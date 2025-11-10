ULTIMA ORĂ Șantierul naval Damen Mangalia, pregătit să fie scos la licitație
Profit.ro, 11 noiembrie 2025 00:20
Este pregătită scoaterea la vânzare, prin licitație, a șantierul naval deținut și operat de compania Damen Shipyards Mangalia SA, aflată în insolvență din iunie anul trecut, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 10 minute
00:30
Fost mare fotbalist român, la un parc fotovoltaic preluat de un colos energetic al Chinei. Parcul a intrat în probe # Profit.ro
Dezvoltatorul Grup Blauer București a finalizat lucrările de construire la proiectul său de parc fotovoltaic, de peste 130 MW, unitatea de generare de energie regenerabilă solară intrând în probe de producție, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 30 minute
00:20
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România. Auchan și proprietarul Froo, de asemenea pe listă # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro.
00:20
Acum 2 ore
23:20
Băncile din Bulgaria se pregătesc de Anul Nou, asigurându-se că toate ATM-urile vor fi aprovizionate cu euro din 1 ianuarie 2026.
Acum 4 ore
21:50
Comisia Europeană analizează modalități prin care să oblige statele membre UE să elimine treptat Huawei Technologies și ZTE din rețelele lor de telecomunicații, conform Bloomberg.
21:30
Administratorul american de investiții Invesco, având în portofoliu active de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, aduce 10 fonduri tip ETP (exchange-traded product) în România.
21:30
Fost șef al Gărzii de Mediu acuză o mită de 10 milioane euro. „Atât mi-au oferit ca să fiu de partea «Lor»” # Profit.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu susține că a fost contactat de către fostul senator PSD Marius Isăilă pentru a interveni la ministrul Apărării pentru încheierea unor contracte comerciale.
21:10
Ministru: Mai important să închidem iazuri care omoară, la propriu, români, decât să cumpărăm tractoare 80% subvenționate de stat # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că este mai important să fie închise iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să fie cumpărate tractoare 80% subvenționate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.
21:00
Deputatul Florin Roman (PNL) anunță încheierea dezbaterilor, în comisiile parlamentare, pe legea Nordis, care "îi oprește pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea țepe cumpărătorilor de bună credință".
20:40
ULTIMA ORA Mesajul Bruxelles-ului privind posibila vânzare a activelor Lukoil, în special din România # Profit.ro
Sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei nu împiedică vânzarea activelor gigantului rus Lukoil în statele membre ale Uniunii, deoarece compania nu este supusă sancțiunilor UE, transmite purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ariana Podesta, răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea vânzării activelor Lukoil din UE, în special din România.
Acum 6 ore
20:30
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Nicușor Dan atacă la CCR legea care permite proiectelor istorice de hidrocentrale să ″muște″ din ariile naturale protejate și le scutește de evaluare de mediu pe cele declarate de securitate națională de către CSAT # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea prin care suprafețele ariilor naturale protejate vizate de proiecte de hidrocentrale aprobate și demarate înainte de 29 iunie 2007 vor fi eliminate din respectivele arii naturale protejate, prin modificarea limitelor acestora.
20:20
Platforma asiatică Shein a evitat pentru moment suspendarea în Franța. Deși nu mai vinde „produse ilegale” online, aceasta rămâne „sub supravegherea strictă a serviciilor statului”, a anunțat guvernul, salutând o „victorie fundamentală”, relatează Fashion Network.
20:10
19:50
Conectarea iPhone-urilor la satelit ar putea fi folosită, pe viitor, pentru mai mult decât doar a cere ajutor în situații de urgență.
19:30
Zeci de mărci auto și furnizori lucrează la un sistem de operare open-source unic, un fel de Android pentru mașini # Profit.ro
Industria auto își coagulează eforturile pentru a dezvolta propriul sistem de operare pentru mașini, astfel încât să reducă masiv costurile și să poată fabrica mașini conectate și inteligente.
19:20
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare și a plecat acasă.
