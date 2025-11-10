Victor Angelescu sare la gâtul contestatarilor după ce Rapid a urcat pe primul loc: “Ce noroc?! Avem cel mai bun atac şi cea mai bună apărare!” Merita Dobre convocat la naţională?!
Fanatik, 11 noiembrie 2025 00:20
Victor Angelescu, discurs manifest după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii. Ce a spus, de fapt, președintele giuleștenilor și cum a comentat absența lui Dobre de la echipa națională.
Acum 10 minute
00:30
Daniel Bîrligea, taxat de fostul selecționer al României după gestul din Hermannstadt – FCSB. „Au ajuns jucători prea mari” # Fanatik
Daniel Bîrligea nu a fost iertat de fostul selecționer al echipei naționale după gesturile sale din meciul Hermannstadt - FCSB. Care e marea problemă a campioanei României.
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Sorin Cârțu a dezvăluit în direct discuția pe care a avut-o cu Rădoi, înainte de plecarea de la U Craiova: „Bă, Mirele iei și tu ceva?” # Fanatik
Sorin Cârțu a reacționat la vestea că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova. Președintele de onoare al oltenilor i-a dat un sfat prețios tehnicianului înainte să plece
10 noiembrie 2025
23:50
Andrei Nicolescu a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan! Ce se întâmplă cu fotbalistul lui Dinamo, după neconvocarea la echipa națională # Fanatik
Dinamo a urcat pe ultima treaptă a podiumului după victoria cu Csikszereda, scor 4-0. Chiar și așa, niciun jucător al ”câinilor” nu a fost convocat la echipa națională de seniori a României, iar Andrei Nicolescu știe motivul.
23:40
„Atât de inconștient să fii?”. Cum a plecat Siyabonga Ngezana din cantonamentul FCSB. Filmul complet al actului de indisciplină: „S-a întors la micul dejun” # Fanatik
Mihai Stoica a clarificat situația lui Siyabonga Ngezana, care va fi amendat de conducerea FCSB-ului pentru faptul că a părăsit cantonamentul echipei.
Acum 2 ore
23:20
Pontul zilei de marți, 11 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 11 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe calificarea lui FCSB și CFR Cluj în play-off-ul SuperLigii.
23:20
Marius Şumudică, despre demisia lui Mirel Rădoi: „Dă dovadă de instabilitate psihică! Aceeași greșeală am făcut-o și eu la Rapid!” # Fanatik
Marius Șumudică a comentat demisia lui Mirel Rădoi, de după Universitatea Craiova - UTA 1-2. „Șumi” a transmis că a trăit un episod similar în perioada petrecută la Rapid.
23:10
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe detalii” # Fanatik
Ianis Hagi e mai diferit decât pare la prima vedere. Iar asta o spune chiar unul dintre stiliștii săi. Fiul lui Gică Hagi acordă o atenție deosebită detaliilor.
23:00
Daniel Bîrligea, atacat dur de Mitică Dragomir: “Bine i-a făcut Gigi! Trebuia să îi dea 100.000 de euro! Ai personalitate în tâmpenie?” # Fanatik
Mitică Dragomir l-a pus la punct pe Daniel Bîrligea după evenimentele din meciul Hermannstadt - FCSB 3-3. Ce a spus fostul șef LPF despre comportamentul fotbalistului campioanei României
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 11 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 314 lei cu ajutorul unui meci de fotbal din Liga a II-a din România, de altfel unul dintre puținele din ofertă
22:40
Ce șanse au Cristi Chivu și Inter să câștige titlul în Serie A! Specialiștii s-au convins după 11 etape # Fanatik
Inteligența artificială a calculat ce șanse are Cristi Chivu să cucerească titlul cu Inter în Serie A. Veste bună pentru „nerazzurri” după 2-0 cu Lazio din etapa a 11-a
Acum 4 ore
22:20
„Milionarul cu elicopterul” vine la Colosseum Tournament! Gladiatorii luptă pentru a-i salva viața unui băiețel cu Sindromul Leigh. Exclusiv # Fanatik
Ploiești va fi gazda show-ului Colosseum Tournament 48 din luna decembrie. Gala se va desfășura în scop caritabil și va beneficia de prezența lui Dumitru Gal, supranumit „Milionarul cu elicopterul”
22:20
Mihai Stoica anunță măsuri drastice la FCSB după ședința cu Gigi Becali: „Va fi unic. N-am realizat că există fotbaliști care nu au urmă de respect pentru noi” # Fanatik
Mihai Stoica a avut o reacție dură după partida Hermannstadt - FCSB 3-3. Oficialul campioanei a dezvăluit că mai mulți jucători vor fi pedepsiți drastic.
