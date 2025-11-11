Intervenţie chirurgicală efectuată de la 6.400 de kilometri distanţă

19:30

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că John Coale, care a contribuit la negocierea eliberării unor prizonieri din Belarus, este alegerea sa pentru postul de emisar special la Minsk și că acesta va face demersuri pentru eliberarea altor deținuți. Trump a intensificat implicarea Statelor Unite în relația cu acest stat autoritar, trimițând mai multe […]