Impozitul pentru moștenire: Cât este și când se plătește
BizBrasov.ro, 11 noiembrie 2025 03:50
Impozitul pentru moștenire se plătește, însă numai într-o anumită situație, dacă se depășește un anumit termen. Deși moștenirea în sine nu este impozitată în sensul clasic al termenului, există totuși o situație în care statul percepe un impozit. Acesta intervine doar dacă moștenitorii nu finalizează succesiunea într-un anumit termen prevăzut de lege. De ce se [...]
Acum 5 minute
05:10
Tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea beneficia de prime de la stat în primii doi ani de activitate # BizBrasov.ro
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere un proiect de modificare a Legii privind sistemul asigurărilor de şomaj, care prevede, printre altele, prime pentru tinerii care se angajează prima dată, subvenţii pentru mamele cu trei copii, dar şi pentru victimele traficului de persoane. „Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a pus în dezbatere publică un [...]
Acum 2 ore
03:50
03:50
Vaccinul antigripal: Ce să mănânci și ce să bei înainte și după/ Recomandările specialiștilor # BizBrasov.ro
Hidratarea corectă și un mic dejun echilibrat pot preveni senzația de leșin în timpul vaccinării, iar alimentele bogate în antioxidanți sprijină răspunsul imun după administrarea serului. Mai mulți specialiști au detaliat ce alimente și băuturi te ajută să treci mai ușor peste efectele secundare minore ale vaccinului antigripal. Vaccinarea antigripală anuală este cea mai eficientă [...]
Acum 8 ore
22:30
Iarnă grea pentru șoferi: Drumarii și polițiștii brașoveni anunță controale mai stricte în trafic și amenzi pentru cei care nu au mașinile echipate pentru sezonul rece # BizBrasov.ro
Șoferii care circulă cu mașini nepregătite vor fi controlați mai strict în această iarnă, anunță reprezentanții Direcțieb Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. „DRDPBrasov va colabora mai strâns cu Poliția Rutieră și și inspectorii ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier) pentru a preveni blocajele în trafic, mai ales pe perioada ninsorilor abundente [...]
21:50
Spectacolele Teatrului „Sică Alexandrescu” din această săptămână: Ce surprize au pregătit reprezentanții instituției de cultură pentru iubitorii de teatru? # BizBrasov.ro
Pentru iubitorii de teatru, instituția de cultură din Brașov a pregătit săptămâna aceasta mai multe spectacole. Brașovenii sunt invitați miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala Studio, la piesa „SINGURI ÎMPREUNĂ” (SAVAGE ÎN IMPAS) de John Patrick Shanley. O comedie neagră, profundă, care explorează nevoia acută de conexiune în societatea modernă. Spectacolul, după [...]
Acum 12 ore
18:30
VIDEO Au furat, dar au rămas și fără mașinile de lux: doi brașoveni din Tărlungeni și Budila, arestați preventiv pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
Cei doi bărbați reținuți la sfârșitul săptămânii trecute de polițiștii brașoveni, în cadrul unui dosar de furt calificat, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Brașov, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, este vorba despre [...]
18:00
Dispută la Brașov pe tema relocării unei grădinițe: un consilier local acuză condiții improprii, conducerea unității arată care este de fapt realitatea # BizBrasov.ro
La Brașov, relocarea temporară a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 a stârnit o nouă dispută între administrația locală și opoziție. Un consilier local USR a acuzat public faptul că peste 100 de copii ar fi fost mutați într-un spațiu impropriu — internatul Colegiului Național Economic „Andrei Bârseanu” — „fără avize, fără curte de joacă [...]
17:40
Amenzi de aproape 270.000 de lei, aplicate de inspectorii ITM Brașov, în octombrie: Ce nereguli au descoperit # BizBrasov.ro
În urma controalelor efectuate în octombrie, inspectorii de muncă brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 265.500 lei pentru neregulile constatate. „149 de controale au efectuat inspectorii, fiind depistate 12 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care 8 angajatori au fost sanctionați cu amenzi în valoare totală de 140.000 lei, după cum urmează: Pentru primirea [...]
17:20
Bradul de Crăciun va ajunge în această seară în Piața Sfatului. Brașovul va avea, din nou, cel mai înalt brad de Crăciun natural din România, cu o înălțime de 31 de metri # BizBrasov.ro
Bradul de Crăciun va ajunge în această seară în Piața Sfatului. Brașovul va avea, din nou, cel mai înalt brad de Crăciun natural din România, cu o înălțime pe picior de 31 de metri. Bradul este donat de Biserica ortodoxă – Mitropolia Ardealului și este adus din zona de pășune din Poiana Brașov, anunță reprezentanții [...]
