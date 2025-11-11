Bosniacii se tem de un anume jucător al României: „Trebuie găsită o modalitate de a-l neutraliza”
Gazeta Sporturilor, 11 noiembrie 2025
Evoluția lui Andrei Rațiu în Rayo - Real Madrid (0-0) și mai ales faptul că l-a ținut în frâu pe Vinicius jr i-a impresionat pe adversarii tricolorilor din 15 noiembrie.Jurnaliștii bosniaci au ținut să-i atragă atenția selecționerului Sergej Barbarez (54 de ani) în privința lui Andrei Rațiu. „Este unul dintre cei mai în formă jucători ai României în acest moment. La faptul că Real Madrid nu a înscris în meciul cu Rayo, din La Liga, a contribuit și el. ...
• • •
Basarab Panduru îl confruntă în direct la TV pe Mircea Lucescu: „De ce nu e convocat? E cineva mai în formă decât el?” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a analizat lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciurile cu Bosnia și San Marino și a avut mai multe observații.Bosnia - România se va disputa sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.România - San Marino va avea loc trei zile mai târziu, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45. ...
Jannik Sinner începe în forță cursa de apărare a titlului la ATP Finals: doar 10 puncte cedate cu serviciul # Gazeta Sporturilor
Liderul mondial Jannik Sinner (24 de ani) s-a impus cu 7-5, 6-1 în fața lui Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 8 ATP), accidentat la gambă în timpul meciului din grupa „Bjorn Borg” de la ATP Finals.Timp de trei ani sorții nu i-au adus față în față, iar în 2025 duelurile dintre Jannik Sinner și Felix Auger-Aliassime s-au înghesuit, patru la număr, din august încoace. ...
Pițurcă sare la gâtul lui Mihai Rotaru: „Îmi punea lucruri în cârcă, trebuia să îmi dea banii” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani) a făcut o serie de declarații dure la adresa lui Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova.Victor Pițurcă a antrenat echipa lui Mihai Rotaru între septembrie 2019 și ianuarie 2020, despărțirea producându-se după doar 16 meciuri. Cele două părți au intrat în conflict la puțin timp după.„Domnul Pițurcă a declarat că a plecat de la Craiova pentru că nu i-au fost aduși jucători. Asta e o minciună. ...
S-a confirmat! Novak Djokovic a anunțat care va fi ultimul turneu din cariera sa # Gazeta Sporturilor
Tenismenul sârb Novak Djokovic (38 de ani) a anunțat faptul că vrea să-și ia adio de la cariera sa la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Djokovic a cucerit sâmbătă cel de-al 101-lea său titlu în circuitul ATP, după ce l-a învins pe italianul Lorenzo Musetti în finala turneului de la Atena. Jucătorul în vârstă de 38 de ani a anunțat imediat după aceea că nu va participa la Turneul Campionilor. ...
Dinamo contraatacă! Blocada pusă la cale în culise: totul pentru a-l ANIHILA pe Gino Iorgulescu » GSP are detalii în premieră despre revoluția lui Andrei Nicolescu # Gazeta Sporturilor
Gazeta Sporturilor a aflat că Dinamo plănuiește o „blocadă” în culise în așa fel încât Liga Profesionistă de Fotbal să nu-și poată schimba atât de ușor statutul, mișcare prin intermediul căreia Gino Iorgulescu și-ar putea aranja cale liberă spre un nou mandat în fruntea LPF. Andrei Nicolescu încearcă să-și convingă partenerii de competiție de „imoralitatea” strategiei LPF, inclusiv în ceea ce privește drepturile de televizare. ...
TRAGEDIE: jucătorii se aflau pe teren când au aflat că directorul sportiv a decedat în tribună # Gazeta Sporturilor
Ivan Dobozi, managerul tehnic al clubului de handbal masculin OTP Bank-Pick Szeged, a decedat în Pick Arsna, imediat după derby-ul cu Veszprem, scor 31-32, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Dobozi Ivan, care a decedat la vârsta de 69 de ani, se afla în tribune în momentul în care i s-a făcut rău și a decedat. ...
