Alertă în judeţul Tulcea: O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, la 5 km de graniţa cu Ucraina
ObservatorNews, 11 noiembrie 2025 07:50
O dronă lansată de Federația Rusă în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a căzut luni noapte pe teritoriul României, în zona localității Grindu, județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale confirmă că echipe de militari s-au deplasat la fața locului, unde au descoperit fragmente ale aparatului.
• • •
Acum 30 minute
08:00
Senatul SUA a adoptat luni un proiect de lege care, odată aprobat şi de Camera Reprezentanţilor, ar pune capăt paraliziei bugetare după mai mult de 40 de zile, dar a stârnit diviziuni în cadrul Partidului Democrat.
08:00
Bătaie pentru magazinele Carrefour din România. Cine sunt cei care au depus oferte pentru achiziţionarea lor # ObservatorNews
Anunţul că retailerul francez Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România a lansat pe plan intern o luptă a investitorilor. Compania a angajat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători.
07:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață atenționări cod galben de ceață pentru 10 județe din România. Fenomenul reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.
07:50
Acum o oră
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan a chemat liderii coaliţiei la discuţii, pentru a rezolva blocajele din administraţie # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, discuţiile având loc în contextul tensiunilor dintre partide, care au dus la blocaj în adoptarea proiectelor de reformă privind pensiile magistraţilor, administraţie, majorarea salariului minim sau pachetul de relansare economică, propus de social-democraţi.
07:30
Horoscop 12 noiembrie 2025. Vechi probleme revin astăzi în viaţa unor nativi. Schimbări radicale # ObservatorNews
Horoscop 12 noiembrie 2025. Alinierea Mercur-Marte de astăzi poate readuce în atenție o problemă mai veche. Cu Mercur retrograd, cel mai bine este să fim atenţi la tendința de a interpreta greșit situațiile sau de a investi multă energie în ceva la care vom renunţa ulterior.
Acum 12 ore
23:00
"Un bun rar pe piață". Cât a ajuns să coste un spațiu de depozitare de doar doi metri în Paris # ObservatorNews
Când credeam că am întâlnit de toate pe piața imobiliară, realitatea ne demonstrează contrariul. De data aceasta nu este vorba nici de Cluj, nici de București, ci de Paris.
22:00
Asia Express, 10 noiembrie 2025. Alexa și Tamaș i-au învățat pe coreeni cum să se vindece cu ceapă şi nămol # ObservatorNews
Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Drumul Eroilor a venit cu o nouă misiune inedită pentru concurenţi în Coreea. Aceştia au fost provocați de Irina Fodor să îi învețe pe localnici leacuri băbești românești, după ce au descoperit remediile naturiste tradiționale coreene.
22:00
10 milioane de euro susține Octavian Berceanu că i s-ar fi oferit pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.
21:40
Anca Alexandrescu, "filată" de o mașină misterioasă de la anunţul candidaturii: "Mi-au amenințat vecinii" # ObservatorNews
Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, susține că este urmărită de o mașină misterioasă de câteva zile, de când și-a anunțat candidatura, scrie Mediafax. Potrivit acesteia, un bărbat aflat în autoturism i-ar fi amenințat vecinii că îi împușcă. Incidentul a fost reclamat la poliție, iar vecinii au depus plângere penală.
21:40
Un angajat a trimis mail tuturor celor din companie după ce a demisionat. Firma l-a dat în judecată # ObservatorNews
După șapte ani într-un loc de muncă unde nu s-a simțit apreciat, un muncitor a decis să demisioneze. Nu înainte de a le trimite tuturor colegilor săi un email plin de critici și plângeri. „În sfârșit, nu-mi va fi dor de voi”. Compania nu a apreciat sinceritatea fostului angajat și a decis să îl dea în judecată. Procesul s-a judecat la Tribunalul din Ferrara, Italia.
21:20
Liderii Coaliției, convocaţi marţi la Palatul Cotroceni. Două teme cheie pe masa președintelui Nicușor Dan # ObservatorNews
Liderii Coaliției de guvernare au fost chemați la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Întâlnirea, programată pentru marți dimineață, are pe agendă două teme majore: reforma administrației publice și pensiile magistraților, potrivit Mediafax. Pachetele de reforme, blocate până acum în coaliție și la Curtea Constituțională, trebuie finalizate până la sfârșitul lunii, avertizează premierul Ilie Bolojan.
21:00
Bolojan anunță o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, cerere care ar urma să fie depusă până la finalul lunii noiembrie.
20:40
Minivacanţă de 1 Decembrie fără zăpadă, dar cu oferte de nerefuzat. Unde te cazezi cu 225 de lei/noapte # ObservatorNews
Minivacanţa de 1 Decembrie vine anul acesta fără zăpadă la munte, spun meteorologii. Cei care îşi vor petrece Ziua Naţională în zona Maramureşului vor avea parte de temperaturi cu plus. Cu toate acestea, turiştii dornici de mişcare în aer liber au la dispoziţie diferite activităţi, de la tubbing pe pârtie artificială, la echitaţie sau drift kart.
