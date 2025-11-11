Un avion cu ajutoare umanitare s-a prăbușit într-un cartier rezidențial din Florida
Jurnalul.ro, 11 noiembrie 2025 01:10
Un avion de mici dimensiuni care transporta provizii de urgență pentru victimele uraganului Melissa din Jamaica s-a prăbușit luni dimineață într-un cartier rezidențial din Coral Springs, Florida, la scurt timp după decolare, potrivit Associated Press.
• • •
Acum o oră
01:30
Craiova se pregătește pentru celebrul Târg de Crăciun: parcări extinse, panouri de direcționare și autobuze suplimentate # Jurnalul.ro
Autoritățile craiovene au pregătit o serie de măsuri pentru fluidizarea traficului și transportul vizitatorilor către Târgul de Crăciun din Craiova. Este vorba despre pregătirea de spații de parcare, montarea de panouri de direcționare și trasee de autobuz.
Acum 2 ore
01:10
00:50
Marian Godină despre staff-ul de la Cotroceni: papagali penibili, neghiobi și oportuniști # Jurnalul.ro
Polițiștul Marian Godină a avut un schimb de replici cu reprezentanții Palatului Cotroceni. El a relatat incidentul plecat de la o invitație la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Papagali penibili, neghiobi și oportuniști, a fost concluzia polițistului influencer.
00:30
Pe 11 noiembrie 2025, Universul transmite mesaje subtile către patru zodii. Jupiter intră în mișcare retrogradă — dar spre deosebire de alte retrogradări, aceasta nu aduce pierderi sau regres, ci o perioadă de introspecție și creștere spirituală.
Acum 4 ore
00:10
Nicuşor Dan: Fiecare modificare fiscală înseamnă refacerea planului de afaceri pentru IMM-uri # Jurnalul.ro
Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru întreprinderile mici şi mijlocii refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor, adaptarea sistemelor IT, instruirea contabililor, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan.
00:10
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!” # Jurnalul.ro
Conform surselor Jurnalul, regiunea va fi declarată „zonă de nonintervenție”, ceea ce presupune restricții ecologice mai dure decât se pregăteauanterior. O zonă submontană din Făgăraș, cu mii de locuitori, este în pericol de a rămâne fără posibilitate de încălzire cu lemne de foc, în baza unei decizii pe care urmează să o ia Guvernul României, la solicitarea Ministerului Mediului.
10 noiembrie 2025
23:50
Ciolacu își anunță revenirea pe TikTok: de vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola # Jurnalul.ro
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, își anunță revenirea pe TikTok. De vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola, era și foarte greu fiindcă sunt născut în 67, a transmis Ciolacu.
23:40
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide în 14 noiembrie și rămâne în centrul orașului până pe 4 ianuarie 2026. Atmosfera de basm este întreținută joi de un concert de colinde susținut de Ducu Bertzi, dar și de Radu Nechifor și DreamCatchers Band (DCB).
23:20
Paznicul unei bănci din Iași a furat dintr-un bancomat 68.650 lei și 9.750 euro. Bărbatul a fost arestat preventiv.
23:10
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după ce a făcut rocada cu rivalul său italian, Jannik Sinner, transmite AFP.
23:00
Lucrările la autostrada A0 provoacă restricții de trafic timp de două nopți pe DN 1A. În zonă se vor monta elementele unui pasaj al autostrăzii.
22:50
În fiecare iarnă, România se transformă într-un tărâm de basm luminat de mii de beculețe. Între jumătatea lunii noiembrie și începutul lui ianuarie, orașele din țară prind viață sub miros de vin fiert, colinde și decorațiuni strălucitoare.
22:40
Fostul președinte și primar general, Traian Băsescu a afirmat că partidele de dreapta au greșit în a trimite doi candidați în cursa electorală pentru PMB și că și-au periclitat șansele la victorie.
22:30
Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională pe legea care modifică regimul ariilor naturale # Jurnalul.ro
Nicușor Dan a semnat sesizarea către Curtea Constituțională privind legea care modifică regimul ariilor naturale protejate și evaluarea impactului asupra mediului.
22:20
Peste jumătate de milion de fermieri, autorizaţi în avans la plată în Campania aferentă anului de cerere 2025 # Jurnalul.ro
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată, în perioada 16 octombrie - 10 noiembrie, în cadrul Campaniei de plăţi în avans aferente anului de cerere 2025, un număr de 553.545 fermieri, cu suma totală de 503,838 milioane de euro (2,559 miliarde de lei), a anunţat, luni, instituţia.
Acum 6 ore
22:10
Orban:"Am bătut palma cu preşedintele Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată" # Jurnalul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.
21:50
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și-a exprimat speranța ca ședința de coaliție de marți să aducă decizii. El a subliniat că dialogul inițiat de președintele Nicușor Dan ar putea facilita atingerea unui consens.
