Viktor Orban, cel mai tenace lider est-european, a plecat de la Casa Albă cu banii luaţi şi le-a adus maghiarilor mai multe întrebări fără răspuns. Ce trebuie să înveţe Europa din întâlnirea istorică dintre premierul Ungariei şi preşedintele SUA este că Donald Trump nu dă nimic pe gratis

Viktor Orban, cel mai tenace lider est-european, a plecat de la Casa Albă cu banii luaţi şi le-a adus maghiarilor mai multe întrebări fără răspuns. Ce trebuie să înveţe Europa din întâlnirea istorică dintre premierul Ungariei şi preşedintele SUA este că Donald Trump nu dă nimic pe gratis

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar