Cine e șeful Poliției Teleorman, județul unde o mamă de 26 de ani a fost ucisă deși avea ordin de protecție?
Newsweek.ro, 10 noiembrie 2025 21:30
Tragedia de la Teleorman a îndoliat țara. Este o altă mamă tânără, ucisă de soț. Avea copilașul de 3...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
21:40
Nicuşor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a atacat la Curtea Constituţională a României legea care modific...
Acum 15 minute
21:30
Cine e șeful Poliției Teleorman, județul unde o mamă de 26 de ani a fost ucisă deși avea ordin de protecție? # Newsweek.ro
Tragedia de la Teleorman a îndoliat țara. Este o altă mamă tânără, ucisă de soț. Avea copilașul de 3...
Acum o oră
21:10
Toyota Land Cruiser LC300 blindată, noua vedetă a operațiunilor militare și de transport NATO # Newsweek.ro
Compania britanică NP Aerospace a dezvăluit noul său model blindat Toyota Land Cruiser LC300 ce marc...
20:50
Benzinarii din Rusia pun alcool în benzină, atât de mare e criza. Ce fel de benzină este folosită în Rusia # Newsweek.ro
Benzinarii din Rusia au ajuns să pună alcool în benzină, atât de mare este criza. Ce fel de benzină ...
Acum 2 ore
20:40
România, aleasă în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii # Newsweek.ro
România a fost aleasă în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Siste...
20:20
Apel neașteptat al Irlandei care preia șefia UE, către Franța. ”Trimiteți-ne o navă de război” # Newsweek.ro
Începând cu 1 iulie 2026, Irlanda va deține președinția Consiliului Uniunii Europene (UE) timp de șa...
20:10
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat, în data de 10 noiembrie a.c., Forumul d...
20:10
Misterul bolii Alzheimer. De ce pacienții nu îi mai recunosc pe cei dragi? Sunt 55.000.000 de bolnavi # Newsweek.ro
Puține momente sunt mai dureroase decât ziua în care o persoană care suferă de Alzheimer nu te mai r...
19:50
Indicele FTSE 100 atinge un nivel-record, după ce închiderea bursei din SUA a declanșat o creștere a pieței # Newsweek.ro
Indicele bursier major FTSE 100 atinge un nivel record, după ce închiderea bursei din Statele Unite ...
Acum 4 ore
19:40
China confirmă reluarea exporturilor de cipuri Nexperia, destinate exclusiv uzului civil # Newsweek.ro
China confirmă reluarea exporturilor de cipuri Nexperia, care sunt destinate exclusiv uzului civil. ...
19:20
Problemele cu memoria sunt din ce în ce mai frecvente în rândul persoanelor sub 40 de ani. Care e explicația? # Newsweek.ro
Cel mai recent studiu privind starea de spirit a americanilor a fost publicat și relevă o creștere î...
19:00
Partener de afaceri al lui Zelenski fuge înainte să fie călcat de „mascați”. De ce îl acuză și FBI? # Newsweek.ro
Un fost partener de afaceri al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina sub ac...
18:50
CSM o acuză pe Oana Gheorghiu „atacuri la adresa unei puteri constituționale”. Ce a spus de pensiile speciale? # Newsweek.ro
CSM o acuză pe Oana Gheorghiu „atacuri la adresa unei puteri constituționale” după ce vicepremierul ...
18:50
Marea Britanie oferă sprijin militar Belgiei după o serie de incursiuni suspectate ale dronelor ruse...
18:30
De ce se taie ramurile copacilor în noiembrie. Greșeala care poate răni scoarța fără să-ți dai seama # Newsweek.ro
Tăierea ramurilor în această perioadă poate răni scoarța fără să-ți dai seama. Copacii intră în repa...
18:10
Șeful Băncii Austriei, demis pentru venituri uriașe de 16.000€/lună. Isărescu are cu 8.000€ mai mult # Newsweek.ro
Șeful Băncii Naționale a Austriei a fost demis după un scandal fiind acuzat că avea venituri uriașe,...
17:50
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a subliniat că fenomenul corupției este „tot mai sofisticat” ...
Acum 6 ore
17:40
Dani Mocanu a fost arestat împreună cu fratele său în Napoli. Sunt condamnați la tentativă de omor # Newsweek.ro
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, ...
17:30
VIDEO 24 de avioane F-35B de 100.000.000$ urcate pe un portavion de 3 miliarde $. Ce misiune au? # Newsweek.ro
Nava amiral a Marinei Regale Britanice, HMS Prince of Wales, transportă acum 24 de avioane de vânăto...
17:20
Realizare „epocală”! CFR reușit să modernizeze 5,8 km de cale ferată, de la 70 km/h la 160 km/h, în 8 ani # Newsweek.ro
În timp ce în țările din Vest trenurile zboară și cu peste 300 km/h de zeci de ani, în România nici ...
17:20
Soarta pensiilor speciale, decisă la Cotroceni. Bolojan și Nicușor Dan au stabilit cu cât vor fi tăiate # Newsweek.ro
Liderii partidelor de la guvernare urmează să se întâlnească marți, de la ora 10:00, cu primarul gen...
17:00
Cum poți să rămâi fără bani la pensie? Greșeala pe care o fac pensionarii îi lasă fără niciun leu în cont # Newsweek.ro
Pensionarii sunt expuși unor riscuri foarte mari în momentul în care dau acces oricui la contul pe c...
16:50
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a întări apărarea Ucrainei împotriva Rusiei # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va achiziționa 25 de sisteme de apărare antia...
16:40
Manelistul Dani Mocanu este dat în urmărire generală de autoritățile române. El a fost condamnat la ...
