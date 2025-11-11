Simona Miculescu, Diplomatul patrimoniului universal

13:40

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat astăzi că va folosi funcția executivă pe care o are pentru „a curăța de corupție” sistemul pe care îl conduce. Moșteanu a confirmat că o persoană a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania Romtehnica, menționând că a refuzat categoric […]