Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelensky, aflat în centrul unei anchete majore de corupție? (Kiev Independent)
Financial Intelligence, 11 noiembrie 2025 06:20
Timur Mindich, un om de afaceri care se află, potrivit unor surse, în centrul unei anchete majore de
• • •
Acum 10 minute
06:40
Zelensky face un apel indirect la „pedepsire”, în timp ce un aliat apropiat este anchetat pentru corupție la scară largă; NABU: Compania strategică, cu venituri anuale de peste 4,7 miliarde de dolari, nu era gestionată de funcționari, ci de persoane din afară care nu aveau autoritate oficială # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) a efectuat percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich,
Acum 30 minute
06:30
Agenția anticorupție din Ucraina suspectează o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic # Financial Intelligence
Agenția susține că există o schemă de mită de 100 de milioane de dolari la o companie nucleară
06:20
Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelensky, aflat în centrul unei anchete majore de corupție? (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Timur Mindich, un om de afaceri care se află, potrivit unor surse, în centrul unei anchete majore de
Acum 12 ore
20:50
Warren Buffett: “Mă liniștesc!”; Miliardarul va accelera donarea averii către copii săi (scrisoarea de “la revedere” către acționarii Berkshire) # Financial Intelligence
Warren Buffett a prezentat un plan de a „accelera" ritmul de donare a averii sale de 149 de
20:40
CSM o reclamă pe Oana Gheorghiu pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare # Financial Intelligence
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat luni că a decis să sesizeze "organele abilitate" pentru efectuarea de cercetări
20:40
Jianu: Vom avea un proiect pentru dezvoltarea instituțională a IMM România în relația cu instituțiile europene # Financial Intelligence
IMM România va întări mai mult colaborarea cu instituţiile europene, astfel încât Romania să aibă "o voce mai
20:40
Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din
19:40
Burnete: Când statul pregătește o modificare fiscală, trebuie să consulte mediul de afaceri # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 10 noiembrie 2025, un mesaj în cadrul celei de-a 33-a ediții
18:20
Badea (Hidroelectrica): Cred că vom reuşi să atingem cel mai sumbru record de producţie din istorie,puţin peste 11 TWh # Financial Intelligence
Anul acesta cred că vom reuşi să atingem cel mai sumbru record de producţie din istoria Hidroelectrica din
18:20
Stănescu (Depogaz): Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6%, la data de 2 noiembrie # Financial Intelligence
Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6% la data de 2 noiembrie, cu o lună
18:20
Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru # Financial Intelligence
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea proiectului de „Retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu,
Acum 24 ore
16:50
Nazare, MFP: Pericolul suspendării fondurilor europene dispare, pentru România, după evaluarea macro, la nivelul ECOFIN de la finalul săptămânii # Financial Intelligence
Pericolul suspendării fondurilor europene pentru România dispare, pentru România, după evaluarea macro, la nivelul ECOFIN (Consiliul Afaceri Economice
16:20
BID estimează că va acorda 6.000 – 7.000 de garanţii pentru IMM-uri, anul viitor # Financial Intelligence
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va acorda garanţii pentru 6.000 – 7.000 de IMM-uri anul viitor, urmând ca
16:20
Andronache (ANRE): În luna septembrie s-a ajuns la 267.000 de prosumatori și o capacitate instalată de 3.128 de megawați # Financial Intelligence
Numărul prosumatorilor de energie a ajuns în septembrie la 267.000, în creștere cu 10.000 raportat la august, capacitatea
15:50
Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului din #Ucraina, dar că procesul de pace este blocat # Financial Intelligence
Kremlinul a declarat luni că își dorește ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil,
15:50
Scott Bessent: “Dividendele” de 2.000 de dolari anunţate de Trump s-ar putea realiza prin reducerile fiscale # Financial Intelligence
ecretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că sugestia preşedintelui Donald Trump că americanii ar putea primi
