Victor Angelescu sare la gâtul contestatarilor după ce Rapid a urcat pe primul loc: “Ce noroc?! Avem cel mai bun atac şi cea mai bună apărare!” Merita Dobre convocat la naţională?!

Fanatik, 11 noiembrie 2025 00:20

Victor Angelescu, discurs manifest după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii. Ce a spus, de fapt, președintele giuleștenilor și cum a comentat absența lui Dobre de la echipa națională.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 10 minute
00:30
Daniel Bîrligea, taxat de fostul selecționer al României după gestul din Hermannstadt – FCSB. „Au ajuns jucători prea mari” Fanatik
Daniel Bîrligea nu a fost iertat de fostul selecționer al echipei naționale după gesturile sale din meciul Hermannstadt - FCSB. Care e marea problemă a campioanei României.
Acum 30 minute
00:20
Victor Angelescu sare la gâtul contestatarilor după ce Rapid a urcat pe primul loc: “Ce noroc?! Avem cel mai bun atac şi cea mai bună apărare!” Merita Dobre convocat la naţională?! Fanatik
Victor Angelescu, discurs manifest după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii. Ce a spus, de fapt, președintele giuleștenilor și cum a comentat absența lui Dobre de la echipa națională.
Acum o oră
00:00
Sorin Cârțu a dezvăluit în direct discuția pe care a avut-o cu Rădoi, înainte de plecarea de la U Craiova: „Bă, Mirele iei și tu ceva?” Fanatik
Sorin Cârțu a reacționat la vestea că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova. Președintele de onoare al oltenilor i-a dat un sfat prețios tehnicianului înainte să plece
10 noiembrie 2025
23:50
Andrei Nicolescu a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan! Ce se întâmplă cu fotbalistul lui Dinamo, după neconvocarea la echipa națională Fanatik
Dinamo a urcat pe ultima treaptă a podiumului după victoria cu Csikszereda, scor 4-0. Chiar și așa, niciun jucător al ”câinilor” nu a fost convocat la echipa națională de seniori a României, iar Andrei Nicolescu știe motivul.
23:40
„Atât de inconștient să fii?”. Cum a plecat Siyabonga Ngezana din cantonamentul FCSB. Filmul complet al actului de indisciplină: „S-a întors la micul dejun” Fanatik
Mihai Stoica a clarificat situația lui Siyabonga Ngezana, care va fi amendat de conducerea FCSB-ului pentru faptul că a părăsit cantonamentul echipei.
Acum 2 ore
23:20
Pontul zilei de marți, 11 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 11 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe calificarea lui FCSB și CFR Cluj în play-off-ul SuperLigii.
23:20
Marius Şumudică, despre demisia lui Mirel Rădoi: „Dă dovadă de instabilitate psihică! Aceeași greșeală am făcut-o și eu la Rapid!” Fanatik
Marius Șumudică a comentat demisia lui Mirel Rădoi, de după Universitatea Craiova - UTA 1-2. „Șumi” a transmis că a trăit un episod similar în perioada petrecută la Rapid.
23:10
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe detalii” Fanatik
Ianis Hagi e mai diferit decât pare la prima vedere. Iar asta o spune chiar unul dintre stiliștii săi. Fiul lui Gică Hagi acordă o atenție deosebită detaliilor.
23:00
Daniel Bîrligea, atacat dur de Mitică Dragomir: “Bine i-a făcut Gigi! Trebuia să îi dea 100.000 de euro! Ai personalitate în tâmpenie?” Fanatik
Mitică Dragomir l-a pus la punct pe Daniel Bîrligea după evenimentele din meciul Hermannstadt - FCSB 3-3. Ce a spus fostul șef LPF despre comportamentul fotbalistului campioanei României
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 11 noiembrie 2025. Câștig de 314 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 11 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 314 lei cu ajutorul unui meci de fotbal din Liga a II-a din România, de altfel unul dintre puținele din ofertă
22:40
Ce șanse au Cristi Chivu și Inter să câștige titlul în Serie A! Specialiștii s-au convins după 11 etape Fanatik
Inteligența artificială a calculat ce șanse are Cristi Chivu să cucerească titlul cu Inter în Serie A. Veste bună pentru „nerazzurri” după 2-0 cu Lazio din etapa a 11-a
Acum 4 ore
22:20
„Milionarul cu elicopterul” vine la Colosseum Tournament! Gladiatorii luptă pentru a-i salva viața unui băiețel cu Sindromul Leigh. Exclusiv Fanatik
Ploiești va fi gazda show-ului Colosseum Tournament 48 din luna decembrie. Gala se va desfășura în scop caritabil și va beneficia de prezența lui Dumitru Gal, supranumit „Milionarul cu elicopterul”
22:20
Mihai Stoica anunță măsuri drastice la FCSB după ședința cu Gigi Becali: „Va fi unic. N-am realizat că există fotbaliști care nu au urmă de respect pentru noi” Fanatik
Mihai Stoica a avut o reacție dură după partida Hermannstadt - FCSB 3-3. Oficialul campioanei a dezvăluit că mai mulți jucători vor fi pedepsiți drastic.
