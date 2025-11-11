Schemele românilor cu PET-uri și garanția de 50 de bani se lasă cu dosare penale. Ministrul Mediului s-a prins cum se fraudează sistemul Returo SGR
Cotidianul de Hunedoara, 11 noiembrie 2025 06:20
După scandalurile și controversele din jurul sistemului RetuRo, Ministrul Mediului anunță intervenții decisive pentru a elimina fraudele și a restabili încrederea publicului.
• • •
Acum 30 minute
06:20
Acum o oră
06:10
Pensiile speciale, tăiate acum sau niciodată. Timpul se scurge, la fel și banii europeni # Cotidianul de Hunedoara
Pensiile speciale revin în centrul atenției Coaliției, pe fondul presiunii termenului-limită din PNRR. Premierul Bolojan pare dispus la concesii. Miza este uriașă, 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.
05:50
INTERVIU Emil Constantinescu. Cinci povești memorabile trăite de Corneliu Coposu. Regele Mihai, Ion Iliescu și torționarul de pe trecerea de pietoni # Cotidianul de Hunedoara
La 30 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, fostul președinte Emil Constantinescu rememorează, într-un interviu pentru Cotidianul, câteva episoade crude pe care fostul lider țărănist le-a trăit după Revoluție.
Acum 12 ore
21:30
Ciolacu a revenit pe TikTok: Ce mai faceți? Eu nu mai sunt șef la Ciuma Roșie # Cotidianul de Hunedoara
Ciolacu spune pe TikTok că nu mai este șef la Ciuma Roșie și recunoaște că n-a mai intrat pe TikTok din cauză că-și pierduse parola.
21:20
START Cel mai mare festival de film românesc din SUA. România luptă pentru Premiile Oscar 2026, ce film bun avem # Cotidianul de Hunedoara
Cinematografia autohtonă va fi prezentă la cel mai mare festival de film românesc din SUA, cu premiere, invitați de top și producția trimisă la Oscar.
20:40
Fost judecător CEDO intervine in scandalul Gheorghiu-CSM. Limitele declarațiilor politice # Cotidianul de Hunedoara
Iulia Motoc, fost judecător CEDO și CCR, rupe tăcerea și comentează public cazul vicepremierului Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală depusă de CSM pentru incitare la ură și violență.
20:30
Unul dintre liderii poliției din Pitești este cercetat pentru aderarea la un grup infracțional. El ar fi înlesnit activitatea unui grup care făcea camătă și organiza jocuri de noroc fără autorizație.
20:10
Fostul președinte Emil Constantinescu, gazetarul Cristian Tudor Popescu și Ion-Andrei Gherasim, fost parlamentar PNȚCD, oferă mărturii emoționante despre Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moartea Seniorului.
19:50
„Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale"
19:50
ANAF pune sub banii care se fac din nunți și botezuri în toată țara. Anunț oficial de la Fiscul românesc, pe final de an!
19:30
România, copilul sărac al Europei cu facturi de lux la energie. Întrecem țări cu salariul minim de 1.500 euro # Cotidianul de Hunedoara
România ocupă locul 21 în lume la prețurile energiei electrice, având costuri de 70 de ori mai mari decât în Iran.
19:20
Nicușor Dan, spovedanie în fața patronilor români: Da, avem birocrație și Codul fiscal se schimbă prea des # Cotidianul de Hunedoara
La Topul Național al Firmelor Private, Președintele României a felicitat antreprenorii și a subliniat că sectorul privat este cheia unei economii mai competitive. Cu provocări majore precum birocrația și lipsa de predictibilitate fiscală, statul trebuie să colaboreze mai strâns cu IMM-urile pentru a crea un cadru favorabil dezvoltării.
19:10
Bugetarii care nu se mai pot angaja la privat în orice condiții. 12 luni de pauză, riscă și amenzi # Cotidianul de Hunedoara
Senatul a adoptat un proiect de lege care impune restricții clare pentru demnitari și funcționari publici, inclusiv o perioadă de reflecție de 12 luni înainte și după ocuparea funcțiilor publice. Persoanele vizate nu vor putea lua decizii sau încheia contracte cu entități private legate de activitatea lor publică și vor trebui să obțină aviz pentru a lucra în sectorul privat.
