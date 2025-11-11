Nick Kyrgios „simte presiunea” meciului cu Aryna Sabalenka: australianul nu s-a putut abține și a aruncat o „săgeată” spre bielorusă
Sport.ro, 11 noiembrie 2025 01:20
Nick Kyrgios, „conștient” că întâlnește numărul unu mondial, în „bătălia sexelor”.
• • •
Acum o oră
01:20
Nick Kyrgios, „conștient” că întâlnește numărul unu mondial, în „bătălia sexelor”.
Acum 4 ore
00:10
Ciprian Marica îl taxează pe Mirel Rădoi după demisie: „Săracii ăia de la Craiova stăteau într-un stres continuu” # Sport.ro
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova.
00:10
Costel Pantilimon a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova.
00:10
Fostul fundaș este de nerecunoscut!
10 noiembrie 2025
23:30
Ofertă din zona arabă pentru selecționerul Franței!
23:30
Sorin Cârțu a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de pe banca Universității Craiova.
23:00
Roberto Mancini a acceptat oferta din partea clubului.
22:50
Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit" # Sport.ro
Ema Dolha, discuție amplă cu Sport.ro despre cariera sa, jucători preferați, adversari și momente care-l fac și acum să fie mândru de ce a realizat pe terenul de fotbal. Și numai!
22:50
Denis Drăguș s-a trezit în mijlocul unuia dintre cele mai mari scandaluri din fotbalul turc din ultimele decenii.
22:50
Mihai Stoica a vorbit despre ultimul scandal de la FCSB, apărut în urma remizei cu FC Hermannstadt.
22:20
Real Madrid a primit o veste proastă la o zi după remiza cu Rayo Vallecano.
Acum 6 ore
22:10
FCSB a remizat la Sibiu, 3-3 cu Hermannstadt, iar rezultatul a aprins din nou tensiunile din jurul campioanei.
21:40
Novak Djokovic și-a stabilit o ultimă misiune pentru finalul carierei sale: „Oare voi reuși?” # Sport.ro
Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovic nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere. Dar sârbul vrea să ajungă până la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles pentru a-şi apăra titlul.
21:40
După ce a făcut praf CFR Cluj, Mandorlini și-a declarat dragostea pentru altă echipă: "Mai presus de toate!" # Sport.ro
Antrenorul italian Andrea Mandorlini, reacție în presa din Italia după aventura de la CFR Cluj.
21:40
Christian Vieri a vorbit despre Inter după victoria din campionat.
21:40
Victor Pițurcă (69 de ani) este gata să revină în fotbal după mai bine de cinci ani de pauză.
21:30
Laurențiu Reghecampf a ieșit învingător în disputa juridică cu Esperance Tunis, club pe care l-a pregătit în sezonul trecut.
21:20
Un singur atacant turc se află în topul celor mai buni 12 marcatori.
21:00
Perioada în care românii dictau ritmul în handbalul mondial: ”Francezii s-au inspirat de la noi, după care am fost lăsați de-o parte” # Sport.ro
Bogdan Voina, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
21:00
Marica, Oprișan și Pantilimon, invitați în această seară la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 23:40, pe Pro TV și VOYO # Sport.ro
„Fața la joc” este în fiecare luni la Pro TV și pe VOYO.
20:40
Antrenorul clubului din Serie A a fost demis.
20:40
Gigi Becali, verdict clar după FC Hermannstadt - FCSB 3-3: „Altceva nu există pentru mine” # Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre obiectivul lui FCSB după remiza cu Hermannstadt.
20:30
Moment istoric! Un român s-a clasat pe podium în mondialul de motociclism și visează să ajungă în MotoGP # Sport.ro
Pilotul român Jacopo Hosciuc (20 de ani) s-a clasat pe podium în cursa din MotoE din acest weekend.
20:20
Rui Costa a fost reales președinte al clubului Benfica, dar atacă furibund: "Fotbalul portughez este bolnav!" # Sport.ro
Acesta este furios după ultimul meci de campionat.
Acum 8 ore
19:50
Basarab Panduru l-a criticat pe Mircea Lucescu! Greșeala selecționerului: „E cineva mai în formă decât el?” # Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat lotul naționalei României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.
19:40
I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național în proba de maraton # Sport.ro
Nicolae Soare a explicat cum a reușit marea performanță a carierei, în Maratonul Internațional de la București.