Vești tragice de la Turneul Campionilor: doi bărbați și-au pierdut viața astăzi, 10 noiembrie, în timpul turneului din Torino. Potrivit presei italiene, este vorba despre bărbați în vârstă de 70 și 78 de ani. În timp ce unuia dintre fani i s-a făcut rău în fan zone, în timp ce celuilat bărbat i s-a făcut rău chiar în tribune, în timpul meciului dintre Lorenzo Musetti și Taylor Fritz, prima confruntare a zilei de astăzi. ...
Antrenament neobișnuit înainte de meciul cu România » Bosnia s-a pregătit în interiorul hotelului # Gazeta Sporturilor
Naționala Bosniei a efectuat un antrenament neobișnuit înaintea meciului cu România, care se va disputa sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Din cauza ploilor care au luat cu asalt orașul Sarajevo, terenul pe care naționala lui Sergej Barbarez ar fi trebuit să se antreneze a fost îmbibat cu apă și a devenit impracticabil. GALERIE FOTO. ...
Scandal înainte de Bosnia - România! Fanii gazdelor au anunțat că boicotează meciul: „Nu vom fi pe stadion!” # Gazeta Sporturilor
Situație explozivă înaintea duelului Bosnia - România, programat pe 15 noiembrie, în penultima rundă a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026.Cei mai înfocați suporteri ai naționalei din Bosnia, grupați sub numele „BH Fanaticos”, au anunțat că nu vor susține echipa la meciul cu „tricolorii”, acuzând Federația din Bosnia că au refuzat să le ofere bilete pentru partida de la Zenica. ...
Tottenham nu-l lasă pe Drăgușin să fie alături de națională! » Noua decizie a managerului Thomas Frank # Gazeta Sporturilor
Tottenham nu privește cu ochi buni insistența cu care selecționerul Mircea Lucescu îl presează pe Radu Drăgușin să revină la echipa națională, fie și ca să țină legătura cu colegii și să se antreneze în țară. Thomas Frank l-a avertizat să nu cumva să nu fie prezent în week-end, atunci când managerul vrea să-l vadă și la joc într-un amical cu un adversar U21, prima oară după mai bine de nouă luni de la operația la genunchi. ...
Mihai Stoica anunță măsuri fără precedent la FCSB: „Nu au pic de respect față de noi! El a plecat din cantonament și a venit direct la micul dejun” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat că fotbaliștii campioanei vor primi amenzi fără precedent în istoria fotbalului românesc pentru actele de indisciplină. După ce Gigi Becali, foarte nervos după meciul cu Hermannstadt (3-3), a spus că Bîrligea va fi amendat cu 20.000 de euro, Mihai Stoica a spus și el că sancțiunile pe care jucătorii de la FCSB le vor primi vor fi fără precedent. ...
Marc-Andre ter Stegen a revenit la antrenamentele Barcelonei, însă viitorul său pe termen mediu ar putea să nu mai fie în Catalunia. Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, l-a avertizat pe portarul grupării blaugrana că este timpul să schimbe echipa, dacă mai vrea să prindă lotul naționalei. ...
Alexander Zverev și jucătorii pe care îi domină: „Dacă Rafa încă se afla în circuit, nu ar fi fost în favoarea mea” # Gazeta Sporturilor
Germanul Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 mondial) a câștigat primul meci la ATP Finals de la Torino, 6-3, 7-6 (6) în fața americanului Ben Shelton (23 de ani, numărul 6 ATP), ducându-și bilanțul în fața jucătorilor de mână stângă la 36-1 din 2022 încoace. ...
Campioana în haos: fanii cer demisia lui Antonio Conte! » „Conducerea lui Napoli e terorizată de acest pericol” # Gazeta Sporturilor
Pentru prima oară de când Antonio Conte a venit la Napoli, suporterii campioanei Italiei încep să se ridice contra antrenorului. Eșecul clar de la Bologna (0-2) și, mai ales, ceea ce a făcut acesta în vestiarul echipei plus declarațiile sale de la conferința de presă, nemaiauzite în orașul de lângă Vezuviu, i-au înfuriat rău și l-au pus în alertă pe patronul clubului. ...
