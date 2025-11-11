Președintele Ferrari, atac rar la adresa lui Hamilton și Leclerc: „Să vorbească mai puțin”
G4Media, 11 noiembrie 2025 06:10
Președintele Ferrari a lansat un atac dur la adresa piloților Scuderiei, transmite Sky Italia. Concret, John Elkann este de părere că Lewis Hamilton și Charles...
• • •
Acum 30 minute
06:20
Un ou fiert la micul dejun. Dar ce mai putem pune pe lângă el, ca să nu fie monoton? Toate combinațiile cu carbohidrați, legume și sosuri # G4Media
Un ou este mereu o alegere binevenită la micul dejun, fiind unul dintre cele mai complexe și versatile alimente, la care avem foarte ușor acces. Dar...
Acum o oră
06:10
Pentru unii motocicliști, toamna nu înseamnă frunze colorate și aer rece, ci momentul trist în care își pun „bijuteriile" la hibernat până în primăvară. În...
06:10
Președintele Ferrari, atac rar la adresa lui Hamilton și Leclerc: „Să vorbească mai puțin” # G4Media
Președintele Ferrari a lansat un atac dur la adresa piloților Scuderiei, transmite Sky Italia. Concret, John Elkann este de părere că Lewis Hamilton și Charles...
Acum 8 ore
00:40
Mișcarea pentru lectură – Cărturești lansează platforma care face România citită Cărturești lansează platforma care provoacă tinerii și adulții să citească cel puțin 5...
00:00
Cercetătorii au dezvoltat un nou soi de cartof, rezistent la boala „mana târzie” / Dr. Stefan Schmitz: „Mana târzie aduce pierderi de miliarde de dolari în fiecare an” # G4Media
Un nou soi de cartof, rezistent la boli, a fost dezvoltat de oamenii de știință de la Centrul Internațional al Cartofului (CIP) cu participarea comunităților indigene...
10 noiembrie 2025
23:10
Simonis, despre tronsonul de autostradă Margina – Holdea: Un eşec pentru toate administraţiile / De anul viitor, scăpăm de coşmarul traficului de pe Coşava # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a transmis, luni, că tergiversarea construcţiei tronsonului de autostradă între Margina şi Holdea, la graniţa judeţelor Timiş şi...
23:00
Libanul l-a eliberat pe Hannibal, fiul fostului lider libian Gaddafi, după aproape zece ani de detenţie / A plătit o cauțiune de 900 de mii de dolari # G4Media
Hannibal Gaddafi, cel mai tânăr fiu al defunctului lider libian Muammar Gaddafi, a fost eliberat luni după aproape un deceniu de detenţie fără proces în...
22:50
6 filme cu pisici de văzut în luna noiembrie: povești în care blândețea devine blestem și tandrețea se transformă în teroare # G4Media
Pisicile au roluri principale în mai multe filme de groază, iar unele au o vechime de peste nouă decenii! Două filme intitulate „Pisica Neagră", clasice alb-negru...
22:50
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Ahmed al-Sharaa, președintele sirian aflat pe lista teroriștilor până acum două zile / Sancțiunile împotriva Siriei, suspendate parțial # G4Media
Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe președintele interimar al Siriei, Ahmed Al Sharaa, terorist urmărit internațional până acum câteva zile....
22:50
Zelenski: Orice persoană implicată într-un caz de corupţie va fi trasă la răspundere / Prietenul său, Timur Mindici, a reuşit să părăsească ţara chiar cu câteva ore înainte de începerea perchezițiilor într-un caz de corupție # G4Media
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de...
Acum 12 ore
22:30
Fostul jucător al clubului FC Barcelona, Andres Iniesta, face obiectul unei anchete de fraudă desfăşurate de sistemul judiciar peruan, potrivit publicaţiei El Español, transmite News.ro....