22:00
Tragedie în fotbalul românesc! A murit la doar 20 de ani în accident de mașină. Greșeala pe care a făcut-o la volan i-a fost fatală Fanatik
Un fotbalist din județul Dolj a murit într-un tragic accident de mașină. Jucătorul era chiar în drumul către meciul pe care urma să-l aibă echipa sa. Tânărul s-a stins din viața din cauza unei greșeli uluitoare
21:50
Aflat în cantonamentul echipei naționale, Denis Drăguș a primit o veste-șoc din Turcia Fanatik
Denis Drăguș a primit o veste șocantă din Turcia. Atacantul român, aflat în cantonamentul echipei naționale, a fost luat prin surprindere.
21:20
Explozie pe social media! Cum au reacționat fanii Universității Craiova după anunțul demisiei lui Mirel Rădoi Fanatik
Fanii Universității Craiova au avut o mulțime de mesaje pentru Mirel Rădoi, după plecarea lui de la echipă
21:10
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus Fanatik
Scandalul Nordis ia o turnură neașteptată. Creditorii s-au răzgândit și vor să continue proiectul de la Mamaia. Cine sunt milionarii care au aprobat măsura și care e motivul pentru care CEC și ANAF au votat contra
20:50
Charalambous şi Pintilii, puşi la zid de Şumudică: “Să accepţi tot de la Gigi?! Ce să înţeleagă jucătorii când patronul spune că face echipa şi schimbările?” Fanatik
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au fost criticați de Marius Șumudică după Hermannstadt - FCSB 3-3. Unde crede „Șumi” că au greșit cei doi și ce spune despre autoritatea din vestiar.
Acum 6 ore
20:30
Victor Pițurcă l-a atacat pe Rădoi și i-a dat un sfat după demisia de la Universitatea Craiova. „După cum se vede, Mirel are o problemă” Fanatik
Victor Pițurcă l-a pus la zid pe Mirel Rădoi după plecarea de la Universitatea Craiova, acuzându-l că nu e pregătit psihic pentru presiunea din fotbal.
20:10
Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf! Câți bani încasează după ce a câștigat ultimul proces Fanatik
Laurențiu Reghecampf a dat un adevărat tun financiar. Antrenorul român a ieșit învingător în procesul cu fosta sa echipă, iar clubul trebuie să îi plătească o mică avere.
19:50
Regulă nouă la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce amenzi uriașe riscă jucătorii: „S-a hotărât în Consiliul de Administrație. Pierd milioane” Fanatik
Gigi Becali taie în carne vie la FCSB după meciul cu Hermannstadt! Ce a spus patronul bucureștenilor despre Daniel Bîrligea și ce regulă nouă a stabilit la echipă.
19:40
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii Fanatik
În ce fel își desfășoară existența gimnasta Ana Maria Bărbosu, în America. Adolescenta de 19 ani a plecat din România pentru o facultate de prestigiu.
19:30
Decizia Rapidului după ce 6 jucători ai lui Gâlcă au petrecut în club: “Am trimis bodyguarzii” Fanatik
Șase jucători ai Rapidului au fost surprinși în club după ultima victorie, iar conducerea a intervenit. Decizia luată de Victor Angelescu la aflarea veștii.
