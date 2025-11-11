Ministrul Justiției spune că nu a semnat plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu

00:50

Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie. A refuzat şi s-a apropiat de agenţi cu un cuţit. Nu a renunţat la el nici când poliţiştii …