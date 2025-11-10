Mai multe condimente folosite des de gospodine au fost RETRASE din supermarketuri celebre din România. Au fost descoperite substanțe toxice

16:30

Produsele pentru animalele de companie au generat în ultimii ani o piață în continuă creștere, care a devenit treptat unul dintre sectoarele economice cu cea mai rapidă creștere. Piața a depășit 1 mld. de euro, semn că românii sunt tot mai generoși cu animalele lor de companie. Cu toate că există taxse care se aplică […]