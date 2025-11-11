Ministrul Justiției spune că nu a semnat plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, membru de drept al CSM, a declarat că nu a semnat plângerea depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu. El a explicat că plângerea este o modalitate de sesizare a ordonanței de urmărire penală care implică existența unei vătămări personale. "Plângerea este o modalitate de sesizare a
Horoscop zilnic pentru 11 noiembrie 2025.
Cercetătorii au găsit într-o peșteră din Europa ceea ce pare a fi cea mai mare pânză de păianjen din lume. Descoperirea a fost făcută în Peștera Sulfur, situată la granița dintre Albania și Grecia. De gigantica pânză de păianjen, o adevărată rețea sub formă de pâlnie, se îngrijesc peste 111.000 de insecte. Întinsă pe peretele
Marte este o planetă deșertică, cu dune, canioane și vânturi surprinzător de rapide. Dar și multe mistere. Unul dintre acestea a fost însă descifrat. E vorba despre șanțurile adânci care multă vreme i-a nedumerit pe astronomi. Oamenii de știință cred că blocurile de gheață carbonică (gheață uscată) sunt cele care au săpat aceste structuri pe
Donald Trump a amenințat BBC cu un proces de 1 miliard de dolari ca urmare a montajului făcut asupra discursului pe care l-a susținut înaintea violențelor de la Capitoliul SUA din 2021. Mai întâi, o sursă apropiată de avocații lui Donald Trump a confirmat o informație difuzată inițial de canalul Fox News, potrivit căreia președintele
Nicușor Dan a atacat la CCR legea pentru ariile naturale protejate: Contravine obligațiilor României în UE
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Preşedintele consideră că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene. "Am semnat sesizarea către Curtea Constituţională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor
Un bărbat din Galați care se afla în apropierea fostei sale concubine, deși avea ordin de protecție, a fost împușcat de polițiști
Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie. A refuzat şi s-a apropiat de agenţi cu un cuţit. Nu a renunţat la el nici când poliţiştii
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide în 14 noiembrie și rămâne în centrul orașului până pe 4 ianuarie 2026. Vineri, la ora 19:00, luminile se vor aprinde din nou peste Piața Mare din Sibiu, care va deveni scena unei deschideri memorabile: vizitatorii vor avea parte de un concert plin de emoţie, pe scenă urmând
Mită la MApN. Denunțătorul Octavian Berceanu spune că i s-au oferit 10 milioane euro pentru a interveni la ministrul Apărării
Octavian Berceanu, denunţător în dosarul „Mită la MApN", susţine că a colaborat cu procurorii pentru a expune o schemă prin care o structură externă urmărea să introducă în Europa muniţie de tip rusesc, revândută apoi către Ucraina. El afirmă că i s-au oferit 10 milioane de euro pentru implicare. Octavian Berceanu, cel care a sesizat
Lideri USR, mesaje de susținere pentru Oana Gheorghiu: Libertatea de exprimare e sfântă. Câte plângeri penale a făcut CSM când corupții scăpau printre degete justiției?
Lideri ai USR au transmis, luni, mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după anunţul CSM privind sesizarea procurorilor, pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare. Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă solidaritate cu Oana Gheorghiu, precizând că libertatea de exprimare e sfântă. "Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă", este mesajul preşedintelui USR,
Adjunctul șefului de la Poliția Pitești le asigura protecție unor cămătari. A fost ridicat de DIICOT
Un poliţist cu funcţie de comandă în cadrul Poliţiei municipiului Piteşti a fost ridicat şi dus la audieri, luni, într-un dosar în care procurorii DIICOT anchetează fapte de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi jocuri de noroc organizate fără licenţă. Poliţistul, care este adjunctul şefului poliţiei municipale, e suspectat că a aderat la
Dani Mocanu și fratele său, condamnați la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinși în Italia
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinşi, luni, în Italia, în provincia Napoli. "În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a făcut rocada cu rivalul său italian, Jannik Sinner, transmite AFP. Această schimbare survine la o zi după debutul Turneului Campionilor de la Torino, competiție ce va decide care dintre cei doi va încheia anul
Când spui „grijă de sine", te gândești probabil la mindfulness, somn mai bun sau o cafea băută în liniște. Dar în 2025, „self-care" înseamnă ceva mai profund: să ai grijă de corpul tău cu aceeași seriozitate cu care ai grijă de mintea ta. Și nu, nu e vorba de abonamente scumpe la sală. E vorba
CSM o reclamă la Parchet pe Oana Gheorghiu, după declarațiile despre pensiile magistraților. O acuză de incitare la ură, violență sau discriminare
