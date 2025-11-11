Intervenţie chirurgicală efectuată de la 6.400 de kilometri distanţă
Rador, 11 noiembrie 2025 02:20
Un neurochirurg din SUA a folosit un robot pentru a efectua prima operație post-accident vascular cerebral transatlantică pe un cadavru din Scoţia, aflată la mai mult de 6.400 de kilometri depărtare. Ricardo Hanel, care lucrează în oraşul Jacksonville, din Florida, a efectuat operaţia pe un cadavru din oraşul scoţian Dundee, înlăturând cheaguri de sânge formate […]
• • •
Acum 2 ore
02:20
Acum 4 ore
00:40
Autorităţile libiene l-au eliberat pe Hannibal Gaddafi, fiul cel mai mic al fostului dictator Muammar Gaddafi, după aproape zece ani de detenţie fără proces. Acesta a fost eliberat pentru o cauţiune de 900.000 de dolari. Autorităţile din Liban l-au capturat pe Hannibal Gaddafi în 2015, acuzându-l că ar fi ascuns informaţii despre un cleric şiit […]
00:40
Un ceas Patek Philippe, care în 2016 a devenit cel mai scump ceas de mână vândut vreodată la licitație, a atins un preț și mai mare în acest weekend în Elveția, a anunțat duminică casa de licitații Phillips. Ceasul s-a vândut cu 14.190.000 de franci elvețieni (17,6 milioane de dolari sau 15,2 milioane de euro). […]
Acum 6 ore
23:40
România se situează pe locul 21 la cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume # Rador
Azi s-a dat publicității o statistică realizată de Asociația Energia Inteligentă, care analizează prețul energiei electrice pentru populație în 144 de țări, iar România se situează pe locul 21 la cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume. România are o energie mai scumpă de 70 de ori decât cea mai ieftină energie din […]
23:30
Conform Ministerului sirian de Externe, SUA și-a confirmat sprijinul pentru un acord de securitate între Israel și Siria # Rador
Ministerul sirian de Externe a anunţat luni că SUA și-a confirmat sprijinul pentru un acord de securitate între Israel și Siria. Comunicatul a urmat unei întâlniri dintre secretarul american de stat Marco Rubio, ministrul sirian de externe Assad al-Shibani și omologul lor turc, Hakan Fidan, în marja vizitei istorice a președintelui Ahmed al-Sharaa la Washington. […]
22:30
Asociaţia Presei Străine – FPA – organismul care reprezintă presa internaţională din Israel şi teritoriile palestiniene, a cerut autorităţilor israeliene să acţioneze în vederea opririi atacurilor coloniştilor evrei din Cisiordania împotriva reporterilor. Armata israeliană a anunţat că va continua să acţioneze în aşa fel încât să menţină securitatea în acea regiune. Conform FPA, atât jurnaliştii […]
22:10
Guvernul își propune să depună o nouă cerere de plată din PNRR până la finalul lunii. Premierul Ilie Bolojan anunță că a avut, astăzi, o ședință cu colegi din mai multe ministere pentru a pregăti această solicitare către Bruxelles, în valoare de peste 2 miliarde și jumătate de euro din componenta nerambursabilă a Planului Național […]
22:00
Aproximativ 40 de vedete de la Hollywood se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea în acest weekend, printre care actorii Cate Blanchett, Chris Pine și Adam Scott, a anunțat luni Vaticanul. La audiența specială de la Vatican cu Papa Leon, primul papă din Statele Unite, vor participa și regizorii câștigători ai premiului Oscar Spike […]
21:50
Începând de mâine până pe 17 noiembrie se pot depune candidaturile pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie, potrivit calendarului stabilit de autorități. Votul se va desfășura duminică, 7 decembrie, între orele 07:00 și 21:00.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 10 noiembrie)/apostelnicu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie)
Acum 8 ore
21:40
În marja COP 30, care a început luni, 10 noiembrie, în Brazilia, Prințul William a făcut noi dezvăluiri despre cancerul Prințesei Kate. El a declarat că le-au povestit totul celor trei copii mici ai lor. Fiul cel mare al regelui Charles a vorbit în special despre modul în care el și soția sa au trebuit […]
Acum 12 ore
19:30
CSM va face plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare în legătură cu declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că face plângere penală pentru incitare la violență, ură sau discriminare în legătură cu declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile speciale ale magistraților. CSM a dat publicității un comunicat în care susține că, prin declarațiile sale, Oana Gheorghiu ar fi încălcat independența justiției și statutul magistraților, „într-un mod iresponsabil […]
16:40
Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, urmează să părăsească închisoarea, în această după-amiază, după ce Curtea de Apel din Paris a aprobat eliberarea sa. Fostul şef al statului va fi plasat sub control judiciar şi are interdicţie de a părăsi Franţa şi de a se întâlni cu alte persoane implicate în procesul privind aşa-numita „afacere […]
16:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 10 noiembrie 1871, în inima Africii, pe malul de răsărit al lacului Tanganyika, a avut loc una dintre cele mai celebre întâlniri din istoria explorărilor geografice și a jurnalismului. După mai bine de trei ani în care nu se mai știa nimic despre misionarul și exploratorul scoțian David Livingstone, considerat […]
16:30
Cutremurul din 10 noiembrie 1940 Una dintre cele mai mari tragedii din istoria României modern # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 10 noiembrie 1940, România a fost zguduită de unul dintre cele mai puternice cutremure din secolul al XX-lea. Cu epicentrul în zona Vrancea, seismul a atins magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter și a provocat distrugeri masive, în special în Moldova, dar și în București. În plin context de […]
16:00
Luna noiembrie 2025 aduce în peisajul cultural românesc imaginea celebrului dirijor Sergiu Celibidache prin lansarea filmului “Cravata galbenă”, care poate fi urmărit în cinematografe începând cu 14 noiembrie 2025, dar și prin lansarea volumului “Spațiul Celibidache” de Stejărel Olaru, ce este programată pe 16 noiembrie 2025, la Ateneul Român. Venind în întâmpinarea tuturor celor care […]
Acum 24 ore
13:40
Comisia Europeană se arată pregătită să-şi modifice propunerea de buget multianual al Uniunii # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Comisia Europeană se arată pregătită să-și modifice propunerea de buget multianual al Uniunii, după ce Parlamentul comunitar a amenințat că va bloca procesul legislativ din cauza ambiguităților actuale, în special în domeniul politicii agricole și a celei de coeziune. Corespondentul RRA Bogdan Isopescu transmite că luni sunt discuții care, dacă eșuează, […]
13:30
Procurorii francezi au solicitat eliberarea din închisoare a lui Nicolas Sarkozy până la recursul împotriva condamnării # Rador
Procurorii francezi au cerut eliberarea fostului președinte Nicolas Sarkozy din închisoare, în așteptarea apelului împotriva condamnării sale la cinci ani de detenție. Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru obținerea de fonduri de campanie electorală de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi. Fostul președinte a declarat în fața instanței din Paris, prin apel […]
13:20
Cursul de schimb al forintului a atins niveluri record de când Viktor Orbán și Donald Trump s-au întâlnit la Washington și au semnat numeroase acorduri economice. Moneda națională, forintul, atinge noi recorduri de zile întregi. A început să se consolideze chiar după ce s-a aflat că premierul Viktor Orbán va fi primit în America de […]
13:20
România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de stocare de 96% la gaze naturale, o rezervă în lacurile energetice care depăşeşte 2.400 de gigawaţi, adică 74%, şi cu stocuri la cărbune mai mari faţă de anul trecut cu aproape 206 mii de tone. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Niţulescu, preşedinte al Comandamentului […]
13:20
Realizator: Cătălin Gomboș – Actualul context de securitate din Europa impune o dezvoltare rapidă a industriei de apărare, iar colaborarea economică româno-germană este binevenită în acest domeniu, a declarat preşedintele Nicuşor Dan la o conferinţă desfăşurată la Bucureşti. Şeful statului a amintit de investiţia în fabrica de pulberi din judeţul Braşov şi a subliniat că […]
13:00
Vineri, 14 noiembrie 2025 (19.00), la Sala Radio, vă propunem o seară de toamnă petrecută în compania „titanului de la Bonn”. Orchestra Naţională Radio prezintă un concert integral Beethoven: uvertura Coriolan, Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră și Simfonia nr. 7. Compusă în Teplice (stațiune balneară din actuala Cehie), în timp ce se trata […]
12:20
Peste 58 de mii de imobile au fost vândute în luna octombrie la nivel naţional, cu 3.200 mai multe faţă de luna septembrie. În Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Cluj s-au înregistrat cele mai multe vânzări, informează Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. La polul opus sunt Teleorman, Covasna şi Sălaj. Numărul caselor, […]
12:20
În SUA va fi organizată cea de-a şasea ediţie a Festivalului de Film Românesc de la Washington # Rador
Ambasada României în Statele Unite şi Institutul Cultural Român de la New York organizează, între 13 şi 16 noiembrie, cea de-a şasea ediţie a Festivalului de Film Românesc de la Washington. Evenimentul va avea loc în unul dintre cele mai cunoscute cinematografe ale capitalei americane, situat în cartierul Georgetown, nu departe de Kennedy Center. Festivalul […]
11:40
Legendarului baschetbalist Lenny Wilkens, care a murit la vârsta de 88 de ani, i-au fost aduse numeroase omagii. După o carieră strălucită ca jucător, în care a evoluat pentru echipe precum Cleveland Cavaliers și Portland Trail Blazers, trecerea sa în rolul de antrenor l-a consacrat definitiv ca o figură emblematică a baschetului. De-a lungul carierei […]
11:10
10:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Se fac verificări la IPJ Teleorman, după ce o femeie a fost omorâtă sâmbătă de soţul ei, deși avea emis un ordin de protecție împotriva lui. Șefii Poliției Române s-au dus la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman împreună cu o echipă de […]
10:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Senatul va dezbate şi vota, săptămâna aceasta, ca for decizional, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare. În acelaşi timp, senatorii din comisiile de specialitate au în atenţie o iniţiativă legislativă pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi înăsprirea pedepselor pentru agresori. Are […]
09:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care au peste 18 ani, pot cumpăra până vineri, 14 noiembrie, titluri de stat Fidelis în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere. Valoarea nominală a unui astfel de titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în moneda naţională şi de 100 […]
09:10
Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, va prezenta forma finală a proiectului de reformă în administrație # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Forma finală a proiectului de reformă în administrație va fi prezentată săptămână aceasta de ministrul dezvoltării, Cseke Attila, iar documentul va fi analizat apoi în guvern în primă lectură. Premierul Ilie Bolojan spunea că pachetul va fi promovat tot prin procedura angajării răspunderii, deoarece nu […]
08:50
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Ceremonia de retragere a rămăşiţelor pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka de la Palatul Cotroceni – ora 9:00 – transmisie prin sistemul unic de transmisiune în direct şi pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale: https://bit.ly/LIVEPR. Focșani: Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka va fi dus la […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Ceaţa afectează serios circulaţia în această dimineaţă. Acest fenomen este prezent pe cinci autostrăzi, în municipiul Bucureşti, dar şi pe drumurile din 15 judeţe. În această dimineaţă a avut loc şi un accident rutier în judeţul Iaşi. A oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul […]
07:50
Un acord provizoriu între democraţi şi republicani ar putea pune capăt blocajului bugetar în Statele Unite # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – „Radiojurna” – Realizator: Ciprian Sasu – Un acord provizoriu între democraţi şi republicani, în Senatul american, ar putea pune capăt blocajului bugetar în Statele Unite. Carmen Gavrilă explică. Reporter: Este vorba despre o înţelegere bipartizană pentru finanţarea activităţii guvernamentale, până în ianuarie inclusiv. Actul mai are nevoie de aprobarea […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Statisticile alarmante privind violenţa domestică aduc în atenţia parlamentului noi reguli care vizează prevenirea şi combaterea femicidului şi pedepse mai dure pentru agresori. Un proiect de lege în acest sens va fi dezbătut săptămâna aceasta de senatorii din comisiile de specialitate. Documentul […]
07:50
Donald Trump a salutat demisia a doi membri importanţi ai conducerii departamentului de ştiri al BBC # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Donald Trump a salutat demisia directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei departamentului de știri, Deborah Turness, după acuzațiile potrivit cărora publicul ar fi fost indus în eroare prin montajul unui discurs al său. Cei doi au demisionat în urma apariției unui memoriu intern scurs în presă, […]
07:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Bursa de Valori Bucureşti a câştigat peste 4,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,96%, săptămâna trecută, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut de aproape trei ori în comparaţie cu săptămâna anterioară. Capitalizarea bursieră a ajuns la 478 de miliarde de lei. Indicele principal al Bursei […]
07:40
Dacă nu Viktor Orbán ar fi premierul, facturile la energie ale familiilor ungare s-ar fi triplat până la Crăciun (Péter Szijjártó) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Să o spunem pe față: dacă premierul Ungariei nu s-ar fi numit Viktor Orbán, facturile la energie ale familiilor ungare s-ar fi triplat până la Crăciun, a scris duminică ministrul afacerilor externe și comerțului pe pagina sa de Facebook. Péter Szijjártó a amintit că vineri, însă, la Washington s-a […]
07:40
Ministerul Dezvoltării va prezenta săptămâna aceasta varianta finală a proiectului de reformă în administrație # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Varianta finală a proiectului de reformă în administrație va fi prezentată săptămână aceasta de Ministerul Dezvoltării, urmând să intre în primă lectură în ședința executivului și apoi în procedura de avizare. Premierul Ilie Bolojan a precizat că executivul își va asuma răspunderea asupra acestui pachet legislativ complex, care prevede […]
07:40
La Palatul Cotroceni va avea loc ceremonia de retragere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – La Palatul Cotroceni va avea loc astăzi ceremonia de retragere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, ce au fost depuse ieri în Sala Unirii într-un gest de omagiu național la inițiativa președintelui Nicuşor Dan. Osemintele domnitorului au fost repatriate din Franța, unde acesta […]
