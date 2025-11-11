Balsam de rufe de casă. O formulă naturală pentru haine moi și parfumate, fără substanțe chimice
Click.ro, 11 noiembrie 2025 06:10
Nu vei mai folosi niciodată balsam de rufe cumpărat din magazin! Secretul stă într-un balsam de rufe de casă simplu, natural și eficient, care lasă hainele moi, parfumate și fără chimicale nocive.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
06:10
Balsam de rufe de casă. O formulă naturală pentru haine moi și parfumate, fără substanțe chimice # Click.ro
Nu vei mai folosi niciodată balsam de rufe cumpărat din magazin! Secretul stă într-un balsam de rufe de casă simplu, natural și eficient, care lasă hainele moi, parfumate și fără chimicale nocive.
Acum 2 ore
05:10
Reduceți factura la electricitate cu până la 40%. Un truc simplu cu mașina de spălat despre care majoritatea oamenilor încă nu știu # Click.ro
În trecut, temperaturile ridicate de spălare (40°C, 60°C sau chiar mai mari) erau considerate esențiale pentru curățenie. Astăzi, detergenții moderni și tehnologiile din mașinile de spălat permit o curățare la fel de eficientă chiar și la temperaturi mai scăzute.
Acum 4 ore
04:10
Cum să cureți ferestrele din PVC pentru a le face să arate ca noi. Trucul care redă albul în 5 minute # Click.ro
Ferestrele și ușile din PVC sunt esențiale în casele moderne datorită durabilității și prețului accesibil. Însă, în timp, acestea se pot îngălbeni sau murdări, mai ales în jurul mânerelor și marginilor.
Acum 6 ore
01:10
Iarna 2025/2026 va fi o perioadă a hotărârii și clarității, nu a visării. În timp ce ritmul lumii poate încetini, trei semne zodiacale își vor găsi oportunități importante în această liniște. Energia lor va fi concentrată, iar rezultatele vor fi vizibile atât pe plan profesional, cât și personal.
Acum 8 ore
00:00
La ce vârstă se pot pensiona femeile din România în 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmeze # Click.ro
În România, vârsta de pensionare se schimbă în conformitate cu legea, iar femeile care se apropie de acest prag trebuie să cunoască atât stagiul de cotizare necesar, cât și pașii pentru a depune cererea la timp.
10 noiembrie 2025
23:50
O nouă fabrică de ouă lichide se va deschide în România. Cererea pentru acest tip de produse este ridicată pe piața Uniunii Europene # Click.ro
O sumă uriașă urmează să fie investită în țara noastră pentru construirea unei fabrici de ouă lichide. Nu mai puțin de zece tone de produs finit vor fi produse în fiecare zi la noua fabrică ce va fi construită în Caransebeș.
23:20
Secretele chef-ului Ștefan Popescu pentru o fasole bătută gustoasă: „Ca la bunici”. Ce trebuie să faci pentru o fierbere rapidă # Click.ro
Ștefan Popescu a spus cum pregătește fasolea bătută cu ceapă, un fel de mâncare preferat de mulți români. Juratul emisiunii „Chefi la Cuțite” deține câteva secrete pentru o fierbere rapidă a leguminoaselor și gust intens.
23:10
Ce a observat o femeie care a consumat două linguri de măsline în fiecare zi: „Am fost surprinsă” # Click.ro
Este un trend foarte popular pe TikTok, unde se spune că ar putea oferi nenumărate efecte benefice pentru sănătate. Iar o femeie a decis să vadă dacă acest ingredient chiar este atât de util pe cât se pretinde de-a lungul Internetului, sau dacă eficacitatea lui este doar un mit.
Acum 12 ore
22:30
Desertul pe care Mihaela Bilic îl consumă atunci când are poftă de dulce: „Cea mai surprinzătoare plăcintă”. Cum se prepară # Click.ro
Doctorul Mihaela Bilic a dezvăluit cum își răsfață papilele gustative atunci când simte nevoia să mănânce alimente dulci. Rețeta desertului este simplă, cu ingrediente ușor de găsit.
22:30
Unde se află metropola-fantomă cu zgârie-nori și restaurante pustii. Un proiect de 100 de miliarde de dolari, creat inițial pentru milionari # Click.ro
Inițial, acest loc trebuia să fie un oraș de lux, care ar fi pus la dispoziția locuitorilor cele mai moderne condiții posibile. Însă soarta a avut cu totul alte planuri.
