregătesc scenariile pentru o iarnă geroasă # Cancan.ro
Se anunță o perioadă cu vreme rece și condiții meteo dificile în mare parte din țară, în timp ce autoritățile trag semnale de alarmă privind consumul de energie pentru iarna care urmează. Temperaturile scăzute, ceața […]
19:50
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei. Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul! # Cancan.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Teleorman! Tatăl Mihaelei, tânăra ucisă de soț în fața unuia dintre copiii lor, a făcut dezvăluiri cutremurătoare. O eroare gravă ar fi dus la tragedie. Femeia […]
Acum 4 ore
19:10
Horoscopul zilei de marți, 11 noiembrie 2025. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte! Berbec Totul se poate destabiliza pentru tine chiar și în urma unei mici schimbări. Deși acum poate părea […]
19:00
Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa, de fapt. Ce spune despre mama lui Adi Rus: „Biata de ea” # Cancan.ro
Vlăduța Lupău se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes în industria muzicală și o familie frumoasă aături de Adi Rus, pe care l-a făcut tătic de doi băieți. Cei doi reușesc […]
19:00
Trapperul Gheboasă, cel care a isterizat o lume întreagă la Untold atunci când a cântat în fața sutelor de mii de oameni cuvinte vulgare și, ulterior a fost prins cu substanțe interzise asupra sa, a […]
18:30
Primele vedete din România care au împodobit bradul în noiembrie: „Când așa vor copiii, nu ai ce să faci” # Cancan.ro
Se pare că spiritul sărbătorilor a cuprins deja vedetele din showbizul românesc, care nu au mai avut răbdare până în decembrie pentru a-și împodobi bradul de Crăciun.Un cuplu celebru a ales să aducă magia iernii […]
18:10
Dr. Cristian Andrei este cercetat de Poliție pentru faptele de agresiune! Ce au transmis oamenii legii # Cancan.ro
Continuă problemele pentru dr. Cristian Andrei! Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu, după informațiile grave care au ieșit la iveală despre cunoscutul psihiatru. Cercetările sunt în desfășurare, urmând să se stabilească circumstanțele […]
Acum 6 ore
17:40
Donald Trump, umilit din nou în public! Cum au reacționat americanii de pe stadion, când președintele SUA a citit Constituția # Cancan.ro
Donald Trump a fost huiduit la un meci de fotbal american, unde a devenit primul președinte aflat în funcție, din ultimele cinci decenii, care a asistat la o partidă din sezonul regulat al NFL. Liderul […]
17:30
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum # Cancan.ro
Informația momentului! Dani mocanu și Nando au fost prinși, după patru zile de la condamnările definitive pe care le-au primit. În cele din urmă, oamenii legii i-au arestat în Italia, în apropiere de Napoli. Cum […]
17:20
Primul trailer al filmului despre viața lui Michael Jackson este online. Cine joacă personajul principal + când va fi lansat # Cancan.ro
Vești mari pentru fanii lui Michael Jackson! Primul trailer al filmului despre viața regelui muzicii pop a fost lansat. Rolul principal va fi jucat chiar de Jaafar Jackson, nepotul starului. Află mai multe detalii în […]
17:10
Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a doua operație pe coloană” # Cancan.ro
Monica Anghel a explicat motivul pentru care a ajuns recent pe mâna medicilor. În urmă cu aproape două săptămâni, artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din spital, iar imaginea, însoțită de mesajul […]
17:10
Știrista de la Pro TV, schimbare MAJORĂ! A făcut un pas important pentru un nou capitol: „Încerc să îmi dau seama care e echilibrul pentru mine” # Cancan.ro
Ramona Păun și Cosmin, nepotul lui George Mihăiță, s-au căsătorit vara trecută la New York și au planuri mari legate de familie. Așa că au făcut primii pași spre un cămin conjugal mai spațios. Mai […]
17:10
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală # Cancan.ro
Este știrea momentului! La patru zile de când au fost condamnați la închisoare cu executare, Dani Mocanu și fratele său, Nando, au fost prinși. Cei doi infractori erau dați în urmărire generală. În cele din […]
17:00
Luna noiembrie poartă vibrația lui 11, un Număr Maestru, asociat de numerologi cu planuri superioare, divinitate și treziri spirituale. Ziua de 11.11.2025 va fi una specială pentru multe persoane, având codul numeric 111. În astrologie, […]
16:40
De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv # Cancan.ro
Mirei Rădoi a renunțat la Universitatea Craiova. Antrenorul și-a dat demisia, după înfrângerea cu UTA Arad (scor 1-2) din Superliga României la fotbal. De ce a luat această decizie? Află în rândurile de mai jos […]
16:20
Test de inteligență | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascunde numărul ’86’ în doar 9 secunde! # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență foarte interesant, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică ce o să vă pună gânduri. Trebuie […]