07:30
Ministerul Justiţiei propune o iniţiativă legislativă conform căreia femicidul ar putea fi pesdepsit cu închisoare pe viaţă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o iniţiativă legislativă conform căreia omorul pentru motiv de gen ar urma să fie pedepsit inclusiv cu închisoare pe viaţă, a anunţat ministrul de resort, Radu Marinescu. Într-un interviu televizat, acesta a amintit că, în paralel, există o iniţiativă în parlament care […]
07:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 noiembrie) – Realizator: Mirela Ursache – Berlinul, care simboliza împărțirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat ieri 36 de ani de la căderea celebrului zid, construit în 1961, care diviza orașul, relatează DPA. Mai multe ne spune redactorul RRA Tibi Ursan. Reporter: Cetățeni curajoși, cu dorința lor de libertate și […]
07:20
Aproximativ cinci milioane de români s-au aflat anul trecut în condiţii de deprivare materială şi socială, potrivit INS # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie) – Aproximativ cinci milioane de români s-au aflat anul trecut în condiţii de deprivare materială şi socială, potrivit Institutului Naţional de Statistică. O treime dintre aceştia sunt persoane de 65 de ani şi peste, iar 28% – copii sub 17 ani. Aproape jumătate din populaţia cu un nivel de educaţie […]
04:20
Pe 28 noiembrie, Muzeul Național de Artă din Timișoara deschide o expoziție-eveniment în România. Expoziția se va concentra pe impactul cataclismelor asupra civilizațiilor, de la tragedia antică de la Pompei până la modul în care acest eveniment a inspirat arta și cultura europeană, de la Marele Tur până în zilele noastre. Expoziția, organizată de Institutul […]
Ieri
00:20
Confruntarea Rusiei cu Occidentul, evoluțiile din Orientul Mijlociu și două demisii spectaculoase la BBC sunt principalele teme dezbătute în acest weekend în presa internațională „Ucraina se străduia duminică să restabilească electricitatea și încălzirea după ce atacuri aeriene rusești ample i-au deteriorat infrastructura energetică și au provocat pene grave de curent”, relatează La Libre Belgique. În […]
9 noiembrie 2025
23:30
Coaliția de guvernare urmează să discute, săptămâna viitoare, varianta finală a proiectului de reformă în administrația publică # Rador
Varianta finală a proiectului de reformă în administrație va fi prezentată săptămâna viitoare de Ministerul Dezvoltării, urmând să intre în primă lectură în ședința executivului și apoi în procedura de avizare. Premierul Ilie Bolojan a precizat că executivul își va asuma răspunderea asupra acestui pachet legislativ complex, care prevede nu doar reduceri de personal și […]
23:20
Directorul general al BBC, Tim Davie, a demisionat în urma criticilor privind lipsa de imparțialitate a instituției # Rador
Directorul general al BBC, Tim Davie, și directoarea executivă a departamentului de știri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor privind lipsa de imparțialitate a instituției, inclusiv în modul în care a fost editat un discurs al președintelui american Donald Trump. BBC-ul a fost implicat într-o serie de acuzații conform cărora nu a reușit să […]
19:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că John Coale, care a contribuit la negocierea eliberării unor prizonieri din Belarus, este alegerea sa pentru postul de emisar special la Minsk și că acesta va face demersuri pentru eliberarea altor deținuți. Trump a intensificat implicarea Statelor Unite în relația cu acest stat autoritar, trimițând mai multe […]
16:50
Preşedintele Germaniei avertizează că ascensiunea extremei drepte şi antisemitismul constituie ameninţări la adresa democraţiei ţării # Rador
Preşedintele Germaniei avertizează că ascensiunea extremei drepte şi intensificarea antisemitismului constituie ameninţări la adresa democraţiei ţării. Frank-Walter Steinmeier a făcut aceste afirmaţii pentru a marca ziua de 9 noiembrie când, în 1938, naziştii au lansat atacuri la scară largă asupra evreilor. Tot în această zi este comemorată şi Căderea Zidului Berlinului, în 1989. Preşedintele german […]
15:00
Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 11 ani pot cumpăra titluri de stat Fidelis în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere până la sfârșitul săptămâni viitoare. Este 10-a emisiune Fidelis de anul acesta și a 20-a în care donatorii de sânge primesc cea mai avantajoasă dobândă la titlurile de stat […]
13:30
Marea Britanie va trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea incidentelor provocate de drone # Rador
Marea Britanie va trimite experți și echipamente în Belgia pentru a ajuta la combaterea incidentelor provocate de drone, care au dus la închiderea temporară a mai multor aeroporturi, a anunțat duminică șeful armatei britanice. Au fost observate drone deasupra aeroporturilor și bazelor militare belgiene în ultima săptămână, după luni de perturbări similare în diverse părți […]
