Trafic de țigări cu trenul: un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași, dus în fața instanței din cauza câtorva pachete de tutun pe care nimeni nu le-a revendicat

De ceva vreme, de peste 30 de ani, din păcate, Cetatea getică de pe Dealul Cătălina de la Cotnari (fig. 4), sit arheologic înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod LMI IS-I-s-A-03563, precum și în Repertoriul Arheologic Național, cod RAN 96487.02, sit arheologic și monument istoric protejat atât de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, cât și de LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, este permanent agresată și distrusă de localnicii din comuna Cotnari, jud. Iași, cu largul sprijin al autorităților locale, îndeosebi a primarului comunei, fără ca nimeni să intervină!