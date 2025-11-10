Octavian Berceanu susține că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere cu muniție din Kazahstan
10 noiembrie 2025
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.
Ilie Bolojan anunță că Guvernul pregătește o nouă cerere de plată pentru granturi în valoare de 2,5 miliarde de euro din PNRR # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din mai multe ministere în vederea pregătirii unei noi cereri de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, cerere care ar urma să fie depusă până la finalul lunii noiembriem transmite Agerpres.
Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic dezminte afirmațiile lui Viktor Orban potrivit cărora compania JANAF ar fi incapabilă să livreze suficient petrol Unagriei # Economica.net
Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni "poveştile false" ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare, transmite HINA, relatează Agerpres.
Crescătorul de păsări Transavia investeşte 150 de milioane de euro într-o fabrică de mâncare pentru animale „În comerţul modern 3% din hrana de pisici şi câini provine din România” # Economica.net
Transavia, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, construieşte de la zero o fabrică de mâncare pentru animale de companie (petfood) în Ciugud, în judeţul Alba, investiţia ridicându-se la 150 de milioane de euro.
Nicușor Dan: Fiecare schimbare fiscală înseamnă pentru IMM-uri refacerea planului de afaceri # Economica.net
Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru întreprinderile mici şi mijlocii refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor, adaptarea sistemelor IT, instruirea contabililor, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan.
Getica’95, unul dintre marii furnizori români pentru clienții non-casnici, anunță investiții masive în regenerabile și în baterii # Economica.net
Getica’95, companie de furnizare românească cu activitate exclusiv pe piața de clienți non-casnici, urmează să aibă, peste patru ani, un portofoliu de sute de MW instalați în zona de regenerabile, toți cu instalații de stocare, potrivit lui Viorel Tudose, fondator și patron al firmei.
Ședință BNR la 12 noiembrie, ultima din acest an. Ce va decide Banca Centrală în legătură cu inflația, cursul de schimb, dobânzile și ratele la credit – Analiști șefi # Economica.net
BNR va avea în data de 12 noiembrie 2025 ultima ședință de politică monetară și de aprobare a inflației din acest an. Economiștii șefi din BCR și ING Bank sunt de părere că prima modificare a dobânzii de referință a băncii centrale va avea loc abia la ședința din mai 2026. Perspectivele de creștere rămân limitate pe termen scurt, iat previziunile pe inflație revizuite în sens ascendent.
TOP Unde se vinde cel mai mult: ce orașe bat Cluj-Napoca la numărul de apartamente vândute # Economica.net
Chiar dacă luna trecută s-au vândut mai multe apartamente față de septembrie sau august, a fost cea mai slabă lună octombrie din ultimii patru ani. În două mari orașe din țară, unde prețul mediu pe mp este sub 1.900 de euro, se vând mai multe apartamente.
Fabricile din România, între roboți și muncitori din Asia. Răzvan Isac, UR: Există acea frică că vine robotul și ia locul de muncă. Dar, de fapt, vin acești angajați din Sri Lanka, Nepal. Nevoia e reală # Economica.net
România a făcut pași importanți în automatizare, dar rămâne mult în urma Europei industrializate. Cu doar 46 de roboți la 10.000 de angajați, comparativ cu peste 500 în Germania, fabricile românești abia încep tranziția către producția asistată de roboți împinse de lipsa forței de muncă, a explicat Răzvan Isac, Area Sales Manager South Central and East Europe în cadrul Universal Robots, într-un interviu acordat Economica.net.
BYD atacă piața europeană din două direcții. Uzina din Ungaria va produce inițial Dolphin Surf, iar cea din Turcia Seal U DM-i # Economica.net
În timp ce atenția europenilor este captată de investiția BYD din Ungaria, producătorul chinez accelerează proiectul său din Turcia pentru a putea oferi pe piața din UE atât mașini electrice cât și hibride cu încărcare la priză ocolind taxele impuse produselor „made in China”.
Brutăria artizanală Miez, unul dintre pionierii pâinii cu maia din România, s-a redeschis în București, în zona Piaței Amzei (pe strada D. I. Mendeleev 43), în același loc unde a fost inagurată inițial.
Garanțiile pe care BID le va acorda celor circa 7.000 de IMM-uri care vor primi împrumuturi sunt de peste 6 miliarde de lei. Ce bănci primesc garanțiile # Economica.net
Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie prin intermediul Convenţiilor de garantare pentru Garanţia de Portofoliu destinată IMM-urilor, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, la lansarea Convenţiilor. BID va acorda garanții pentru 6-7000 de IMM-uri. Convențiile vor fi semnate cu 13 bănci și 4 IFN-uri.