16:50
Digitalizarea școlilor speciale din Brașov: aproape 3 milioane lei investite pentru echipamente high-tech # BizBrasov.ro
Continuă modernizarea instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean şi a Palatului Copiilor Braşov prin dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale performante, achiziţionate cu fonduri PNRR. În urma derulării procedurilor de achiziţie, administraţia judeţeană a încheiat şapte contracte de furnizare a echipamentelor digitale şi TIC pentru instituţiile beneficiare. Acestea sunt: Centrul Şcolar [...]
16:40
A început distribuția produselor de igienă în școlile din Brașov. De la absorbante, la suplimente alimentare, toate sunt asigurate gratuit printr-un parteneriat al Primăriei # BizBrasov.ro
Astăzi, primarul George Scripcaru, împreună cu inspectorul școlar general, Ovidiu Tripșa, reprezentantul lanțului de farmacii Catena, Silvia Suvaiala, au distribuit la primele unități de învățământ pachetele cu produsele de igienă personală, care includ echipamente tehnico-sanitare, suplimente alimentare și absorbante. Școala Gimnazială nr. 19 și Colegiul Național Ioan Meșotă sunt primele două unități de învățământ care [...]
16:40
VIDEO Peste 800 de șoferi, testați în weekend pentru alcool și droguri, la Brașov: Amenzi în valoare de 50.000 de lei # BizBrasov.ro
În weekend, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică Brașov, au desfășurat o acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influenta alcoolului, respectiv a celor care au consumat substanțe psihoactive. „Activitățile au vizat responsabilizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile majore generate de acest [...]
16:20
Acum 24 ore
15:40
14:50
Atenție, la vocea „umană” transformată de fapt cu ajutorul AI! Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real # BizBrasov.ro
Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real. Au un potențial uriaș de a păgubi chiar și mari companii cu miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că sistemele de verificare vocală au nevoie de îmbunătățiri: “Cum privim cu suspiciune e-mailurile, trebuie să [...]
14:40
Ministrul Sănătăţii a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la a doua „ediție” a conferinţei medicilor conspiraţionişti. Prima „ediție” a avut loc la Brașov # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitaţie la conferinţa medicilor conspiraţionişti intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care ar urma să aibă loc în Capitală, după ce în luna septembrie s-a desfăşurat la Braşov. Ministrul a arătat că apreciază reacţia rapidă a CNA şi se bazează în continuare [...]
14:20
Viață demnă, până în ultima clipă: de 33 de ani, HOSPICE oferă alinare, speranță și respect adulților și copiilor cu boli incurabile # BizBrasov.ro
De peste 33 de ani, HOSPICE Casa Speranțeioferă acel „până la capăt” demn copiilor și adulților cu boli incurabile, pentru care tratamentele nu mai funcționează. Un reportaj pozitivești.ro dezvăluie povestea din spatele acestui proiect care oferă alinare, speranță și respect pacienților cu boli incurabile. Din 2016, organizația este condusă de Mirela Nemțanu, un lider care a [...]
13:50
Doi indivizi, reținuți după ce au tâlhărit un bărbat: L-au bătut și i-au furat telefonul și banii # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați, de către un bărbat, cu privire la faptul că două persoane necunoscute l-ar fi agresat și deposedat de mai multe bunuri. „Imediat după sesizarea primită, polițiștii au efectuat verificări, iar în urma acestora au stabilit că, în seara zilei de 7 noiembrie, în apropiere [...]
13:20
Ilfoveancă beată la volan, trasă pe dreapta. Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, după ce au identificat, în trafic, o femeie care a condus un autovehicul sub influența alcoolului. Ieri dimineață în jurul orei 03.00 dimineața, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Stațiunii Bran care acționa pe [...]
13:10
VIDEO Acțiuni ale jandarmilor brașoveni, în domeniul silvic, săptămâna trecută. Amenzi de aproape 90.000 de lei și 26 metri cubi de lemn confiscat # BizBrasov.ro
Acțiuni ale jandarmilor brașoveni în domeniul silvic. Pe parcursul săptămânii care s-a încheiat efectivele de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov, au acționat zilnic în misiuni de ordine publică, de pază și protecție instituțională, cu misiunea principală de a asigura un climat de siguranță și normalitate în zona noastră de responsabilitate, [...]
