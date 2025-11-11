Vremea de azi, 11 noiembrie. Ploi consistente în sudul și estul țării. Maximele ajung la 18 grade

StirileProtv.ro, 11 noiembrie 2025 07:50

Ziua de marți aduce vreme închisă în Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, pe unde o să plouă destul de mult.

Acum 10 minute
08:10
Belgia a trimis scrisori tuturor tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă armata voluntar. Vor primi 2.000 de euro lunar StirileProtv.ro
Guvernul belgian a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani, informându-i despre posibilitatea de a face, din 2026, un serviciu militar voluntar de un an, plătit cu 2.000 de euro net pe lună.
08:10
Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal StirileProtv.ro
Un tânăr din Bihor, care locuia în Statele Unite, a murit într-un cumplit accident de circulație, încercând să-și protejeze soția și fetița abia născută.
Acum 30 minute
08:00
Panică pe aeroportul Băneasa. Pasagerii unui avion din Barcelona au fost evacuați de urgență imediat după aterizare StirileProtv.ro
Panică, marți dimineață, pe aeroportul Băneasa, din Capitală. Pasagerii unui avion care venea din Barcelona au fost evacuați de urgență, imediat ce avionul s-a oprit pe pistă.
08:00
Noi atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Fragmente de dronă, descoperite pe teritoriul României StirileProtv.ro
În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, vizând în special zona portului Izmail.
07:50
Un fost ministru al Justiției îi recomandă Oanei Gheorghiu să facă și ea plângere penală împotriva CSM. ”Sunt presiuni” StirileProtv.ro
Fostul ministrul al Justiţiei Ana Birchall afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii, poate sesiza, la rândul ei, procurorii pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.
Acum o oră
07:40
Medicamentele pentru slăbit care au revoluționat industria alimentară. Taie pofta de mâncare și reduc riscul de boli cardiace StirileProtv.ro
Medicamentele destinate scăderii în greutate elimină poftele alimentare. Vă uitați la o prăjitură fără prea mare interes. Și, dacă începeți să mâncați, nu reusiți să treceți de primele 2 lingurițe.
07:40
Rusia vrea să domine piața metalelor rare, dar planul lui Putin se lovește de provocări majore în fața concurenței globale StirileProtv.ro
Rusia se pregăteşte să îşi dezvolte propria industrie a metalelor rare, esenţiale pentru producţia de cipuri, vehicule electrice şi turbine eoliene, însă analiştii avertizează că intrarea sa în competiţia globală vine târziu şi cu numeroase obstacole.
07:40
Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online StirileProtv.ro
Un bărbat de 25 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv după ce a jefuit un livrator, care venise să-i aducă alcoolul și țigările comandate pe internet.
07:30
O mașină a explodat într-un cartier dens populat din New Delhi. Cel puțin opt oameni au murit StirileProtv.ro
O mașină a explodat într-un cartier dens populat al capitalei indiene, New Delhi. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața, iar 11 au fost rănite grav. Toate ipotezele sunt investigate, au transmis anchetatorii. 
07:30
Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a cerut sancţionarea tuturor celor implicaţi în schema de corupţie din sectorul energetic, dezvăluită de NABU, relatează Ukrinform.
07:20
Investitorii japonezi se orientează spre Europa, atraşi de ecosistemul matur de startupuri StirileProtv.ro
Investitorii japonezi direcționează tot mai mult capital spre startupurile europene de tehnologie, arată CNBC.
07:20
Un bărbat și-a înjunghiat mortal fiul în urma unui conflict, într-o localitate din Vrancea. A fost reținut de polițiști StirileProtv.ro
Un bărbat de 38 de ani a murit luni seară, după ce a fost înjunghiat de tatăl său în urma unui conflict. Medicii nu au reuşit să-l salveze, iar agresorul a fost reţinut şi urmează să fie audiat.
07:20
Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile cu alegeri parţiale pe 7 decembrie StirileProtv.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale din 7 decembrie începe marți. Candidații pot înregistra dosarele pentru toate localitățile, cu excepția celor care vizează Primăria Capitalei și președinția CJ Buzău.
07:20
Olivia Rodrigo atacă Casa Albă pentru folosirea „rasistă şi plină de ură” a uneia dintre melodiile sale. VIDEO StirileProtv.ro
Olivia Rodrigo a denunţat folosirea fără acordul ei a piesei „All American Bitch” într-un videoclip al Casei Albe care îi viza pe migranţii fără acte.
