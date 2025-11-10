Este Polonia noua Germanie? Unde sunt preţurile mai mari?
Ziarul Financiar, 10 noiembrie 2025 22:30
Germanii îşi fac cumpărăturile în Polonia de ani întregi, în căutare de produse mai ieftine, scrie Business Insider.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
Acum o oră
22:30
Germanii îşi fac cumpărăturile în Polonia de ani întregi, în căutare de produse mai ieftine, scrie Business Insider.
22:30
Viktor Orban, cel mai tenace lider est-european, a plecat de la Casa Albă cu banii luaţi şi le-a adus maghiarilor mai multe întrebări fără răspuns. Ce trebuie să înveţe Europa din întâlnirea istorică dintre premierul Ungariei şi preşedintele SUA este că Donald Trump nu dă nimic pe gratis # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
19:15
Acum 6 ore
18:30
18:15
Război total între magistraţi şi Guvern: CSM face plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pentru incitare la ură. „Opoziţia artificială între magistraţi şi copilul flămând căruia i se ia de la gură este o manipulare” # Ziarul Financiar
Consiliul Superior al Magistraturii cere anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declaraţiile despre pensiile speciale. Oana Gheorghiu este acuzată de incitare la violenţă, ură sau discriminare.
18:15
18:00
17:30
17:15
17:15
Acum 8 ore
17:00
17:00
17:00
16:45
16:45
16:30
16:15
16:00
16:00
15:30
15:30
15:15
Acum 12 ore
15:00
14:45
14:45
14:15
14:15
14:15
14:00
13:45
13:45
Cine a zis că relaţiile cu miliardarii şi banii lor se câştigă doar cu ani de negocieri şi whisky scump? Când toată lumea plăteşte salarii generoase pentru bancheri veterani care sa gestioneze averi de miliarde, un start-up spune „nu, mulţumesc” şi îşi fabrică singur experţii în avere cu ajutorul AI # Ziarul Financiar
13:45
13:30
Robinhood deschide accesul publicului larg către companiile private de inteligenţă artificială, într-un sector care a depăşit 1.000 de „unicorni” anul trecut. Platforma de tranzacţionare pregăteşte un produs prin care investitorii de retail pot finanţa indirect piaţa de private equity din domeniul AI # Ziarul Financiar
13:30
13:15
13:00
12:45
12:30
12:30
12:30
Primii paşi pentru redeschiderea Guvernului SUA după 40 de zile de „shutdown”. Opt senatori democraţi au făcut un compromis şi au votat alături de republicani pentru a pune capăt crizei politice. Donald Trump: „Se pare că ne apropiem de finalul acestei situaţii. Veţi afla foarte curând” # Ziarul Financiar
12:30
12:30
12:15
12:00
11:30
11:15
11:00
11:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.