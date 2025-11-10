VIDEO EXCLUSIV | Cum pierd pompierii ieșeni secunde prețioase înghesuiți în trafic. Blocaj total în Metalurgie, care poate duce la vieți pierdute

04:20

Istoricul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru „Ziarul de Iași", absența bazelor militare majore în Moldova prin faptul că armata RPR și RSR nu s-a pregătit niciodată să lupte împotriva URSS. Regimul comunist era subordonat Moscovei, astfel că nu exista vreo strategie de apărare a estului țării. După 1990, din armată „s-a furat" și nu s-a construit aproape nimic. Nici după invazia Rusiei în Georgia (2008) sau anexarea Crimeei (2014) nu au existat dezbateri serioase despre apărarea Moldovei, iar măsuri concrete s-au luat abia după 2022, arată Goșu.