Cutremur în fotbalul din Turcia: jucători de la Galatasaray și Besiktas, implicați în scandalul uriaș de pariuri! # Gazeta Sporturilor
Scandalul care zguduie fotbalul turc ia proporții incredibile. Autoritățile din Turcia au reținut luni opt persoane, printre care și un președinte de club din prima ligă, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri ilegale făcute de jucători, arbitri și oficiali din Superligă.Potrivit agenției de stat Anadolu, printre cei reținuți se află și Murat Ozkaya, președintele clubului Eyupspor, echipă de primă divizie. ...
Echipa nou-promovată în La Liga refuză 30 de milioane de euro pentru noua senzație a fotbalului din Spania: acum 6 luni juca în divizia a treia # Gazeta Sporturilor
Karl Etta Eyong a început acest sezon la echipa principală a lui Villarreal, dar în august s-a transferat la Levante și este noua senzație din La Liga. Camerunezul este curtat de mai multe cluburi importante din Europa.Atacantul de 22 de ani are deja 6 goluri și 3 pase decisive în LaLiga. Doar Kylian Mbappe, Julian Alvarez și Robert Lewandowski au mai multe goluri în competiție. ...
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?” # Gazeta Sporturilor
Moumi Ngamaleu (31 de ani), care evoluează pe poziția de aripă stânga în Rusia, la Dinamo Moscova, a fost prins în flagrant de către partenera lui, cântăreața Nikki Seey. Moumi Ngamaleu, internațional camerunez și fost jucător la Young Boys Berna, era cuplat de mai mult timp cu celebra cântăreață Nikki Seey, care are peste 1,1 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare Instagram. ...
Cristi Chivu e comparat cu Fabregas: „Are o gândire foarte evoluată! Este o alegere excelentă pentru Inter” # Gazeta Sporturilor
Daniele Adani (51 de ani), fost fundaș central italian, care a jucat și la Inter între 2002 și 2004, a rămas impresionat de conceptele și alegerile lui Cristi Chivu. În prezent analist TV, „Lele” a declarat, la emisiunea „Domenica Sportiva” de la RAIUNO, că „are toate calitățile unei persoane care știe să acționeze la înalt nivel profesional” și l-a asemănat pe românul ajuns lider în Serie A cu antrenorul spaniol al celor de la Como. ...
Am fost încântat, entuziasmat, chiar impresionat de ce au reușit să construiască pentru acest sezon, în acest sezon, trioul Mirel Rădoi - Mihai Rotaru - Mario Felgueiras. Din primele meciuri, Craiova mi s-a părut principala favorită la titlu. Când am mai văzut și cum a câștigat Craiova la Viena, după ce reușise în preliminarii, am crezut chiar că Universitatea poate fi ceva similar cu FCSB din stagiunea trecută, cu succes în paralel și-n SuperLigă, și-n Europa. ...
Am ascultat în ultimele 24 de ore toate părerile și declarațiile oficiale legate de plecarea intempestivă a lui Mirel Rădoi de la Craiova. Sincer, era de așteptat, focul din Bănie mocnea de ceva timp. Totul ducea către această despărțire căzută doar aparent din senin. Un senin care începuse deja să dea spre gri după remiza cu Metaloglobus. ...
Cole Palmer și-a făcut celebrarea marcă înregistrată » A urmat exemplul lui Ronaldo și Mbappe # Gazeta Sporturilor
Cole Palmer (23 de ani), vedeta lui Chelsea și a naționalei Angliei, a făcut un pas neașteptat în plan comercial. Fotbalistul de 22 de ani și-a înregistrat celebra „cold celebration”, celebrarea în care își freacă brațele simulând frigul, la Oficiul de Proprietate Intelectuală al Marii Britanii.Conform publicației The Athletic, cererea lui Palmer a fost aprobată oficial, după ce anterior își protejase și porecla „Cold”. ...
Marele Cristiano Ronaldo (40 de ani), care în prezent evoluează pentru Al Nassr, din Arabia Saudită, a dat o declarație nefericită pentru anul 2025. Aceasta ar putea provoca furie mai multor femei. Cristiano Ronaldo trăiește o poveste de dragoste alături de Georgina Rodriguez din 2016, iar în vară a ales să își ceară partenera în căsătorie. Acesta a vorbit despre cum decurge relația lor de cuplu și a „scăpat” o declarație nepotrivită. ...
