PS Macarie de vorbă cu dr. Galina Răduleanu: ”Închisoarea a fost pentru mine o a doua viață. Jertfa nu este niciodată inutilă” - In Memoriam - Interviu Familia Ortodoxă
11 noiembrie 2025
Preasfințitul Macarie al Europei de Nord a stat de vorbă cu dr. Galina Răduleanu în urmă cu cinci ani iar interviul oe care îl republicăm azi In Memoriam a apărut în reputata revistă "Familia Ortodoxă", parteneră a ActiveNews:
• • •
DOAMNA GALINA RĂDULEANU A TRECUT LA DOMNUL IUBIRII NESFÂRȘITE - Omagiul maicilor de la Paltin-Petru Vodă
Astăzi, în după-amiaza zilei de 10 noiembrie, în timpul Vecerniei Sf. Marelui Mucenic Mina, doamna Galina Răduleanu, pătimitoare în temnițele comuniste și reputat medic psihiatru, a părăsit lumea aceasta pământească, la vârsta de 92 de ani, pășind dincolo, în hotarul veșniciei lui Dumnezeu, pe Care L-a iubit și slujit întreaga viață.
Grigore Caraza, NEÎNFRÂNTUL - 21 de ani de temniță, pentru România. De vorbă cu Părintele Justin Pârvu despre AIUD ÎNSÂNGERAT - VIDEO (1 februarie 1929 - 10 noiembrie 2014)
Grigore Caraza s-a născut pe 1 februarie 1929 la Călugăreni - Poiana Teiului, județul Neamț, fiind al cincilea fiu din cei șase ai familiei Ioana și Vasile Caraza. „A fost o înaltă și lucidă conștiință românească, mărturisitor al unei generații de excepție
Părintele Gheorghe Calciu despre fratele său de luptă, jertfă și biruință, Grigore Caraza, cu 21 de ani în temnițele bolșevice: O SABIE A DEMNITĂȚII ADEVĂRULUI! 11 ani de la Adormire (+11 noiembrie 2014)
Cu mult înainte de a-l cunoaște pe Grigore Caraza, auzisem despre el ca despre o persoană deosebită: un om de o rezistență surprinzătoare la toate suferințele și ispitirile vieții de închisoare, un fel de legendă vie, mai ales după ce s-a aflat că refuzase să iasă din închisoare la termen.
10 noiembrie 1935 - Cernăuți, ROMÂNIA - Curtea Palatului Mitropolitan arhiplină la ceremonia de investire a Mitropolitului Bucovinei Visarion Puiu! Astăzi se împlinesc 90 de ani!
Trebuie restabilită stema Bucovinei pe pereții fostei Reședințe Mitropolitane din Cernăuți, distrusă în taină de către autorități prin anii 1959-1961. Este necesar de restabilit inscripțiile românești de pe actuala Catedrală a Mitropoliei Bucovinene (situată vizavi de parcul "Arboroasa”), care au existat din timpul construcției ei de către români în 1844
Apel disperat al medicilor. Opriți extinderea tehnologiei ARNm la vaccinuri! Risc de deteriorare genetică
Peste 11.000 de medici și personalități din lumea științifică, cei mai mulți din Germania, Austria, Elveția, Franța și Olanda, au semnat un Moratoriu ARNm, în care avertizau asupra pericolului extinderii tehnologiei ANRm.
Bomba Zilei! "Olimpicii" se pregătesc să interzică transsexualii la Olimpiada din Los Angeles: "s-au găsit dovezi științifice". "Descoperire uluitoare" - În cele din urmă au aflat că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia
Jocurile Olimpice se pregătesc să interzică TOȚI sportivii transsexuali la evenimentele feminine după ce „au găsit dovezi științifice privind avantajele de a fi născut bărbat”, titrează Daily Mail, știre tratată de Elon Musk remarca sarcastică ”Descoperire uluitoare” (X mai jos).
Florin Palas: Dr. Galina Răduleanu, deținută politic timp de patru ani, a plecat la Domnul! Cuvânt testamentar: ÎNVĂȚAȚI SĂ SPUNEȚI: NU! Și nu uitați versurile lui Radu Gyr: „Doamne, fă din suferință pod de aur, pod înalt"
Numai că, spre profunda lor surprindere și indignare, în locul efectului de nimicire totală așteptat, conform spuselor lui Petre Țuțea, „comunismul a umplut cerul de sfinți”.