Acum 2 ore
07:10
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni. Pensiile magistraţilor, pe agenda de discuții StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni. 
Acum 12 ore
23:20
Ce sumă i s-ar fi oferit lui Octavian Berceanu a interveni la ministrul Apărării. Culisele afacerii cu muniție din Kazahstan StirileProtv.ro
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.
23:20
Marele rival al lui Putin avertizează: „Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina” StirileProtv.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei împotriva Ucrainei.
23:20
Postare virală. Jandarmii din Constanța, ironizați după ce au prins un bărbat cu „o substanță vegetală de culoare verde oliv” StirileProtv.ro
O postare a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa care anunțau prinderea unui bărbat căruia i-a căzut un pachet cu „o substanță vegetală” a devenit virală pe o rețea de socializare.
22:50
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO StirileProtv.ro
Artista Dua Lipa a fost prezentă în marele derby al Argentinei. Cântăreața britanică se afla la Buenos Aires pentru turneul ei Radical Optimism, susținând două concerte în capitala Argentinei.
22:50
Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce a vrut să se apropie de fosta concubină. I-a amenințat și pe agenți StirileProtv.ro
Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie.
22:30
Mâinile l-au trădat, din nou, pe Vladimir Putin. Amănuntul îngrijorător observat în ultimele sale apariții publice StirileProtv.ro
Mâinile lui Vladimir Putin în ultima sa apariție publică au reaprins dezbaterea cu privire la starea de sănătate a liderului rus.
22:20
Fenomen nebișnuit în Bulgaria. Ce fac oamenii cu banii bulgărești, înainte de trecerea la euro. Comercianții sunt disperați StirileProtv.ro
Înainte de a adopta moneda euro, Bulgaria se confruntă cu o situație neobișnuită. Astfel, mulți bulgari au început să își achite cumpărăturile cu borcane pline de monede mici.
22:00
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor StirileProtv.ro
CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.
22:00
Fost judecător CEDO, după plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: Exprimarea politică poate include termeni care „șochează” StirileProtv.ro
Iulia Moțoc, judecător la Curtea Penală Internaţională și fost judecător CEDO, afirmă că discursul politic e esențial într-o democrație și poate include termeni care „șochează sau ofensează”.
21:50
Royal Mail, acuzată că a pierdut un lingou de aur. Păgubitul l-a asigurat la valoare, dar primește doar 750 de lire StirileProtv.ro
Un bărbat acuză Royal Mail că i-a pierdut un lingou de aur în valoare de 10.000 de lire sterline, iar poșta britanică s-a oferit să-l despăgubească cu 750 de lire.
21:40
Nicușor Dan a atacat la CCR modificările privind ariile protejate: „Independența energetică trebuie realizată sustenabil” StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului.
21:30
Cum au ajuns oamenii să dezvolte sentimente pentru inteligența artificială. Un chatbot poate imita un partener romantic StirileProtv.ro
Inteligența artificială a început să schimbe pe lângă modul în care lucrăm și felul în care iubim.
21:30
De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților StirileProtv.ro
Tinerii din România schimbă regulile jocului pe piața muncii. Economistul Lucian Fanea a explicat pentru stirileprotv.ro cum generația Z prioritizează flexibilitatea și timpul liber, renunțând la stabilitatea căutată de generațiile anterioare.  
21:10
Horoscop 11 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O să vă sporiți veniturile StirileProtv.ro
Horoscop 11 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfigurări azi. Ține de noi să cercetăm acele lucruri care ne-au lipsit pentru succesul pe care ni l-am dorit și să punem mâna la treabă.  
21:00
Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă luni că a avut o şedinţă cu colegii din mai multe ministere, pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, el arătând că îşi propun să o depună până la finalul lunii.
20:40
Ultimatumul lui Trump către controlorii de trafic aerian: „Oricine nu face asta va fi penalizat substanțial” StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump le-a cerut luni controlorilor de trafic aerian să își reia activitatea, în timp ce în SUA continuă haosul provocat în aviația civilă.
20:40
Un elev a adus la liceu o armă și a tras cu o bilă într-o colegă, din neatenție, în Cluj. Poliția a deschis o anchetă StirileProtv.ro
Un elev de 14 ani din Cluj-Napoca s-a dus la liceu cu o armă, iar în timp ce o arăta colegilor, o bilă a fost trasă către faţa unei fete. Poliția face verificări.
