Minivacanța de 1 Decembrie va fi fără zăpadă, dar cu oferte. Cazarea unde plătești 225 de lei/noapte
Gândul, 10 noiembrie 2025 21:30
Minivacanța de 1 Decembrie vine în acest an fără zăpadă la munte, anunță meteorologii. Cei care vor petrece Ziua Națională în zona Maramureșului vor prinde temperaturi cu plus. Cu toate acestea, turiștii care vor mișcare în aer liber au la dispoziție diverse activități, de la tubbing pe pârtie artificială, la echitație sau drift kart. Cei […]
Acum 10 minute
21:40
Ministrul Miruță se autodenunță. Recunoaște că a fost în Arabia Saudită pe banii „arabilor” ca să discute despre investițiile lor în România. Promite să dezvolte domenii schiabile cu banii lor # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, surprinde din nou. Într-o postare pe Facebook recunoaște că a plecat la Riad, într-o vizită oficială în Regatul Arabiei Saudite, unde discută în calitate oficială despre investițiile în România, pe banii „arabilor” și nu pe banii României. O asemenea atitudine – în alte cazuri – în care au fost suspiciuni de […]
Acum 30 minute
21:30
După ce l-a susținut pe Nicușor Dan în campanie, acum Godină șterge pe jos cu Administrația Prezidențială: „Sunteți niște papagali penibili!” De ce l-au înfuriat oamenii președintelui pe polițistul-influencer # Gândul
Polițistul Marian Godină și-a exprimat indignarea pe pagina de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan l-a invitat la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Staff-ul președintelui a stârnit revolta lui Godină, după ce l-a anunțat că nu poate veni cu soția sa la eveniment, deși inițial i s-a spus că […]
21:30
Unii PENSIONARI pot primi până la 700 de lei în plus, înainte de Crăciun. Guvernul are mai multe programe prin care își dorește să sprijine seniorii # Gândul
Unii pensionari cu venituri mici ar putea primi de la stat până la 700 de lei în plus, în luna decembrie a acestui an. Guvernul are mai multe programe prin care își dorește să sprijine pensionarii, înainte de Crăciun, cu toate că numărul beneficiarilor a scăzut comparativ cu anii anteriori. Anul acesta, doar o parte […]
21:30
Acum o oră
20:50
Petrecerile pentru tineri la care se consumă alcool pot contribui la avansarea în carieră, susțin cercetătorii norvegieni # Gândul
Profesorul de sociologie Willy Pedersen de la Universitatea din Oslo a ajuns la o concluzie neașteptată: consumul activ de alcool între 18 și 25 de ani poate influența pozitiv venitul viitor și succesul în profesie. Însă, nu consumul de alcool contribuie la avansarea în carieră, ci relaționarea cu alte persoane. Studiu: Dacă consumi alcool alături […]
20:50
USR ATACĂ justiția ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu: „Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor” / „O exagerare periculoasă” # Gândul
USR sare în apărarea vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat o anchetă pentru declarațiile acesteia despre pensiile speciale. Mai mulți membrii ai formațiunii, printre care ministrului Mediului, Diana Buzoianu, președintele USR, Dominic Fritz, și purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, și-au exprimat solidaritatea cu Oana Gheoreghiu. Membrii USR au […]
Acum 2 ore
20:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:30
Numele lui Lucian Bute se regăsește acum în dicționarul românilor. „Sunt onorat să fiu inclus în acest proiect” # Gândul
După 1989, printre sportivii români care au strălucit la nivel mondial, fostul mare pugilist Lucian Bute, multiplu campion mondial la profesioniști, își are un loc aparte. Chiar dacă majoritatea meciurilor pe care le-a avut de disputat au fost pe tărâm canadian, imaginea pe care gălățeanul a făcut-o României a fost una fantastică. Numele lui Lucian […]
20:30
Emiratele Arabe creează nori artificiali pentru a induce ploile. Experții avertizează: tehnologia poate agrava fenomenele meteo extreme # Gândul
Emiratele Arabe Unite au început un program amplu de inducere artificială a ploilor, scrie Financial Times. În fiecare an, țara cheltuie milioane de dolari pentru așa-numita „semană a norilor”, pulverizând în cer clorură de potasiu, care stimulează formarea picăturilor de ploaie. Din cauza schimbărilor climatice, Emiratele Arabe Unite riscă să se confrunte cu o criză de […]