UKROLIGARHII: Mega-scandalul de corupție de la Kiev și Londra poate aduce marele final pentru Zelenski prin asociatului lui, Timur Mindich - miliarde de euro deturnați din ajutoarele occidentale către buzunare private
Două lovituri cumplite pentru președintele Ucrainei într-o singură zi, implicînd în cele mai negre moduri imaginabile pe cei mai apropiați doi colaboratori ai săi. Oamenii care știu cele mai multe lucruri despre culisele președinției lui Zelensky, despre miliarde de euro deturnați din ajutoarele occidentale către buzunare private șamd.
Sarkozy eliberat după 21 de zile, deși a luat șpagă de la Gaddafi și a contribuit apoi la uciderea lui ca să i se piardă mărturia. În închisoarea pariziană s-a temut de scuipații celorlalți deținuți
De la București ne amintim că i-a furat stiloul lui Băsescu, după cum a observat presa franceză la vremea aceea:
10 noiembrie 1940: Marele Cutremur care a zguduit Bucureștiul. Soldați, pompieri și legionari curăță rămășițele Blocului Carlton - FOTO
Îndata de 10 noiembrie 1940, în România s-a produs un cutremur major, cu magnitudinea de 7,4 pe scaraRichter.
Viktor Orban, între Washington, Moscova și Beijing, a obținut cam tot ce și-a dorit de la Donald Trump
Viktor Orbán a demonstrat că poți fi respectat la Washington (unde a obținut cam tot ce și-a dorit), la Moscova și la Beijing, fără a-ți călca în picioare interesul național (inclusiv în raport cu Ucraina). Asta nu este "joc la două capete", este pur și simplu refuzul de a fi slugă la vreun capăt.
Val de morți înainte de vreme: actor, artist de la Cenaclul Flacăra, profesor universitar de filosofie, doi ambulanțieri și un șofer de autobuz, infarct în mers, economist la SJU, muncitori și doi tineri, un sportiv de 18 ani și un al doilea de 27 de ani
România a fost zguduită, în ultimele zile, de un val de decese neașteptate. De la actori și profesori respectați până la tineri aflați la început de drum, mai multe comunități din țară sunt în doliu.
10 noiembrie: Sfântul Arsenie Capadocianul, părintele spiritual al Sf. Paisie Aghioritul
În data de 10 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Apostoli Olimp, Irodion, Erast, Sosipatru, Terție și Cvart; Sfântului Mucenic Orest; Cuviosului Teostirict din Simvola; Cuviosului Arsenie din Capadocia.
Val de morți subite în țară: actori, profesori și un tânăr de 27 de ani, răpus de infarct în somn
România a fost zguduită, în ultimele zile, de un val de decese neașteptate. De la actori și profesori respectați până la tineri aflați la început de drum, mai multe comunități din țară sunt în doliu.
Semn rău pentru Z: Comisia de etică jurnalistică din Ucraina a recomandat să NU mai fie folosiți în presă termeni ca "Rusnaci" și "Orci"
Elanul războinic alimentat de o sfântă urăfață de invadatori pare să fie pe sfârșite în Ucraina. Un semn căsfârșitul războiului e aproape?
Cazul Nunziati: Jurnalist italian concediat după ce a întrebat Comisia Europeană dacă Israelul nu trebuie să plătească pentru reconstrucția Gazei așa cum i se cere Rusiei pentru Ucraina - VIDEO
Cazul jurnalistului italian Gabriele Nunziati, concediat la sfârșitul lunii octombrie de către agenția Agenzia Nova, a reaprins în ultimele zile discuțiile despre libertatea presei în Uniunea Europeană.
Președintele Germaniei: "Interzicerea unui partid este Ultima Soluție a unei democrații rezistente!"
Anularea alegerilor și interzicerea unorcandidați, în România, a fost un test. Cum testul a reușit, urmează să fieimplementat în toată Uniunea Europeană: anti-democrația ca armă a democrației.
Cazul Nunziati: Jurnalist italian concediat după o întrebare incomodă adresată Comisiei Europene – ce a întrebat de fapt?
Cazul jurnalistului italian Gabriele Nunziati, concediat la sfârșitul lunii octombrie de către agenția Agenzia Nova, a reaprins în ultimele zile discuțiile despre libertatea presei în Uniunea Europeană.
Dr. Geanina Hagimă: Cine nu dorește să se țină conferințe despre CONVERGENȚA BIODIGITALĂ și Covid-19 la Academia Română? Cine-l stresează pe domnul Aurel Pop cu telefoane?
Interzicerea de către președintele Academiei Române, domnul Aurel Pop, a susținerii celei de-a treia ediții a conferinței „Covid 19&CONVERGENȚA BIODIGITALĂ” în data de 14 noiembrie, în Amfiteatrul Bibliotecii Academiei Române nu este o surpriză pentru mine.
