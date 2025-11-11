Senatul SUA a votat un text pentru a pune capăt blocajului guvernamental şi a trimis Camerei Reprezentanţilor proiectul de finanţare
News.ro, 11 noiembrie 2025 04:50
Senatul SUA a votat luni seara pentru aprobarea unei măsuri de finanţare care să permită redeschiderea guvernului federal, iar compromisul va fi trimis acum Camerei Reprezentanţilor, unde liderii Partidului Republican speră că va fi aprobat încă de miercuri punând capăt astfel celui mai lung shutdown din istoria SUA, relatează CNN.
• • •
Acum 5 minute
05:10
UPDATE - Senatul SUA a votat un text pentru a pune capăt blocajului guvernamental şi a trimis Camerei Reprezentanţilor proiectul de finanţare. Opt democraţi au votat alături de republicani # News.ro
05:10
Bursele europene au închis luni în creştere, pe fondul speranţelor privind încheierea blocajului guvernamental din SUA # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de luni în teritoriu pozitiv, susţinute de optimismul investitorilor după ce în Senatul american s-au făcut progrese spre un acord bipartizan care ar putea pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite, relatează CNBC.
Acum 30 minute
04:50
Senatul SUA a votat un text pentru a pune capăt blocajului guvernamental şi a trimis Camerei Reprezentanţilor proiectul de finanţare # News.ro
Acum o oră
04:40
„S-a rătăcit”. Donald Trump o critică pe deputata Marjorie Taylor Greene, o voce MAGA care se distanţează de el şi care ar putea avea ambiţii prezidenţiale # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene, o fidelă susţinătoare din mişcarea MAGA, „a rătăcit” calea, după ce aceasta a sugerat că preşedintele că ar trebui să se concentreze mai puţin pe politica externă şi mai mult pe problemele interne. Ea a avut în general în ultima vreme poziţii tot mai diferite de ale Casei Albe, relatează Reuters şi AFP.
Acum 2 ore
03:30
Trump promite să facă tot ce poate pentru a ajuta Siria, după discuţii istorice la Casa Albă cu liderul al-Sharaa. Preşedintele SUA îl numeşte pe fostul comandant al-Qaida „un lider puternic” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promis luni că va face tot ce poate pentru ca Siria să aibă succes, după discuţii istorice cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, un fost comandant al-Qaida care până de curând era sancţionat de Washington ca terorist străin, relatează Reuters.
Acum 4 ore
02:30
Israel - O propunere de lege pentru instituirea „pedeapsei cu moartea pentru terorişti” a trecut de prima lectură în Parlament # News.ro
Parlamentul israelian (Knesset) a adoptat luni seara, în primă lectură, un proiect de lege care vizează instituirea „pedeapsei cu moartea pentru terorişti”, text conceput special pentru a fi aplicat palestinienilor găsiţi vinovaţi de atacuri sau atentate mortale anti-israeliene, relatează AFP.
02:00
Donald Trump instituie o „săptămână a anticomunismului” în Statele Unite cu o zi înainte de a se încheia # News.ro
Donald Trump a publicat o proclamaţie prin care instituie o săptămână a „anticomunismului” în Statele Unite, un text în care îi atacă pe adversarii săi progresişti. Aceste proclamaţii, prin care preşedinţii americani pun în valoare teme ce le sunt dragi pentru o zi sau o săptămână, au mai ales o valoare de semnal politic, scrie AFP.
01:40
Scandal de corupţie în Ucraina - Procurorii investighează o mită de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic. Fostul preşedinte Petro Poroşenko iniţiază o procedură parlamentară de demitere a guvernului # News.ro
Biroul anticorupţie din Ucraina (NABU) a anunţat luni că investighează sectorul energetic al ţării, acuzând o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari care implică compania nucleară de stat Energoatom, relatează Reuters.
Acum 6 ore
00:50
Administraţia Federală a Aviaţiei a interzis majoritatea zborurilor cu avioane private pe 12 aeroporturi majore din SUA, pe fondul crizei de personal din controlul traficului aerian # News.ro
Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) interzice, începând de luni, majoritatea zborurilor cu avioane private pe 12 dintre cele mai aglomerate aeroporturi americane, în contextul lipsei acute de controlori de trafic aerian cauzate de blocajul guvernamental fără precedent, a anunţat Asociaţia Naţională a Aviaţiei de Afaceri (NBAA), transmite CNBC.
