Luna conștientizării epilepsiei, marcată la Iași prin singurul spectacol din țară dedicat acestei afecțiuni
Ziarul de Iasi, 11 noiembrie 2025 03:20
Noiembrie, luna conștientizării epilepsiei, este marcată la Iași printr-un demers artistic unic în România. Teatrul „Luceafărul” readuce în fața publicului singurul spectacol din țară care abordează estetic și performativ această afecțiune – „Stai jos sau cazi”, o producție care îmbină arta cu medicina și care invită la empatie, informare și înțelegere. O nouă reprezentație este programată joi, 13 noiembrie, de la ora 18.00. Articolul Luna conștientizării epilepsiei, marcată la Iași prin singurul spectacol din țară dedicat acestei afecțiuni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Acum 15 minute
03:30
Repetenția în județul Iași: 1.000 de elevi din clasele primare, repetenți doar în ultimul an școlar. Ce se întâmplă la liceu și profesională # Ziarul de Iasi
Aproximativ 19 mii de elevi din județul Iași, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari. Cei mai mulți repetenți au fost înregistrați la învățământul gimnazial, fiind urmați de elevii din clasele primare, potrivit datelor oficiale prezentate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași în raportul „Starea învățământului preuniversitar ieșean”, publicat pe site-ul instituției. Articolul Repetenția în județul Iași: 1.000 de elevi din clasele primare, repetenți doar în ultimul an școlar. Ce se întâmplă la liceu și profesională apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 30 minute
03:20
03:20
Trafic de țigări cu trenul: un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași, dus în fața instanței din cauza câtorva pachete de tutun pe care nimeni nu le-a revendicat # Ziarul de Iasi
Un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași a ajuns acarul Păun pentru câteva pachete de țigări găsite într-o cușetă. Nimeni nu le-a revendicat, așa că măgăreața a căzut pe capul lui, ca responsabil. A avut noroc de o instanță în toane bune. Articolul Trafic de țigări cu trenul: un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași, dus în fața instanței din cauza câtorva pachete de tutun pe care nimeni nu le-a revendicat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
23:30
Fotbal: Clubul Atletico Madrid a fost cumpărat de fondul american de investiții Apollo # Ziarul de Iasi
Fondul american de investiții Apollo Global Management, prin intermediul diviziei sale sportive Apollo Sports Capital, a devenit acționarul majoritar al clubului de fotbal Atletico Madrid, a anunțat luni gruparea spaniolă, a cărei conducere rămâne neschimbată, informează AFP, preluat de Agerpres. Articolul Fotbal: Clubul Atletico Madrid a fost cumpărat de fondul american de investiții Apollo apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:30
„Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” – Djokovici îşi stabileşte o ultimă misiune pentru finalul carierei sale # Ziarul de Iasi
Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovici nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere. Dar sârbul vrea să ajungă până la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles pentru a-şi apăra titlul, scrie news.ro. Articolul „Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” – Djokovici îşi stabileşte o ultimă misiune pentru finalul carierei sale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:30
Poli, covor de șters pe picioare pentru o echipă apărută în vară în Liga a II-a. Tony a ratat obiectivul. Va fi demis antrenorul ieșenilor? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a fost umilită în această seară, la Târgu Mureș, în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal, gazdele impunându-se cu 4-0 (2-0). Astfel, antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, a ratat obiectivul stabilit de conducere, acumularea a zece puncte din partidele din ultimele patru runde, contra CS Dinamo București, CSM Reșița, FC Bihor și ASA. Articolul Poli, covor de șters pe picioare pentru o echipă apărută în vară în Liga a II-a. Tony a ratat obiectivul. Va fi demis antrenorul ieșenilor? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
21:30
VIDEO EXCLUSIV | Cum pierd pompierii ieșeni secunde prețioase înghesuiți în trafic. Blocaj total în Metalurgie, care poate duce la vieți pierdute # Ziarul de Iasi
Salvatorii ieșeni au mari probleme de fiecare dată când sunt nevoiți să intervină în cazul unui accident rutier, pornind de la stația pe care o au în zona Metalurgie, unde era fosta fabrică Coca-Cola. Cum traficul este mereu aglomerat, timpul de răspuns la intervenții se prelungește îndelungat. Acest video prezintă o astfel de misiune, derulată chiar luni seară, 11 octombrie. Articolul VIDEO EXCLUSIV | Cum pierd pompierii ieșeni secunde prețioase înghesuiți în trafic. Blocaj total în Metalurgie, care poate duce la vieți pierdute apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:30
Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a stabilit un preț de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius Jr, care, după un început mai slab de sezon, se apropie de forma care l-a consacrat și pentru o perioadă de timp a reușit să găsească modalitatea optimă de a colabora cu colegul său de atac Kylian Mbappe, potrivit Yahoo! Sports, citat de Agerpres. Articolul Fotbal: Real Madrid a stabilit prețul lui Vinicius apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:30
LIVE TEXT: Politehnica Iași, meci important la Târgu Mureș. ASA majorează avantajul, 2-0 # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași joacă astăzi, de la ora 19:30, la Târgu Mureș, în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Dacă va învinge o echipă, ASA, care anul trecut nu exista, Poli va ajunge la două puncte de promovare, obiectivul ferm al sezonului. Înainte de jocul de azi, ASA e pe locul VII al clasamentului, cu 23 de puncte, iar Politehnica se situează pe poziția a X-a, cu 21 de puncte. Articolul LIVE TEXT: Politehnica Iași, meci important la Târgu Mureș. ASA majorează avantajul, 2-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Startup-ul Digitail, fondat de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, atrage o nouă investiție de 23 de milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusă de fondul american Five Elms Capital # Ziarul de Iasi
Digitail, compania fondată de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, a anunțat o nouă rundă de finanțare de 23 de milioane de dolari, condusă de fondul american Five Elms Capital. Cu această investiție, suma totală atrasă de startup depășește 37 de milioane de dolari. Articolul Startup-ul Digitail, fondat de ieșenii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, atrage o nouă investiție de 23 de milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusă de fondul american Five Elms Capital apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Trafic infernal pe bulevardul Poitiers: 40 de minute de la Siraj până la Poitiers Towers – FOTO # Ziarul de Iasi
Traversarea bulevardului Poitiers a devenit un coșmar pentru șoferii ieșeni. Dacă într-o zi normală drumul dintre podul CUG și podul Bucium se face în aproximativ cinci minute, în ultimele zile timpul de parcurgere a crescut chiar și de zece ori. Articolul Trafic infernal pe bulevardul Poitiers: 40 de minute de la Siraj până la Poitiers Towers – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
O adolescentă a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Accidentul grav a avut loc în Tomești – FOTO # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav a avut loc în această după-amiază în comuna Tomești. O tânără a fost lovită de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni și târâtă câțiva metri pe carosabil. Articolul O adolescentă a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Accidentul grav a avut loc în Tomești – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Dacă la nivelul sportului Iașul e la pământ, pe mai toate direcțiile importante, există și excepții care duc numele orașului cu mândrie pe alte meridiane. Unul dintre acestea este cel al cunoscutului medic Bogdan Hanceariuc, șeful Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală a Spitatului „Dr. C. I Parhon” din Iași. Articolul Un cunoscut doctor ieșean va arbitra la un turneu final al Campionatului European apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Un ieșean care a parcat mașina pe trotuar, blocându-l complet, a reușit să scape de amenda dată de Poliția Locală. Cum a fost rețeta lui? # Ziarul de Iasi
Judecătorii îi obligă pe pietoni să meargă printre mașini. Un șofer care a parcat pe trotuar, blocându-l complet, a fost iertat de amenda primită, pentru că Primăria nu amenajează parcări. Articolul Un ieșean care a parcat mașina pe trotuar, blocându-l complet, a reușit să scape de amenda dată de Poliția Locală. Cum a fost rețeta lui? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
14:20
Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA. Urcare de 246 de locuri pentru Carmen Andreea Herea # Ziarul de Iasi
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 39, pe care se afla şi săptămâna trecută. Carmen Andreea Herea a urcat 246 de locuri, potrivit News.ro. Articolul Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA. Urcare de 246 de locuri pentru Carmen Andreea Herea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