22:00
Surpriza neplăcută de care a avut parte Andreea Raicu într-o parcare din București: „Țara asta nu se va schimba niciodată” # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani) a trăit weekendul trecut o experiență neplăcută într-o parcare din Capitală, care a motivat-o să transmită un mesaj despre responsabilitate. Iată ce i s-a întâmplat!
22:00
Țara din Europa unde s-au stabilit doi americani după ce s-au pensionat. Au renunțat la tot și au început o nouă viață: „Ne simțim mult mai sănătoși” # Click.ro
La prima vedere, acest cuplu din Statele Unite părea să aibă tot ce își dorea. Însă, atunci când a venit vremea să iasă la pensie, cei doi au simțit că a venit momentul să facă o schimbare drastică în viața lor.
21:10
Care a fost cea mai scumpă vacanță a Corinei Caragea și cât a plătit pentru experiența de vis: „A meritat toți banii” # Click.ro
Vara aceasta, Corina Caragea a trăit clipe memorabile în Bora Bora, locul preferat al milionarilor din întreaga lume. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a dezvăluit acum cât a cheltuit pentru această experiență de vis.
21:10
Este o rețetă foarte simplă, care nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple, dar pe care foarte puțini români o mai fac acasă. Deși această gustare devine foarte populară în perioada de iarnă, majoritatea oamenilor preferă să o cumpere din piață, gata făcută.
20:40
Cum a reacționat un influencer coreean după ce a vizitat Bucureștiul: „Tocmai de aceea am ales România și nu Parisul” # Click.ro
Yuy este un tânăr influencer coreean faimos în mediul online, mai ales datorită călătoriilor în care pornește de unul singur. Recent, tânărul a vizitat Bucureștiul și a vorbit pe larg despre experiența sa pe TikTok.
20:30
Surpriza de care a avut parte echipa „Visuri la cheie” când s-a întors în casa lui Traian Popa, bărbatul căruia i-au renovat locuința în urmă cu șase ani: „Șocul a venit când…” # Click.ro
Îți amintești de Traian Popa, bărbatul care a îngenunchiat când și-a văzut casa terminată cu ajutorul celor de la Visuri la Cheie? La șase ani de atunci, echipa de arhitecți s-a întors în locuința acestuia și a avut parte de o mare surpriză!
20:30
Reacția acidă a lui Adrian Fetecău, de la „Vouă”, după ce Micutzu a devenit profesor la Masterul de Stand Up Comedy: „Ce să-i învețe, limbajul pornografic?” # Click.ro
Reacția acidă a lui Adrian Fetecău, de la „Vouă”, după ce Micutzu a devenit profesor la Masterul de Stand Up Comedy: „Ce să-i învețe, limbajul pornografic?”
19:50
Serialul brazilian care a cucerit România. Producția i-a impresionat pe români în numai câteva zile # Click.ro
Este un serial care s-a lansat cu numai câteva zile în urmă, la finalul lunii octombrie. Însă aproape peste noapte, această producție braziliană a devenit una dintre cele mai populare de pe Netflix și a ajuns chiar și în topul preferințelor din țara noastră.
19:40
Cum a făcut Adela Popescu primii bani: „Nu era ceva fabulos pe vremea aceea”. În ce i-a investit vedeta # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) a dezvăluit cum a câștigat primii bani. Fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește Lumea” i-a obținut dintr-o pasiune care avea să îi aducă succesul câțiva ani mai târziu.
19:20
Este o senzație pe care toată lumea o are, poate chiar destul de des. Chiar dacă nu ne este foame, atunci când ne relaxăm seara în fața televizorului, simțim nevoia de o gustare dulce. Iar de cele mai multe ori, mergem în bucătărie pentru a găsi ceva care să ne satisfacă această poftă.
19:00
Medicul Cristian Andrei a declarat deschis că femeile alături de care a ajuns în fața stării civile nu au fost alese din dragoste. De ce, totuși, a ales să se căsătorească?
18:30
Ce se întâmplă în Marea Britanie. Un bărbat a ajuns la disperare: „Abia aștept să revin în România” # Click.ro
De-a lungul anilor, nenumărați oameni au plecat dincolo de hotare în căutarea unui trai mai bun. Printre aceștia s-a numărat și un român care s-a stabilit în Marea Britanie cu aproape un deceniu în urmă.