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că o reclamă pe Oana Gheorghiu la Parchet, după declarațiile referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. CSM spune că a decis sesizarea organelor abilitate "pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare". "În raport cu declaraţiile doamnei vicepremier, faţă de conţinutul concret
Fostul ministru al Transporturilor spune că distrugerea bugetului Capitalei a fost provocată de Adrian Năstase, care la începutul anilor 2000, din postura de prim-ministru, încerca să-l distrugă politic pe Traian Băsescu, primar al Capitalei la acea vreme. "Până în anul 2001, acest oraș a avut un buget unic, metropolitan", a declarat Cătălin Drulă, într-un interviu
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internațională: Este bine că vor exista sancțiuni împotriva femicidului. Dar nu este suficient
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, consideră că este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului, dar adaugă că nu este suficient. „Este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului. Dar nu este suficient. Există un consens larg în rândul experţilor, inclusiv din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a
Județul Ilfov primește, anual, 30 de milioane de euro din taxele bucureștenilor (Video)
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, susține că locuitorii Capitalei finanțează și județul Ilfov în urma unor presiuni politice făcute asupra Executivului. "De vreo câțiva ani a fost o acțiune de lobby și, astfel, reprezentanții Guvernului introduc un paragraf în legea bugetului de stat, poate pentru 2026 n-o vor mai face, și direcționează undeva
Nicușor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliției, în contextul tensiunilor dintre partide. Se așteaptă o soluție pentru proiectul pensiilor magistraților
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, anunță Administraţia Prezidenţială. Discuţiile şefului statului cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi vin după o perioadă de tensiuni între partide, dar şi un blocaj total în reforma anunţată de Executiv privind pensiile magistraţilor, tăierile din
FCSB a decis să ofere o nouă șansă unui jucător ignorat în acest sezon. Este vorba despre Octavian Popescu, jucător care a prins 22 de minute în remiza cu Hermannstadt. „Mi-a plăcut Tavi Popescu, nu a pierdut nicio minge. O să-l bag de acum înainte că văd că și-a revenit", a spus Gigi Becali la
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea și plasarea sub control judiciar a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat de 20 de zile în închisoare, în urma condamnării sale în cazul finanțării libiene a
Candidatul susținut de USR în cursa pentru Primăria București susține că într-o astfel de situație ar urma din nou o perioadă de stagnare pentru oraș, de haos imobiliar și corupție. “Riscul pentru București în momentul de față cu domnul Băluță este să revenim în epoca Gabrielei Firea, să avem aceste derogări urbanistice pentru prietenii politici, … The post Întoarcerea la Gabriela Firea (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Târgul meșterilor populari și al produselor din gastronomia tradițională la Muzeul Țăranului Român # SportMedia
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită în perioada 14-16 noiembrie 2025 la Târgul meșterilor populari și al produselor din gastronomia tradițională, intitulat Savori de toamnă. Evenimentul este dedicat intrării în Postul Nașterii Domnului, care, anul acesta, începe pe 14 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie și este primul mare post din anul bisericesc. … The post Târgul meșterilor populari și al produselor din gastronomia tradițională la Muzeul Țăranului Român appeared first on spotmedia.ro.
FCSB anunță o schimbare importantă după ce a remizat cu Hermannstadt. Roș-albaștrii vor juca într-un sistem fără niciun mijlocaș defensiv, după ce Adrian Șut, Mihai Lixandru și Baba Alhassan l-au nemulțumit pe Gigi Becali. Drept urmare, cuplul de mijlocași centrali va fi format din Juri Cisotti și Darius Olaru. „Cisotti va fi ca Modric, o … The post FCSB va avea un nou coordonator de joc: „Va fi ca Modric” appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Mediului: S-a încercat acoperirea unor ilegalități pe plaje. 80% din construcțiile de la Năvodari sunt ilegale, amenzi cât două șampanii de lux # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză un „un asalt legislativ” asupra viitoarei legi a plajelor, arătând că în ultimele luni au fost depuse amendamente care urmăresc legalizarea unor ilegalităţi care se întâmplă în prezent în activitatea operatorilor care au închiriat plajele şi care au ridicat construcţii ilegale. Ea a dat și câteva exemple de ilegalități descoperite … The post Ministrul Mediului: S-a încercat acoperirea unor ilegalități pe plaje. 80% din construcțiile de la Năvodari sunt ilegale, amenzi cât două șampanii de lux appeared first on spotmedia.ro.