Bogdan Stănescu, președinte CA Depogaz: Suntem cu depozitele de gaze naturale la capacitate maximă. În septembrie erau 90% pline, iar la 2 noiembrie ajunseseră la 98,6% # Economica.net
Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6% la data de 2 noiembrie, cu o lună mai devreme decât ne-a impus Comisia Europeană, datorită unor strategii abordate, care privesc eficienţa măsurilor de înmagazinare şi extracţie, a declarat, luni, preşedintele Consiliului de Administraţie al Depogaz Ploieşti, Bogdan Stănescu, la un eveniment de specialitate.
Real Madrid a stabilit un preț de transfer de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius # Economica.net
Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a stabilit un preţ de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius Jr, care, după un început mai slab de sezon, se apropie de forma care l-a consacrat şi pentru o perioadă de timp a reuşit să găsească modalitatea optimă de a colabora cu colegul său de atac Kylian Mbappe, potrivit Yahoo! Sports, transmite Agerpres.
ANAF își continuă controalele la companiile care organizează evenimente și care nu s-au conformat să-și declare transparent veniturile. SUnt vizate peste 80 de firme # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă verificările în domeniul serviciilor pentru evenimente, vizând societăţile care nu declară transparent veniturile generate, informează instituţia într-un comunicat transmis luni, relatează Agerpres.
Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea a 3 stații de pompare energetică de mare putere # Economica.net
Astăzi, 10 noiembrie 2025, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea proiectului de „Retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru – aval UHE Dorin Pavel”, ca urmare a finalizării etapelor procedurii de atribuire derulate prin negociere competitivă, arată un comunicat de presă al Hidroelectrica.
Polonezii de la LuxVet cumpără Oncovet, prima clinică din România dedicată exclusiv oncologiei veterinare, și ajunge la o rețea locală de nouă unități spitalicești # Economica.net
Grupul LuxVet, unul dintre cele mai mari platforme din Europa Centrală și de Est care integrează unități veterinare, anunță că își continuă expansiunea și atinge pragul de nouă entități medicale în România, prin preluarea Oncovet, prima clinică dedicată exclusiv oncologiei veterinare din țară.
Ofertă promoțională de credite fără comisioane de acordare de la Exim Banca Românească pentru finanțarea afacerilor mici # Economica.net
Exim Banca Românească derulează o campanie promoţională, dedicată dezvoltării micilor afaceri, în cadrul căreia reduce costurile de finanţare facilitând astfel accesul antreprenorilor la resursele necesare pentru activitatea curentă sau implementarea planurilor de dezvoltare, transmite Agerpres.
Peste 820.000 de români au folosit anul trecut asigurările voluntare de sănătate. UNSAR lansează campania #gatapentruVIATA # Economica.net
828.927 de români au utilizat în 2024 asigurările lor voluntare de sănătate pentru a avea acces la servicii medicale, atunci când au avut nevoie, informează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România prin intermediul unui comunicat.
Renault renunță la partneriatul cu Valeo și caută un partener chinez pentru dezvoltarea unui motor nou fără pământuri rare – surse # Economica.net
Renault a renunţat la proiectul cu firma franceză Valeo de dezvoltare a unui motor nou fără pământuri rare pentru vehicule electrice şi, în schimb, caută un furnizor chinez mai ieftin, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
Samsung lansează noua tabletă Galaxy Tab A11+ pe piața din România, disponibilă în culorile gri și argintiu.
Control generalizat pe plajele din România, după situaţia de la Năvodari, anunţat de ministerul Mediului. Declaraţii de la Diana Buzoianu # Economica.net
Ministerul Mediului va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situaţia de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele, a declarat, luni, ministra Mediului, Diana Buzoianu.
Bitcoin se redresează de la pragul de suport de 100.000 de dolari, pe măsură ce Senatul SUA face progrese în vederea încheierii blocajului guvernamental # Economica.net
Bitcoin a revenit peste pragul de 100.000 de dolari și se tranzacționează în prezent la 106.200 de dolari, în urma știrilor conform cărora Senatul SUA a înregistrat progrese semnificative în direcția încheierii blocajului guvernamental, aflat acum în a 40-a zi, cel mai lung din istoria SUA.
Prosumatorii se tot înmulțesc. S-a ajuns la 267.000, cu peste 3.100 MW putere instalată # Economica.net
Numărul prosumatorilor de energie a ajuns în septembrie la 267.000, în creştere cu 10.000 raportat la august, capacitatea instalată însumând 3.128 de megawaţi, a informat, luni, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, la un eveniment de specialitate.