Mentorul lui Nadal, despre comparația Sinner – Djokovic: „El este mai complet, are mai multă finețe” # Gazeta Sporturilor
Toni Nadal (64 de ani), unchiul și antrenorul lui Rafael Nadal până în 2017, a vorbit despre cum vede tenisul actual, ce schimbări ar aduce, cine se va impune la ATP Finals și cine e mai complet dintre Novak Djokovic și Jannik Sinner.Părerile lui Toni Nadal, cel care l-a dus pe nepotul său spre glorie în tenis, sunt căutate în continuare cu aviditate, chiar dacă antrenorul și-a redus activitatea în ultimii ani la rolul de ambasador al Academiei Rafa Nadal. ...
Echipa din Superliga, anchetată pentru meciuri aranjate: pe ce ar fi pariat fotbaliștii # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus, micuța echipă din București promovată în primul eșalon la finalul sezonului trecut, este anchetată de FRF pentru posibile blaturi în prima ligă.Departamentul de Integritate al FRF a demarat deja investigațiile privind meciurile echipei din prima ligă, una dintre partidele suspecte fiind cea cu Oțelul Galați din etapa #12, scor 4-0 pentru dunăreni, conform prosport.ro. ...
Chivu e o temă de controversă la televiziune » „Termină cu inteligența artificială! Contează doar că este primul” # Gazeta Sporturilor
Ascensiunea lui Cristi Chivu cu Inter în fruntea topului din Serie A după 11 etape generează tot mai dese discuții pe tema „Cu cine joacă echipa mai bine: cu Chivu sau cu Simone Inzaghi pe banca tehnică?”. Doi cunoscuți analiști de televiziune s-au aprins ieri într-o discuție cu argumente pro și contra, în studioul emisiunii „Pressing” de la Canale 5. ...
Lautaro Martinez a reacționat după sfatul lui Cristi Chivu: „Sunt același, când trebuie să zâmbesc, zâmbesc” # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani), autorul golului decisiv în victoria lui Inter Milano, scor 1-0 cu Lazio, a fost întrebat la finalul partidei despre momentul devenit viral în care Cristi Chivu (45 de ani) l-a sfătuit public „să zâmbească mai mult”.Argentinianul a recunoscut faptul că nu și-a schimbat atitudinea după acel mesaj, dar a vorbit despre importanța victoriei și a echipei. ...
Victor Pițurcă îl „urechează” pe Rădoi: „Îmi pare rău să o spun, dar Mirel are o problemă” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani) a avut o intervenție în direct și l-a certat pe Mirel Rădoi (44), după ce aceasta a plecat de la Universitatea Craiova. Victor Pițurcă, care l-a avut pe Rădoi elev atât la FCSB, cât și la naționala României, a recunoscut cu tehnicianul are o problemă: renunță imediat în momentele dificile, în loc să facă tot posibilul pentru a redresa situația. ...
Fostul fundaș central Cristi Săpunaru (41 de ani) este sceptic în privința planului lui Mihai Rotaru de a instala un antrenor străin la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a anunțat că își dorește ca înlocuitorul lui Mirel Rădoi să fie un antrenor străin. „Sper ca până mâine seară să avem numele noului antrenor. Ne dorim cât mai mult să stăm acolo sus, cred în acest grup, în acest club, să facem performanțe. ...
Un fost mare campion belgian, neimpresionat de performanțele lui Tadej Pogacar: „Nici măcar nu se apropie de Merckx” # Gazeta Sporturilor
Roger De Vlaeminck (78 de ani), contemporan și rival cu marele ciclist belgian Eddy Merckx în anii 1970, spune că generația actuală este departe de cea din care a făcut parte, iar Tadej Pogacar (27 de ani), fenomenul ultimilor ani, nici nu se apropie de cel poreclit „Canibalul”. ...
Legenda Universității Craiova, șocată de decizia lui Mirel Rădoi: „Nu are nicio logică! El a crezut că toată lumea este împotriva lui. Asta nu a gestionat bine” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu, legenda celor de la Universitatea Craiova, a reacționat după ce Mirel Rădoi a plecat de la cârma formației din Bănie. Fostul jucător al Universității Craiova este de părere că singurul lucru pe care nu l-a putut gestiona Mirel Rădoi la Universitatea Craiova a fost conflictul cu Ștefan Baiaram. De asemenea, Gică Craioveanu găsesțte absolut inexplicapiblă decizia lui Mirel Rădoi de a pleca de la echipă. ...