00:40
Icoana extremei stângi din Germania demisionează din funcţia de lider al partidului populist pe care l-a fondat. Sahra Wagenknecht spune că va continua să deţină un rol activ de conducere în partidul care îi poartă numele # News.ro
Sahra Wagenknecht, figură emblematică a politicii de extremă stânga din Germania, demisionează din funcţia de co-preşedinte al partidului populist pe care l-a fondat nu mai devreme decât anul trecut. Wagenknecht, care şi-a început cariera politică ca membru al partidului comunist din Germania de Est, a anunţat luni că nu va candida pentru realegerea în funcţia de lider al partidului care îi poartă numele — Alianţa Sahra Wagenknecht, sau BSW. În acelaşi timp, ea a promis că va rămâne o figură cheie în partid, rămânând, de fapt, liderul său cel mai proeminent, scrie POLITICO.
00:00
Procurorii slovaci au decis că donarea de avioane de luptă Ucrainei nu a constituit o infracţiune # News.ro
Transferul de avioane de luptă MiG-29 din Slovacia către Ucraina nu a constituit o infracţiune, a anunţat luni Procuratura din Bratislava, relatează POLITICO.
10 noiembrie 2025
23:30
Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a şase arbitri turci suspectaţi de implicare într-un vast scandal de pariuri, în momentul în care Federaţia Turcă de Fotbal îşi extinde ancheta la peste 1.000 de jucători, informează AFP.
23:20
Conflict între un bărbat şi fiul său, într-o localitate din Vrancea - Bărbatul mai tânăr a murit, după ce ar fi fost înjunghiat de tatăl său / Agresorul, în custodia Poliţiei # News.ro
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit, luni seară, în urma unui conflict pe care l-a avut cu tatăl său, care se pare că l-a înjunghiat. Medicii chemaţi la faţa locului nu au reuşit să-l salveze. Agresorul este în custodia Poliţiei şi urmează a fi audiat.
Acum 8 ore
23:10
Simonis, despre tronsonul de autostradă dintre judeţele Timiş şi Hunedoara: Tergiversarea acestui proiect a reprezentat un eşec pentru toate administraţiile/ Este o ruşine ca o lucrare începută cu mai bine de 10 ani în urmă să fie finalizată abia acum # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a transmis, luni, că tergiversarea construcţiei tronsonului de autostradă între Margina şi Holdea, la graniţa judeţelor Timiş şi Hunedoara, este ”un eşec pentru toate administraţiile” şi a menţionat că ”este o ruşine” că această lurare este finalizată după 10 ani.
23:10
Prinţul William vorbeşte deschis despre cum le-a spus copiilor despre diagnosticul de cancer al mamei lor # News.ro
Prinţul de Wales a povestit într-un interviu cum au abordat el şi soţia sa Kate discuţia cu copiii lor despre momentele dificile cu care s-au confruntat în ultimii doi ani, cum ar fi diagnosticul de cancer al mamei lor şi al bunicului lor, regele Charles, relatează BBC.
23:00
Ana Birchall: Oana Gheorghiu poate sesiza, la rândul ei, organele de urmărire penală pentru inducerea în eroare a organelor judiciare / Doar preşedintele României poate cere urmărirea penală # News.ro
Fostul ministrul al Justiţiei Ana Birchall afirmă, luni seară, că vicepremierul Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii, poate sesiza, la rândul ei, procurorii pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.
22:40
Oana Ţoiu: România se ţine de cuvânt / Încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT / Acţiunea şi asumarea clară pot să asigure partenerii că nu suntem şovăielnici pe subiect # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte, luni seară, senatorilor care au adoptat – cu 110 voturi ”pentru”, proiectul care stabileşte că încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT. ”România se ţine de cuvânt”, a transmis minisyrul, adăugând că acţiunea şi asumarea clară pot să asigure partenerii că nu suntem şovăielnici pe subiect.