ONJN: Finanţări de 5 milioane euro pentru programe privind prevenţia şi tratarea dependenţei de jocuri de noroc # Economica.net
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a publicat în transparenţă decizională, pentru 30 de zile, programul "Conştient şi Liber" prin care va acorda finanţări nerambursabile în cuantum de 5 milioane de euro pentru dezvoltarea de programe privind prevenţia şi tratarea adicţiei de jocuri de noroc.
Comercianții parteneri PayU GPO România care au desfășurat campania de Black Friday, au înregistrat în ziua de 7 noiembrie peste 1,31 milioane de tranzacții, cu o valoare totală de circa 720 milioane de lei, potrivit datelor centralizate de compania de plăți online.
Anunţ pentru bucureşteni – Ce spune ELCEN despre sistemul de termoficare în Capitală în sezonul de iarnă # Economica.net
Electrocentrale Bucureşti estimează pentru sezonul rece un necesar total de consum de aproape 6,8 milioane megawaţi-oră, având contracte încheiate pentru 5,1 milioane megawaţi-oră, la care se adaugă circa 2 milioane de megawaţi-oră în depozite, a transmis, luni, directorul general adjunct al ELCEN, Adrian Tudora, la un eveniment de specialitate.
Copiii au nevoie de ținute care să le ofere libertate de mișcare, confort și încredere în fiecare zi petrecută la școală. Hainele potrivite îi ajută să se simtă bine, să se exprime liber și să se concentreze mai ușor asupra activităților lor. Pentru părinți, alegerea articolelor de calitate poate fi o provocare, mai ales când bugetul este limitat, iar uneori, achizițiile cu un card de cumpărături pot fi o soluție practică pentru a face cumpărături flexibile și avantajoase. Află cum poți alege ținutele potrivite pentru copii, fără presiune asupra bugetului familiei.
ELCEN are de încasat creanţe de la Termoenergetica de aproape 1,4 miliarde de lei – director general adjunct # Economica.net
Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) are de încasat de la Termoenergetica facturi restante care însumează aproape 1,4 miliarde de lei, în perioada următoare datoriile furnizorului de apă caldă şi încălzire în sistem centralizat urmând să urce cu circa 50 de milioane de lei săptămânal, a afirmat, luni, directorul general adjunct al ELCEN, Adrian Tudora, la un eveniment de specialitate.
Shopilo.ro: noul instrument care transformă modul în care românii găsesc coduri de reducere # Economica.net
Hei, să vorbim puțin despre cumpărăturile online, care au devenit cam sport național, nu? E fain, dar dacă vrei cele mai bune oferte, trebuie să-ți pierzi timp și răbdare. Shopilo.ro vine să facă ordine în haosul ăsta, centralizând coduri de reducere și promoții din sute de magazine online din România. Practic, ai totul la un loc și nu mai pierzi vremea să scotocești peste tot.
VIDEO Autostrada A1 Lugoj – Deva: A fost străpunsă și a doua galerie din primul „tunel al urșilor” # Economica.net
O nouă etapă a fost parcursă pe șantierul secțiunii de autostradă Margina - Holdea (A1), anunță luni ministrul Transporturilor Ciprian Șerban.
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007, transmite France Presse.
Compania de securitate cibernetică SafeTech anunță un profit net de 8,3 milioane de lei în primele nouă luni # Economica.net
Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra, Abu Dhabi și Riyadh, raportează venituri consolidate de 41,3 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în scădere cu 6% față de aceeași perioadă din 2024.
Ciorba la pungă, disponibilă la locker. Carmolimp lansează prima rețea de lockere refrigerate și congelate din România # Economica.net
Grupul Carmolimp lansează prima rețea națională de lockere cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece, Carmolimp Lockers.
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.
Operaţiunea Jupiter – 100 de milioane de lei, măsuri asigurătorii dispuse de poliţişti şi procurori # Economica.net
Poliţiştii şi procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de circa 99.353.000 de lei, pentru recuperarea prejudiciului cauzat în dosarele penale instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) în cadrul operaţiunii "Jupiter".
Turcii care au vrut să facă prin PPP Autostrada Ploiești – Brașov spun că au ajuns cel mai mare constructor străin din România, cu proiecte de peste trei miliarde de euro # Economica.net
Makyol Construction, unul dintre principalii antreprenori din Turcia, a devenit cea mai mare companie de construcții străină din România, gestionând un portofoliu de peste trei miliarde de euro, prin șapte proiecte majore în întreaga țară, a declarat directorul executiv al companiei, citat de presa turcă.