Mandat de arestare preventivă pentru bărbatul care și-a ucis soția pe stradă, sub ochii copilului # SportMedia
Tribunalul Teleorman a emis, luni, un mandat de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Petrică Mitrache, bărbatul care şi-a ucis soţia pe stradă, sub privirile fiului lor de trei ani. El este internat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean din Alexandria, după ce şi-a provocat răni grave. Judecătorii au admis, luni, propunerea de … The post Mandat de arestare preventivă pentru bărbatul care și-a ucis soția pe stradă, sub ochii copilului appeared first on spotmedia.ro.
Belarusa Arina Sabalenka va termina sezonul pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), pentru al doilea an la rând, deși a pierdut finala Turneului Campioanelor, transmite AFP. Sabalenka (27 ani) încheie stagiunea cu cele mai multe victorii (63), un număr record de bani câștigați din turnee (15.008.519 dolari) și patru … The post Clasamentul WTA la final de 2025: Cum arată ierarhia finală appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Apărării, martor în dosarul în care un fost senator PSD ar fi oferit 1 milion de euro pentru un contract la Romtehnica, spune că nu va comenta detalii din anchetă, dar promite o „curățenie în sistem”. „Nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiția își … The post Moșteanu, despre dosarul cu șpaga de 1 milion de euro la MApN: O să mai fie chestii appeared first on spotmedia.ro.
Președinții curților de apel se fac scut în jurul Liei Savonea și acuză Guvernul că vrea să subjuge puterea judecătorească # SportMedia
Președinții curților de apel din România au transmis un comunicat comun în care își exprimă sprijinul față de Înalta Curte de Casație și Justiție și față de şefa acesteia, Lia Savonea, în contextul pe care îl descriu drept „atacuri și presiuni fără precedent” asupra instanței supreme. În contextul eliberărilor recente decise de ÎCCJ, judecătorii spun … The post Președinții curților de apel se fac scut în jurul Liei Savonea și acuză Guvernul că vrea să subjuge puterea judecătorească appeared first on spotmedia.ro.
Peste 1.000 de lei pe lună pentru tinerii la primul job! Statul oferă sprijin și pentru mamele cu 3 copii și victimele violenței # SportMedia
Primă de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. E cea mai nouă idee de la Ministerul Muncii (condus de PSD), care a lansat în dezbatere un proiect de modificare a Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Modificările vizează 18 măsuri, printre care sprijinirea tinerilor aflați … The post Peste 1.000 de lei pe lună pentru tinerii la primul job! Statul oferă sprijin și pentru mamele cu 3 copii și victimele violenței appeared first on spotmedia.ro.
Marius Manole, Emilia Popescu, Tania Popa și Constantin Cotimanis, pe scenele TNB în noiembrie # SportMedia
Bucureștiul și Iașul devin centrele teatrului românesc în această săptămână. La TNB, pe 17 noiembrie, se joacă „BRASTALICO FABADULU” și „Antiportret de familie”, iar pe 20 noiembrie, la Iași, „Soțiile noastre” aduce umor și mister cu Cosmin Seleși, Răzvan Oprea și Lucian Ghimiși. „BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață” „BRASTALICO FABADULU sau … The post Marius Manole, Emilia Popescu, Tania Popa și Constantin Cotimanis, pe scenele TNB în noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Mirel Rădoi a demisionat din funcția de antrenor de la Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut de patronul Mihai Rotaru într-o conferință de presă. „Am crezut enorm în proiectul Universitatea Craiova – Mirel Rădoi. Din păcate, astăzi, jumătatea extrem de importantă s-a retras din proiect. Aseară și-a luat rămas bun de la jucători. Am avut … The post Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: Anunț oficial appeared first on spotmedia.ro.
WSJ: Germania are dovezi că generalul ucrainean Zalujnîi a coordonat sabotajul Nord Stream # SportMedia
Anchetatorii germani au stabilit că un grup de militari ucraineni care a distrus conductele de gaz Nord Stream din Marea Baltică a acționat sub conducerea lui Valeri Zalujnîi, pe atunci comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Poliția și procurorii germani au reușit să contureze o imagine clară a modului în care o unitate militară … The post WSJ: Germania are dovezi că generalul ucrainean Zalujnîi a coordonat sabotajul Nord Stream appeared first on spotmedia.ro.
