Noi detalii despre concursurile de manageri pentru Opera Națională și Complexul Muzeal „Moldova”

O ieșeancă a fost amendată pentru că ar fi sunat abuziv la Serviciul 112. Circumstanțele incidentului nu păreau totuși să indice o glumă proastă făcută de cineva care se plictisește acasă. Magistrații Judecătoriei au preferat să înlocuiască amenda cu un avertisment, dar polițiștii țin morțiș la menținerea sancțiunii. Articolul Amendată după ce a sunat la 112 să anunțe ce mesaj a primit de la sora ei: că e amenințară cu moartea de iubit. Ce a decis Judecătoria Iași, la proces apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.