Presa din Spania anunță: „Guardiola, furios pe Haaland!” » Norvegianul ar putea ajunge la Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Situație tensionată la Manchester City! Potrivit publicației „Defensa Central”, Pep Guardiola (54 de ani) ar fi furios pe Erling Haaland, după ce a aflat că atacantul norvegian are în continuare activă o clauză de reziliere care îi permite să plece la orice club interesat, inclusiv la Real Madrid. ...
Roberto Mancini semnează! » Pe cine va antrena fostul campion european + Detaliile noului său angajament # Gazeta Sporturilor
Roberto Mancini (60 de ani) revine în circuit, după ce, pe 25 octombrie, s-a despărțit anticipat de naționala Arabiei Saudite, al cărei selecționer a fost timp de 14 luni și 18 meciuri. Fostul antrenor al reprezentativei Italiei, cu care a cucerit titlul la EURO 2020, se întoarce în zona Golfului și va semna până în vară cu Al Sadd. ...
Tragedie la Maratonul Nisa-Cannes! Un alergător de 27 de ani a murit chiar înainte de linia de sosire: „Unele afecțiuni cardiace rămân nedetectabile” # Gazeta Sporturilor
Un atlet în vârstă de 27 de ani din Alsacia a murit duminică, 9 noiembrie, la doar 100 de metri de linia de sosire a Maratonului Nisa-Cannes, una dintre cele mai populare competiții de alergare din Franța.Tânărul a suferit un stop cardio-respirator chiar pe ultima porțiune a cursei, după ce parcursese aproape complet cei 42 de kilometri. ...
Mirel Rădoi a renunțat la bani pentru a pleca de la Universitatea Craiova » Mihai Rotaru a anunțat suma # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, a anunțat la ce sumă de bani a renunțat Mirel Rădoi (44 de ani), pentru a pleca de la echipă. Mirel Rădoi este istorie la Universitatea Craiova, după ce antrenorul și-a dat demisia, chiar la finalul eșecului cu UTA Arad, scor 1-2. În contract exista o clauză de reziliere în valoare de 250.000 de euro, însă Rădoi a ajuns la un acord cu Rotaru și nu a mai achitat-o. ...
Mărturia lui Dan Alexa: „Dacă făceam asta după pumnul lu' Prodanca, mă aruncam pe geam! Răzvan Lucescu mi-a dat un sfat” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Dan Alexa a dezvăluit ce sfat primit la începutul carierei de antrenor din partea lui Răzvan Lucescu aplică și azi: „Altfel mă aruncam pe geam”.Alexa - fost mijlocaș la națională, actual antrenor la Timișoara, în Liga a 3-a - a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe episoade controversate. Și n-a scăpat de valul de critici. Dar „nu judec oamenii care critică. ...
Atalanta și-a demis antrenorul, Ivan Juric (50 de ani), după ce acesta l-a brsucat pe Ademola Lookman, vedeta celor din Bergamo, la ultimul meci al italienilor în Liga Campionilor.Nu doar răbufnirea la adresa lui Lookman i-a adus demiterea, ci și seria de rezultate sub așteptări, a relatat presa din Italia. În etapa din weekend, Atalanta a pierdut cu 3-0 în fața lui Sassuolo și este fără victorie în campionat din septembrie. ...
De frică, o vedetă a Diviziei A a vrut să sară pe geam! Tribuna hipodromului Băneasa, distrusă » 85 de ani de la cutremurul de 7,4 din 1940, primul mare seism din România contemporană. Sportul, afectat din plin # Gazeta Sporturilor
Astăzi, 10 noiembrie, se împlinesc 85 de ani de la teribilul cutremur petrecut în România în noiembrie 1940. Conform măsurătorilor vremii, seismul a avut 7,4 grade pe Richter. A durat 46 de secunde, fiind considerat primul mare cutremur din România contemporană, „precursorul” celui din 1977. Ce scria presa de sport în zilele ce au urmat seismului care a ucis aproximativ 1. ...
Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul Bosniei, a anunțat că fundașul central Adrian Leon Barisic (24), de la Basel, s-a accidentat și va rata meciul cu România, care se va juca sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45. Leon Barisic se afla în lotul convocat de selecționer, însă s-a accidentat chiar duminică seară, în eșecul cu Lugano, scor 0-1, în care a jucat 83 de minute. Barbarez a anunțat că nu se poate baza pe serviciile acestuia în această dublă. ...
Finalistul de anul trecut de la ATP Finals, debut în 2025 cu o victorie clară asupra lui Lorenzo Musetti # Gazeta Sporturilor
Taylor Fritz (28 de ani, locul 6 ATP) s-a impus cu 6-3, 6-4 în fața lui Lorenzo Musetti (23 de ani, numărul 9 mondial) în grupa „Jimmy Connors” de la ATP Finals. Carlos Alcaraz are și el i victorie, bifată în prima zi a turneului.Primul meci al zilei de la ATP Finals l-a adus pe hardul azuriu de la Torino pe unul dintre favoriții locali, Lorenzo Musetti, care l-a înfruntat pe Taylor Fritz. ...
Atletico Madrid are noi investitori! Clubul din Spania confirmă vânzarea pachetului majoritar către un fond global de investiții # Gazeta Sporturilor
Așa cum se zvonea de câteva săptămâni, Atletico Madrid are noi acționari majoritari. Clubul din La Liga a confirmat oficial vânzarea pachetului majoritar către compania globală de investiții sportive Apollo Sports Capital (ASC). ...
Deși naționala de futsal a României a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European de anul viitor, țara noastră va fi prezentă la competiția care va fi găzduită de Letonia, Lituania și Slovenia. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului că Bogdan Hanceariuc a fost cooptat în lotul de arbitri care va oficia la turneul din perioada 21 ianuarie - 7 februarie 2026. ...
Președintele Ferrari a lansat un atac nemaivăzut: „Leclerc și Hamilton să se concentreze la condus!” # Gazeta Sporturilor
John Elkann, președintele Ferrari, spune că piloții echipei de Formula 1, Charles Leclerc și Lewis Hamilton, ar trebui să „vorbească mai puțin” și să concentreze la prestațiile de pe circuit, considerând că aceștia nu se ridică la nivelul altor departamente.Marele Premiu al Braziliei a fost de coșmar pentru Ferrari. Atât Charles Leclerc, cât și Lewis Hamilton s-au văzut nevoiți să se retragă, primul după turul 5, multiplul campion mondial după turul 37. ...
A fost un adevărat spectacol la FIBA 3x3 World Tour București! Cine a câștigat etapa din România # Gazeta Sporturilor
Echipa Amsterdam Rabobank, care îi are în componență pe doi dintre campionii olimpici la baschet 3x3 de la ediția Paris 2024, a cucerit etapa din circuitul mondial.Amsterdam a învins în finală echipa sârbă Liman, scor 21-12. Worthy DeJong, jucătorul care a decis finala olimpică de la Paris cu o aruncare în ultima secundă, a fost numit MVP-ul turneului de la București. Olandezul a marcat 33 de puncte și a reușit 26 de recuperări pe parcursul competiției. ...
Starul din Premier League s-a gândit la retragere din cauza problemelor mentale: „Mult timp mi-a fost rușine să vorbesc despre asta” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui West Ham, Tomas Soucek (30 de ani), a vorbit deschis despre problemele mentale cu care s-a confruntat și a recunoscut că, la un moment dat, s-a gândit să renunțe definitiv la fotbal, potrivit sportal.hu.Căpitanul naționalei Cehiei a mărturisit că s-a confruntat cu insomnii și depresie în perioada petrecută la West Ham. ...
Un fost golgheter al Rapidului e convins că giuleștenii vor da lovitura: „Sezonul ăsta chiar sunt principalii favoriți la titlu!” + „El e omul-cheie!” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Hlistei (31 de ani), fostul atacant al Rapidului, golgheterul giuleștenilor în sezonul 2020-2021, când „alb-vișiniii” au revenit în primul eșalon, crede că anul acesta echipa antrentă de Gâlcă are toate șansele să devină campioană.Cătălin Hlistei a petrecut 3 sezoane la Rapid (2019 - 2022), pentru care a evoluat și o jumătate de campionat regulat în Liga 1. Până în iarna lui 2021, după care a plecat la U Cluj. ...
