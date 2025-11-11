Nicușor Dan a atacat la CCR legea pentru ariile naturale protejate: Contravine obligațiilor României în UE

08:50

Deși greșelile ne pot face să ne simțim stânjeniți sau descurajați, ele reprezintă, de fapt, o parte esențială a dezvoltării noastre personale. O greșeală nu înseamnă neapărat doar un eșec, ci și o oportunitate de învăța, de a descoperi noi posibilități și de a ne cunoaște mai bine pe noi înșine. De la Grădina Edenului, … Șase motive pentru care nu e așa rău să faci greșeli – ba chiar poate fi benefic