19:30
Vinicius ar putea să o părăsească pe Real Madrid.
19:20
OUT! A reziliat în plin sezon: „E imposibil să întreții o familie cu atâtea întârzieri la salarii” # Sport.ro
Probleme serioase la Oțelul Galați.
18:40
„Nu mi-a plăcut de el” Carlos Alcaraz „a păcălit-o” pe o jucătoare faimoasă de tenis din Rusia # Sport.ro
O jucătoare din Rusia și-a schimbat părerea față de Carlos Alcaraz.
18:40
Gigi Becali, impresionat de jucătorul pe care îl făcea praf în urmă cu o lună! „Nu a pierdut nicio minge” # Sport.ro
Gigi Becali a fost mulțumit de prestația unui jucător de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt.
18:30
Fostul căpitan de la Dinamo a înscris un gol superb în Vietnam.
18:20
Mii de fani Formula 1 au venit la mall ca să vadă mașina Ferrari de jucărie condusă de Lewis Hamilton! # Sport.ro
Fanii Ferrari din România pot fi aproape de un monopost condus de pilotul britanic la cursa de la Miami.
Acum 12 ore
18:10
Cristi Chivu ar putea beneficia de pe urma unui schimb cu Juventus.
18:00
Clubul deținut de Volkswagen AG a decis să se despartă de antrenorul olandez Paul Simonis, după un început slab de sezon.
18:00
Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A!
17:30
Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, iar Universitatea Craiova este în căutarea unui nou antrenor.
17:10
Plecat gratis de la Rapid, fostul atacant din Giulești face spectacol în Turcia: cifre demențiale # Sport.ro
Atacantul kosovar s-a reinventat în Turcia.
17:10
Messi a fost în Barcelona cu ocazia deschiderii stadionului „Spotify Camp Nou”.
16:50
7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3 # Sport.ro
În România s-au construit stadioane pe bandă rulantă în ultimii ani, dar nu toate investițiile au fost foarte inspirate.
16:50
Rareș Ilie prinde din nou încredere și minute în Italia.
16:40
Mădălina Florea, prima femeie din istorie care termină „Kolitza Balmatrail” în mai puțin de o oră: „Nu m-am dat bătută” # Sport.ro
Mădălina Florea continuă să rescrie limitele alergării montane.
16:40
„Indiferent, eu câștig” Aryna Sabalenka, obiectiv inedit, propus în „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios # Sport.ro
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se vor duela în „bătălia sexelor” în data de 28 decembrie 2025.
16:00
Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar # Sport.ro
FCSB a obținut doar un punct pe terenul lui Hermannstadt, scor 3-3, în etapa 16 din Superliga României.
15:40
La un deceniu după ce s-a apucat de antrenorat, Mirel și-a format o imagine care ar trebui să-i dea de gândit. Cea a unui om impulsiv, supărăcios care imediat își strânge „jucăriile“ și pleacă.
15:30
Neymar, în centrul unui scandal în Brazilia: ”Este vina lui! O să fiți retrogradați în Serie B” # Sport.ro
Titular pentru prima dată la Santos în ultimele două luni, Neymar (33 de ani) a trăit o seară foarte complicată duminică, în timpul înfrângerii împotriva echipei Flamengo (3-2), unde şi-a manifestat furia faţă de antrenorul său şi arbitru.
15:20
Juventus horror! Ce contribuție penibilă au în acest sezon transferurile de 70 de milioane de euro din vară # Sport.ro
Început de sezon deloc reușit pentru ”Bătrâna Doamnă” din Torino.
15:00
FCSB va rămâne fără o mulțime de jucători în următoarea perioadă.
15:00
Eliberarea lui Rădoi, costisitoare: Rotaru a dezvăluit cât a plătit antrenorul pentru a părăsi Craiova # Sport.ro
Al doilea mandat al lui Mirel Rădoi (44 de ani) la Universitatea Craiova tocmai s-a încheiat. Înainte de termen și cu o sumă importantă achitată de fostul mijlocaș.
15:00
Întrebarea care l-a enervat pe Mihai Rotaru la conferința de presă: ”Terminați cu prostiile” # Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova după eșecul din ultima etapă cu UTA Arad, scor 1-2.
14:40
Patronul Universității Craiova a încercat să vorbească pe un ton decent despre plecarea tehnicianului de 44 de ani, dar n-a putut ascunde marele defect al acestuia.