22:20
Medicul Patriciu Achimaş Cadariu: Centrul Naţional de Competenţă în domeniul cancerului a început ca un proiect cu finanţare din Planul de Redresare şi Rezilienţă / Se referă la colaborare / Sunt 5 centre publice şi 6 private # News.ro
Cinci centre publice şi 6 centre private în domeniul cancerului sunt reunite în Centrul Naţional de Competenţă în domeniul cancerului, a explicat prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului. Aceste centre îşi pun la dispoziţie toate resursele, în interesul pacientului oncologic, pentru proiecte de cercetare.
22:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de energie nucleară al ţării Energocom va fi gestionat fără astfel de suspiciuni.
22:20
Fostul jucător al clubului FC Barcelona, Andres Iniesta, face obiectul unei anchete de fraudă desfăşurate de sistemul judiciar peruan, potrivit publicaţiei El Español.
22:00
Medicul Patriciu Achimaş Cadariu: Am mai avea nevoie de psihologi la Institutul Oncologic de la Cluj-Napoca # News.ro
Prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a precizat că la Institutul Oncologic de la Cluj-Napoa este nevoie mare de psihologi. În schimb, personalul medical este suficient.
21:50
Galaţi: Un bărbat care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, împuşcat de poliţişti / Bărbatul s-a apropiat de agenţi cu un cuţit şi a refuzat să renunţe la el în ciuda somaţiilor # News.ro
Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie. A refuzat şi s-a apropiat de agenţi cu un cuţit. Nu a renunţat la el nici când poliţiştii au tras focuri de armă în aer. Într-un final, a fost împuşcat în picior.
21:40
Libanul l-a eliberat pe fiul fostului lider libian Gaddafi după aproape zece ani de detenţie # News.ro
Hannibal Gaddafi, cel mai tânăr fiu al defunctului lider libian Muammar Gaddafi, a fost eliberat luni după aproape un deceniu de detenţie fără proces în Liban, unde a fost învinovăţit pentru dispariţia unui cleric musulman şiit, a anunţat agenţia naţională de presă libaneză, preluată de Reuters.
21:40
Trump cere revenirea controlorilor de trafic aerian la muncă, pe fondul creşterii masive a zborurilor anulate în SUA # News.ro
Preşedintele Donald Trump a cerut luni tuturor controlorilor de trafic aerian din SUA să revină imediat la muncă, în condiţiile în care absenţele şi reducerile impuse de guvern afectează grav traficul aerian naţional, deja paralizat de cel mai lung blocaj guvernamental din istoria ţării, relatează Reuters.
21:40
Echipa ASA Tg Mureş a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Poli Iaşi, în etapa a 13-a din Liga 2.
21:40
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, nominalizat într-o reţea europeană a centrelor oncologice / Medicul Patriciu Achimaş Cadariu: Pentru prima dată facem şi noi parte din primul val de aderare # News.ro
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost nominalizat în primele 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Acesta va face parte dintr-o reţea de 100 de centre certificate de Comisia Europeană. Aproximativ 500 de milioane de europeni din zeci de ţări vor fi deserviţi în aceste unităţi. Prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a menţionat că este pentru prima dată când o unitate românească face parte din primul val de aderare.
21:30
Clubul turc Fenerbahce a anunţat luni că a depus o plângere la UEFA pentru a contesta deciziile arbitrului din timpul meciului împotriva grupării cehe Viktoria Plzen, de joi seară (0-0), contând pentru Liga Europa.
21:20
Fost judecător CEDO: Jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice / Exprimarea politică poate include termeni care ”şochează, ofensează sau deranjează” # News.ro
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO, afirmă, luni seară, că jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice , iar exprimarea politică poate include termeni care ”şochează, ofensează sau deranjează”. ”Protecţia este maximă atunci când discursul vizează chestiuni de interes general, guvernanţă, transparenţă sau potenţiale conflicte de interese”, a transmis Iulia Moţoc, adăugând că discursul care incită la ură rasială, discriminare, xenofobie nu se bucură de protecţie. Reacţia vine în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că a depus plângere penală împotriva icepremierului Oana Gheorghiu după declaraţiile referitoare la pensiile magistraţilor.