22:00
Tragedie în fotbalul românesc! A murit la doar 20 de ani în accident de mașină. Greșeala pe care a făcut-o la volan i-a fost fatală # Fanatik
Un fotbalist din județul Dolj a murit într-un tragic accident de mașină. Jucătorul era chiar în drumul către meciul pe care urma să-l aibă echipa sa. Tânărul s-a stins din viața din cauza unei greșeli uluitoare
21:50
Denis Drăguș a primit o veste șocantă din Turcia. Atacantul român, aflat în cantonamentul echipei naționale, a fost luat prin surprindere.
21:20
Explozie pe social media! Cum au reacționat fanii Universității Craiova după anunțul demisiei lui Mirel Rădoi # Fanatik
Fanii Universității Craiova au avut o mulțime de mesaje pentru Mirel Rădoi, după plecarea lui de la echipă
21:10
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus # Fanatik
Scandalul Nordis ia o turnură neașteptată. Creditorii s-au răzgândit și vor să continue proiectul de la Mamaia. Cine sunt milionarii care au aprobat măsura și care e motivul pentru care CEC și ANAF au votat contra
20:50
Charalambous şi Pintilii, puşi la zid de Şumudică: “Să accepţi tot de la Gigi?! Ce să înţeleagă jucătorii când patronul spune că face echipa şi schimbările?” # Fanatik
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au fost criticați de Marius Șumudică după Hermannstadt - FCSB 3-3. Unde crede „Șumi” că au greșit cei doi și ce spune despre autoritatea din vestiar.
Acum 6 ore
20:30
Victor Pițurcă l-a atacat pe Rădoi și i-a dat un sfat după demisia de la Universitatea Craiova. „După cum se vede, Mirel are o problemă” # Fanatik
Victor Pițurcă l-a pus la zid pe Mirel Rădoi după plecarea de la Universitatea Craiova, acuzându-l că nu e pregătit psihic pentru presiunea din fotbal.
20:10
Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf! Câți bani încasează după ce a câștigat ultimul proces # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a dat un adevărat tun financiar. Antrenorul român a ieșit învingător în procesul cu fosta sa echipă, iar clubul trebuie să îi plătească o mică avere.
19:50
Regulă nouă la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce amenzi uriașe riscă jucătorii: „S-a hotărât în Consiliul de Administrație. Pierd milioane” # Fanatik
Gigi Becali taie în carne vie la FCSB după meciul cu Hermannstadt! Ce a spus patronul bucureștenilor despre Daniel Bîrligea și ce regulă nouă a stabilit la echipă.
19:40
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii # Fanatik
În ce fel își desfășoară existența gimnasta Ana Maria Bărbosu, în America. Adolescenta de 19 ani a plecat din România pentru o facultate de prestigiu.
19:30
Decizia Rapidului după ce 6 jucători ai lui Gâlcă au petrecut în club: “Am trimis bodyguarzii” # Fanatik
Șase jucători ai Rapidului au fost surprinși în club după ultima victorie, iar conducerea a intervenit. Decizia luată de Victor Angelescu la aflarea veștii.
19:10
Cum a reacționat Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „S-a eliberat. Îl cunosc de când era un mucos” # Fanatik
Ștefan Baiaram poate răsufla ușurat după plecarea lui Mirel Rădoi de la Univeristatea Craiova. Vedeta oltenilor s-a „răfuit” de-a lungul timpului cu fostul selecționer
19:00
Cât încasează statul român din marele premiu de 10 milioane de euro la Loterie. Norocosul va încasa doar o parte din bani # Fanatik
Câți bani merg la bugetul statului după câștigul de aproape 10 milioane de euro la Loto 6 din 49? Un român are parte de norocul vieții sale. Premiul, însă, e impozitat.