19:10
Cum a reacționat Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „S-a eliberat. Îl cunosc de când era un mucos” Fanatik
Ștefan Baiaram poate răsufla ușurat după plecarea lui Mirel Rădoi de la Univeristatea Craiova. Vedeta oltenilor s-a „răfuit” de-a lungul timpului cu fostul selecționer
19:00
Cât încasează statul român din marele premiu de 10 milioane de euro la Loterie. Norocosul va încasa doar o parte din bani Fanatik
Câți bani merg la bugetul statului după câștigul de aproape 10 milioane de euro la Loto 6 din 49? Un român are parte de norocul vieții sale. Premiul, însă, e impozitat.
18:50
Fanatik Dinamo, marți, 11 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Florentin Petre, secundul echipei din Ștefan cel Mare Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Florentin Petre. Cristi Coste va face show alături de secundul echipei din Ștefan cel Mare
18:40
De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova! Rotaru: „Mi-a reproșat că am pus presiune de titlu. Cine nu face faţă, pleacă acasă!” Fanatik
Mihai Rotaru a prezentat motivul principal pentru care Mirel Rădoi nu a mai vrut să continue la Universitatea Craiova
Acum 8 ore
18:20
O nouă lovitură înainte de Bosnia – România: ”Nu e disponibil. Am primit informația acum 15 minute” Fanatik
Doar 5 zile ne mai despart de cruciala întâlnire cu Bosnia. Vești de ultimă oră înainte de meciul de la Zenica
18:00
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru Fanatik
Mihai Rotaru are și un nume surpriză pe lista scurtă de posibili înlocuitori ai lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Cine este Sandro Perkovic
17:50
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen Fanatik
Celebrul caz al bărbatului din Alba care și-a ucis soția în bătaie pentru că nu i-a pregătit masa și consuma alcool s-a încheiat cu o eliberare discretă pentru bună purtare. România nu are nici azi o lege a femicidului
17:30
Cazul Radu Petrescu vs. Bîrligea, analizat de Cristi Balaj: “Putea să vadă roşu din prima fază”. A fost sau nu ofsaid la golul lui Cordea din Unirea Slobozia – CFR Cluj?! Fanatik
Cristi Balaj a analizat prestațiile arbitrilor din partidele Hermannstadt – FCSB și Unirea Slobozia – CFR Cluj. Care este verdictul specialistului după ce Radu Petrescu l-a eliminat pe Daniel Bîrligea.
17:30
Cea mai înfocată fană a lui Inter Milano, mesaj dur pentru cei care îl contestă pe Cristi Chivu: ”Să vă cereți scuze Fanatik
Comentariul făcut public de cea mai înflăcărată admiratoare a echipei de fotbal Inter Milano. Frumoasa șatenă sare în apărarea antrenorului Cristi Chivu.
17:20
Lionel Messi, revenire senzațională pe Camp Nou! Ce mesaj a transmis starul argentinian și cum a reacționat FC Barcelona Fanatik
Lionel Messi a efectuat o vizită surpriză pe arena Barcelonei, Camp Nou, stadion unde a scris istorie. Superstarul argentinian le-a transmis un mesaj fanilor pe rețelele sociale.
17:10
Cel mai bogat sector din București. Ce au făcut Ciucu și Băluță cu banii bucureștenilor în 2025. Edilii râvnesc funcția de primar general Fanatik
Pe ce au dat banii Daniel Băluță cu Ciprian Ciucu, edilii de la sectoarele 4 și 6, care candidează la funcția de primar general? Situația la zi a cheltuielilor
16:50
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru Fanatik
Mirel Rădoi nu a plătit clauza de reziliere după ce și-a dat demisia, însă a renunțat la o sumă importantă de bani. Patronul Mihai Rotaru a făcut anunțul.
16:40
Dumitru Dragomir, verdict după demisia lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Are sânge în instalaţie!”. Pe cine ar pune antrenor Fanatik
Mitică Dragomir a analizat situația explozivă din Bănie. Ce spune fostul șef LPF despre demisia lui Mirel Rădoi și pe cine crede că ar trebui să numească Mihai Rotaru.
Acum 12 ore
16:10
Drama prin care a trecut Jordan Chiles după ce a pierdut medalia în favoarea Anei Maria Bărbosu: ”A fost greu, dar a fost și eliberator” Fanatik
Suferința de care a avut parte Jordan Chiles după scandalul controversat cu gimnasta Ana Maria Bărbosu. Cum i s-a schimbat viața după Jocurile Olimpice.
