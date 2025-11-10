Românii vor revanşa în Bosnia şi în cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare
Antena Sport, 10 noiembrie 2025
Cu energie spre Mondial! Românii vor revanşa în Bosnia şi în cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare. Învinsă de Bosnia cu un şut pe poartă la Bucureşti, România lui Lucescu vrea să dea lovitura la Zenica şi să meargă în America. "Este normal că simţim această nevoie de a câştiga acolo"
Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă"
Universitatea Craiova a rămas fără tehnician în plin sezon, după ce Mirel Rădoi a luat decizia de a-și dea demisia din postura de antrenor principal al formației din Bănie. Victor Pițurcă a comentat situația de la echipa clasată pe locul al patrulea în Liga 1 și l-a criticat pe Rădoi pentru felul în care a
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Detalii șocante ies la iveală după accidentul extrem de grav petrecut duminică dimineața pe un drum național din Dolj. Ambii șoferi implicați și-au pierdut viața, iar o femeie este în stare gravă, după o ciocnire frontală. Unul dintre cei decedaţi era Laurenţiu Marcu, în vârstă de 20 de ani, fotbalist la echipa din Liga a
The post Jurnal Antena Sport | Rodri muşcă din dinamovişti appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Rădoi făcu pasul înapoi appeared first on Antena Sport.
Suporterii CFR-ului nu vor fi încântați! Ce obiectiv și-a propus Daniel Pancu: „Ar fi un miracol"
Instalat pe banca celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Andrea Mandorlini, Daniel Pancu a debutat cu victorie pe banca celor din Gruia, scor 1-0 la Clinceni, cu Unirea Slobozia. Antrenorul ardelenilor a vorbit în premieră după primul meci pe banca „feroviarilor" și a explicat care este obiectivul său real în acest sezon
Universitatea Craiova a rămas fără antrenor, asta după ce Mirel Rădoi și-a anunțat demisia chiar la finalul partidei pierdute cu UTA. Mihai Rotaru a anunțat că este deja în căutarea unui înlocuitor și că un anunț oficial ar urma să fie făcut cel târziu marți. Gică Craioveanu a comentat situația de la clubul din Bănie
De ce lipseşte de la naţională "cel mai în formă jucător din campionat"? Mircea Lucescu, din nou criticat
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri lotul convocat pentru cele două jocuri cu Bosnia şi marino, format din 13 jucători din străinătate şi alţi 13 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România. Printre jucătorii surpriză care lipsesc de pe lista lui Mircea Lucescu se află şi Alex Dobre de la Rapid. Basarab Panduru a
România şi Bosnia se întâlnesc într-un meci decisiv, iar "tricolorii" speră la o calificare la Mondial. Veştile venite din tabăra Bosniei sunt foarte importante pentru Mircea Lucescu, care analizează fiecare detaliu. La scurt timp după ce a anunțat lotul pentru duelul cu România, selecționerul Sergej Barbarez (54 de ani) a primit o lovitură: Stjepan Radeljic
Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius Jr! Pentru ce sumă ar putea pleca de pe "Bernabeu"
Situația lui Vinicius Junior este una incertă la Real Madrid, mai ales că el se află într-un conflict cu antrenorul Xabi Alonso. Reacția sa din meciul cu Barcelona a spus multe despre relația celor doi în acest sezon. Mai mult decât atât, brazilianul este curtat de cluburile din Arabia Saudită, care sunt gata să arunce
"Nu vreau să fiu ca Ganea!" Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care a plecat de la Universitatea Craiova
Mirel Rădoi i-a explicat lui Mihai Rotaru motivul pentru care a demisionat de la Universitatea Craiova. Îmtr-o discuţie purtată la telefon, fostul tehnician al oltenilor i-a recunoscut patronului că este la un pas să cedeze nervos! El a dat exemplul Ganea şi ce s-a întâmplat în perioada în care acesta activa la Timişoara. Jucătorul a
Barcelona și-a fixat prioritatea pentru perioada de transferuri din iarnă! 40 de milioane de euro
Barcelona s-a apropiat la doar trei puncte de Real Madrid, după succesul clar obținut pe terenul celor de la Celta Vigo. Campioana Spaniei are însă de recuperat teren în UEFA Champions League, acolo unde a strâns 7 puncte în 4 etape. Conducerea clubului are în plan să aducă întăriri pentru Hansi Flick, iar unul dintre
Au fost surpriza campionatului, în urma meciurilor cu FCSB şi Universitatea Craiova, acum… clubul este anchetat de FRF. Cum s-a ajuns aici? Metaloglobus, formație nou-promovată în SuperLiga, este suspectată că ar fi fost implicată în meciuri aranjate la pariuri în acest sezon al primului eșalon. Un grup de jucători ar fi implicaţi în trucarea scorului
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Mihai Rotaru la conferinţa de presă în care i-a anunţat plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat pe banca oltenilor. AntenaSport Update – 10 noiembrie 1.