18:50
Fanatik Dinamo, marți, 11 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Florentin Petre, secundul echipei din Ștefan cel Mare # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Florentin Petre. Cristi Coste va face show alături de secundul echipei din Ștefan cel Mare
18:40
De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova! Rotaru: „Mi-a reproșat că am pus presiune de titlu. Cine nu face faţă, pleacă acasă!” # Fanatik
Mihai Rotaru a prezentat motivul principal pentru care Mirel Rădoi nu a mai vrut să continue la Universitatea Craiova
Acum 8 ore
18:20
O nouă lovitură înainte de Bosnia – România: ”Nu e disponibil. Am primit informația acum 15 minute” # Fanatik
Doar 5 zile ne mai despart de cruciala întâlnire cu Bosnia. Vești de ultimă oră înainte de meciul de la Zenica
18:00
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru # Fanatik
Mihai Rotaru are și un nume surpriză pe lista scurtă de posibili înlocuitori ai lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Cine este Sandro Perkovic
17:50
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen # Fanatik
Celebrul caz al bărbatului din Alba care și-a ucis soția în bătaie pentru că nu i-a pregătit masa și consuma alcool s-a încheiat cu o eliberare discretă pentru bună purtare. România nu are nici azi o lege a femicidului
17:30
Cazul Radu Petrescu vs. Bîrligea, analizat de Cristi Balaj: “Putea să vadă roşu din prima fază”. A fost sau nu ofsaid la golul lui Cordea din Unirea Slobozia – CFR Cluj?! # Fanatik
Cristi Balaj a analizat prestațiile arbitrilor din partidele Hermannstadt – FCSB și Unirea Slobozia – CFR Cluj. Care este verdictul specialistului după ce Radu Petrescu l-a eliminat pe Daniel Bîrligea.
17:30
Cea mai înfocată fană a lui Inter Milano, mesaj dur pentru cei care îl contestă pe Cristi Chivu: ”Să vă cereți scuze # Fanatik
Comentariul făcut public de cea mai înflăcărată admiratoare a echipei de fotbal Inter Milano. Frumoasa șatenă sare în apărarea antrenorului Cristi Chivu.
17:20
Lionel Messi, revenire senzațională pe Camp Nou! Ce mesaj a transmis starul argentinian și cum a reacționat FC Barcelona # Fanatik
Lionel Messi a efectuat o vizită surpriză pe arena Barcelonei, Camp Nou, stadion unde a scris istorie. Superstarul argentinian le-a transmis un mesaj fanilor pe rețelele sociale.
17:10
Cel mai bogat sector din București. Ce au făcut Ciucu și Băluță cu banii bucureștenilor în 2025. Edilii râvnesc funcția de primar general # Fanatik
Pe ce au dat banii Daniel Băluță cu Ciprian Ciucu, edilii de la sectoarele 4 și 6, care candidează la funcția de primar general? Situația la zi a cheltuielilor
16:50
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru # Fanatik
Mirel Rădoi nu a plătit clauza de reziliere după ce și-a dat demisia, însă a renunțat la o sumă importantă de bani. Patronul Mihai Rotaru a făcut anunțul.
16:40
Dumitru Dragomir, verdict după demisia lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Are sânge în instalaţie!”. Pe cine ar pune antrenor # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat situația explozivă din Bănie. Ce spune fostul șef LPF despre demisia lui Mirel Rădoi și pe cine crede că ar trebui să numească Mihai Rotaru.
Acum 12 ore
16:10
Drama prin care a trecut Jordan Chiles după ce a pierdut medalia în favoarea Anei Maria Bărbosu: ”A fost greu, dar a fost și eliberator” # Fanatik
Suferința de care a avut parte Jordan Chiles după scandalul controversat cu gimnasta Ana Maria Bărbosu. Cum i s-a schimbat viața după Jocurile Olimpice.