16:10
Terenul pe care s-a ridicat spitalul construit de „Dăruiește viață”, revendicat în instanță. Asociația condusă de Oana Gheorghiu a spus că proiectul este în pericol Fanatik
Asociația "Dăruiește viață", condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu, a ridicat un spital în curtea Spitalului Marie Curie, pe un teren care a fost revendicat în instanță. Cum s-a rezolvat situația
15:40
Sorin Grindeanu, mesaj dur pentru premierul Ilie Bolojan: ”La guvern s-a pierdut vremea. Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos” Fanatik
Luni, 10 noiembrie, după prima ședință a PSD cu noua conducere aleasă la Congres, Sorin Grindeanu i-a transmis un mesaj ferm premierului Ilie Bolojan în chestiunea pensiilor magistraților.
15:30
(P) Arena Norocului: Rotirile intră în arenă la Don! Fanatik
În lumea Don, fiecare joc are o scenă. Acum, scena se transformă în Arena Norocului. În mijlocul acesteia se află premii totale de 25.000 RON, pentru 80 de combatanți. Rotirile sunt armele tale. Întrebarea e […]
15:10
Scene ireale în Spania! Legenda lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu după o bătaie generală pe gazon. Video Fanatik
O partidă din Spania a avut un final extrem de tensionat, iar jucătorii și antrenorii celor două formații s-au încăierat pe gazon. S-au acordat trei cartonașe roșii, printre cei eliminați numărându-se și o legendă a lui Real Madrid.
15:10
Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra din Teleorman ucisă de partener în fața bisericii. Ce declarații a făcut bărbatul în instanță Fanatik
Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra ucisă la Beciu: femeia omorâtă de soțul împotriva căreia avea ordin de protecție nu este prima victimă a călăului. Care a fost mobilul crimei
14:50
Trei demiteri într-un an! Cine e antrenorul care stabilește un record negativ greu de egalat Fanatik
Un fost internațional, care a debutat la națională contra României, va suferi a treia demitere în decurs de 12 luni, toate de la echipe din campionate puternice
14:30
De ce a fost îmbrăcat în roşu Mihai Stoichiţă la înmormântarea lui Emeric Ienei: “De unde să îmi iau haine?” Fanatik
Mihai Stoichiță explică de ce a purtat o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei. Motivul invocat de oficialul FRF
14:00
Șumudică, fără milă după Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”. I-a pus la zid pe jucătorii lui Rădoi: „Isenko are zero tehnică de portar!” Fanatik
Marius Șumudică a analizat la sânge o nouă prestație haotică a Universității Craiova. Cine sunt jucătorii criticați de fostul antrenor al Rapidului și ce părere are de mult lăudatul Isenko
13:40
În plin proces de divorț, soția unui star de la Manchester United a apărut nud, la malul mării Fanatik
Aflată pe cale să divorțeze, partenera unui fotbalist de la Manchester United, a făcut furori în spațiul virtual. S-a fotografiat fără haine, pe plajă.
13:40
Mihai Rotaru, decizie anunțată în direct despre Mirel Rădoi! Patronul de la Universitatea Craiova a convocat de urgență o conferință de presă Fanatik
Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în fața jucătorilor după înfrângerea cu UTA, scor 1-2. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a convocat o conferință în care va fi lămurită situația antrenorului.
13:30
Mihai Rotaru a ales noul antrenor al Universității Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea Fanatik
Universitatea Craiova s-a orientat după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă. Daniel Sousa este alesul lui Mihai Rotaru
13:20
De ce mai era, de fapt, în libertate criminalul din Teleorman? Tânăra victimă, ucisă cu copilul în brațe. Motivul revoltător care a șocat o țară întreagă Fanatik
De ce era în libertate criminalul care și-a ucis soția cu copilul în brațe, deși mai fusese acuzat de viol împotriva victimei și avea ordin de protecție?
13:10
Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e o situaţie penibilă! Sunt cimitirele pline de oameni de neînlocuit” Fanatik
Mirel Rădoi și-a prezentat demisia în fața conducerii Universității Craiova după eșecul cu UTA. Președintele Clubului Sportiv a oferit o reacție categorică în cazul tehnicianului.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.