Liga Europa: Fenerbahce contestă la UEFA arbitrajul din meciul cu Viktoria Plzen
News.ro, 10 noiembrie 2025 21:30
Clubul turc Fenerbahce a anunţat luni că a depus o plângere la UEFA pentru a contesta deciziile arbitrului din timpul meciului împotriva grupării cehe Viktoria Plzen, de joi seară (0-0), contând pentru Liga Europa.