18:30
Cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat. Sfatul important pentru un dormitor curat și un somn odihnitor # Click.ro
Este un detaliu pe care foarte mulți oameni îl ignoră, însă care este foarte important pentru curățenie și pentru starea noastră generală de bine. Mai precis, este vorba despre lenjeria de pat, care ar trebui schimbată mult mai des decât am putea avea impresia.
18:30
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol foarte important pentru starea noastră generală de sănătate. Și nu numai greutatea corporală este afectată de produsele care ne ajung în farfurie, ci și modul în care organele interne funcționează.
18:00
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său au fost prinși de poliție în Italia. Cei doi se aflau în apropierea orașului Napoli # Click.ro
Controversatul cântăreț de manele Dani Mocanu și fratele lui, Mocanu Ionuț Nando, au fost prinși de poliția italiană luni, 10 noiembrie. Cei doi au fost arestați în apropierea orașului Napoli.
Acum 24 ore
17:40
Avatarele digitale sunt la mare modă în prezent, de la modele, influenceri și actori creați cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), însă Xania Monet este prima astfel de artistă care intră cu adevărat în competiție cu cântăreți reali.
17:30
De ce a ales Angela Similea să nu mai participe la Festivalul Mamaia în 1984. Artista a avut două motive: „Am fost foarte supărată” # Click.ro
Angela Similea, doamna muzicii românești, a surprins în 1984 cu decizia de a nu mai urca pe scena Festivalului Mamaia, unde de-a lungul vremii a încântat publicul. Celebra artistă a decis să ia atunci o pauză, motivată de două aspecte importante pentru ea.
17:30
Panică în estul comitatului Clare, Irlanda, după ce un videoclip viral părea să surprindă un „leu” rătăcind prin pădure. Imaginile, filmate de un șofer de camion, i-au determinat pe oamenii legii să deschidă o investigație de urgență, crezând că un animal sălbatic periculos cutreieră regiunea.
17:20
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită în Europa! Un cercetător român a participat la studiu # Click.ro
Oamenii de știință au descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume, cu peste 111.000 de păianjeni care trăiesc în interiorul Peșterii Sulfuroase, aflată la granița dintre Albania și Grecia.
17:00
Primele imagini de la filmările din Thailanda pentru „Desafio: Aventura”! Daniel Pavel: „Le va schimba viața” # Click.ro
Au început filmările pentru „Desafio: Aventura”, în Thailanda.
16:50
Regimul strict pe care Dan Alexa îl urmează după „Asia Express”: „Nu mai vreau să mă îngraș”. Câte kilograme a dat jos antrenorul în competiție # Click.ro
Dan Alexa (46 de ani) s-a întors din „Asia Express” cu un bagaj plin de amintiri și cu o siluetă schimbată. Antrenorul a slăbit considerabil pe parcursul competiției și, odată ajuns acasă, a adoptat o rutină alimentară strictă pentru a se menține.
16:50
Laura Cosoi, strigăt de disperare: „Avem nevoie de ajutor” Cât de exigentă este cu cele patru fetițe ale ei? # Click.ro
Laura Cosoi, în luptă cu adicțiile minorilor.
16:50
Ce a făcut un român pentru a câștiga un salariu lunar de 5.000 de euro, în Spania: „Sunt peste 40 de familii care depind de mine” # Click.ro
Povestea lui Manuel a început cu mulți ani în urmă, când părinții lui au decis să părăsească țara și să se stabilească în Spania. Acum, românul în vârstă de 35 de ani spune cum a reușit, după ce a muncit din greu, să obțină un salariu lunar de 5.000 de euro.
16:50
Horoscop marți, 11 noiembrie. O persoană din trecut reapare în viața Balanței, moment potrivit pentru Capricorni să-și crească veniturile # Click.ro
Horoscop marți, 11 noiembrie. Astăzi, energia astrală pune accent pe echilibru și discernământ.
16:30
În interviul video exclusiv acordat pentru Click!, Pavel Bartoș a dezvăluit secrete din culisele PROTEVELIONULUI 2026, dar și ce planuri are anul acesta de Sărbători.
16:20
Record la meditații în România! Care este suma record câștigată de un profesor din orele particulare? # Click.ro
Un profesor, din România, a stabilit un record impresionant, declarând la ANAF venituri de 1,5 milioane de lei într-un singur an, doar din meditații. Potrivit unei analize, aproape 13.000 de cadre didactice au raportat venituri din această activitate în 2024.