Taylor Fritz, debut cu victorie la Turneul Campionilor. Americanul, cu un pas mai aproape de semifinale
Taylor Fritz a început ca din tun anul acesta la Turneul Campionilor, reușind să se impună în meciul de debut, contra italianului Lorenzo Musetti, ocupantul locului 9 mondial. Jucătorul din Statele Unite ale Americii s-a impus luni într-un meci decis în două seturi și a făcut un pas important către calificarea în faza semifinalelor. Taylor
"Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!" Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi
Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova. "Mirel Rădoi şi-a luat aseară La revedere de la jucători. Am avut o discuţie până târziu în noapte, am încercat să-l convingem pentru a rămâne în acest proiect. Eu am
Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
Mihai Rotaru a anunțat luni la amiază despărțirea de antrenorul Mirel Rădoi, iar patronul echipei din Bănie a confirmat că un tehnician străin ar urma să fie instalat pe banca echipei. Dumitru Dragomir a reacționat după anunțul făcut de oficialul oltenilor și a venit cu trei propuneri de antrenori români, care ar putea prelua imediat
Legenda lui Inter, cucerită de jucătorul lui Cristi Chivu: „Nimeni nu centreză mai bine în toată Europa"
Cristi Chivu a reușit să urce pe primul loc în Serie A alături de Inter, după succesul cu 2-0 în fața celor de la Lazio. Tehnicianul român a fost elogiat de presa din Italia, fiind apreciat pentru felul în care gestionează schimbările pe parcursul unui meci. În același timp, Christian Vieri a evidențiat unul dintre
Decăderea unui jucător al naţionalei României. Se pregăteşte de un transfer în Serie C
George Pușcaș era folosit titlular de Edi Iordănescu la naţionala României şi nimeni nu anticipa în ce situaţie va ajunge fotbalistul. George Pușcaș (29 de ani) este liber de câteva luni, de la despărțirea de Bodrumspor şi este foarte aproape să semneze cu o formaţie din Serie C. George Pușcaș nu și-a găsit încă echipă.
Marius Șumudică, analiză dură după Craiova – UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren
Universitatea Craiova a suferit un eșec pe teren propriu contra celor de la UTA Arad, la câteva zile distanță de la acel succes uriaș din UEFA Conference League, scor 2-0 cu Rapid Viena. La scurt timp după această înfrângere, Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în vestiar, lucru oficializat luni, când Mihai Rotaru a făcut anunțul
Cristi Chivu şi-a demonstrat clasa! Inter a ajuns favorita specialiştilor la câştigarea titlului
Napoli a fost după primele şase etape favorita bookmakerilor la câştigarea unui nou scudetto, dar lucrurile s-au schimbat radical după alte cinci runde disputate în Serie A. Astfel, cu mai puţin de o lună în urmă, Napoli avea cotă 2.60 pentru adjudecarea unui nou scudetto, în timp ce un succes al lui Inter avea cotă
(P) OMODA & JAECOO – SUV-uri conectate care îmbină siguranța activă cu eleganța modernă
În epoca modernității mobile, SUV-urile de elită au transcendent simpla paradigmă a puterii brute, devenind sinonim cu securitatea activă, integrarea digitală completă și o estetică care respinge rafinamentul progresist. Prin fuziunea acestor principii fundamentale, OMODA & JAECOO întruchipează o generație inovatoare de automobile care plasează tehnologia și bunăstarea la același nivel cu eleganța și expresivitatea
Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: "Am crezut că mor"
Milionarul român cu trei pensii a pierdut o sumă uriaşă, de 4,5 milioane de euro. Dumitru Dragomir, ajuns la vârsta de 79 de ani, a dezvăluit prin ce momente teribile a trecut. Fostul şef de la LPF a transmis că a pierdut această sumă uriaşă în timpul crizei economice din 2008, atunci când a fost
Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali
Daniel
Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: “Cine nu poate, pleacă acasă” # Antena Sport
Mihai Rotaru a declarat că vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi. Patronul oltenilor s-a declarat convins de faptul că echipa sa poate să devină campioană în acest sezon. Mihai Rotaru a organizat o conferinţă de presă, la care a luat parte şi Mario Felgueiras, managerul sportiv, pentru a […] The post Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: “Cine nu poate, pleacă acasă” appeared first on Antena Sport.
Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihai Rotaru a anunţat că Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după înfrângerea suferită duminică, cu UTA Arad, scor 1-2. Fostul selecţioner a decis să nu mai continue în Bănie, iar demisia i-a fost acceptată. Chiar dacă în spaţiul public au apărut informaţii despre o clauză de 250.000 de euro, care ar fi […] The post Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova. Anunţ de ultim moment al lui Mihai Rotaru # Antena Sport
Mirel Rădoi e OUT de la Universitatea Craiova. Antrenorul în vârstă de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat pe banca oltenilor, mandat început la finalul lunii ianuarie. Mihai Rotaru a făcut anunţul despre plecarea lui Rădoi, într-o conferinţă de presă organizată azi, la care a participat şi Mario Felgueiras. Eşecul cu UTA, scor […] The post Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova. Anunţ de ultim moment al lui Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
Mihai Rotaru i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi. Tottenham şi Chelsea, pe lista antrenorului # Antena Sport
Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA Arad, 1-2, şi Mihai Rotaru s-a mişcat rapid şi i-a găsit deja un înlocuitor antrenorului care îi lasăpe olteni pe locul 4, la şase puncte de liderul Rapid. Rămâne de văzut cum se vor înţelege cele două părţi, ţinând cont că Rădoi ar […] The post Mihai Rotaru i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi. Tottenham şi Chelsea, pe lista antrenorului appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem” # Antena Sport
Ianis Hagi a afirmat că o revanşă în partida cu Bosnia-Herţegovina în preliminariile Cupei Mondiale din 2026 este mult spus după înfrângerea de la Bucureşti, “tricolorii” fiind nevoiţi doar să câştige partida de la Zenica. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 21:45. “Trebuie să ne câştigăm meciul cu Bosnia, revanşă e mult spus. […] The post Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem” appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume” # Antena Sport
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou pentru prima oară după mai bine de patru ani. În prezent la Inter Miami, în MLS, argentinianul a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, din cauza problemelor financiare ale clubului. După doi ani petrecuţi la PSG, el a ajuns în 2023 la Miami, acolo unde activează […] The post Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume” appeared first on Antena Sport.
“Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
Lewis Hamilton a oferit prima reacţie după Marele Premiu al Braziliei. Pilotul Ferrari a fost nevoit să adandoneze, după ce s-a ciocnit de Carlos Sainz la start, iar ulterior cu Franco Colapinto. Cursa de la Sao Paolo a fost câştigată de Lando Norris, el plecând şi din pole-position. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, […] The post “Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei appeared first on Antena Sport.
“Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este extrem de supărat din cauza indisciplinei din cadrul clubului său. Campioana României a remizat la Sibiu, cu FC Hermannstadt, scor 3-3, într-un meci în care Daniel Bîrligea a fost eliminat din cauza protestelor. Nici Florin Tănase sau Darius Olaru nu au scăpat de criticile patronului, care i-a […] The post “Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi” # Antena Sport
Gigi Becali a comentat situaţia explozivă de la Universitatea Craiova, acolo unde Mirel Rădoi e la un pas de a-şi da demisia. Finanţatorul de la FCSB a glumit pe seama unei posibile colaborări cu finul său Rădoi. Becali l-a lăudat şi pe rivalul Mihai Rotaru, cel cu care consideră că se va lupta pentru titlul […] The post Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea, după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Atacantul a fost eliminat în minutul 81, după ce a încasat două cartonaşe galbene în doar trei minute pentru proteste. Gigi Becali a vrut să-i trimită […] The post Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică” # Antena Sport
Marius Şumudică a vorbit despre situaţia lui Mirel Rădoi, după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în meciul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. Antrenorul echipei din Bîănie şi-a făcut bagajele şi a plecat după meciul de pe Ion Oblemenco. Acelaşi Rădoi ar fi mers în vestiarul Universităţii Craiova, după meciul cu UTA, […] The post “Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică” appeared first on Antena Sport.
“Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt # Antena Sport
Basarab Panduru a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Fostul internaţional s-a declarat surprins de schimbările făcute la formaţia campioană. “Pandi” a declarat că rezultatul a fost unul surprinzător, prin prisma înlocuirilor de la FCSB. Dennis Politic a marcat golul egalizator […] The post “Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! # Antena Sport
Legendele fotbalului românesc retrăiesc magia Mondialului din ’94! Există goluri care nu se uită niciodată și există fotbaliști care rămân în inimile noastre pentru totdeauna. El le bifează pe amândouă — Ilie Dumitrescu, unul dintre eroii României de la World Cup 1994, vine diseară la SuperFAZE, alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, într-o ediție […] The post Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1! appeared first on Antena Sport.
Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor # Antena Sport
S-a aflat cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani ar fi luat decizia de a-şi da demisia, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1. Imediat după meciul cu UTA, Mirel Rădoi a plecat de la Craiova spre Bucureşti. […] The post Cât trebuie să plătească Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au gândit deja la un înlocuitor appeared first on Antena Sport.
Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta – Barcelona 2-4 # Antena Sport
Ionuţ Radu a fost titular în meciul dintre Celta Vigo şi Barcelona, câştigat de catalani cu 4-2. Acesta a fost ultimul meci al portarului român înaintea celor două partide ale naţionalei României din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Chiar dacă a încasat patru goluri, Ionuţ Radu a avut o prestaţie bună […] The post Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta – Barcelona 2-4 appeared first on Antena Sport.
Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihai Rotaru a luat prima decizie după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să plece de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani e pe punctul de a-şi da demisia de la formaţia din Bănie după eşecul suferit pe teren propriu cu UTA, scor 1-2, în etapa a 16-a din Liga 1. Mirel […] The post Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Ce dietă are acum Dan Alexa după ce a slăbit 13 kilograme la Asia Express! “Seara mănânc cât vreau” # Antena Sport
Dan Alexa avea 92 de kilograme înainte să participe la Asia Express. Între timp, experienţa din Filipine, Vietnam și Coreea de Sud l-a adus pe cel poreclit “Chirurgul” la 79 de kilograme. Dan Alexa a dezvăluit ce dietă ţine acum pentru a-şi menţine greutatea. Antrenorul de 46 de ani mănâncă doar seara şi bea foarte […] The post Ce dietă are acum Dan Alexa după ce a slăbit 13 kilograme la Asia Express! “Seara mănânc cât vreau” appeared first on Antena Sport.
Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu # Antena Sport
Vinicius a avut o replică arogantă după ce Real Madrid a remizat cu Rayo Vallecano. “Galacticii” au încheiat la egalitate partida cu trupa lui Andrei Raţiu, scor 0-0, în etapa a 12-a din La Liga. Fundaşul naţionalei i-a dat mari bătăi de cap starului brazilian. Acesta a reuşit să-l blocheze perfect pe Vinicius, fiind integralist […] The post Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu appeared first on Antena Sport.
Max strălucitor, Lando învingător. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Braziliei # Antena Sport
În acest weekend, totul a mers strună pentru Lando Norris (McLaren). Englezul e dominat toate sesiunile, antrenamentul, calificările pentru sprint, sprintul, calificările cursei clasice și, cel mai important, pe aceasta. Aproape că nu a făcut nicio greșeală, cu excepția unui prim tur ezistant în Q3, când a fost influențat, e adevărat, și de schimbarea bruscă […] The post Max strălucitor, Lando învingător. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Braziliei appeared first on Antena Sport.
Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă # Antena Sport
Bombă la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă. Conform informaţiilor AntenaSport, antrenorul de 44 de ani a luat decizia de a pleca din Craiova la scurt timp după meciul pierdut pe teren propriu cu UTA. […] The post Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă appeared first on Antena Sport.
Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez şi a pierdut primul loc din Grecia: “Asta e de meseria arbitrilor” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez în etapa a 10-a din campionatul Greciei. Panathinaikos a învins-o pe PAOK cu 2-1, rezultat în urma căruia trupa din Salonic a pierdut primul loc, Olympiacos fiind noul lider. Răzvan Lucescu s-a plâns de arbitrajul partidei, după ce Giannis Konstantelias, starul de 22 de ani al echipei […] The post Răzvan Lucescu a fost învins de Rafa Benitez şi a pierdut primul loc din Grecia: “Asta e de meseria arbitrilor” appeared first on Antena Sport.
Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton # Antena Sport
Alexander Zverev, numărul trei mondial, l-a învins pe americanul Ben Shelton (6 ATP), cu 6-3, 7-6 (8/6), duminică, în primul meci din Grupa “Bjorn Borg” a Turneului Campionilor (ATP Finals), care are loc la Torino. În primul set, cei doi jucători au mers cap la cap până la 3-3, după care germanul s-a desprins şi […] The post Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: “Reacţia lui Tănase spune totul” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce atacantul a fost eliminat în minutul 81 al partidei Hermannstadt – FCSB 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Vârful campioanei a primit două cartonaşe galbene pentru proteste în doar trei minute. Ilie Dumitrescu a catalogat ca fiind o “ieşire în decor” ceea ce a […] The post Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: “Reacţia lui Tănase spune totul” appeared first on Antena Sport.
Inter a câştigat cu 2-0 meciul din etapa cu numărul 11 de pe teren propriu cu Lazio şi a revenit pe primul loc în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu este lider înaintea ultimei pauze internaţionale din 2025. Lautaro Martinez şi Ange Yoan Bonny au fost marcatorii lui Inter în partida care a trimis-o pe […] The post Cristi Chivu a dezvăluit cum i-a cucerit pe jucătorii lui Inter: “Ei apreciază asta” appeared first on Antena Sport.
