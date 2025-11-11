Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor dintre partide

21:40

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost nominalizat în primele 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Acesta va face parte dintr-o reţea de 100 de centre certificate de Comisia Europeană. Aproximativ 500 de milioane de europeni din zeci de ţări vor fi deserviţi în aceste unităţi. Prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a menţionat că este pentru prima dată când o unitate românească face parte din primul val de aderare.