15:40
Paul Dieter Cîrlănaru, CITR, despre așteptările de creștere a insolvențelor în România: Companiile mari pot genera efecte de contagiune – video # Financial Intelligence
Economia românească se confruntă cu provocări majore, iar numărul insolvențelor ar putea crește în următorii ani, pe fondul
15:30
Urluescu (AFEER): La consumatorul casnic, 60% din factura de energie sunt componente reglementate, nu energie electrică # Financial Intelligence
Scăderea facturii la energie la consumatorul casnic se poate face doar prin creşterea eficienţei sau prin economie, în
15:20
SUA: Preşedintele Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a graţiat 77 de persoane implicate în tentativa de anulare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale
15:20
Ministrul Finanţelor: Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie # Financial Intelligence
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie prin intermediul Convenţiilor
15:00
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez
14:50
Niţulescu (ME): România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de înmagazinare de 96% la gaze naturale # Financial Intelligence
România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de înmagazinare de 96% la gaze naturale, o rezervă în
14:50
ELCEN are de încasat creanţe de la Termoenergetica de aproape 1,4 miliarde de lei (director general adjunct) # Financial Intelligence
Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) are de încasat de la Termoenergetica facturi restante care însumează aproape 1,4 miliarde de lei,
14:40
Cristian Secoșan: Anul trecut, am verificat de 12 ori, în medie, întreaga lungime a rețelei de gaze naturale operată de Delgaz Grid pentru a depista eventualele scurgeri; am investit peste 2 miliarde de euro în modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție # Financial Intelligence
Iarna vine cu provocări pentru sistemul energetic, dar și cu o întrebare esențială – suntem pregătiți să o
14:20
Bucureştiul intră în clasamentul celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare (raport) # Financial Intelligence
Bucureştiul intră pentru prima dată în clasamentul european al oraşelor analizate pentru investiţii imobiliare în raportul Emerging Trends
14:10
Exim Banca Românească: Finanțare avantajoasă pentru micii antreprenori: credite FĂRĂ COMISION de acordare # Financial Intelligence
Exim Banca Românească derulează o campanie promoțională, dedicată dezvoltării micilor afaceri, în cadrul căreia reduce costurile de finanțare
14:10
ONJN: Finanţări de 5 milioane euro pentru programe privind prevenţia şi tratarea adicţiei de jocuri de noroc # Financial Intelligence
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a publicat în transparenţă decizională, pentru 30 de zile, programul "Conştient şi
14:10
Conferința Internațională ISF 2025 – Inteligență Artificială și Transformare Digitală în Piețele Financiare: România în pas cu noile tendințe, Ediția a XI-a # Financial Intelligence
Într-un context global marcat de digitalizare accelerată și de apariția noilor tehnologii, tema conferinței din acest an subliniază
14:10
Burduja: Voi prezenta în Parlament un proiect legislativ pentru introducerea unui merit energetic, probabil săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Proiectul legislativ pentru introducerea unui merit energetic, un merit special pe care preşedintele României să îl poată acorda,
14:10
UNSAR: Peste 828.000 de români au folosit asigurările voluntare de sănătate, anul trecut # Financial Intelligence
Un număr de 828.927 de români au utilizat, anul trecut, asigurările lor voluntare de sănătate pentru a avea
13:00
Ramin Aliyev: SOCAR Petroleum SA vrea să atingă, în România, în viitorul apropiat, o cotă de piață de 6%, cu circa 200 de benzinării sub brandul „SOCAR” # Financial Intelligence
"SOCAR Petroleum S.A. – zero toleranță pentru eludarea sancțiunilor" SOCAR Petroleum S.A., o subsidiară a State Oil Company
12:30
Ecologizarea batalelor istorice din rafinăria Vega, un angajament ferm al Rompetrol Rafinare față de comunitate și mediul înconjurător # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare continuă proiectul de ecologizare a batalelor istorice din incinta rafinăriei Vega, lucrări executate de asocierea Artera