Karoline Leavitt, secretarul de presă al lui Donald Trump, a catalogat BBC-ul drept o instituție de ”știri 100% false” și o ”mașină de propagandă”: ”Contribuabilii britanici sunt forțați să plătească factura pentru o mașinărie de propagandă de stânga”.
O treime dintre cei cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani ar vota AUR la parlamentare, dacă ar fi duminică alegeri. În schimb, locul doi e ocupat de SENS, cu 16%, pe aceeași categorie de vârstă, iar pe trei USR (14%).
Acord în Senat pentru redeschiderea guvernului SUA. Trump: "Se pare că ne apropiem de sfârșitul shutdown-ului"
După peste 40 de zile de blocaj, Senatul Statelor Unite a votat duminică seara cu 60‑40 pentru a avansa un acord care ar putea redeschide guvernul federal. Decizia a fost posibilă datorită sprijinului unor democrați moderați care...
Gheorghe Piperea: Dacă România nu obține derogări sau Lukoil România nu este vândută până în 21 noiembrie, rafinăria de la Ploiești se închide
Prin Ordinul Executiv 14024, Trezoreria SUA a introdus Lukoil pe lista companiilor rusești sancționate, iar măsurile de sancționare urmează să intre în vigoare din 21 noiembrie a.c..
Vânzările de arme americane către aliații NATO au fost blocate de shutdown-ul guvernamental. Un document al Departamentului de Stat al Statelor Unite, comunicat Axios, arată că exporturi de arme în valoare de peste cinci mili...
Lavrov reapare în prim-plan: Rusia spune că este gata pentru noi discuții de pace cu SUA
Eforturile Statelor Unite de a negocia pacea în Ucraina ar putea avansa, după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov — despre care, potrivit unor informații neverificate apărute recent în spațiul mediatic, se afirma că ar fi căzut...
Într-o epocă în care fericirea este confundată cu zgomotul și consumul, scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ îți propune o întoarcere la marile izvoare: spiritualitatea răsăriteană, Părinții pustiei, filosofia antică, literatura profundă a lumii.
Radu Gyr, singurul poet din lume condamnat la moarte pentru o poezie - „Ridică-te, Gheorghe, Ridică-te, Ioane!". Mărturisirile fiicei poetului și cântecul lui Tudor Gheorghe
În baza Legii 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, în 2012, Tribunalul București a revizuit condamnarea la moarte, pedeapsa comutată apoi în 25 de ani de muncă silnică, primită de Poetul Închisorilor Radu Gyr
MOARTEA PRESEI OFICIALE: DEMISII ÎN LANȚ LA BBC - "MAMA ȘI TATĂL" DEONTOLOGIEI DE FAKE NEWS ANTI TRUMP. Au falsificat discursul lui Trump de la Capitoliu ca să sune ca și cum ar fi incitat la ocuparea clădirii prin violență - VIDEO
Adică cei care dădeau lecții întregii lumi privind „standardele deontologice” și „lupta cu fake news-ul” s-au demonstrat cei mai mari falsificatori de știri din lume. În coada cometei căzătoare BBC stau adunate toate site-urile de praf și pulbere ale „presei oficiale”.
O criză fără precedent zguduie postul public britanic: directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-au anunțat demisia duminică, după ce un documentar difuzat de celebrul program Panorama a fost acuzat că ar fi indus în eroare publicul printr-o editare înșelătoare a unui discurs al lui Donald Trump.
Canonizarea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, starețul care a apărat partizanii anticomuniști din munți (10 noiembrie)
Sfântul Visarion, pentru împotrivirea sa față de trupele care hăituiau partizanii anticomuniști din munți, a fost maltratat de Securitate și nu a putut fi salvat nici la spital, astfel încât la 8 noiembrie 1951, de Sfinții Arhangheli, a trecut la cele veșnice. Este sărbătorit pe 10 noiembrie.
Zilele marilor reduceri pe CarteOrtodoxa.ro – cu prilejul praznicului Sfântului Nectarie din Eghina
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, făcătorul de minuni și grabnicul ajutător al celor aflați în nevoi, librăria on-line CarteOrtodoxa.ro vă invită să vă bucurați de o ofertă dedicată celor care doresc să se apropie mai mult de viața și învățăturile acestui mare sfânt al vremurilor noastre.