19:10
FOTO Investiție record - România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de hrană pentru animale de companie din Europa. Transavia investește 150 milioane euro. "Putem hrăni anual peste 11 milioane de câini și pisici!"CONFIRMARE # Profit.ro
Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, a alocat aproximativ 150 milioane euro pentru a construi, de la zero, o fabrică de hrană pentru animale de companie.
19:00
Hidroelectrica va atinge anul acesta cel mai sumbru record de producție din istoria companiei, din cauza secetei.
18:50
Hidroelectrica retehnologizează stațiile de pompaj pentru echilibrare de pe Lotru. Contract de aproape jumătate de miliard de lei # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a semnat contract de retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru de pe râul omonim, care fac parte din amenajarea hidroenergetică de acolo.
18:50
18:50
Renault renunță la Valeo pentru un motor nou fără pământuri rare și caută furnizor chinez, mai ieftin # Profit.ro
Renault a renunțat la proiectul cu firma franceză Valeo de dezvoltare a unui motor nou fără pământuri rare pentru vehicule electrice.
18:40
Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real.
Acum 8 ore
18:30
Apare și în România ”resortul turistic”. Legea a trecut de prima etapă. Condițiile necesare pentru calificarea ca resort # Profit.ro
Resortul va definit în legislația românească prin amprenta teritorială substanțială, de 10.000 metri pătrați, un mix funcțional, reprezentat de cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și 5 stele, conform unui proiect legislativ al actualei puteri, care a fost adoptat de Senat.
18:20
ANAF a lansat noi controale la nunți și botezuri. Au crescut deja încasările de la organizatori # Profit.ro
ANAF declanșat, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, noi controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente.
18:20
PREMIERĂ Bucureștiul intră printre cele mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare # Profit.ro
Bucureștiul apare, pentru prima dată, în clasamentul celor mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare.
18:10
17:50
Raliu pe burse la început de săptămână, alimentat de perspectiva redeschiderii guvernului SUA # Profit.ro
Acțiunile globale se apreciază puternic, în contextul în care perspectiva reluării activității guvernamentale în SUA, după cel mai lung shutdown din istoria țării, a reaprins cererea pentru active riscante.
17:30
Scădere neașteptată a producției de automobile la Craiova. Industria auto este sub nivelul de anul trecut, dar continuă să exporte trei sferturi din producție # Profit.ro
Uzina Ford Otosan din România a înregistrat o scădere importantă a producție luna trecută, care anulează aproape în întregime creșterile din ultimele luni ale fabricii. La Dacia, octombrie a fost la un nivel stabil, dar după 10 luni fabrica este pe minus.
17:20
United Romanian Breweries Bereprod (URBB), cunoscută ca Tuborg România, își extinde și consolidează portofoliul premium prin introducerea brandului japonez de bere KIRIN ICHIBAN și prin relansarea brandului italian Angelo Poretti.
17:10
FOTO SURPRIZĂ Hotelul care a adus pentru prima dată pe Litoral bufetul suedez nu va mai fi demolat # Profit.ro
Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura.
17:00
După 4 luni de negocieri, Legislativul UE a convins Comisia să modifice propunerea de buget # Profit.ro
Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE), negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul multianual al Uniunii Europene (2028-2034), a anunțat că, după patru luni de negocieri între Parlamentul European și Comisia Europeană, legislativul UE a convins Comisia să modifice propunerea de buget UE pentru 2028-2034 prezentată în iulie, astfel încât să fie garantată finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor.
16:50
Demnitarii care vor în sectorul privat după funcția de la stat vor avea restricții 12 luni, cu amenzi # Profit.ro
Senatul a adoptat proiectul de lege care introduce, pentru prima dată în România, un cadru unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare aplicabile demnitarilor, funcționarilor și altor categorii de personal expuse riscului de corupție.
16:40
Cel mai mare producător de autovehicule din lume, Toyota, a prezentat a noua generație a celebrului pickup Hilux și totodată prima care va avea propulsie electrică. O versiune cu hidrogen este de asemenea în pregătire.