18:40
Ei nu vor fi șomeri! Ce își învață copiii CEO-ul Amazon Web Services, ca să nu fie înlocuiți la job de AI # Cotidianul de Hunedoara
Într-o eră în care tehnologia avansează rapid, un lider important din industria tech ne oferă câteva lecții despre ce trebuie să învețe viitoarele generații. Descoperă ce abilități sunt esențiale pentru a naviga cu succes într-o piață a muncii tot mai influențată de Inteligența Artificială.
18:10
SURSE Bolojan cedează. Tranziție mai lungă pentru pensionarea magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan ar fi acceptat tranziția de 15 ani pentru pensionarea magistraților, față de 10 ani cât este acum. Proiectul pensiilor speciale ale magistraților este încă blocat în coaliție.
18:10
Nu toți cei aleși prim-vicepreședinți au performat electoral, dar e respectată geografia politică în noua conducere a PSD.
18:10
Bolojan trimite tinerii la muncă. Să-i convingă, le dă mii de lei pe lună de la stat # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind șomajul și ocuparea forței de muncă. Printre propuneri se numără prime de stabilitate pentru tinerii la primul loc de muncă, subvenții pentru mamele cu cel puțin trei copii și sprijin pentru victimele violenței domestice și traficului de persoane.
18:10
Președintele american amenință gigantul media britanic cu acțiuni în instanță
18:00
Mii de angajați din bănci, puși pe liber înainte de sărbători? Șomaj la un gigant bancar pe val # Cotidianul de Hunedoara
Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci face dezvăluiri importante despre un posibil val de concedieri din cadrul unui gigant bancar românesc.
18:00
17:50
Acum 24 ore
17:40
Prima reacție din partea membrilor familiei compozitorului Horia Moculescu, la aproape o săptămână de la internare.
17:40
După o perioadă lungă în care a fost amânat, proiectul de lege Nordis, a ajuns la dezbateri, în Camera Deputaților. Actul normativ s-a născut în urma scandalului țepelor imobiliare, în care a fost implicată fosta șefă a Comisiei Juridice de la PSD, Laura Vicol.
17:40
Statele Unite felicită Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru măsurile pe care le-au luat pentru a-și consolida securitatea energetică.
17:30
Luna decembrie, statistic vorbind, este luna în care ar putea apărea primele episoade de viscol, chiar dacă în ultimele ierni acest lucru nu s-a întâmplat
17:20
După apariția interviului de la B1TV, Simion Hăncescu, președintele FSLI, a precizat printr-un comunicat: „Domnul avocat, din motive pe care nu le cunoaștem, induce în eroare opinia publică, prin incompleta lecturare a legislației aplicabile în domeniul dialogului social. Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la […]
17:20
Operațiunea Jupiter. Infractorii au rămas fără bunuri în valoare de 100 milioane de lei # Cotidianul de Hunedoara
Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) a raportat indisponibilizarea unor bunuri și a unor sume de bani care însumează aproape 100 de milioane de lei
17:20
Care este rostul BBC dacă nu poate fi imparțial pe banii contribuabililor?
17:00
Manelistul Dani Mocanu a fost arestat la Napoli. Bărbatul era urmărit general de saptamână trecută după ce a fost condamnat definitiv la patru ani închisoare
16:40
Fostul comisar-șef al Gărzii de Mediu dezvăluie într-un interviu pentru EuropaFM suma care i-a fost propusă pentru a intermedia mita de un milion de euro pe care Isăilă ar fi fost dispus să i-o dea ministrului Apărării.
16:40
Octav Stroici a murit în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, când turnul medieval Torre dei Conti, aflat la doar câțiva pași de Colosseum s-a prăbușit
16:30
Tot ce trebuie să știi despre credite de nevoi personale și cont bancar online – Ghid complet 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Pentru cei care caută o soluție bancară digitală eficientă, BCR oferă atât credit de nevoi personale, cât și cont curent digital, cu acces online rapid și sigur, fără bătăi de cap.
