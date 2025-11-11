Bosniacii se tem de un anume jucător al României: „Trebuie găsită o modalitate de a-l neutraliza”

22:30

Tottenham nu privește cu ochi buni insistența cu care selecționerul Mircea Lucescu îl presează pe Radu Drăgușin să revină la echipa națională, fie și ca să țină legătura cu colegii și să se antreneze în țară. Thomas Frank l-a avertizat să nu cumva să nu fie prezent în week-end, atunci când managerul vrea să-l vadă și la joc într-un amical cu un adversar U21, prima oară după mai bine de nouă luni de la operația la genunchi. ...