Acum 12 ore
21:10
„Adevărul va triumfa”, declară Nicolas Sarkozy după eliberarea din închisoare şi plasarea sub control judiciar. Fostul şef al statului îşi pregăteşte apelul # News.ro
Fostul preşedinte al Franţei Nicolas Sarkozy a ieşit din închisoare luni după-amiază, după douăzeci de zile de detenţie, întorcându-se acasă după ce o instanţă din Paris a decis că poate fi eliberat sub control judiciar pe durata contestării în apel a sentinţei pronunţate pentru conspiraţie în vederea strângerii din Libia de fonduri pentru campania electorală.Fostului preşedinte i se interzice în acest timp să părăsească teritoriul ţării.
21:00
„Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” - Djokovici îşi stabileşte o ultimă misiune pentru finalul carierei sale # News.ro
Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovici nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere. Dar sârbul vrea să ajungă până la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles pentru a-şi apăra titlul.
20:50
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă realizarea primei ablaţii cu microunde a unei tumori hepatice / La doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii # News.ro
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă, luni seară, o premieră în unitatea medicală, respectiv prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice. La doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii.
20:40
Preşedintele a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate: Independenţa energetică a ţării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Preşedintele consideră că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene.
20:30
Ministrul Apărării: România şi Germania - parteneri strategici pentru o industrie de apărare modernă şi puternică # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, apreciază că Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, iar colaborarea dintre cele două state este esenţială.
20:30
Ministrul Mediului: Este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să se cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni că în opinia ei este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să se cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.
20:20
UPDATE - Lideri ai USR, mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după anunţul CSM: Dominic Fritz: Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă # News.ro
Lideri ai USR au transmis, luni, mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după anunţul CSM privind sesizarea procurorilor, pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile acesteia cu privire la pensiile magistraţilor. Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă solidaritate cu Oana Gheorghiu, precizând că libertatea de exprimare e sfântă, iar Cristian Seidler spune că atunci când un reprezentant al magistraţilor depune plângere penală pentru o declaraţie politică faţă de pensiile speciale, e ca şi cum ar spune „dai în pensia specială, dai în mine”.
20:20
Jucătorul italian Lorenzo Musetti, aflat la prima sa participare la Turneul Campionilor, a fost învins luni de americanul Taylor Fritz, scor 6-3, 6-4.
20:10
Diana Buzoianu, despre sistemul Returo de Garanţie-Returnare: Suntem în stadii destul de avansate pentru a da nişte ordine care să clarifice inclusiv partea aceasta de fraudare, să oprim căile care au fost descoperite # News.ro
Diana Buzoianu, ministrul mediului, a declarat luni, despre sistemul Returo de Garanţie-Returnare, că sunt în stadii destul de avansate pentru a da nişte ordine care să clarifice inclusiv partea aceasta de fraudare, să oprim căile care au fost descoperite până în prezent, ea arătând că unele cazuri sunt chiar cazuri penale.
20:00
Premierul Ilie Bolojan, şedinţă cu colegii din mai multe ministere, pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR: Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, trebuie să avem îndeplinite 60 de jaloane # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă luni că a avut o şedinţă cu colegii din mai multe ministere, pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, el arătând că îşi propun să o depună până la finalul lunii, şi pentru asta trebuie îndeplinite 60 de jaloane.
20:00
Fată de 17 ani, rănită de o maşină în timp ce traversa regulamentar strada în judeţul Iaşi # News.ro
O fată de 17 ani a fost rănită, luni seară, de o maşină, în timp ce traversa regulamentar strada într-o comună din judeţul Iaşi.
19:50
Produse Delikat şi Knorr, retrase din Metro şi Selgros, întrucât pot conţine particule metalice şi de cauciuc # News.ro
Mai multe produse Delikat şi Knorr din anumite loturi sunt retrase din Metro şi Selgros, întrucât pot conţine particule metalice şi de cauciuc.
19:50
Lideri ai USR, mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după anunţul CSM: Dominic Fritz: Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă # News.ro
19:50
Rogobete: În luna octombrie, am continuat ritmul investiţiilor, cu noi plăţi prin PNRR pentru lucrări şi dotări care modernizează sistemul medical din România. Din iunie şi până în octombrie, plăţile au depăşit 2 miliarde de lei, o creştere de 73,6% # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că în luna octombrie, a continuat ritmul investiţiilor, cu noi plăţi prin PNRR pentru lucrări şi dotări care modernizează sistemul medical din România, astfel că, din iunie şi până în octombrie, plăţile au depăşit 2 miliarde de lei, o creştere de 73,6%, faţă de perioada anterioară.