20:30
Inspectorii ANAF descind la nunți, botezuri și cumetrii. Instituția verifică 80 de societăți, iar participanții nu vor fi vizați # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală a luat în vizor organizatorii de nunți, botezuri și petreceri începând de azi efectuează controale la peste 80 de societăți din domeniul serviciilor pentru evenimente. Acțiunile nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanți. Agenția Națională de Administrare Fiscală va continua controalele în domeniul serviciilor […]
20:20
Cristoiu susține că Nicușor Dan face, fără să știe, elogiul protectoratului RUS prin ceremonia de la Cotroceni, închinată domnitorului Ghica # Gândul
Într-o nouă ediție transmisă live a emisiunii Ai Aflat!, moderatorul Ionuț Cristache și invitatul său, jurnalistul și istoricul Ion Cristoiu, au dezvăluit o serie de inexactități istorice care au definit ceremonia de la Cotroceni organizată în onoarea ultimului domn al Moldovei. În viziunea reputatului gazetar, președintele Nicușor Dan a făcut o gafă, căci Grigore Ghica […]
20:20
Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025. În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august – […]
20:10
În sistemul românesc de pensii, încadrările în grupa I, grupa a II-a sau în condiții speciale de muncă au consecințe importante asupra vechimii în muncă și a stagiului de cotizare – ele influențează numărul necesari de ani pentru pensionare, dar și modul de a calcula punctajul. Care este diferența dintre grupa I, grupa II și […]
20:10
MOTIVUL pentru care o badantă româncă din Italia, obeză și cu grad mare de invaliditate, a dat Primăria în judecată # Gândul
O româncă în vârstă de 45 de ani, fostă badantă în Italia, care suferă de obezitate și cu un grad de invaliditate care a ajuns în timp la 75%, a fost reinclusă în lista de priorități pentru locuințe publice (edilizia residenziale pubblica – ERP) după ce Tribunalul Administrativ Regional (TAR) din Florența i-a admis contestația. […]
Acum 4 ore
19:40
Denunțătorul din dosarul „Mită la MApN”, Octavian Berceanu, urma să primească o sumă colosală: „Mi s-au oferit 10 milioane de euro” # Gândul
Octavian Berceanu, denunţătorul din dosarul „Mită la MApN”, a declarat că a colaborat cu procurorii pentru a expune o schemă prin care o structură externă urmărea să introducă în Europa muniţie rusească, care ar fi urmat apoi să fie vândută către Ucraina. Acesta a precizat că i s-au oferit 10 milioane de euro pentru implicare. […]
19:40
O femeie din Iași, mamă a opt copii luptă pentru viață. Fetițele, strigăt de ajutor pentru mama lor # Gândul
O mamă din comuna Mironeasa, județul Iași se luptă pentru viața ei din cauza unei răni grave la picior. Femeia, mamă a opt copii, nu are bani pentru tratamente și medicamente. Petronela Ursu, în vârstă de 48 de ani, mamă a opt copii, se luptă de mai mult timp cu o boală care îi macină […]
19:30
Lupta anticorupție din Ucraina bate la ușa lui Zelenski. Amicul președintelui, zis și „portofelul”, a fugit din țară. Era creierul unei scheme care spăla bani prin „Energoatom” – compania care operează cele 4 centrale nucleare ale Ucrainei. Procurorii: S-au spălat 100 de milioane de dolari # Gândul
Procurorii Biroului Național Anticorupție (NABU) fac percheziții la domiciliul omului de afaceri și coproprietarul studioului Kvartal 95, Timur Mindich, un aliat și prieten apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Prietenul lui Zelenski a fugit din țară cu câteva ore înainte ca procurorii să intre peste el Conform „Ukrainska Pravda”, coproprietarul studioului „Kvartal 95” și apropiat colaborator […]
19:20
REȚETA ungurească pentru varza a la Cluj, publicată în 1695. Un amestec stratificat, savuros, născut dintr-o tradiție culinară # Gândul
Rețeta ungurească pentru varza a la Cluj își are originea în prima carte de bucate maghiară tipărită, publicată în 1695 de Miklós Misztótfalusi Kis, relatează Transtelex.ro. În această lucrare apare o descriere timpurie a preparatului: „Ia niște varză bună sărată, taie-o foarte subțire, fierbe o găină grasă sau jumătate de gâscă cu slănină, pune carnea […]
19:20