20:20
Trump amenință că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari pentru că i s-a trucat un fragment dintr-un discurs StirileProtv.ro
Donald Trump amenință ca va da în judecată BBC, după ce a ieșit la iveală faptul ca postul public britanic a editat cu rea-voință o declarație a sa după alegerile pierdute în fața lui Joe Biden, în ianuarie 2021.
20:10
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare StirileProtv.ro
Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.
20:10
Centrele regionale ale marilor magazine au dus la explozia cererii pentru depozite, scurtând timpul de livrare StirileProtv.ro
Tot mai multe magazine online și-au deschis centre regionale iar în felul acesta primim produsele comandate mult mai repede.
20:10
Sancțiunile SUA tensionează situația rafinăriilor Lukoil din Europa de Est. România ezită între derogare și naționalizare StirileProtv.ro
Situația rafinăriilor controlate de Lukoil în Europa de Est devine tot mai tensionată pe fondul sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor rusești.
20:10
Peste un milion de oameni evacuați în Filipine din calea super-taifunului Fung-wong. Două persoane au murit deja StirileProtv.ro
Peste un milion de oameni au fost evacuați în Filipine, după ce taifunul Fung-wong s-a năpustit asupra țării.
20:00
Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliției, în încercarea de a găsi o nouă formă a legii privind pensionarea magistraților care să mulțumească pe toată lumea.
20:00
Motivul pentru care tinerii resping partidele vechi. Politolog: „Atitudinea politică se formează pe rețelele sociale” StirileProtv.ro
Tinerii români resping vechile partide și aleg politicieni noi care, cred ei, ar fi mai preocupați de problemele lor.
19:40
Ce au comandat românii de Black Friday. Lockerele de curierat sunt pline până la refuz StirileProtv.ro
Aglomerația de Black Friday din magazine și de pe internet s-a mutat acum în depozitele curierilor, dar și pe șosele. Valul de comenzi, din weekendul prelungit al reducerilor a scos în trafic mii de curieri care au alergat între adrese.
19:40
Ceața lăptoasă a dat peste cap traficul aerian. Zboruri anulate sau întârziate la Iași. „Unul a fost deviat la Suceava” StirileProtv.ro
O ceață lăptoasă de noiembrie a adus probleme atât la sol cât și în aer. Dimineață, în Iași, 15 zboruri au avut întârziere, iar cinci au fost anulate.
19:30
Mesajul postat de bărbatul care și-a ucis fosta soție, înainte de crimă. „Să vedem cât o să-i meargă” StirileProtv.ro
Conducerea Poliției Române și procurorul general al României fac verificări la inspectoratul de poliție din Teleorman și la procuratura din Turnu Măgurele, după o crimă oribilă.
19:30
Câți bani va primi, de fapt, câștigătorul marelui premiu de 9,7 milioane de euro la Loto 6/49 StirileProtv.ro
Al doilea, cel mai mare premiu din istoria loteriei a fost adjudecat online. Cu o singură variantă la 6 din 49, una la noroc, şi doar 12 lei, câştigătorul a luat marele pot, de 9,7 milioane de euro.
Acum 24 ore
19:00
„Trăiască libertatea”. Nicolas Sarkozy a ieșit din închisoare. Unde a mers imediat fostul președinte al Franței | VIDEO StirileProtv.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat luni din închisoare, după decizia Curții de Apel din Paris care a permis punerea sa în libertate până la judecarea apelului.
18:30
Bilanțul operațiunii „Jupiter”, după 5 zile la rând în care „mascații” au întors țara pe dos. Rezultatele acțiunii StirileProtv.ro
Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că în cele cinci zile în care s-a desfăşurat operaţiunea Jupiter au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional, fiind puse în aplicare 415 mandate de aducere.
18:30
Când ar putea apărea primele ninsori în România. Meteorologii anunță cum va fi vremea în luna noiembrie StirileProtv.ro
În luna noiembrie ar putea apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.
18:10
Scandal uriaș de corupție la Kiev. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă StirileProtv.ro
Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat că desfăşoară o anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită.
18:00
CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare StirileProtv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat luni că a decis să sesizeze "organele abilitate" după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile speciale ale magistraţilor.
17:50
Protecția datelor pălește în fața AI. Comisia Europeană se pregătește de excepții controversate în favoarea giganților tech StirileProtv.ro
Funcționarii Uniunii Europene sunt gata să sacrifice unele dintre cele mai lăudate norme privind confidențialitatea în favoarea AI, în încercarea de a stimula afacerile în Europa prin reducerea birocrației.