22:20
Percheziții în cazul demolării stadionului “Dan Păltinișanu” din Timișoara / Se verifică modul în care deșeurile rezultate au fost neutralizate / Alfred Simonis: ”E incredibil ce citesc eu în comunicatul ăsta” # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au făcut mai multe percheziții într-un dosar penal care vizează demolarea stadionului "Dan Păltinișanu". Anchetatorii verifică...
22:10
Europa are nevoie de un „țar al pieței unice” pentru a implementa mai rapid raportul Draghi, spune șefa FMI # G4Media
Uniunea Europeană are nevoie de un „țar al pieței unice" cu autoritate și prestanță internațională pentru a implementa raportul Draghi, altfel riscă să piardă din...
22:10
Scrisoare deschisă, peste 40 de activiști și ONG-uri: Magistrații nu sunt o categorie vulnerabilă și defavorizată / ”Dacă nu reușim să construim o Românie cu justiție echitabilă, ne prăbușim cu toții în extremism și în haos” # G4Media
O inițiativă din partea unor importante ONG-uri și activiști civici a venit în contextul recentelor tensiuni generate de declarațiile și reacțiile din sistemul judiciar românesc....
22:00
BBC ar putea fi confruntată cu un proces de 1 miliard de dolari după ce avocații președintelui american Donald Trump au trimis o scrisoare organizației...
22:00
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, nominalizat într-o reţea europeană a centrelor oncologice / Medic: Pentru prima dată facem şi noi parte din primul val de aderare # G4Media
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost nominalizat în primele 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Acesta va face parte dintr-o reţea...
21:40
Ultima dorință din sportul profesionist a lui Djokovici: „Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” / El s-a stabilit recent în Grecia: ”Vremea și mâncarea sunt incredibile” # G4Media
Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovici nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere....
21:40
Papa Leon va primi la Vatican zeci de vedete de la Hollywood, în weekend / Care sunt filmele sale preferate # G4Media
Aproape 40 de vedete de la Hollywood se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea în acest weekend, printre care actorii Cate Blanchett, Chris Pine...
21:20
Texas dă în judecată Roblox / Procurorul general din statul american susține că platforma de jocuri online pune în pericol copiii # G4Media
Procurorul general al Texasului dă în judecată Roblox, acuzându-l că acordă prioritate „pedofililor pixel" în detrimentul siguranței copiilor.
21:20
OpenAI explorează posibilitatea dezvoltării unor produse dedicate sănătății consumatorilor, inclusiv un asistent personal pentru sănătate bazat pe inteligență artificială generativă, potrivit unui material publicat de Business Insider.
21:20
Octavian Berceanu susține că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere cu muniţie din Kazahstan / Fostul șef al Gărzii de Mediu, martor denunțător în dosarul DNA # G4Media
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza...
21:10
Guvernul își propune să depună o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR până la finalul lunii noiembrie, anunță premierul Bolojan # G4Media
Guvernul își propune să depună o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR până la finalul lunii noiembrie, anunță...
21:10
Bulgarii încearcă să scape de mărunțișul strâns de-a lungul anilor înainte de adoptarea euro și vin la magazine cu borcane pline de monede / Comercianții spun că legea le dă voie să refuze plățile făcute cu mai mult de 50 de monede # G4Media
Comercianții din Bulgaria se confruntă din ce în ce mai des cu o provocare neobișnuită, dar tot mai frecventă: clienții care vin cu borcane pline...
21:10
Cum a devenit o varză de jad una dintre cele mai iubite comori ale Taiwanului / Este transportată într-un container special, însoțit de poliție # G4Media
De obicei, marile muzee ale lumii sunt cunoscute pentru câte un exponat emblematic: „Mona Lisa" la Luvru, „Piatra Rosetta" la British Museum sau „Noapte înstelată"...
21:10
Spitalul Județean Craiova anunţă realizarea primei ablaţii cu microunde a unei tumori hepatice / La o lună după intervenţie s-a confirmat distrugerea completă a tumorii # G4Media
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă, luni seară, o premieră în unitatea medicală, respectiv prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice. La doar...