16:30
VIDEO Când vom putea merge de la Boița la Nădlac pe autostradă? A fost străpunsă o nouă galerie de tunel # Newsweek.ro
După finalizarea secțiunii Margina – Holdea a autostrăzii A1, care include un ansamblu de tuneluri, ...
16:30
Grindeanu: USR trebuie să fie acum la guvernare, dar PSD nu va avea o atitudine umilă în coaliție # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu afirmă că prezența USR la guvernare este necesară în acest moment, însă nu exclude s...
16:20
Elon Musk susţine că banii tradiţionali vor dispărea, iar valoarea va fi măsurată în energie, nu în bani # Newsweek.ro
Miliardarul Elon Musk consideră că, în viitor, economia globală ar putea renunţa la banii tradiţiona...
16:10
Mihai Rotaru anunţă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: "A fost o decizie a lui" # Newsweek.ro
Acţionarul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a confirmat că Mirel Rădoi a ales să părăse...
16:00
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie # Newsweek.ro
Pensionarii care au ales să primească pensia pe card în luna noiembrie trebuie să știe că ar putea o...
15:50
Visezi la o mașină electrică de lux Maserati de 200.000 $? Unde o găsești cu 50.000 $ reducere # Newsweek.ro
Vânzările de mașini electrice sunt slabe, cu mult sub previziuni, peste tot în lume. Dar într-o țară...
Acum 8 ore
15:30
Grindeanu anunță câți oameni vor fi concediați. Ce zice de „trenul suveranist Anca Alexandrescu”? # Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații legate de concedierile de la stat. Grindeanu...
15:20
WSJ: Fostul comandant al forțelor armate ucrainene, Zalujni, s-a aflat în spatele sabotajului Nord Stream # Newsweek.ro
Anchetatorii germani sunt convinși că gruparea ucraineană care ar fi aruncat în aer conductele de ga...
15:20
Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei: „Cel mai bun predictor pentru viitor este ceea ce ai făcut în trecut" # Newsweek.ro
Candidatul la funcția de primar general al Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat că expe...
15:10
Industria care a adus 33.000.000.000 € în România, în primele 9 luni din 2025, trage frâna de mână # Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni din 2025, compar...
15:00
16 șefi de Curți de Apel, în apărarea Liei Savonea în războiul pensiilor speciale. Acuzații dure către Bolojan # Newsweek.ro
Tensiunile dintre puterea judecătorească și cea executivă ating un nou punct critic, după ce președi...
14:50
Ofițer de securitate la o bancă din Iași, arestat după ce a furat 120.000 de lei din instituție # Newsweek.ro
Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a fur...
14:40
Trump, contrazis de cercetătorii din medicină. Nicio legătură între autism și administrarea de paracetamol # Newsweek.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a îndemnat femeile gravide să nu mai ia parac...
14:40
Ilie Bolojan, despre atu-ul lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: "Va corecta lucrurile mai repede" # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul are nevoie de un lider cu experiență administrativă...
14:20
Reforma pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat, marți, pe liderii Coaliției la Palatul Cotroceni # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat, marți, pe liderii Coaliției la Palatul Cotroceni...
14:10
Locurile de muncă, în pericol. „Tatăl AI”: Industria AI nu face profit decât dacă AI-ul înlocuiește oamenii # Newsweek.ro
Laureatul premiului Nobel Geoffrey Hinton, care este considerat drept „tatăl AI”, avertizează că loc...
14:00
Ungaria, scutită la "preț scump" de sancțiunile asupra petrolului rusesc. Orban: „Am bătut palma cu Trump” # Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a ajuns la un acord direct cu președintele Donald Trump, p...
13:50
Ilie Bolojan îl va primi, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Mold...
Acum 12 ore
13:40
De ce au trimis SUA un avion "vânător de submarine" de 370.000.000$ în Marea Neagră? Explică un specialist # Newsweek.ro
Un avion Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA a decolat de la Baza Sigonella (Sicilia) pentru o misiu...
13:30
Bani tinerilor care se angajează prima dată şi pentru mamele cu cel puţin 3 copii. Ministrul Muncii anunță # Newsweek.ro
Bani tinerilor care se angajează prima dată şi pentru mamele cu cel puţin 3 copii. Ministerul Muncii...
13:20
O mamă se plânge că chatbot-ul AI al mașinii sale electrice Tesla i-a cerut poze nud fiului său de 12 ani # Newsweek.ro
Inteligența artificială dă încă multe erori, iar unele dintre ele întrec orice limită. O mamă se plâ...
12:50
Care colos din energie vine cu ofertă sub 1 leu/kWh de Black Friday? Când se dă startul? Ce tarife au ceilalți # Newsweek.ro
Cel mai mare producător de energie din România, anunță o surpriză majoră pentru români de Black Frid...
12:40
Franţa: Sarkozy spune că închisoarea este "dură" şi "epuizantă"; justiţia analizează cererea sa de eliberare # Newsweek.ro
Perioada petrecută în închisoare este "foarte grea", "epuizantă", "un coşmar", a declarat luni fostu...
12:30
SONDAJ Cu ce partide votează românii la pensie? 38% pensionari aleg PSD. Câți votează AUR, PNL, POT și USR? # Newsweek.ro
Avem cel mai nou sondaj legat de preferințele pensionarilor. Vă spunem cu ce partide se votează la p...
12:20
Prețul curentului electric în România, al 21-lea cel mai mare din lume. Un specialist explică de ce # Newsweek.ro
Românii plătesc al 21-lea cel mai mare preț la curent electric din 144 de țări din întreaga lume ana...
12:10
Propagandiștii Kremlinului recunosc colapsul economiei ruse: „Ne întoarcem în anii ’90. Nu mai sunt bani" # Newsweek.ro
„Miracolul economic al lui Putin” s-a destrămat. Chiar și propagandiștii Kremlinului admit că Rusia ...
