Alertă în judeţul Tulcea: O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, la 5 km de graniţa cu Ucraina

Aproape 70% dintre români cred că statul nu ajută oamenii care au probleme cu drogurile. Şi au dreptate. România e acum la cel mai mare nivel al consumului de droguri din istorie. 2 milioane de români au testat măcar o dată stupefiante. Vârsta consumatorilor a ajuns la 13 ani. În loc să construiască centre în care să trateze adicţiile, statul face proiecte, statistici şi e într-o continuă reorganizare. În plus, numeşte în fruntea agenţiilor, care ar trebui să ne protejeze copiii, oameni total nepregătiţi dar bine protejaţi politic. V-am arătat la Observator, de-a lungul anilor, tot felul de exemple. Nimic nu pare să se schimbe.