Acum 12 ore
16:30
Diana Buzoianu a declarat că ministerul Mediului va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situația de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele.
16:20
Temperaturile maxime nu vor mai depăși 15 grade în această săptămână în majoritatea regiunilor, valori mai mari fiind înregistrate în Banat, unde vremea va deveni caldă pentru această perioadă.
16:00
Imagini spectaculoase: Umbrărescu a realizat străpungerea 2 la „Tunelurile pentru urși” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Echipele UMB și Euro Asfalt a realizat străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea.
15:50
FOTO Inspectorii ANAF care îi verifică pe români vor avea legitimații din plastic pe care va scrie că sunt valabile doar cu ordin de serviciu # Profit.ro
Inspectorii ANAF responsabili de controlul veniturilor persoanelor fizice vor avea legitimații din plastic pentru operațiunile de control, față de carton în prezent, prevede un proiect de ordin al președintelui ANAF. De asemenea, pe noile legitimații, pe verso, va scrie că legitimația este valabilă doar însoțită de ordinul de serviciu.
15:40
Curtea de Apel din Paris a ordonat eliberarea și plasarea sub control judiciar a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy. Acesta este aflat în închisoare de doar 20 de zile.
15:40
Jandarmeria cumpără autospeciale, microbuze, autobuze și autocamioane, în valoare totală estimată de 550 milioane lei.
15:10
INEDIT Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după ce a primit o invitație la conferința "medicilor conspiraționiști" # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitație la conferința "medicilor conspiraționiști", intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”.
14:40
Prime de 1.000-1.250 lei pentru tinerii care se angajează și își păstrează un loc de muncă. Subvenții la angajare și pentru mame cu cel puțin trei copii sau foști deținuți CONFIRMARE # Profit.ro
Tinerii care se angajează ar urma să beneficieze de o primă de 1.000-1.250 de lei pe lună timp de doi ani, iar mamele cu cel puțin trei copii minori ar urma să fie, de asemenea, sprijinite să se angajeze, similar cu alte categorii defavorizate, precum foști deținuți, în timp ce vârsta de eligibilitate pentru subvenționarea angajării șomerilor va urca de la 45 de ani la 50 de ani, pentru alinierea cu standardele europene, prevede un proiect lansat acum de Guvern și prezentat anterior de Profit.ro.
14:30
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Econergy International Limited, Marea Britanie, intenționează să preia Rătești Solar Plant S.R.L.
14:30
Wizz Air lansează o nouă opțiune la cumpărarea unui bilet - Nu mai trebuie să decizi din timp # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează o nouă opțiune la cumpărarea unui bilet.
14:20
China ridică interdicția privind exporturile unor metale esențiale pentru industria de cipuri către SUA # Profit.ro
China a suspendat interdicția privind aprobarea exporturilor către Statele Unite a unor materiale cu dublă utilizare, civilă și militară, printre care galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure, a anunțat Ministerul Comerțului, citat de Reuters.
14:10
Institutul Chartered, specializat în certificare profesională, a publicat o cercetare făcută printre firmele britanice, care arată că mai mult de un sfert (26%) dintre firmele mari din sectorul privat se așteaptă să facă reduceri de personal în următorul an, prin înlocuirea acestora cu AI.
14:10
CMS a asistat Buildcom EOOD în achiziția pachetului majoritar de acțiuni (91,42%) în Argus S.A., producătorul român de ulei vegetal și, indirect, a 95,36% din acțiunile pe care Argus le deține în Comcereal S.A. Tulcea, de la Infinity Capital Investments.
13:50
Consumul de pâine în Franța este în continuă scădere.
13:30
O estimare a veniturilor realizate de TikTok din vânzarea de produse arată că platforma socială chineză se bucură de o creștere masivă a încasărilor.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0854 lei, de la 5,0860 lei, înregistrat vineri.
13:20
RC Legions preia RCRacing și AutoRC și deschide cel mai mare magazin de automodelism din România.