Campania lui Drulă pentru București îi explodează în față. Atacă PSD că a avizat continuarea lucrărilor pentru blocul de lux, când de fapt avizul este dat chiar de colegul lui Drulă din partid, Radu Mihaiu. Gândul publică documentul # Gândul
Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, promite că una dintre prioritățile sale, ca potențial edil, va fi dărâmarea unei clădiri, construite de fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, pe un teren retrocedat ilegal. Gândul a intrat în posesia Certificatului de Urbanism al imobilului respectiv, care arată, clar, că cel care a aprobat continuarea lucrărilor este […]
19:00
Greșeala care i-a fost fatală mamei ucise cu copilul în brațe. Procedura pe care nu a înțeles-o și care i-ar fi putut salva viața # Gândul
Încă un caz de ucidere a șocat întreaga țară. Mihaela, tânăra mamă a trei copii, a cerut ordin de protecție, a depus nenumărate plângeri la poliția din Teleorman, dar polițiștii și procurorii l-au lăsat în libertate pe soțul agresiv. Ea a reclamat și că a fost violată de soțul de care s-a despărțit în urmă […]
18:20
Explozie în capitala Indiei, lângă Fortul Roșu, fostul palat imperial. Autoritățile anunță cel puțin 8 persoane decedate # Gândul
O mașină a explodat în capitala Indiei, New Delhi, în apropierea Fortului Roșu. În urma exploziei, 8 persoane au decedat, iar incendiul care a urmat deflagrației s-a extins la mai multe vehicule parcate în apropiere, au anunțat autoritățile de la New Delhi. Mai multe autospeciale de pompieri s-au deplasat la fața locului după ce explozia […]
18:20
Adolescenții francezi care au desenat steagul Franței pe scările vopsite în culorile LGBT au fost arestați # Gândul
Trei adolescenți au fost arestați la Nantes, Franța, pentru că au încercat să deseneze steagul francez pe scările monumentale vopsite în culorile Pride. Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani au fost arestați la Nantes (Loire-Atlantique) în primele ore ale zilei de luni. Ei […]
18:20
La fabrica din Otopeni a fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni. Acestea au fost instalate în parcarea și pe […]
18:10
Trump îl primește pe controversatul președinte al Siriei la Casa Albă. Fostul terorist al-Qaeda și lider ISIS, Ahmed al-Sharaa, ajunge pentru prima oară în Biroul Oval # Gândul
Ahmed al-Sharaa a sosit în Statele Unite pentru o vizită oficială. Președintele sirian, care a purtat porecla „Abu Mohammad al-Julani”, fost membru al grupării teroriste al-Qaeda și emir al organizațiilor „Frontul al-Nusra” și „Hay’at Tahrir al-Sham” îl va vizita pe președintele american Donald Trump la Casa Albă. Președintele sirian s-a luptat împotriva Statului Islamic, iar […]
18:10
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase # Gândul
Florinela Georgescu, director de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a precizat, în cadrul conferinței Focus Energetic, că luna noiembrie ar putea aduce temperaturi ușor peste media ultimelor trei decenii, dar nu sunt excluse episoadele de vreme severă și primele ninsori în zonele joase. „În medie, există clar tendinţa unei estimări referitoare la anomalia […]
18:10
Ministrul Transporturilor cere constructorului accelerarea lucrărilor pe A1. MOMENTUL zilei, surprins pe sensul Lugoj-Deva. Care este PLANUL pentru proiectul de 1,82 miliarde lei # Gândul
Străpungerea galeriei de pe sensul Lugoj-Deva al autostrăzii A1 a fost realizată luni, a anunțat Ministrul Transporturilor, care atrage atenția constructorului că ritmul lucrărilor trebuie accelerat. Ministrul Ciprian Șerban susține că o nouă etapă a fost parcursă pe șantierul secțiunii de autostradă Margina-Holdea (A1). Contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii Margina-Holdea are o valoare de 1,82 […]
18:10
Actrița Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, este mare iubitoare de animale. Artista are o grămadă de căței șio de pisici. De ceva vreme, Carmen Tănase s-a mutat într-o localitate din apropiere de Buicurești. Artista are acolo foarte multe animale de companie. Are 15 căței și pisici, dar se ocupă și de alte […]
17:50
17:50
Curtea de Apel din Paris examinează, luni, cererea de eliberare din închisoare a fostului președinte, Nicolas Sarkozy. Audierea este publică și se desfășoară la fostul palat care găzduiește Curtea de Apel, pe Île de la Cité, la Paris, relatează BFMTV. Fostul lider de dreapta este încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, din 21 octombrie, […]