O sutime l-a băgat în belea: a virat pe linie continuă și s-a trezit cu dosar penal! # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 26 de ani din Iași s-a urcat băut la volan și a efectuat o manevră care i-a adus dosar penal. Pe 8 noiembrie a.c., acesta a fost oprit de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași, după ce a încălcat marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă dublă, efectuând un viraj la stânga spre Stradela Voinesti. Articolul O sutime l-a băgat în belea: a virat pe linie continuă și s-a trezit cu dosar penal! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Deseori trecând pe strada Lăpușneanu, îmi răsună și astăzi în urechi versurile pe care mi le-a rostit poetul la prima noastră întâlnire: „Pe o stradă de unde veneam prea târziu/ Tremurau felinare aburite de secoli/ Se năștea un pustiu pe-un morman de pustiu…” Articolul Umbra lui Dan Giosu la Corso apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Universitățile actuale sunt „conectate” la societate, docile față de statul finanțator, orientate spre „piața muncii” și „reziliente”, orice ar însemna asta. (...) Universitatea trebuie acum să „ajute” societatea, să o „apere” (în fața cui?) și astfel rămâne un instrument care îngână lumea, în loc să o transforme. Articolul Universitatea, tradiția și societatea (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Meci important pentru Politehnica Iași, azi, la Târgu Mureș, în Liga a II-a de fotbal # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași va juca astăzi, de la ora 19:30, la Târgu Mureș, în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul Meci important pentru Politehnica Iași, azi, la Târgu Mureș, în Liga a II-a de fotbal apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Bogdan Șaramet a fost respins din cursa pentru șefia Institutului de Psihiatrie „Socola”. Nu și-a depus dosarul la timp # Ziarul de Iasi
În momentul de față, conform documentului publicat de Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, Ministerul Sănătății anunță că există doar doi candidați care s-au înscris pentru șefia instituției. Sursele „Ziarul de Iași” spun că unul dintre aceștia, Bogdan Șaramet, a fost respins fiindcă nu și-a depus dosarul la timp: a făcut-o cu câteva minute după ora limită. Celălalt candidat este actualul manager al instituției - Cristina Dobre. Articolul Bogdan Șaramet a fost respins din cursa pentru șefia Institutului de Psihiatrie „Socola”. Nu și-a depus dosarul la timp apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundașul echipei naţionale Virgil Ghiţă # Ziarul de Iasi
Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundașul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia, scrie news.ro. Articolul Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundașul echipei naţionale Virgil Ghiţă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Superligii, scrie news.ro. Articolul Superliga: CFR Cluj a învins Unirea Slobozia, scor 1-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
SPORT Politehnica Iași e în coada țării la mai toate sporturile! Un nou start catastrofal pentru o echipă a Universității Tehnice # Ziarul de Iasi
Clubul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, a făcut la finalul săptămânii trecute primii pași în stagiunea 2025-2026 la baschet feminin, campionat în care evoluează în ultima divizie. Articolul SPORT Politehnica Iași e în coada țării la mai toate sporturile! Un nou start catastrofal pentru o echipă a Universității Tehnice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe zboruri care urmau să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul din Iași au fost fie anulate, fie devaiate spre alte aeroporturi. Articolul Aeroportul, blocat de ceață. Aterizări deviate, decolări întârziate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger # Ziarul de Iasi
Echipa masculină de sabie a României, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger. Articolul Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Accident grav pe bulevardul Independenței: manevră imprudentă care putea avea consecințe tragice. Mașina a fost la un pas să intre în magazine/VIDEO # Ziarul de Iasi
Un accident rutier serios s-a produs duminică, 9 noiembrie, pe bulevardul Independenței din Iași, în urma unei manevre imprudente efectuate de un șofer care circula pe banda din apropierea axului drumului. Potrivit informațiilor preliminare oferite de polițiști, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, ar fi schimbat brusc banda de circulație fără să se asigure corespunzător, provocând un lanț de evenimente periculoase. Articolul Accident grav pe bulevardul Independenței: manevră imprudentă care putea avea consecințe tragice. Mașina a fost la un pas să intre în magazine/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
De ceva vreme, de peste 30 de ani, din păcate, Cetatea getică de pe Dealul Cătălina de la Cotnari (fig. 4), sit arheologic înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod LMI IS-I-s-A-03563, precum și în Repertoriul Arheologic Național, cod RAN 96487.02, sit arheologic și monument istoric protejat atât de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, cât și de LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, este permanent agresată și distrusă de localnicii din comuna Cotnari, jud. Iași, cu largul sprijin al autorităților locale, îndeosebi a primarului comunei, fără ca nimeni să intervină! Articolul Opriți distrugerea Cetății getice de pe Dealul Cătălina de la Cotnari! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
40 under 40 | Mircea Spoială, antreprenorul care a adus padelul la Iași și a construit în jurul lui o comunitate # Ziarul de Iasi
