Ședință BNR la 12 noiembrie, ultima din acest an. Ce va decide Banca Centrală în legătură cu inflația, cursul de schimb, dobânzile și ratele la credit – Analiști șefi

Copiii au nevoie de ținute care să le ofere libertate de mișcare, confort și încredere în fiecare zi petrecută la școală. Hainele potrivite îi ajută să se simtă bine, să se exprime liber și să se concentreze mai ușor asupra activităților lor. Pentru părinți, alegerea articolelor de calitate poate fi o provocare, mai ales când bugetul este limitat, iar uneori, achizițiile cu un card de cumpărături pot fi o soluție practică pentru a face cumpărături flexibile și avantajoase. Află cum poți alege ținutele potrivite pentru copii, fără presiune asupra bugetului familiei.