16:10
EXCLUSIV 120.000 de euro pe lună chirie va plăti Tribunalul Ilfov. Se mută în București # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii de la Tribunalul Ilfov vor să fie aproape de centru, să aibă 40 de locuri de parcare, o cantină, un restaurant și un supermarket în apropiere. Știu exact de câte prize au nevoie - 232 de prize duble pentru calculatoare și 397 de prize electrice duble 220V tip Schuko cu conductor de împământare.
16:00
Decizia președintelui de a grația mai multe zeci de persoane acuzate în acest dosar este una simbolică. Niciuna dintre persoanele grațiate nu fuseseră condamnate de vreo crimă federală.
16:00
Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a anunțat că rezilierea s-a făcut de comun acord
16:00
Invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti. Ministrul Rogobetea anunțat Parchetul # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declara că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un act important de dezinformare".
15:40
Anunțul vine de la negociatorul-șef al PE pe CFM, care se întâmplă să fie român
15:20
Inculpatul l-a mușcat pe unul dintre agenții chemați la fața locului. El este acum în arest pentru 24 de ore.
15:20
În fața acestui declin istoric, PSD-ul a ales să se uite la formă, nu la fond. Nu progresismul l-a făcut să piardă contactul cu societatea,
15:20
Toate statele cu afaceri semnificative ale Lukoil și Rosneft caută sau au obținut derogări de la aplicarea sancțiunilor. Decizia, inclusiv în privința cumpărătorilor acestor afaceri aparține Washingtonului
15:00
Grindeanu cere demiterea directorului Autorității pentru Reformă Feroviară # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Barbu, șeful ARF, a fost plasat sub control judiciar în dosarul omului de afaceri din Vaslui Fănel Bogos.
15:00
Anca Alexandrescu susține că, de când și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei, o mașină misterioasă se află mereu pe urmele sale.
14:30
Ministerul Muncii precizează că aceste măsuri vin și în sprijinul angajatorilor aflați în dificultate atunci când vine vorba de atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate.
14:20
Judecătorii spun că „Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie sprijinită, pentru că apărarea sa înseamnă apărarea drepturilor și libertăților fiecărui cetățean, înseamnă menținerea statului în matca democrației".
14:20
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), extins şi la alte puncte de trecere a frontierei # Cotidianul de Hunedoara
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) devine operațional de astăzi la punctele de trecere a frontierei din județele Timiş, Botoşani, Suceava și Satu Mare, dar şi la Aeroportul Suceava.
14:00
Recorduri și extravaganțe de Black Friday. Românii dau mii de euro pe produse de lux # Cotidianul de Hunedoara
Black Friday 2025 a adus în România comenzi spectaculoase: o sticlă de șampanie de 27.000 de lei, 17.000 de geluri de duș și un televizor de 110.000 de lei s-au numărat printre cele mai neobișnuite achiziții. Românii au cheltuit mai mult ca în anii trecuți, iar interesul pentru produsele premium și de lux este în creștere.
13:50
Mita de un milion de la Apărare. „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează.” # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu spune că a intrat în politică după Colectiv, „când, din cauza corupţiei au murit oameni".
13:40
Reacția CA Timişoara. Viceprimarul Ruben Laţcău spune ”că unele judecătoare sunt şantajabile de interlopi„ # Cotidianul de Hunedoara
Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum (...)îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România
13:30
Mircea Abrudan spune că PNL a ales să ignore atacurile PSD din ultima perioadă. El crede că acestea au venit ca urmare a campaniei interne.
13:20
Plătești sau pierzi! Pensionarii, puși să folosească cardul pentru a evita taxele bancare # Cotidianul de Hunedoara
Tot mai mulți pensionari sunt nevoiți să folosească cardul pentru a evita comisioanele lunare impuse de bănci în lipsa tranzacțiilor. Deși legea interzice taxarea directă a pensiilor, instituțiile financiare pot aplica taxe de administrare, ceea ce îi obligă indirect pe vârstnici să treacă la plăți digitale. Situația a stârnit nemulțumiri, mai ales în rândul celor care preferă numerarul.