13:10
Concert aniversar, sub bagheta dirijorului japonez Daisuke Soga care aniversează 60 de ani # BizBrasov.ro
După succesul concertului de săptămâna trecută cu inconfundabila Luiza Zan, Filarmonica Brașov continuă luna noiembrie cu o nouă serie de evenimente dedicate muzicii de cea mai înaltă calitate. Publicul este invitat să se bucure de trei seri distincte, fiecare aducând pe scena Sălii Patria emoție, rafinament și virtuozitate. Marți, 11 noiembrie 2025, de la ora [...]
12:50
Fost ministru al Finanțelor, „interceptat” pe o aplicație de întâlniri gay. Ce susține acesta # BizBrasov.ro
Unul dintre cei mai influenți oameni din politica românească a fost recent implicat într-un scandal care zguduie scena publică din România. Politicianul a fost descoperit pe mai multe aplicații de dating destinate exclusiv bărbaților (gay). Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor și actual șef al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, se află în atenția opiniei [...]
12:40
Black Friday cu întârziere la Hidroelectrica, după ce alți furnizori au redus prețurile și devin mai tentanți pentru clienți # BizBrasov.ro
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și furnizor pentru un milion de clienți, va avea și ea o ofertă de Black Friday pentru casnici, chiar dacă traversează cel mai secetos an din istorie, a declarat directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, la o conferință a publicației “Focus Energetic”. „Uitându-ma la zilele trecute, [...]
12:30
„România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industrie de apărare în Europa de Sud-Est”, spune președintele Nicușor Dan # BizBrasov.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens. Nicuşor Dan a fost prezent, luni, la conferinţa privind cooperarea industrială în domeniul apărării dintre Germania [...]
12:10
Profesorul de la Liceul din Predeal, acuzat de „Justițiarul de Berceni” că ar căuta „prietenii” nefirești cu elevi, neagă acuzațiile și spune că totul este o înscenare # BizBrasov.ro
Un profesor de la Liceul Teoretic „Mihai Săulescu” din Predeal este acuzat de către „Justițiarul de Berceni” că ar căuta „prietenii” nefirești printre elevii minori. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov au anunțat că, în urma discuțiilor purtate cu conducerea Liceului Teoretic din Predeal, pe marginea situației create de postarea „Justițiarului de Berceni”, profesorul neagă aceste [...]
12:00
Adevărata chemare nu ține cont de ore de program, ci de inimă. Un pompier sibian, aflat în timpul liber, a intervenit prompt la un incendiu izbucnit într-o comună din Brașov # BizBrasov.ro
Un pompier sibian a dat dovadă de devotament și curaj intervenind pentru stingerea unui incendiu izbucnit vineri dimineața la o gospodărie din localitatea Lovnic, județul Brașov, chiar dacă se afla în timpul liber. Plutonierul major Raul Gheorghiu, pompier în cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu, se afla acasă când a aflat despre incendiu. Fără să stea pe gânduri, [...]
11:50
„Zilele ospitalității”, prima ediție la Brașov: 5 zile cu tematici distincte în domeniul industriei ospitalității/ Programul evenimentului # BizBrasov.ro
HOSPEx 2025 – Hospitality Experience – este prima ediție a evenimentului „Zilele ospitalității”, organizat de Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Alimentație și Turism, în parteneriat cu Breasla Cârciumarilor Brașoveni, Libris și Hospitality Culture Institute. „HOSPEx 2025 este un spațiu de întâlnire între educație, industrie și comunitate, dedicat explorării modului în care parteneriatele transformă ospitalitatea [...]
11:00
5 milioane de euro pentru tratamentul „bolnavilor” de păcănele și pariuri. Banii sunt puși la bătaie de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc # BizBrasov.ro
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a publicat în transparenţă decizională, pentru 30 de zile, programul „Conştient şi Liber” prin care va acorda finanţări nerambursabile în cuantum de 5 milioane de euro pentru dezvoltarea de programe privind prevenţia şi tratamentul adicţiei de jocuri de noroc. „Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea în transparenţă [...]
10:20
CFR, pregătiri de „luptă”. Repară cu 100.000 de lei rampa pentru încărcarea tancurilor din Gara Voila # BizBrasov.ro
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov vrea să repare o rampă pentru încărcarea tancurilor pe trenuri din stația Voila de pe Magistrala 200. În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul „Elaborare Expertiză tehnică și DALI – Reparație rampa laterală MApN stația Voila”. Valoarea totală estimată a contractului este de [...]