Trump îl grațiază pe Giuliani și alți aliați acuzați că au încercat să anuleze rezultatul alegerilor din 2020 # SportMedia
Donald Trump i-a grațiat pe fostul său avocat Rudy Giuliani, pe fostul șef de cabinet Mark Meadows și pe mai mulți aliați implicați în demersurile de contestare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, potrivit unui oficial al Departamentului Justiției. Grațierea „totală, completă și necondiționată”, semnată de Trump și publicată online de Ed Martin, avocatul guvernamental … The post Trump îl grațiază pe Giuliani și alți aliați acuzați că au încercat să anuleze rezultatul alegerilor din 2020 appeared first on spotmedia.ro.
Noi episoade ies la iveală din cantonamentul FCSB după remiza cu Hermannstadt. Gigi Becali a dezvăluit că fundașul central Siyabonga Ngezana a fugit din cantonament pentru a se vedea cu Damjan Djokovic. Cei de la FCSB intenționează să îl amendeze pe fundașul care a gafat constant în ultima perioadă. „A plecat ăla, Ngezana, din cantonament, … The post Probleme la FCSB: Un jucător a fugit din cantonament appeared first on spotmedia.ro.
Anchetă la IPJ Teleorman și la Parchetul Măgurele, după crima care putea fi evitată – Tatăl femeii ucise, amendat pentru că a cerut ajutorul Poliției # SportMedia
Conducerea Poliţiei Române anunţă că au loc verificări la IPJ Teleorman, în urma morţii femeii care a fost înjunghiată de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia sesizaseră, anterior, că soţul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri. În plus, procurorul general a dispus să fie făcut … The post Anchetă la IPJ Teleorman și la Parchetul Măgurele, după crima care putea fi evitată – Tatăl femeii ucise, amendat pentru că a cerut ajutorul Poliției appeared first on spotmedia.ro.
Un procuror-șef de la DIICOT se simte jignit de Oana Gheorghiu: Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor și bolnavilor # SportMedia
Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, și-a exprimat public nemulțumirea față de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților, afirmând că s-a simțit „jignit” de afirmațiile acesteia. Într-un mesaj publicat pe contul personal de Facebook, Bubuiug a relatat că reacția sa a venit după o zi de muncă de peste 27 … The post Un procuror-șef de la DIICOT se simte jignit de Oana Gheorghiu: Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor și bolnavilor appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul polonez Robert Lewandowski a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona în partida câștigată în deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-2, în fața formației Celta Vigo, la care portarul român Ionuț Radu a fost integralist, duminică seara, în cadrul etapei a 12-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Lewandowski, în vârstă de 37 … The post Ionuț Radu a luat patru goluri de la FC Barcelona appeared first on spotmedia.ro.
Un agent de poliție din județul Neamț a fost trimis în judecată de procurorii DNA Bacău după ce ar fi cerut și primit zeci de mii de euro pentru a „aranja” soluții favorabile în două dosare penale. Polițistul a fost prins în flagrant în timp ce primea aproape 15.000 de euro și se află în … The post Polițist din Neamț, prins în flagrant când primea aproape 15.000 de euro appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1356 Vești contradictorii de pe front. Fostul partener de afaceri al lui Zelenski a fugit chiar înainte de percheziții # SportMedia
În ziua 1356 de război dronele rusești au lovit regiunea Dnipropetrovsk, provocând mai multe incendii. De asemenea, a fost lovită și regiunea Harkov, unde există victime. Rusia a lansat șapte rachete și aproape 70 de drone începând de duminică seara. Forțele de apărare aeriană ucrainene au reușit să neutralizeze cea mai mare parte a dronelor … The post Ziua 1356 Vești contradictorii de pe front. Fostul partener de afaceri al lui Zelenski a fugit chiar înainte de percheziții appeared first on spotmedia.ro.
PressOne: Peste 20 de ani de impostură: Doctorul Cristian Andrei, cel mai mediatizat psihoterapeut al României, practică fără atestat. Acuzații de hărțuire sexuală în cabinet # SportMedia
De peste 20 de ani, doctorul Cristian Andrei, mediatizat drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România, primește bani pentru ședințe de psihoterapie, cu toate că nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Între timp, mai multe cliente îl acuză de hărțuire sexuală. Citește integral investigaţia PressOne The post PressOne: Peste 20 de ani de impostură: Doctorul Cristian Andrei, cel mai mediatizat psihoterapeut al României, practică fără atestat. Acuzații de hărțuire sexuală în cabinet appeared first on spotmedia.ro.