Abia trecuse de 30 de ani când Mircea Spoială a lăsat Brașovul și s-a mutat la Iași fără să cunoască mai mult de două persoane aici. În bagaje avea însă un plan clar și dorința de a construi un business care să aducă ceva util orașului. Articolul 40 under 40 | Mircea Spoială, antreprenorul care a adus padelul la Iași și a construit în jurul lui o comunitate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Doi soți din Iași un construit un imperiu media: cifre interesante pe ultimul an. De la YouTube la miliarde de vizualizări în toată lume și un business de milioane de euro # Ziarul de Iasi
Ce a început în 2012 ca un simplu canal de YouTube în limba română a devenit astăzi un grup media complet: un studio de producție, o companie de distribuție internațională și un magazin online, toate cu sediul la Iași și toate conduse de aceeași familie. Articolul Doi soți din Iași un construit un imperiu media: cifre interesante pe ultimul an. De la YouTube la miliarde de vizualizări în toată lume și un business de milioane de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:20
Superliga: Surpriză la Craiova – Universitatea a fost învinsă de UTA Arad, scor 2-1 # Ziarul de Iasi
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a XVI-a a Superligii. Articolul Superliga: Surpriză la Craiova – Universitatea a fost învinsă de UTA Arad, scor 2-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei. Articolul S-a câştigat marele premiu la Loto, în valoare de 9,66 milioane de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Însemnări mai mult sau mai puțin (în)semnate Articolul Loteria militară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Studenții TUIASI, încurajați să transforma resturile vegetale în îngrășământ natural: un compostor a fost amplasat în campusul din Tudor # Ziarul de Iasi
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) îi sprijină pe studenți să devină mai responsabili față de mediu, printr-un nou proiect ecologic desfășurat în Campusul „Tudor Vladimirescu”. Un compostor amplasat între căminele T12 și T13 le oferă tinerilor posibilitatea de a transforma resturile vegetale în îngrășământ natural, contribuind la reducerea deșeurilor și la un campus mai verde. Articolul Studenții TUIASI, încurajați să transforma resturile vegetale în îngrășământ natural: un compostor a fost amplasat în campusul din Tudor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Calendarul pensionării femeilor în 2026, lună cu lună. Cum se depune cererea pentru pensie și cât durează până la prima plată # Ziarul de Iasi
În 2026, va începe să se simtă efectul tranziției spre vârsta standard de pensionare pentru femeile născute între iulie 1963 și aprilie 1964. În funcție de luna nașterii, acestea vor putea să iasă la pensie începând cu vârsta de 62 de ani și 6 luni, până la 62 de ani și 7 luni, potrivit datelor din anexa 5 a Legii nr. 360/2023, consultată de „Ziarul de Iași”. Articolul Calendarul pensionării femeilor în 2026, lună cu lună. Cum se depune cererea pentru pensie și cât durează până la prima plată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura. Decizia care i-a dat planurile peste cap # Ziarul de Iasi
Blocat de o decizie administrativă venită pe neașteptate, proiectul de 12 milioane de euro, care prevedea un hotel de cinci stele cu 180 de camere, spa, piscină panoramică și sală de conferințe — se transformă într-un șantier de restaurare. Proprietarul din Iași renunță la contestații și începe lucrările cu o estimare de 5 milioane de euro. Articolul Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura. Decizia care i-a dat planurile peste cap apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
9 noiembrie 2025
14:20
Accident violent în centrul Iașului – O mașină s-a răstunat de mai multe ori (VIDEO) # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav a avut loc duminică pe bulevardul Independenței din Iași. Articolul Accident violent în centrul Iașului – O mașină s-a răstunat de mai multe ori (VIDEO) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni. El a încetat din viaţă, miercuri, la 88 de ani. Ceremonia funerară a fost organizată de Garnizoana Oradea, întrucât Ienei a fost general de brigadă în retragere, scrie news.ro. Articolul Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea, cu onoruri militare – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la un apartament din Păcurari. Articolul Incendiu la un apartament din Păcurari (FOTO) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Inteligența artificială în actul educațional: cum poate ajuta profesorul la predare? O carte de referință în domeniu, apărută la Editura Polirom, Iași (III) # Ziarul de Iasi