21:40
Traian Băsescu despre corupția din Apărare: Mă tem că se vor pierde multe contracte și mulți bani # Jurnalul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă privind fenomenul corupției din zona industriei apărării. El acuză existența unor grupuri de interese care încearcă să profite de demersurile statului român de înzestrare.
21:30
Dr. Cristian Andrei răspunde acuzațiilor: „Nu mă dau psiholog, nu am nevoie să mă dau psiholog” # Jurnalul.ro
Doctorul Cristian Andrei a reacționat public, luni seară, într-un podcast difuzat pe YouTube, după apariția acuzațiilor care îl vizează.
21:30
Anca Alexandrescu candidata susținută de AUR, la Primăria Capitalei se plânge că e urmărită # Jurnalul.ro
Anca Alexandrescu a declarat că este urmărită de o mașină misterioasă de când și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei. Aceasta susține că un bărbat i-ar fi amenințat pe vecinii săi că-i împușcă.
21:30
Ziua care schimbă destine: șase zodii chinezești primesc daruri de la Univers pe 11/11 2025 # Jurnalul.ro
Marți, o zi specială sub influența Maimuței de Lemn aduce conexiuni neașteptate și bucurii sincere.
21:20
Mită pentru achiziții de armament. Octavian Berceanu dezvăluie suma imensă care i-ar fi fost oferită pentru a facilita o afacere cu muniţie din Kazahstan # Jurnalul.ro
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.
21:20
Primele 1200 de bilete pentru evenimentul de retragere al Simonei Halep, epuizate în opt minute # Jurnalul.ro
Primele 1200 de bilete puse în vânzare luni pentru evenimentul de retragere al Simonei Halep, din cadrul SportsFestival 2026, de la Cluj-Napoca, s-au epuizat în doar 8 minute, anunță organizatorii.
21:10
Pe 11 noiembrie îl prăznuim pe Sfântul Mina: Citește de trei ori această rugăciune și ți se va împlini dorința # Jurnalul.ro
Sfântul Mina este prăznuit în fiecare an pe 11 noiembrie și este cunoscut drept ocrotitorul celor păgubiți și al celor nedreptățiți, dar și un mare făcător de minuni.
21:10
Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului din Ucraina, dar că procesul de pace este blocat # Jurnalul.ro
Kremlinul a declarat luni că îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de rezolvare a acestuia stagnează, relatează Reuters.
21:00
Numărul tranzacțiilor imobiliare realizate în țară a crescuc peste 3.000 în octombrie față de luna anterioară. Cele mai multe sunt în București,Ilfov și Cluj.
21:00
Donald Trump a ameninţat BBC cu o plângere pentru defăimare însoţită de o cerere de daune-interese de un miliard de dolari pentru un montaj înşelător al unuia dintre discursurile sale, relatează AFP, care a obţinut o copie după scrisoarea trimisă grupului media.
20:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va atrage suma de 2,5 miliarde de euro nerambursabili. Este vorba despre fonduri PNRR care vor fi utilizate lucrări de modernizare la infrastructură mare, în spitale și în școli.
20:50
Daniel Băluță promite investiții masive în Capitală: „Am demonstrat că fac ceea ce spun” # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat luni, la B1 TV, că experiența sa de zece ani ca primar al Sectorului 4 îl recomandă pentru a extinde modelul de dezvoltare la nivelul întregului București.
20:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy este liber, după ce Curtea de Apel din Paris a admis cererea sa de eliberare.
20:20
Peste 1,31 milioane de tranzacţii, cu o valoare totală de circa 720 milioane de lei, s-au înregistrat, vineri, la comercianţii parteneri care au desfăşurat campania de Black Friday, informează luni procesatorul de plăţi PayU GPO România, într-un comunicat transmis AGERPRES.
Acum 8 ore
20:10
De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025 # Jurnalul.ro
Între 9 și 20 noiembrie, AntenaPLAY sărbătorește pentru al treilea an consecutiv Zilele Ecranelor Deschise, unde sunt invitaţi toţi românii! Intrarea este liberă.
20:00
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat luni, la B1 TV, că problemele majore ale Bucureștiului, de la termoficare la infrastructură, nu pot fi rezolvate peste noapte, dar promite că proiecte precum Prelungirea Ghencea pot fi finalizate în următorii doi ani.
19:50
Preşedinţii Judecătoriilor: În democraţie, o putere în stat nu cere socoteală altei puteri # Jurnalul.ro
Preşedinţii Judecătoriilor din România anunță că „își exprimă public sprijinul față de Înalta Curte de Casație și Justiție și față de președintele acesteia, doamna judecător Lia Savonea, în contextul atacurilor și presiunilor, fără precedent, exercitate în spațiul public.”
19:50
85 de ani de la cutremurul cel mare: Tragedia care a dezvăluit vulnerabilitatea seismică a României # Jurnalul.ro
Luni se împlinesc 85 de ani de la cutremurul devastator din 10 noiembrie 1940, primul mare seism vrâncean al României moderne și unul dintre cele mai puternice înregistrate în Europa secolului XX.