16:00
De ce a renunțat Laura Giurcanu la modeling, de fapt. Chinul din spatele industriei: „Niște apartamente oribile” # Cancan.ro
Laura Giurcanu a vorbit despre decizia de a renunța la modeling, după o carieră de câțiva ani. Influencerița a pășit prima data pe podium în clasa a VIII-a, dar nu regretă această decizie. Află mai […]
15:50
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Analiza primului transfer făcut de Gigi Becali și dezvăluirile halucinante din vestiarul naționalei: discutăm cu Dinu Todoran # Cancan.ro
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB vine după remiza de […]
Acum 8 ore
15:40
Tatăl Mihaelei, femeia ucisă de iubitul din Teleorman, amendat de două ori pentru că a sunat la 112! „Nu luau măsuri, nu luau nimic” # Cancan.ro
Cazul tinerei în vârstă de 25 de ani și mamă a trei copii care a fost ucisă de soț a revoltat o întreagă țară. După o zi de la tragedia care s-a petrecut chiar sub […]
15:10
Nu mai e o noutate faptul că Paul Surugiu Fuego este extrem de iubit și apreciat în Republica Moldova, acolo unde este, din anul 2012, și “Artist al Poporului”, aceasta fiind cea mai înaltă distincție […]
15:00
Ce spune dr. Cristian Andrei despre bărbații care au relații cu fete mult mai tinere: „Ideea e să fie fertil” # Cancan.ro
Doctorul Cristian Andrei, cel care este în centrul atenției în scandalul momentului, a dezbătut de-a lungul carierei sale mai multe teme importante dintr-o relație. Printre acestea s-a numărat și vârsta mare de diferență. Ce spunea […]
15:00
Primarul Buzăului, Constantin Toma, s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu: „Împreună chiar putem dezvolta proiecte de anvergură, care să facă viața buzoienilor mai bună” # Cancan.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a făcut mărturisiri importante după întâlnirea pe care a avut-o astăzi, la Palatul Comunal, cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Marcel Ciolacu, fost premier și candidat la președinția Consiliului Județean […]
14:50
Daniel Pavel, separat de soție! Motivul pentru care prezentatorul TV a plecat o lună de acasă: „Și-a făcut singur bagajele” # Cancan.ro
Daniel Pavel, prezentatorul noului show de la Pro TV, „Desafio”, se află de câteva zile în Thailanda. Iar soția lui care l-a însoțit mereu la Survivor, a rămas pentru prima oară singură acasă. Ce face […]
14:50
Dani Mocanu, somat de Poliția Română! Ce pedeapsă gravă riscă pentru evadare + Cum și-ar fi pregătit fuga # Cancan.ro
Situația nu este deloc roz pentru Dani Mocanu. Joi, 6 noiembrie 2025, manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Însă, acesta și fratele lui, Nando, care a primit o condamnare de […]
14:30
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport # Cancan.ro
Tragedie fără margini lângă Craiova. Un tânăr de doar 20 de ani, fotbalist la o echipă locală, s-a stins din viață după ce a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. […]
14:00
Pensionarii care pot primi până la 700 de lei în plus, înainte de Crăciun! Cine se încadrează # Cancan.ro
Vești bune pentru pensionari! Vor primi de la stat până la 700 de lei în plus la pensie. Ce categorie de seniori vor beneficia de această sumă și când intră banii? Află în articol mai […]
13:50
Ce specializare susține dr. Cristian Andrei că are. Detalii neștiute despre copilăria lui: tatăl a făcut închisoare de două ori. Care e motivul? # Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei este unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, iar acum se află în mijlocul unui scandal uriaș. De-a lungul timpului, acesta a apărut în numeroase emisiuni și a vorbit despre activitatea […]
Acum 12 ore
13:40
Câte calorii are coliva, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul: „Noroc că nu o consumăm prea des” # Cancan.ro
Mihaela Bilic este cunoscută pentru recomandările ei sănătoase și gustoase. Celebrul nutriționist spune adevărul despre colivă, preparatul tradițional îndrăgit de mulți români. Deși coliva este asociată în mod obișnuit cu parastasele și pomenirile pentru cei […]
13:20
Ce spunea dr. Cristian Andrei despre cele două soții pe care le-a avut: „Nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații” # Cancan.ro
Psihoterapeutul Cristian Andrei este unul dintre cei mai cunoscuți din România. De-a lungul carierei sale, el a fost invitat de multe ori în emisiuni, podcast-uri sau a oferit interviuri. Ce spunea el în urmă cu […]
13:00
Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune: „Eu renunț la practică mâine.” Ce susține că a făcut cu cele două femei, în cabinet # Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei este în mijlocul unui scandal de proporții. De mai bine de 20 de ani aceasta este promovat drept unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, însă nu ar avea niciun atestat […]