„Adevărata educație nu înseamnă doar să știi să citești și să scrii, ci să gândești și să înțelegi”. Asta spunea, acum mai bine de 80 de ani, Nicolae Iorga. Recent, Editura Polirom a pus la dispoziția cititorilor o lucrare de referință în ce privește aportul inteligenței artificiale în procesul educațional, intitulată „Introducere în utilizarea inteligenței artificiale în educație” autor, domnul profesor universitar dr. Adrian Adăscăliței, un reputat specialist în materie. Azi, publicăm partea a treia a prezentării acestei cărți. Articolul Inteligența artificială în actul educațional: cum poate ajuta profesorul la predare? O carte de referință în domeniu, apărută la Editura Polirom, Iași (III) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Inteligența artificială și știința materialelor. Interviu cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (II) # Ziarul de Iasi
Continuăm serialul nostru, pe tema rolului și locului inteligenței artificiale în domeniul științei și ingineriei materialelor, cu prof.dr.habil.ing. Nicanor Cimpoesu, Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare științifică, antreprenoriat și ofertă educațională, coordonator de doctorat și membru CNATDCU, coordonatorul laboratorului de microscopie electronică ESIM Articolul Inteligența artificială și știința materialelor. Interviu cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Proces la Iași – A venit la cumnat să își ceară scuze, dar în final a sărit cu cuțitul la el. Avocatul apărării: Așa e la ei, la țigani # Ziarul de Iasi
Venit să-și ceară scuze pentru comportamentul manifestat la beție, un ieșean a sfârșit încercând să-și ucidă cumnatul cu un cuțit. L-a lovit în mai multe rânduri, țintind gâtul și pieptul, dar tentativa a eșuat. În instanță, avocatul agresorului a încercat să-l scoată basma curată cu argumentul „Așa-i la ei”. Adică la țigani. Articolul Proces la Iași – A venit la cumnat să își ceară scuze, dar în final a sărit cu cuțitul la el. Avocatul apărării: Așa e la ei, la țigani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Amendată după ce a sunat la 112 să anunțe ce mesaj a primit de la sora ei: că e amenințară cu moartea de iubit. Ce a decis Judecătoria Iași, la proces # Ziarul de Iasi
O ieșeancă a fost amendată pentru că ar fi sunat abuziv la Serviciul 112. Circumstanțele incidentului nu păreau totuși să indice o glumă proastă făcută de cineva care se plictisește acasă. Magistrații Judecătoriei au preferat să înlocuiască amenda cu un avertisment, dar polițiștii țin morțiș la menținerea sancțiunii. Articolul Amendată după ce a sunat la 112 să anunțe ce mesaj a primit de la sora ei: că e amenințară cu moartea de iubit. Ce a decis Judecătoria Iași, la proces apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
Cum este posibil la Botoșani, ceea ce este himeric pentru slăvitul oraș al culturii? Articolul Minunea născută la Flămânzi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile continentale # Ziarul de Iasi
Membrii organismului de conducere al fotbalului irlandez au votat sâmbătă în proporţie covârşitoare ca board-ul forului să solicite UEFA suspendarea imediată a Federaţiei Israeliene de Fotbal din competiţiile europene, a anunţat federaţia irlandeză, potrivit Reuters, citat de news.ro. Articolul Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile continentale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
După două eșecuri consecutive pe teren propriu, amatorii ieșeni de rugby au avut, sâmbătă pe stadionul Tepro, satistacția unei victorii a echipei lor favorite, CS Politehnica. Articolul RUGBY – Succes pentru Politehnica Iași la despărțirea de suporteri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Zilele trecute, la Senat a fost înregistrată propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 781 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Articolul Conturile bancare — (posibilul) plafon nepopribil apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
De ce intelectualii nu iubesc capitalismul și de ce nostalgia comunismului lui Ceaușescu îi învrăjbește # Ziarul de Iasi
Într-o cafenea din centrul Iașului, o discuție aparent banală între doi intelectuali se transformă într-un veritabil duș rece ideologic. Articolul De ce intelectualii nu iubesc capitalismul și de ce nostalgia comunismului lui Ceaușescu îi învrăjbește apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
8 noiembrie 2025
19:20
Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, recunoaște că este 'aproape imposibil' ca Arsenal Londra să fie oprită în acest moment, dar spune că titlurile nu se câștigă din luna noiembrie, scrie DPA, preluat de Agerpres. Articolul Arsenal pare imposibil de oprit în acest moment, spune Guardiola (Manchester City) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Şah: Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de tineret. Vladimir Cnejev a câştigat medalia de argint # Ziarul de Iasi
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii, scrie news.ro. Articolul Şah: Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de tineret. Vladimir Cnejev a câştigat medalia de argint apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Expresiile latinești, prezente în publicistica eminesciană și comentate în acest episod, sunt „sub rosa”, „argumentum ad hominem” și „(in) ad usum Delphini”. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XIII) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