17:50
Portretul lui Ahmed al-Sharaa, un fost terorist al-Qaeda care a devenit președintele Siriei după un război civil de 13 ani # Gândul
Ahmed al-Sharaa s-a născut pe 29 octombrie 1982, la Riad (Arabia Saudită), într-o familie siriană din clasa de mijloc. Tatăl său, Hussein al-Sharaa, a lucrat ca inginer petrolier. Mama lui a fost profesoară de geografie. În 1989, familia s-a mutat în Siria. Ahmed al-Sharaa s-a înscris la Universitatea din Damasc, unde a urmat studii de […]
17:50
17:50
Lăsata Secului de Crăciun 2025 va avea loc pe 13 noiembrie. Când primesc credincioșii dezlegare la pește, untdelemn și vin. Mai este foarte puțin până la Crăciun, iar odată cu această sărbătoare sfântă este important să ne aducem aminte și de tradițiile și obiceiurile strămoșești. Printre aceste tradiții, se numără și Lăsata Secului de Crăciun […]
Acum 6 ore
17:30
Povestea studentului din Timișoara care oferă meditații gratuite la matematică: „Vin și copiii din comunele învecinate” # Gândul
Un student din Timișoara transformă weekendurile în lecții gratuite de matematică pentru copiii din mediul rural. Raul Nemeș oferă meditații prin proiectul „Duminica de mate” pe care chiar el l-a inițiat, în comuna Parța. Proiectul a luat naștere în urma unei idei spontane și s-a transformat rapid într-o inițiativă educațională de succes. Studentul care oferă […]
17:20
CSM i-a făcut Oanei Gheorghiu plângere penală pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare # Gândul
Reacții în lanț din partea magistrațiilor după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Asociațiile de magistrați i-au transmis un mesaj vicepremierului Oana Gheorghiu – considerând că declarațiile acesteia potrivit cărora „plata pensiilor de serviciu s-ar realiza, luându-se bani de la gura unui copil care se culcă flămând sau de la bugetul unui spital care nu are medicamente […]
17:00
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui Ionuț Nado Mocanu au fost prinși, luni, în localitatea Casola din Napoli, din zona metropolitană a orașului italian, anunță Poliția. „În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost […]
17:00
Mărturia unui preot român din diaspora. Două fetițe născute prematur, una de 460 de g și alta de 800 g au supraviețuit după botezul de urgență # Gândul
Un preot român din diaspora, părintele Ioan Moga de la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Antonie” din Viena, a fost martor la miracolul vieții. El a relatat despre șansele de supraviețuire ale copiilor născuți prematur, după ce a fost martor la două cazuri excepționale la Secția de Neonatologie a Spitalului AKH din capitala Austriei. Două fetițe […]
16:50
Comitetul Olimpic Internațional va interzice participarea atleților transgender la competițiile feminine # Gândul
Comitetul Olimpic Internațional se pregătește să adopte o interdicție totală în ceea ce privește participarea sportivilor transgender în competițiile destinate femeilor. Potrivit unei surse The Times, CIO va lua o decizie la începutul anului 2026. Până atunci, se așteaptă ca organizația să primească rezultatele unui studiu științific privind superioritatea fizică a bărbaților față de femei. […]
16:40
Ce îi transmit vicepremierului Oana Gheorghiu patru asociații de magistrați: „O mostră de manipulare nocivă și iresponsabilă.” Decredibilizarea justiției, condamnată public # Gândul
Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) condamnă public continuarea absolut iresponsabilă a campaniei publice de decredibilizare a puterii judecătorești. Asociațiile de magistrați i-au transmis un mesaj și vicepremierului Oana Gheorghiu – considerând că decarațiile acesteia potrivit […]
16:30
Deși moștenirea nu este impozitată în modul propriu, există o situație în care statul poate percepe o taxă specială. Impozitul pentru moștenire este aplicat doar dacă succesiunea este amânată peste termenul legal. Când devine acest impozit obligatoriu, ce valoare are, dar și ce alte costuri trebuie avute în vedere la moștenirea bunurilor. De ce trebuie […]
16:30
În atenția premierului Ilie Bolojan. 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați în România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro # Gândul