21:10
Centrele regionale ale marilor magazine au dus la explozia cererii pentru depozite, scurtând timpul de livrare # G4Media
Tot mai multe magazine online și-au deschis centre regionale iar în felul acesta primim produsele comandate mult mai repede.
21:00
Fosta judecătoare CEDO Iulia Motoc, precizări în scandalul din Justiție, despre jurisprudența europeană: „Jurisprudența constantă a Curții statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăți democratice” # G4Media
Iulia Motoc, fost judecător CEDO și actual judecător la Curtea Penală Internaţională, a postat, luni seară, un mesaj pe Facebook, despre libertatea de expresie a...
20:50
Blocajul bugetar din Statele Unite / Preşedintele Trump îi somează pe controlorii de trafic aerian americani să revină la serviciu / Aceștia sunt neplătiți de câteva săptămâni, tot mai multe zboruri sunt anulate # G4Media
Preşedintele american Donald Trump le-a cerut luni controlorilor de trafic aerian să îşi reia activitatea, în timp ce în SUA continuă haosul provocat în aviaţia...
20:50
EXCLUSIV Ministrul Justiției: Nu am semnat plângerea penală împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), a declarat, luni seară, pentru G4Media că nu a semnat plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva...
20:50
Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate: Contravine obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene / Proiectul de lege scotea din arii protejate construcţiile începute înainte de 2007 # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului....
20:40
Salvini, liderul de dreapta italian, despre migranți: „Plecați naibii de aici dacă nu respectați tradițiile” / Aproximativ 20% din cetățenii străini din peninsulă sunt români, cea mai mare minoritate din Italia / Atacul a fost la adresa „în special a musulmanilor” # G4Media
Prim-ministrul Giorgia Meloni, împreună cu miniștrii Salvini, Tajani și Lupi, îl susțin antreprenorul Luigi Lobuono din Bari, la alegerile regionale, iar un miting aici a...
20:40
Jucătorul italian Lorenzo Musetti, aflat la prima sa participare la Turneul Campionilor, a fost învins luni de americanul Taylor Fritz, scor 6-3, 6-4, transmite News.ro....
20:40
VIDEO INTERVIU Cătălin Drulă: Marile proiecte sunt metroul către Iancului și Pantelimon, refacerea a 10 bulevarde și reorganizarea spațiilor publice sistematizate brutal de comuniști / De ce nu vrea președinte USR și nici candidat la Cotroceni / Despre ”băieții” lui Băluță și ”PNL-iștii la care Ciucu întoarce capul” # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a vorbit la interviurile G4Media despre soluțiile pentru traficul din Capitală, eventuale prețuri diferențiate pentru parcarea în centrul...
20:30
CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu după ce a vorbit de pensiile magistraților, dar nu și când George Simion a spus că judecătorii BEC ar trebui ”jupuiți în piața publică” sau când a dat buzna amenințând în Parchetul General # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților,...
20:20
Cum s-a construit o industrie a morții: Afacerea hingherilor / 30 de ani, 1,2 miliarde de euro cheltuite și nicio soluție: Adevărul despre gestionarea câinilor fără stăpân în România # G4Media
România a plătit în 30 de ani peste 1,2 miliarde de euro pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru capturare și eutanasiere, dar fără folos. Și...
20:20
Comisia Europeană explorează modalități de a obliga statele membre ale Uniunii Europene să elimine treptat Huawei Technologies și ZTE din rețelele lor de telecomunicații, potrivit...
20:10
Lideri USR, solidaritate în bloc pentru Oana Gheorghiu: „Statul de drept nu e pensie specială. Arestați-mă că am scris asta!” # G4Media
Mai mulți lideri USR și-au arătat solidaritatea față de vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce CSM a anunțat că i-a făcut plângere penală pentru instigare la...
20:00
Elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă / O bilă a fost trasă către faţa unei fete / Nu a fost depusă plângere de părinţii elevei / Poliția face verificări # G4Media
Poliţia municipiului Cluj-Napoca face verificări, după ce un elev de 14 ani s-a dus la liceu cu o armă care nu se supune autorizării, iar...