12:00
ANAT lansează un târg de turism după un nou concept, la Wonderland Resort din Cluj # Financial Intelligence
În perioada 13–16 noiembrie 2025, Wonderland Resort Cluj-Napoca găzduiește, în premieră, Wonder Destinations, un târg de turism organizat
11:40
Bogdan Gramanschi, CFO Meta Estate Trust: „Randamentele se obțin prin disciplină, nu prin optimism” # Financial Intelligence
Piața imobiliară a crescut accelerat în ultimii ani. De ce a devenit necesară o analiză dedicată riscurilor? Bogdan
11:10
Coface Risk Review: creșterea globală: +2,6% în 2025, +2,4% în 2026; +4% – creșterea insolvențelor corporative în economiile avansate în prima jumătate a anului 2025 # Financial Intelligence
Economia globală a rezistat turbulențelor comerciale din prima jumătate a anului 2025, dar în trimestrele următoare se vor
11:00
România ia o direcţie greşită în reglementarea serviciilor digitale? (opinie) # Financial Intelligence
Autori: Conf. Univ. Dr. Elena Lazăr, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Joan Barata, Visiting Professor, School of Law
11:00
O nouă ediție TEZAUR: Investiții sigure, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,60% # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 10 noiembrie 2025, cea de-a unsprezecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR
11:00
România, aleasă în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va reprezenta România în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de
10:20
Belgia: Noi drone, observate deasupra unei centralei nucleare de lângă Anvers # Financial Intelligence
Drone au fost din nou observate deasupra infrastructurii critice din Belgia, de data aceasta deasupra unei centrale nucleare
09:40
Deficitul comercial a crescut cu un miliard de euro în primele nouă luni, la peste 24 miliarde euro # Financial Intelligence
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a urcat la aproape 24,5 miliarde de euro, după primele nouă luni ale acestui
09:10
Contrapărțile centrale – Rolul lor și o scurtă analiză a procesului de autorizare (Cristian Duțescu) # Financial Intelligence
Autor: Avocat Cristian Duțescu Contrapartea centrală (CPC) reprezintă, conform definiției legale din Regulamentul (UE) 648/2012 (EMIR) o persoană
09:10
Fondul Proprietatea, într-un moment de inflexiune strategică; direcția propusă confirmă o continuare a lichidării Fondului (Gabriel Grădinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Fondul Proprietatea se află într-un moment de inflexiune strategică, odată cu apropierea
09:00
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului # Financial Intelligence
Procurorii sud-coreeni l-au incupat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru favorizarea inamicului, acuzându-l că a prejudiciat
08:50
Safetech Innovations raportează venituri consolidate 41,3 milioane de lei și un profit net de 8,3 milioane de lei, în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în
08:50
Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni # Financial Intelligence
Banca Transilvania a raportat un profit net consolidat de 3,27 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului,
08:10
XTB: Top 5 erori ale investitorilor crypto și cum le eviți ca un profesionist # Financial Intelligence
Piața criptomonedelor atrage tot mai mulți investitori dornici de câștiguri rapide. Din păcate, entuziasmul inițial se transformă adesea
08:10
Horia Cardoș, Agroland: După 2030, ne dorim ca Agroland să fie un campion regional; compania vizează extinderea pe piețele din Vest # Financial Intelligence
Grupul Agroland și-a asumat o strategie pe termen lung, vizând, până în 2030, o cifră de afaceri de
08:00
Cum să rămâi în siguranță online: măsuri esențiale de securitate cibernetică de neignorat # Financial Intelligence
Internetul este o resursă formidabilă, dar și un spațiu unde pericolele digitale se ascund la fiecare colț. De
07:00
Victoria lui Mamdani în New York expune liniile de fractură din politica democratică evreiască # Financial Intelligence
Alegerea lui Zohran Mamdani ca viitor primar al New York-ului a scos la iveală o diviziune tot mai
06:50
Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România / Americanii să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre redimensionarea trupelor SUA, în ţara noastră, că nu crede că