19:50
Anchetă la Cluj, după ce un elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă / Din neatenţie, o bilă a fost trasă către faţa unei fete / Nu a fost depusă plângere de părinţii elevei # News.ro
Poliţia municipiului Cluj-Napoca face verificări, după ce un elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă care nu se supune autorizării, iar în timp ce o arăta colegilor, o bilă a fost trasă către faţa unei fete. Aqceasta a preimit îngrijiri din partea personalului şcolii, dar nu a fost transportată la spital. Părinţii fetei nu au depus plângere.
19:40
Şase morţi, după noi atacuri americane împotriva a două ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Bilanţul total al victimelor în astfel de lovituri a ajuns la 76. Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului cere verificarea legalităţii # News.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunţat luni că Statele Unite au lovit încă două ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Pacificului, ucigându-i pe cei cei şase ocupanţi, ceea ce ridică la cel puţin 76 numărul celor ucişi de Washington în această campanie militară puternic criticată, relatează AFP.
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj la Topul Naţional al Firmelor Private din România: Cum putem cere întreprinderilor româneşti să fie competitive la nivel european, când nu le oferim predictibilitatea de care au nevoie pentru a planifica, a investi? # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, un mesaj la Topul Naţional al Firmelor Private din România, prin consilierul prezidenţial Radu Burnete, în care arată că IMM-urile angajează 66% din forţa de muncă a sectorului privat şi generează 56% din valoarea adăugată brută a economiei şi dă asigurări că există o voinţă fermă de a schimba modul în care statul român interacţionează cu sectorul privat. Cum putem cere întreprinderilor româneşti să fie competitive la nivel european, când nu le oferim predictibilitatea de care au nevoie pentru a planifica, a investi?, se întreabă Burnete. El mai declară că este o diferenţă de cadru instituţional, de politici publice, de atitudine a statului faţă de sectorul privat şi această diferenţă poate fi redusă.
19:30
Tehnicianul croat Ivan Juric a fost demis, luni, din funcţia de antrenor al echipei italiene Atalanta Bergamo, a anunţat clubul din Serie A într-un comunicat oficial.
19:10
Vot în Senat: SRTV şi SRR vor aloca 1% din timpul de emisie unor emisiuni cu scop informativ şi educativ, dedicate siguranţei rutiere, protecţiei împotriva fraudelor sau a înşelătoriei, informării din surse sigure, protecţiei civile # News.ro
Senatul a adoptat, luni, cu 124 de voturi ”pentru”, proiectul de lege prin care Societăţile Române de Radiodifuziune şi de Televiziune vor aloca 1% din timpul lor de emisie unor emisiuni cu scop informativ şi educativ dedicate siguranţei rutiere, protecţiei împotriva tentativelor de fraudă sau a înşelătoriei, protecţiei datelor cu caracter personal, informării din surse sigure şi protecţiei împotriva informaţiilor false, precum şi protecţiei civile.
19:10
Medicul Caius Breazu a preluat funcţia de director medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca / Este medic primar ATI, doctor în medicină şi a coordonat Compartimentul ATI al Clinicilor 2-4 # News.ro
Medicul Caius Breazu a preluat funcţia de director medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. El a coordonat Compartimentul ATI al Clinicilor 2-4 şi proiectul de dezvoltare al compartimentului ATI din Cinica Medicala II, contribuind la operaţionalizarea unui nou punct de lucru de terapie-intensivă în proximitatea Blocului Operator ORL
19:00
Florin Roman (PNL) anunţă încheierea dezbaterilor pe legea Nordis, care îi opreşte pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea ţepe cumpărătorilor de bună credinţă: Miercuri vom da vot final # News.ro
Deputatul Florin Roman (PNL) anunţă încheierea dezbaterilor, în comisiile parlamentare, pe legea Nordis, care îi opreşte pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea ţepe cumpărătorilor de bună credinţă, el arătând că miercuri vor da vot final pe proiectul pe care l-a iniţiat.
19:00
Vicepreşedinte ANRE: În România erau în septembrie 267.000 de prosumatori, care aveau peste 3.100 MW putere instalată # News.ro
În România erau în septembrie 267.000 de prosumatori, care aveau o capacitate instalată de 3.128 de MW, spune vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache.