10:10
Primul hotel – avion din România, la Râșnov / Un Boeing 737 va fi transformat în hotel de lux. Transportul fuzelajului de la București la Râșnov a stârnit un val de teorii conspiraționiste # BizBrasov.ro
Avion transformat în hotel. Primăria din Râșnov a eliberat un certificat de urbanism care are ca obiect transformarea unui avion real, Boeing 737, într-o unitate de cazare premium și într-o atracție turistică inovatoare. Primarul orașului stațiune, Horia Motrescu, a anunțat demararea acestui proiect inedit: „La începutul lunii septembrie am avut o întâlnire cu fondatorul proiectului [...]
10:10
09:10
„Avem nevoie de echilibru în societate, între familie și muncă, între economie și oameni, între cifre și destine” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Liderul social democraților brașoveni, senatorul Marius Dunca, ales în funcția de vicepreședinte la Congresul PSD, vorbește despre obiectivul pe care și-l propune în noua echipă de conducere la nivel național. Acesta subliniază importanța unui echilibru social și nevoia de stabilitate, într-o perioadă în care cifrele seci influențează destinele și viețile oamenilor. „Sunt onorat de votul [...]
09:00
Jandarm brașovean salvat de o asistentă medicală, după ce a suferit un stop cardio-respirator # BizBrasov.ro
În data de 16 octombrie, în timp ce se afla în serviciul de pază a unui obiectiv din Brașov, plutonierul adjutant șef de jandarmi Valentin Viziteu a suferit un stop cardio-respirator. Șansa lui de supraviețuire a fost intervenția promptă a asistentei medicale a obiectivului, Andreea-Ioana Taus, care a reușit să-l resusciteze până la sosirea echipajului [...]
05:50
Factură de aproape 60.000 de lei pentru bradul de Crăciun ce va fi instalat în Piața Sfatului. Brașovul va fi decorat cu aproximativ 1,3 milioane de luminiţe cu ocazia sărbătorilor # BizBrasov.ro
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început deja în municipiul Brașov, iar punctul central al decorațiunilor rămâne tradiționalul brad din Piața Sfatului. Conform unui anunț public, Primăria Brașov a semnat un contract de achiziţie directă cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt pentru tăierea, transportul și montarea unui arbore natural de aproximativ 20 de metri, [...]
05:40
Strada Dobrogeanu Gherea va fi consolidată și resistematizată pe tronsonul unde se îngustează, astfel încât să ofere mai multă siguranță pentru pietoni # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să demareze un amplu proiect de resistematizare și consolidare a străzii Constantin Dobrogeanu Gherea. Pentru început, ar urma să fie realizate documentațiile tehnice de proiectare pentru lucrări ce vizează atât consolidarea zidurilor de sprijin din zona numerelor 52 – 62, precum și fluidizarea și optimizarea fluxurilor de trafic auto și pietonal, respectiv [...]
05:30
Aviz de la Circulație pentru parcări suspendate în incinta unui ansamblu din Tractorul # BizBrasov.ro
Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Brașov a analizat în ultima ședință solicitarea dezvoltatorului Prima Heights de reglementare a circulației rutiere și a parcărilor în incinta ansamblului Top City, unde se construiesc noi blocuri. Astfel, circulația a aprobat amenajarea unor locuri de parcare terane, dar și a unor sisteme etajate cu lift de tip Klaus, [...]
05:20
Mașinile second-hand aduse în România: „kilometri modificați sunt regula, nu excepția” # BizBrasov.ro
Mașinile second-hand aduse în România din vestul Europei sunt, e adevărat, o opțiune mai ieftină pentru românii care vor să aibă un automobil. Dar „ieftinul” vine și cu riscuri importante. Un conferențiar de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași spune că există multe probleme e pot apărea la o mașină [...]
Ieri
04:10
Primul primar marcant al Braşovului a fost Gheorghe Baiulescu. Medicul s-a implicat în introducerea limbii române în administraţie şi şcoli. A absolvit facultatea de medicină din Viena şi a şi predat la Braşov. A fost primar în 1916, iar în 1919 a devenit prefect. A deţinut mai multe imobile impozante printre care şi clădirea Şcolii [...]
03:40
Cât este ajutorul de deces în 2025: Sume mai mari pentru persoanele care au fost asigurate în sistemul de pensii # BizBrasov.ro
Ajutorul de deces, acordat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), reprezintă o indemnizație unică destinată acoperirii unei părți din cheltuielile funerare. Acesta poate fi solicitat atât în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, cât și pentru un membru de familie neasigurat. În anul 2025, valoarea ajutorului de înmormântare poate ajunge până la 8.620 de [...]
