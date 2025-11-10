ZF Index Imobiliar. Ritmul pieţei se temperează: locuinţele vechi urcă la aproape 135.000 de euro, dar vânzările din Bucureşti-Ilfov scad cu 22% în octombrie

00:30

Industria de IT din România se află într-un punct de inflexiune, în care trebuie să treacă de la un model bazat pe outsourcing (execuţie de servicii) către o pondere mai mare a dezvoltării de proprietate intelectuală şi de produse proprii. Aceasta a fost miza centrală a conferinţei Prow 2025, un eveniment dedicat produselor digitale, tehnologiei şi inovaţiei, care a reunit la Timişoara experţi internaţionali şi peste 700 de profesionişti din domeniu şi care a fost susţinut şi de Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest (ADR Vest).