16:10
Terenul pe care s-a ridicat spitalul construit de „Dăruiește viață”, revendicat în instanță. Asociația condusă de Oana Gheorghiu a spus că proiectul este în pericol # Fanatik
Asociația "Dăruiește viață", condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu, a ridicat un spital în curtea Spitalului Marie Curie, pe un teren care a fost revendicat în instanță. Cum s-a rezolvat situația
15:40
Sorin Grindeanu, mesaj dur pentru premierul Ilie Bolojan: ”La guvern s-a pierdut vremea. Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos” # Fanatik
Luni, 10 noiembrie, după prima ședință a PSD cu noua conducere aleasă la Congres, Sorin Grindeanu i-a transmis un mesaj ferm premierului Ilie Bolojan în chestiunea pensiilor magistraților.
15:30
15:10
Scene ireale în Spania! Legenda lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu după o bătaie generală pe gazon. Video # Fanatik
O partidă din Spania a avut un final extrem de tensionat, iar jucătorii și antrenorii celor două formații s-au încăierat pe gazon. S-au acordat trei cartonașe roșii, printre cei eliminați numărându-se și o legendă a lui Real Madrid.
15:10
Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra din Teleorman ucisă de partener în fața bisericii. Ce declarații a făcut bărbatul în instanță # Fanatik
Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra ucisă la Beciu: femeia omorâtă de soțul împotriva căreia avea ordin de protecție nu este prima victimă a călăului. Care a fost mobilul crimei
14:50
Trei demiteri într-un an! Cine e antrenorul care stabilește un record negativ greu de egalat # Fanatik
Un fost internațional, care a debutat la națională contra României, va suferi a treia demitere în decurs de 12 luni, toate de la echipe din campionate puternice
14:30
De ce a fost îmbrăcat în roşu Mihai Stoichiţă la înmormântarea lui Emeric Ienei: “De unde să îmi iau haine?” # Fanatik
Mihai Stoichiță explică de ce a purtat o geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei. Motivul invocat de oficialul FRF
14:00
Șumudică, fără milă după Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2: „N-am văzut în viața mea așa ceva!”. I-a pus la zid pe jucătorii lui Rădoi: „Isenko are zero tehnică de portar!” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat la sânge o nouă prestație haotică a Universității Craiova. Cine sunt jucătorii criticați de fostul antrenor al Rapidului și ce părere are de mult lăudatul Isenko
13:40
În plin proces de divorț, soția unui star de la Manchester United a apărut nud, la malul mării # Fanatik
Aflată pe cale să divorțeze, partenera unui fotbalist de la Manchester United, a făcut furori în spațiul virtual. S-a fotografiat fără haine, pe plajă.
13:40
Mihai Rotaru, decizie anunțată în direct despre Mirel Rădoi! Patronul de la Universitatea Craiova a convocat de urgență o conferință de presă # Fanatik
Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în fața jucătorilor după înfrângerea cu UTA, scor 1-2. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a convocat o conferință în care va fi lămurită situația antrenorului.
13:30
Mihai Rotaru a ales noul antrenor al Universității Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea # Fanatik
Universitatea Craiova s-a orientat după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă. Daniel Sousa este alesul lui Mihai Rotaru
13:20
De ce mai era, de fapt, în libertate criminalul din Teleorman? Tânăra victimă, ucisă cu copilul în brațe. Motivul revoltător care a șocat o țară întreagă # Fanatik
De ce era în libertate criminalul care și-a ucis soția cu copilul în brațe, deși mai fusese acuzat de viol împotriva victimei și avea ordin de protecție?
13:10
Preşedintele CS Universitatea Craiova, reacţie dură după demisia lui Mirel Rădoi: “Deja e o situaţie penibilă! Sunt cimitirele pline de oameni de neînlocuit” # Fanatik
Mirel Rădoi și-a prezentat demisia în fața conducerii Universității Craiova după eșecul cu UTA. Președintele Clubului Sportiv a oferit o reacție categorică în cazul tehnicianului.