Decizia luată de FCSB după ce Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să-și dea demisia # SportMedia
FCSB a luat decizia după ce Mihai Pintilii și Elias Charalambous au informat conducerea că vor să demisioneze. Cei doi antrenori au dorit să creeze un șoc la echipă, însă Gigi Becali nu le-a acceptat demisia. Ba mai mult, Gigi Becali a afirmat că își asumă toată responsabilitatea pentru rezultatele de la FCSB. „Eu doar … The post Decizia luată de FCSB după ce Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să-și dea demisia appeared first on spotmedia.ro.
Singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Sondajul arată o ruptură clară între generații, cu un electorat tânăr … The post România se rupe în două la vot: AUR și SENS pentru tineri, PSD și PNL pentru seniori appeared first on spotmedia.ro.
COP30 începe în Amazonia, cu un avertisment dur: China conduce tranziția verde, Occidentul rămâne în urmă # SportMedia
Țările bogate par să-și fi pierdut entuziasmul în lupta împotriva crizei climatice, în timp ce China avansează rapid în producția și utilizarea echipamentelor de energie curată, a declarat André Corrêa do Lago, președintele conferinței ONU privind schimbările climatice COP30, care începe luni la Belém, în inima Amazoniei. „Scăderea entuziasmului în nordul global arată că sudul … The post COP30 începe în Amazonia, cu un avertisment dur: China conduce tranziția verde, Occidentul rămâne în urmă appeared first on spotmedia.ro.
Progresul tehnologic înseamnă și progres social? În epoca urii, a știrilor false și a influencerilor, mulți și-au pierdut încrederea. Putem îmbunătăți platformele precum X, TikTok & Co prin reglementări? Elon Musk a realizat în ianuarie 2025, pe platforma sa X, un interviu cu lidera partidului parțial de extremă dreapta AfD, Alice Weidel. „Vreau să fiu … The post Platformele digitale – un pericol pentru democrație? appeared first on spotmedia.ro.
Mirel Rădoi le-a spus jucătorilor de la Universitatea Craiova că demisionează, după înfrângerea cu UTA Arad. Antrenorul oltenilor este nemulțumit că echipa sa are doar o victorie în ultimele șapte etape și ar vrea să plece, potrivit Gsp.ro. Nu este însă prima dată când Rădoi le spune jucătorilor că va pleca de la echipă, astfel … The post Mirel Rădoi le-a zis jucătorilor de la Universitatea Craiova că demisionează – surse appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Bîrligea a fost pedepsit aspru de FCSB după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt. Atacantul a văzut două cartonașe galbene în doar trei minute și a fost eliminat pentru proteste. Drept urmare, FCSB a decis să-l amendeze cu 20 de mii de euro. „E debandadă la echipa asta, nu înțelegi? Eu n-am … The post Daniel Bîrligea, pedepsit aspru de FCSB: Sancțiunea anunțată de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
Parcursul remarcabil al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano continuă. Românul a învins-o pe Lazio Roma, scor 2-0, prin golurile marcate de Lautaro Martínez și Bonny. Drept urmare, Inter a ajuns pe primul loc în Serie A, cu 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma. „A fost al șaselea meci în 18 … The post Cristi Chivu, de neoprit: Românul a dus-o pe Inter pe primul loc appeared first on spotmedia.ro.
Băsescu: România e sat fără câini și e la mâna corupților, este infestată de corupție la nivel înalt în structurile statului # SportMedia
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor. El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi, oricât s-ar … The post Băsescu: România e sat fără câini și e la mâna corupților, este infestată de corupție la nivel înalt în structurile statului appeared first on spotmedia.ro.
Europa se confruntă cu o amenințare externă similară celei din timpul Războiului Rece, când președintele american Ronald Reagan avea de înfruntat Uniunea Sovietică. „Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele consideră că prețul agresiunii este mic”, spunea el, în 1984. Reagan a supervizat o creștere semnificativă a bugetului american pentru apărare, pe care … The post Cât va trebui să cheltuiască Europa pentru a-l opri pe Putin și a salva Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