13:00
Nuntă secretă în showbizul românesc! Cele două vedete au spus „Da!” înainte să devină părinți # Cancan.ro
TJ Miles și Francisca au făcut marele pas! Aceștia au devenit soț și soție în fața Lui Dumnezeu. Cei doi îndrăgostiți au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire pentru totdeauna. Cum arată artista […]
12:30
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: „M-a luat în brațe și m-a sărutat pe gât” # Cancan.ro
Doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți de la noi, se află în mijlocul unui scandal de proporții. Două foste paciente îl acuză de hărțuire sexuală din timpul ședințelor de terapie. Află mai […]
12:00
Panică lângă blocul care a explodat în Rahova! Un alt sigiliu a fost rupt. Autoritățile sunt în alertă maximă # Cancan.ro
Locatarii unui bloc din Rahova au fost din nou în alertă după ce au simțit miros de gaz într-un bloc vecin celui care a fost distrus cu aproape o lună în urmă. După ce mirosul […]
11:50
Drama ascunsă din familia Mihaelei, tânără ucisă de soț în Teleorman! Prinții ei și-ar mai fi pierdut un copil # Cancan.ro
Lacrimi și multă durere în familia Mihaelei, tânără de 26 de ani ucisă de partenerul său. Femeia a fost omorâtă în plină stradă, chiar în fața bisericii. Părinții acesteia își strigă cu disperare suferința. Se […]
11:40
Revine în emisiunea „Visuri la Cheie”, după o absență de 4 sezoane! Cu cine va filma Dragoș Bucur # Cancan.ro
O revenire spectaculoasă va avea loc în sezonul cu numărul 12 de la Visuri la cheie. Filmările au început deja, iar persoana care a lipsit timp de 4 sezoane s-a alăturat proiectului, din nou. Despre […]
11:20
Anchetă în Poliția Română după moartea femeii din Teleorman! Ce încearcă autoritățile să afle după moartea tragică a tinerei de 26 de ani # Cancan.ro
Inspectoratul General al Poliției Române a trimis o echipă de control la IPJ Teleorman pentru a verifica modul în care polițiștii au intervenit în cazul femeii ucise de soțul ei, în fața copilului, deși exista […]
11:10
Octav Stroici, românul mort sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, a fost adus acasă. Unde va fi înmormântat # Cancan.ro
Trupul lui Octav Stroici, românul în vârstă de 66 de ani care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti din Roma, a fost adus acasă. Află mai multe detalii în articol! Luni, 3 noiembrie […]
11:10
Închisoare pe viață pentru cei care își omoară partenerele! Ministrul Justiției anunță că legea este în lucru: „E inadmisibil” # Cancan.ro
Un nou femicid a avut loc în România. De această dată o tânără de numai 26 de ani a fost ucisă cu sânge rece chiar de către partenerul său. În urma celor întâmplate, ministrul Justiției, […]
10:40
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, […]
10:30
Finala Asia Express 2025, tot mai aproape. În ce zi vezi cine a câștigat marele premiu de 30.000 de euro # Cancan.ro
După un drum lung, competiția Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi de marea finală. Echipele de curajoși s-au împuținat și doar trei au mai rămas în cursă. Acum, acestea se pregătesc să joace […]
10:30
Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat! Cât a costat biletul care i-a adus unui român suma de 9,66 milioane de euro # Cancan.ro
Loteria Română a mai făcut fericit un român! Duminică seara a fost câștigat marele premiu de la tragerea Loto 6/49. Marele câștigător a plătit doar 12 lei pe un bilet și a câștigat 9,66 milioane […]
10:30
Surpriză colosală pentru Loredana, în culise la Sala Palatului. Marea vedetă a României care a așteptat-o cu un buchet de flori: „Unică” # Cancan.ro
Seara de 8 noiembrie a fost una specială și plină de emoție la Sala Palatului din București. Loredana Groza a susținut un concert spectaculos, intitulat “Măiastra”, iar acest eveniment a fost unul extrem de emoționant. […]
09:50
Doliu în lumea muzicii! Unul dintre marii artiști ai României s-a stins din viață: „A încheiat lupta” # Cancan.ro
Este doliu în lumea artistică din România! Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de folk din țară s-a stins din viață. Acesta și-a dat ultima suflare la vârsta de 67 de ani, fiind […]
09:40
S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a murit, în timp ce gonea pe șosea # Cancan.ro
Tragedie fără margini în apropiere de Craiova. În această dimineață a avut loc un accident cumplit în care a fost implicat și un tânăr fotbalist. Cum s-a întâmplat tragedia – vedeți în rândurile de mai […]
09:10
Vlad Gherman, adevărul despre chinul transformării sale: „Săraca Oana, mai avea puțin și divorța de mine” # Cancan.ro
Vlad Gherman este unul dintre cei mai iubiți actori din România. Acesta a vorbit recent despre una dintre cele mai importante transformări din viața sa. Actorul a povestit despre cum a reușit să își schimbe […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.