16:00
Țara din Europa care angajează bibliotecari fără concurs pentru ocuparea posturilor. Ce salarii oferă # Click.ro
Spania lansează o oportunitate rară pe piața muncii publice: posturi de bibliotecar pentru universități și instituții publice, oferind salarii de 1.700 de euro lunar, fără a fi nevoie de tradiționalul concurs „oposición”.
15:50
Ce litere ascunde semnul „&”? Povestea ampersandului și evoluția sa de la Pompei până în zilele noastre # Click.ro
Dacă nu știați semnul „&” are o istorie veche de două milenii și o identitate proprie. Cândva a fost chiar o literă a alfabetului englez, deși ascunde două litere. De la manuscrisele romane la logo-urile moderne,
15:40
Artista a materializat scenariul melodiei care a făcut-o celebră.
15:30
Alegerea unui congelator cu sertare perfect adaptat nevoilor tale poate fi un pas esențial pentru a îmbunătăți organizarea și eficiența în bucătărie.
15:20
Schimbare de energie majoră pentru 4 zodii. Cum resimt acești nativi efectele în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 # Click.ro
Săptămâna care începe pe 10 noiembrie ne îndeamnă să ne redescoperim. Energia cosmică se concentrează acum pe ceea ce avem nevoie să fim pentru noi înşine, mai mult decât pe ce facem pentru alţii. Dacă luna precedentă (în Taur) a pus accent pe aspectele materiale, acum atenţia se îndreaptă către p
15:00
Familia lui Cătălin Măruță a făcut furori într-un mall din București la întâlnirea cu fanii Tati Full-Time! Andra a fost cea mai complimentată: „Este anul schimbărilor” # Click.ro
Andra, Cătălin Măruță, Eva și David sunt într-o continuă mișcare. În weeked-ul care tocmai a trecut, familia Măruță a fost la Brașov pentru un Meet&Greet cu fanii Evei și actorii din Tati Full-Time pentru că filmul se va lansa curând.
14:50
Fuego, show-uri totale la Chișinău! Celebrul artist a fost aplaudat în picioare de basarabeni și de Maia Sandu: „Sunt fericit de o nouă reușită!” # Click.ro
Nu mai e o noutate faptul că Paul Surugiu - Fuego (49 de ani) este extrem de iubit și apreciat în Republica Moldova, acolo unde este, din anul 2012, și “Artist al Poporului”, aceasta fiind cea mai înaltă distincție în stat!
14:50
Toleranță zero pentru violența asupra femeilor. Ministrul Justiției promite pedepse maxime pentru cei care își ucid partenerele: „Nu poate exista justificare” # Click.ro
Un nou act de violență extremă a șocat România. O tânără de 26 de ani din județul Teleorman și-a pierdut viața, ucisă cu brutalitate chiar de partenerul ei. Crima a avut loc de ziua onomastică a victimei, în fața bisericii din localitate.
14:30
Gruparea de lângă Capitală nu traversează cea mai bună perioadă.
14:20
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...”. Mesaj pentru cei care se roagă pentru el # Click.ro
Nidia Moculescu vine cu vești despre Horia Moculescu. Adevărul despre starea de sănătate a compozitorului, la 6 zile după ce a fost internat de urgență: „Tata este...”
14:20
TJ Miles și Francisca au făcut cununia religioasă. Ce ținute au purtat cei doi și cum au apărut nașii, Cătălin și Georgiana Moroșanu. FOTO # Click.ro
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, spunând „DA” în cadrul unei ceremonii religioase intime, pline de emoție și iubire. Cei doi, care așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil, au ales ca momentul să fie unul discret, dar profund semnificativ.
14:20
Cum ajung nepoții să fure pensiile bunicilor. Metoda nu are nevoie de hackeri și lovește în cont și în suflet # Click.ro
O nouă metodă de furt din conturile de pensii a fost descoperită în România. Autorii nu mai folosesc atacuri informatice sau apeluri false, ci profită de accesul direct la telefoanele și aplicațiile bancare ale persoanelor vârstnice.
14:10
Un truc de machiaj pentru femeile de peste 40 de ani. Te va face să arăți cu 10 ani mai tânără # Click.ro
Îmbătrânirea este naturală, dar asta nu înseamnă că nu poți arăta radiantă și proaspătă la orice vârstă. Trucul de machiaj potrivit poate face minuni: nu trebuie să ascunzi fiecare rid, ci să creezi un efect de luminozitate și prospețime.
14:00
Tehnicianul ar fi plecat pe fondul tensiunilor din vestiar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.