Cea mai mare baterie de stocare a energiei din România va fi operațională luna viitoare. Este a firmei românești Nova Power and Gas # Economica.net
Nova Power & Gas, companie a grupului românesc E-INFRA, anunță finalizarea celui mai mare proiect de stocare a energiei electrice în baterii din România, luna viitoare. Acesta va dubla practice capacitatea instalată în baterii de acum din România.
Bucureşti, în lista super-orașelor atractive pentru investiţii imobiliare în Europa. Clasamentul din raportul PwC/Urban Land Institute # Economica.net
Bucureştiul intră pentru prima dată în clasamentul european al oraşelor analizate pentru investiţii imobiliare în raportul Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, publicat recent de PwC şi Urban Land Institute.
Alfa Group, deținută de Alin Niculae, investește 80 de mil. euro în peste 500 de apartamente în Pipera # Economica.net
Alfa Group, deținută de omul de afaceri Alin Niculae, care deține și Oscar Downstream, anunță demararea lucrărilor pentru cea de-a doua fază a proiectului Cloud9 Evolution, o investiție de 80 de milioane de euro.
Xiaomi anunță deschiderea oficială a primului său magazin propriu din România, în București, în incinta centrului comercial ParkLake, la parter, în data de 22 noiembrie.
Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a anunțat oficial data la care va renunța complet la cărțile de îmbarcare tipărite.
Hidroelectrica intră în războiul prețurilor: Va veni cu o ofertă de Black Friday pentru clienții din furnizare, deși în 2025 va avea cea mai mică producție de energie din istorie # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și furnizor pentru un milion de clienți, va avea și ea o ofertă de Black Friday pentru casnici, chiar dacă traversează cel mai secetos an din istorie, a declarat directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, la o conferință a publicației “Focus Energetic”.
Anunţ de la Ryanair. Obligatoriu pentru toţi pasagerii de miercuri, 12 noiembrie 2025 # Economica.net
Compania aeriană irlandeză Ryanair va cere pasagerilor să utilizeze, de miercuri, tichetele de îmbarcare digitale generate din aplicaţia sa, renunţând pentru totdeauna la biletele de hârtie, transmite DPA.
Program Tezaur – Ministerul Finanţelor a lansat a 11-a ediţie. Ce dobânzi au titlurile de stat # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) lansează luni cea de-a 11-a ediţie din acest an a Programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi cuprinse între 6,70% pe an şi 7,60% pe an.
Tehnologie, siguranță și stil. OMODA & JAECOO – noul standard în segmentul SUV-urilor premium # Economica.net
Peisajul automotive suferă o schimbare accelerată, pe măsură ce consumatorii moderni cer mai mult de la autovehicule – platforme de siguranță inteligente, confort de elită, design curajos și eficiență energetică superioară. România se aliniază acestei tendințe globale. În acest context nou, mărcile OMODA & JAECOO se diferențiază printr-o filozofie care sintetizează tehnologia de vârf, ingineria de precizie și o estetică distinctivă, instituind un nou punct de referință în clasa SUV-urilor și oferind conducătorilor auto o experiență autentic superioară.
România implementează impozitul suplimentar de 15% pentru multinaționale. ANAF a publicat modelul de declarație a noilor taxe # Economica.net
ANAF a lansat proiectul de ordin care aprobă formularele pentru „Declarația informativă privind impozitul suplimentar”. Impozitul vizează grupurile multinaționale și marile companii cu venituri de peste 750 milioane euro, pentru a asigura o cotă minimă globală de 15%, scrie Termene.ro.
Ordonanţa care consfinţeşte statutul juridic şi operaţional al comunităţilor de energie este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România, consideră Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE).
Răspunsul european la invazia de mașini chinezești: amânarea interzicerii vânzărilor de vehicule cu motoare termice, condiționarea investițiilor chineze în Europa, nouă categorie de mașini electrice # Economica.net
În ciuda taxelor impuse mașinilor electrice din China producătorii auto europeni fac cu greu față avalanșei de vehicule chinezești. În acest context, Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru a susține industria auto de pe continent.
Due diligence, cheia pentru a evita riscurile ascunse dintr-o afacere. Avocata Laura Dicu îți explică # Economica.net
Lumea afacerilor este un teritoriu fascinant, dar și plin de capcane invizibile. De aceea, atenția la detalii este vitală - așa cum vom vedea în cele ce urmează, ghidați de expertiza avocatei Laura Dicu.