19:40
Daniel Băluță își lansează programul: Nu promisiuni, ci un contract moral. Cereți-mi socoteală! # Jurnalul.ro
Daniel Băluță a prezentat, luni, cele șapte angajamente pe care spune că și le asumă în fața bucureștenilor, odată cu lansarea programului său pentru Capitală, disponibil pe danielbaluta.ro. Mesajul său central: nu promisiuni electorale, ci un „contract moral” pe baza căruia cere să fie judecat.
19:20
Ștefan Pălărie despre reforma pensiilor magistraților: Săptămâna aceasta eu mă aștept să îl depunem # Jurnalul.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că, după ce CCR a publicat motivarea respingerii reformei pensiilor magistraților, nu mai există niciun impediment pentru depunerea unui nou proiect de lege. Acesta a subliniat importanța realizării reformei prin banii din PNRR.
19:10
Săptămâna aceasta vine cu două schimbări astrologice majore: Mercur începe mersul înapoi în Săgetător, iar Jupiter intră în retrogradare în Rac.
19:10
România a ignorat legea responsabilității fiscale timp de 15 ani. Laurian Lungu: „Nu poți încălca legea la nesfârșit” # Jurnalul.ro
Economistul Laurian Lungu avertizează că România a ignorat constant legea responsabilității fiscale din 2010. Deficitele uriașe și taxele fără logică economică pun presiune pe economie, iar 2026 se anunță un an extrem de dificil.
18:50
Liderii Coaliției, chemați la Palatul Cotroceni. Două mari teme, incluse în agenda discuțiilor # Jurnalul.ro
Liderii Coaliției de guvernare au fost chemați la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Două mari teme sunt incluse în agenda discuțiilor. Întâlnirea va avea loc marți.
18:40
Bucureștiul intră în clasamentul celor mai atractive 30 de orașe europene pentru investiții imobiliare # Jurnalul.ro
Bucureştiul intră pentru prima dată în clasamentul european al oraşelor analizate pentru investiţii imobiliare în raportul Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, publicat recent de PwC şi Urban Land Institute.
18:30
Un fals preot din Hunedoara i-a vândut unei femei oale și cuțite pe care a cerut 800 de euro # Jurnalul.ro
Polițiștii din Lupeni, județul Hunedoara, fac cercetări într-un caz de înșelăciune, după ce o femeie din localitate a reclamat că a fost păcălită de un individ care s-a prezentat ca fiind „preot”.
18:30
Grigore Alexandru Ghica: inima frântă a unirii, o tragedie a viziunii într-o lume a intrigii # Jurnalul.ro
Astăzi, România aduce acasă ultimul domn al Moldovei: rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica, repatriate după 168 de ani.
18:30
România ar putea primi undă verde pentru noul PNRR și prima evaluare macroeconomică la ședința ECOFIN de la finalul săptămânii. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că aprobarea ar însemna eliminarea riscului suspendării fondurilor europene, dar avertizează că procedura de deficit excesiv nu se va încheia înainte de 2030.
18:20
Scandal uriaș între CSM și Guvern! Oana Gheorghiu, acuzată că „incită la ură” după afirmațiile despre pensiile speciale # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii reacționează dur după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile speciale. CSM o acuză de incitare la ură și sesizează organele abilitate, susținând că afirmațiile acesteia subminează independența justiției.
Acum 12 ore
18:10
Ryanair renunţă la biletele de hârtie şi va cere pasagerilor să utilizeze, de miercuri, tichetele de îmbarcare digitale # Jurnalul.ro
Compania aeriană irlandeză Ryanair va cere pasagerilor să utilizeze, de miercuri, tichetele de îmbarcare digitale generate din aplicaţia sa, renunţând pentru totdeauna la biletele de hârtie, transmite DPA.
18:00
Tudorel Toader despre reforma pensiilor magistraților: Nici n-ar trebui modificat pe fond # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților nu necesită o modificare pe fond, iar adoptarea demersului se poate face cât mai repede prin asumarea răspunderii în Parlament.
18:00
România nu își mai permite promisiuni fără acoperire. Avertisment dur de la Adrian Echert despre greșelile economice și politicile grăbite # Jurnalul.ro
Deputatul Adrian Echert avertizează că România nu mai poate continua cu promisiuni neîndeplinite și politici economice impuse haotic. „Ne-am grăbit prea tare, iar mediul de afaceri a fost bulversat”, spune acesta.
17:50
Noi reguli la controalele rutiere! Șoferii pot fi amendați cu până la 1.160 lei dacă uită aceste documente # Jurnalul.ro
Se schimbă regulile pentru controalele rutiere în România! În 2025, amenzile au crescut semnificativ, iar lipsa unor documente obligatorii la verificările Poliției poate duce la sancțiuni de până la 1.160 de lei și puncte de penalizare. Află ce acte trebuie să ai mereu în mașină!
17:50
Inspirată de natură și creată pentru pasionații de gătit, colecția Quttin Terra reunește 7 cuțite esențiale, concepute pentru precizie, confort și eleganță în bucătărie.