Produsele pentru animalele de companie au generat în ultimii ani o piață în continuă creștere, care a devenit treptat unul dintre sectoarele economice cu cea mai rapidă creștere. Piața a depășit 1 mld. de euro, semn că românii sunt tot mai generoși cu animalele lor de companie. Cu toate că există taxse care se aplică […]
16:20
16:20
Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?” # Gândul
În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, Ion Cristoiu, au analizat gravul dosar de trafic de influență care îl vizează inclusiv pe Ilie Bolojan. Cristoiu și gazda sa au conchis că Nicușor Dan minimalizează gravitatea cazului din punct de vedere al implicării premierului său. ”În biroul […]
16:20
Iulian Chiriță a devenit campionul României la tenis de masă tineret. La feminin, primul loc a fost ocupat de Elena Zaharia, câștigătoare a patru medalii de aur din cinci posibile în ultima lună. Iulian Chiriță și-a făcut „încălzirea” pentru Campionatele Mondiale de juniori de la Cluj Napoca, obținând titlul la Naționalele de tineret. „Era singurul […]
16:10
Victor Ponta explică cine sunt românii care îi plac lui Donald Trump: „Nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.” „Marele entuziasm de la București este profund stupid” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care explică afirmația președintelui Donald Trump în care președintele SUA susține că îi plac românii. Ponta a explicat în mesajul postat că Trump are o părere bună despre țara noastră datorită românilor care lucrează extraordinar de bine în companiile familiei Trump […]
16:00
Donald Trump îl trimite în secret la Beijing pe Kash Patel, directorul FBI, pentru a discuta despre traficul cu fentanil # Gândul
Directorul FBI a făcut săptămâna trecută o vizită neanunțată în China, unde a discutat despre problema traficului cu fentanil și aspecte legate de aplicarea legii, precizează Reuters. Vizita a avut loc la scurt timp după summit-ul dintre Donald Trump și Xi Jinping în Coreea de Sud, unde ambii lideri au căzut de acord asupra reducerii […]
16:00
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor # Gândul
Salarii de peste 1.700 de euro fără concurs în Spania. Țara caută bibliotecari pentru universități și instituții publice, cu posturi libere în orașe precum Madrid, Alicante, Bilbao și Las Palmas de Gran Canaria. Cei dornici pot să aplice online, prin intermediul unei platforme unde se caută locuri de muncă. Interesul generat de acest post stă […]
15:50
Lukoil oprește, după 16 ani, producția de pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Totul din cauza sancțiunilor lui Trump # Gândul
Lukoil a declarat forță majoră la zăcământul West Qurna-2 din Irak, relatează Reuters. West Qurna-2, zăcământul pe care îl operează Lukoil în Irak este unul dintre cele mai mari zăcăminte petroliere din lume. Totul se întâmplă în urma impunerii de sancțiuni americane împotriva companiei ruse, a relatat Reuters, citând surse. Zăcământul este situat în sudul Irakului. […]
Acum 8 ore
15:40
Andra, în vârstă de 39 de ani, a slăbit considerabil în ultima perioadă. Aceasta a dat jos 10 kilograme. Andra a trecut printr-o transformare de look în ultima vreme. Artista a slăbit 10 kilograme. Partenera de viață a lui Cătălin Măruță a explicat, pentru revista Unica, că a reușit să slăbească fiind mult mai […]
15:40
O româncă în vârstă de 58 de ani trăiește de aproape 15 ani la marginea localității Buttapietra (provincia italiană Verona), fără acte valabile și fără să figureze în evidențele Primăriei. Numele ei este Lenuța Petcu, iar autoritățile locale spun că „din punct de vedere administrativ nu există”, asta pentru că nu are niciun document de […]
15:40
Preot intrat în GREVA FOAMEI, în Dâmbovița. Credincioșii îl susțin printr-o petiție online. De ce a decis Arhiepiscopia mutarea parohului # Gândul
Un preot din Dâmbovița a anunțat că intră în grevă foamei, după ce Arhiepiscopia Târgoviștei a anunțat mutarea sa la o altă biserică. Nu este prima dată când preotul este mutat, iar credincioșii care îl sprijină pe părinte au făcut chiar și o petiție online. Arhiepiscopia îl acuză de mai multe fapte, printre care neascultarea […]