SUPRAVIEȚUIREA POEZIEI ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE. Studiu de Prof. Dr. Crina Palas - VIDEO: Andrei Ciurunga cu Eminescu în celulă și Ilie Tudor cu Gheorghe Buzatu recitând din Radu Gyr. CREZ de Grupul Psaltic Tronos
Poezia detenției are caracter special,definindu-se întâi de toate prin unicitatea fenomenului în cadrulliteraturii universale. În condiții de carceră cumplită, cândchiar și numai pentru actul creator în sine poeții erau condamnațila moarte
9 noiembrie. 7 ani de la trecerea în veșnicie a Părintelui Nicolae Bordașiu, mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste
La 9 noiembrie 2024 se împlinesc 5 ani de la trecerea în veșnicie a Părintelui Nicolae Bordașiu, mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste.
La 9 noiembrie 1989, un demnitar comunist anunța, "accidental", la o conferință de presă, noi reguli de călătorie în vest aplicabile imediat. Jurnaliștii au difuzat prompt știrea deschiderii graniței.
9 noiembrie 1330: Bătălia de la Posada, lecția pe care regii Ungariei nu au uitat-o niciodată și actul de naștere al Țării Românești
Pe 9 noiembrie 1330, la Posada, avea loc celebrul atac al lui Basarab I asupra regelui Ungariei. Țara Românească se născuse iar visul Ungariei de a atinge Marea Neagră se sfârșise pentru totdeauna.
Preot român înrolat cu forța și trimis pe front în Ucraina. Avocatul Bob Amsterdam la Tucker Carlson: Imaginea "sfântului" Zelenski începe să se crape dar despre ELIMINAREA CREȘTINISMULUI și persecuțiile continue asupra Bisericii nu vorbește nimeni în SUA
Avocatul Robert Amsterdam: Nu vorbim de persecuții la adresa ortodocșilor din Ucraina ci de TORTURA. Sunt catalogat drept „agent rus” doar pentru că vorbesc despre încălcările drepturilor creștinilor din Ucraina (VIDEO)
Liviu Alexa l-a prins pe Marcel Boloș în fundul gol pe un site de gay. Există o "mafie a homosexualilor" în funcții publice în România?
Jurnalistul clujean Liviu Alexa dă o nouă mare lovitură de presă. El probează că Marcel Boloș, fost minstru al Fondurilor Europene, proțăpit de ani de zile în funcții publice și de stat, totodată „preot misionar”, este și un homosexual care agață tineri studenți pe site-urile de gay pentru satisfacerea poftelor sale orale și anale.
Are o față palidă, ochii tulburi, privirea încruntată, mușchii feței încordați, perii capului ridicați, gura spumegândă, buzele tremurând; nu se poate ține-n frâu, nu-i pasă nici de sine, nici de cei prezenți, se ia de toți, se încaieră cu toți, ca într-o luptă care are loc noaptea, vorbește necuviincios, nu-l poate potoli nimeni, înjură, lovește, blestemă...
Sfântul Nectarie, sărbătorit pe 9 noiembrie, despre blândețe: „Cunoaște-te pe tine însuți". Cu un desen și o icoană de artistul George-Sorin Nicolae
Blândețea este o bogăție neprețuită, este un nume dumnezeiesc, este o harismă dumnezeiască, este scara care îl suie pe om la Cer.
Părintele Patriarh Daniel: Iisus nu face din minune un spectacol. Martori la Învierea fiicei lui Iair au fost numai oamenii credincioși și îndurerați, nu cei curioși și gălăgioși
Reflectând asupra Evangheliei Duminicii a douăzeci și patra după Rusalii, Patriarhul a vorbit despre suferință și deznădejde, care se vindecă prin smerenie și credință puternică.
Elena Solunca: Toate sunt cu putință celui ce crede. Gând de duminică la Învierea fiicei lui Iair
"Tu dulce vijelie spre tot ce e iubire, Tu veșnica dobândă a tot ce facem bun, Plinirea mea, Tu Doamne, suprema-mi întregire, Fă din risipa vieții să m-adun"
Duminica a XXIV-a după Rusalii: Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania, despre învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii
În duminica a douăzeci și patra după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca, un fragment din capitolul al VIII-lea, versetele 41-56, în care este relatată minunea învierii de către Domnul Iisus Hristos a unicei fiice a lui Iair
Vederi de la Bruxelles (II). Michael von der Schulenburg & Jeffrey Sachs: „Proiectul unor elite rupte de realitate"
„Dacămă întrebați unde este azi Europa, nu știu să vă răspund. Tocmai am venit de laStrasbourg, unde am avut plenara Parlamentului European. Am stat acolo câtevazile și trebuie să spun că este un mediu șocant.” – Michael von der Schulenburg.