19:50
Propunerile UE de modificare a legislației privind confidențialitatea datelor stârnesc critici puternice / „În ansamblu, acestea echivalează cu o moarte prin o mie de tăieturi” # G4Media
Propunerile Comisiei Europene de modificare a cadrului legislativ privind protecția datelor au generat reacții dure din partea organizațiilor pentru confidențialitate, care avertizează că aceste schimbări...
19:40
Fosta judecătoare Daniela Panioglu critică reclamația CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu # G4Media
Daniela Panioglu, judecătoare la Înalta Curte de Casație și Justiție care s-a pensionat în luna septembrie a acestui an, a avut un comentariu acid-ironic la...
19:40
Hidroelectrica: Black Friday nu s-a terminat / ”Vom face o surpriză plăcută la sfârşitul acestei luni clienţilor noştri” / ”Intrăm în iarnă cu rezerve mari” # G4Media
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, pregăteşte o ofertă de Black Friday pentru clienţii casnici şi va face "o...
19:40
Focuri de armă în Tecuci: Polițiștii au tras într-un bărbat care își amenința iubita cu o sabie / Bărbatul avea ordin de protecție # G4Media
Polițiștii din Tecuci au tras mai multe focuri de armă după ce un bărbat din Tecuci, care își amenința cu sabia concubina deși avea ordin...
19:30
ANRE: 10 mii de noi prosumatori în luna septembrie / S-a ajuns la 267 de mii, care au peste 3.100 MW putere instalată / ”Sunt foarte mulţi şi au şi o putere uriaşă” # G4Media
În România erau în septembrie 267.000 de prosumatori, care aveau o capacitate instalată de 3.128 de MW, spune vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul...
19:20
Scenă biblică descoperită într-un tablou vechi de sute de ani, la Muzeul Brukenthal / Experții au descoperit episodul ”Cina din Emaus” sub un strat de vopsea neagră # G4Media
Specialiștii Laboratorului de Restaurare și Conservare al Muzeului Național Brukenthal au descoperit în timpul procesului de restaurare o scenă biblică ascunsă într-un tablou vechi de...
19:20
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA, atac fățiș la noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani # G4Media
Donald Trump a publicat luni o proclamaţie în care anunţă că săptămâna care începe în SUA este una a „anticomunismului" şi în care el îi...
19:10
Huawei Mate 70 Air este puțin cam gros pentru un telefon subțire, dar vine cu o baterie uriașă, de 6.500 mAh # G4Media
Huawei este cel mai recent producător de telefoane care a lansat un telefon subțire: Mate 70 Air. Este al treilea model Air al anului —...
19:10
Tesla lansează un program pilot pentru închirieri de mașini / Programul este valabil doar în San Diego și Costa Mesa, din SUA # G4Media
Tesla a lansat un program pilot prin care va închiria mașini direct clienților care firesc să cumpere un vehicul electric nou. Potrivit publicației InsideEVs, este...
18:50
Șeful Comunității Evreiești din Constanța, despre vicepremierul Oana Gheorghiu: ”Proasta satului, mai bine tăcea” # G4Media
Sorin Lucian Ionescu, șeful Comunității Evreiești din Constanța, a înregistrat un derapaj, luni, la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că...
18:20
Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului care-i poartă numele – Alianța Sarah Wagenknecht (BSW, stânga naționalistă), renunță la șefia formațiunii politice din Germania # G4Media
Sahra Wagenknecht a anunțat că va renunța la președinția partidului care încă îi poartă numele, dar va continua însă să se implice în BSW, relatează...
18:10
BREAKING Nicușor Dan se vede marți cu liderii coaliției de guvernare / Întâlnirea, în plină criză a Justiției # G4Media
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliției de guvernare, conform agendei de pe site-ul Administrației Prezidențiale. Întâlnirea dintre președinte și liderii coaliției are...
