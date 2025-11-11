Pensiile speciale, tăiate acum sau niciodată. Timpul se scurge, la fel și banii europeni

14:00

Black Friday 2025 a adus în România comenzi spectaculoase: o sticlă de șampanie de 27.000 de lei, 17.000 de geluri de duș și un televizor de 110.000 de lei s-au numărat printre cele mai neobișnuite achiziții. Românii au cheltuit mai mult ca în anii trecuți, iar interesul pentru produsele premium și de lux este în creștere. The post Recorduri și extravaganțe de Black Friday. Românii dau mii de euro pe produse de lux appeared first on Cotidianul RO.