02:30
Vânzarea unei locuințe între soți este posibilă și legală dată fiind schimbarea oferită de noul Cod civil. Legea le permite soților să încheie acte juridice între ei, dar impune condiții stricte. Subiect înconjurat de neclarități Vânzarea unei locuințe între soți a fost mult timp un subiect înconjurat de neclarități juridice și interpretări diferite. Dacă în [...]
9 noiembrie 2025
17:30
Atât a fost crezută femeia din Teleorman ucisă în stradă… Fostul soț fusese reclamat că o răpise şi violase, dar a fost lăsat în libertate. Cu toate că încălcase ordinul de protecție # BizBrasov.ro
Bărbatul care a ucis-o pe soția lui sâmbătă, chiar în fața copilului lor mic, pe o stradă din localitatea Beciu, judeţul Teleorman, avea ordin de protecție pe numele lui, care îi interzicea să se apropie de femeie. În septembrie, femeia a reclamat la Poliție că bărbatul a răpit-o și a violat-o, însă bărbatul a fost lăsat liber, [...]
16:20
Spaţiile comune — scările, holurile, palierele — sunt considerate proprietate comună, administrată de asociaţia de proprietari, conform legislaţiei precum Legea nr. 230/2007 şi Legea nr. 196/2018. În principiu, este permis să amplasezi obiecte foarte mici, care nu încurcă circulaţia, nu reduc lăţimea sau înălţimea de evacuare şi nu determină riscuri de securitate, scrie playtech.ro. În [...]
15:40
Un nou caz de femicid. S-a întâmplat în comuna Beciu, din județul Teleorman. O femeie a murit după ce a fost înjunghiată în plină stradă de soțul său, iar crima s-a întâmplat sub ochii copilului celor doi. Tragedia a avut loc foarte aproape de casa victimei, scrie Digi24. Femeia se afla pe stradă, alături de [...]
14:00
În timp ce multe companii se luptă în oferte punctuale de angajare, Sergiana, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața cărnii și un nume important în HoReCa din Brașov, a ales să investească masiv în loialitate. Strategia lor conține un bonus de fidelitate care crește progresiv și care a reușit să transforme calculul [...]
14:00
„Recolta” de șmecheri la volan din weekend: o femeie care băuse și un bărbat care a „uitat” că are permisul suspendat # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale, după ce au identificat, în trafic, două persoane care au condus după ce au încălcat mai multe norme ale regimului rutier. Astfel, în 9 noiembrie, în jurul orei 01.40, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Săcele care acționa [...]
13:40
Reținut de polițiști după ce a intrat în casa unei râșnovence, i-a distrus apartamentul și a amenințat-o # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi pătruns fără drept într-un apartament din stațiune și ar fi amenințat cu acte de violență o femeie. Practic, în 8 noiembrie, în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii [...]
13:20
Ministerul Transporturilor pregătește realizarea de exproprieri suplimentare pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara, două proiecte de HG fiind deja postate pe site-ul instituției, scrie clubferoviar. Primul se referă la terenuri de pe subsecțiunile 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara, aflate pe raza unității administrativ – teritoriale Bod – județul Brașov. Pe parcursul execuției lucrărilor au fost identificate suprafețe [...]
13:00
Dați în urmărire în țară sau străinătate, au fost săltați de polițiștii brașoveni și duși în arest # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila, au identificat, în 8 noiembrie, în comuna Beclean, un bărbat, de 36 de ani, față de care autoritățile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Bărbatul a fost prezentat [...]
12:50
Meteorologii AccuWeather prognozează ninsori ca-n povești în Brașov și Sinaia, de sărbători # BizBrasov.ro
Meteorologii Accuweather anunță că în două orașe din România va ninge 7 zile, ca în povești, de sărbători. Este vorba despre Brașov și Sinaia, potrivit sursei citate de Gândul. În Brașov, ninsoarea este așteptată să înceapă pe 22 decembrie și să continue până în ultima zi a anului, 31 decembrie. În Sinaia, zăpada își va [...]
12:20
Amplu exercițiu NATO, la Cincu. Militarii se antrenează în câmp deschis, fără acces la spații de dormit sau săli de mese # BizBrasov.ro
Peste 5 mii de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare pe teritoriul României. Unul dintre locurile de antrenament este la Cincu, județul Brașov. 10 mii de hectare are „câmpul de luptă” de la Cincu, unde militari români, francezi, portughezi, polonezi și macedoneni luptă forță contra forță, potrivit Știrile PRO [...]