20:20
Elevii ar putea avea o nouă disciplină școlară. Specialiștii în domeniu spun că în străinătate deja se aplică # ObservatorNews
Dependenţa digitală e mai răspândită decât adicţia de droguri sau de jocuri de noroc printre copiii din România. Iar în marile oraşe, cea mai mare îngrijorare a părinţilor este legată de conţinutul de pe telefoanele mobile ale celor mici, cu precadere de pe reţelele sociale. Soluţia specialiştilor în domeniu este introducerea educaţiei digitale ca disciplină şcoară pentru toţi elevii.
20:10
Cum a aflat Trump că BBC i-a manipulat discursul din 2021. Vrea despăgubiri 1 miliard de dolari # ObservatorNews
Cutremur la vârf într-una dintre cele mai respectate televiziuni din lume. Directorul general şi şefa departamentului de ştiri de la BBC şi-au dat demisia după după ce au fost acuzaţi că au manipulat un discurs al lui Donald Trump, astfel încât să reiasă că a instigat la atacul asupra Capitoliului. Jurnaliştii BBC şi-au recunoscut vina şi şi-au cerut scuze. Chiar şi aşa, Trump ameninţă că va da BBC în judecată şi va cere daune de 1 miliard de dolari.
20:00
Oraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repede # ObservatorNews
La Brașov, graba la volan nu mai trece neobservată. Semafoarele inteligente detectează în timp real autovehiculele care circulă peste limita legală și schimbă automat culoarea în roșu, timp de zece secunde. Autoritățile susțin că, de la implementarea sistemului, şoferii au devenit mai disciplinaţi iar traficul este mai sigur.
20:00
Mărturisiri surprinzătoare ale Prinţului William despre lupta cu cancerul a soţiei sale. Viitorul rege al Marii Britanii a dezvăluit că el şi Kate au fost complet sinceri cu cei trei copii în privinţa bolii, chiar dacă asta i-a îngrijorat. William a explicat şi că niciunul dintre copii nu are telefon mobil pentru a fi protejaţi de mediul online.
19:40
Oamenii din fruntea instituţiilor antidrog, numiţi politic. La ANA a ajuns o farmacistă: "M-am blocat" # ObservatorNews
Aproape 70% dintre români cred că statul nu ajută oamenii care au probleme cu drogurile. Şi au dreptate. România e acum la cel mai mare nivel al consumului de droguri din istorie. 2 milioane de români au testat măcar o dată stupefiante. Vârsta consumatorilor a ajuns la 13 ani. În loc să construiască centre în care să trateze adicţiile, statul face proiecte, statistici şi e într-o continuă reorganizare. În plus, numeşte în fruntea agenţiilor, care ar trebui să ne protejeze copiii, oameni total nepregătiţi dar bine protejaţi politic. V-am arătat la Observator, de-a lungul anilor, tot felul de exemple. Nimic nu pare să se schimbe.
19:40
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori # ObservatorNews
Se apropie schimbarea care nu le place deloc angajatorilor! România trebuie să aplice de anul viitor directiva privind transparență salarială. Veniturile trebuie comunicate, diferențele de gen raportate, iar informațiile despre remunerare puse la dispoziția angajaților. Mai multă birocrație și motiv de ceartă între colegi, spun patronii, care nu sunt deloc încântați de legea europeană!
19:40
Scrisorile dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle, cumpărate de România de la un colonel american # ObservatorNews
Veste importantă pentru cultura română: statul va cumpăra scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle cu 1.200.000 de euro! Este una din cele mai mari achiziţii din patrimoniul cultural al ultimilor ani. Corespondenţa între cei doi este parte din moștenirea de familie a Veronicăi Micle şi se află acum în posesia unui colonel din Statele Unite. Scrisorile vor fi repatriate şi expuse la Muzeul Literaturii.
19:20
"A făcut tot ce ţine de ea". Criminalul din Teleorman, ignorat de poliţie până a ucis-o pe Mihaela # ObservatorNews
51 de femei omorâte în ultimul an şi o serie de anchete pentru a vedea dacă tragedia putea fi evitată. Se fac verificări la Parchet și în Poliție, după crima din Teleroman. Mihaela, o femeie de 25 de ani, a fost ucisă de soţ, cu ordinul de protecţie în mână şi după nenumărate plângeri la poliţie. Mai mult, tânara a reclamat recent că a fost răpită şi violată de partener, dar atât poliţiştii cât şi procurorii l-au lăsat în libertate.
19:20
O contabilă de la Inspectoratul Şcolar Judeţean din Constanţa este cercetată pentru că ar fi furat jumătate de milion de euro din banii profesorilor. Femeia, care se apropia de vârsta pensionării, retrăgea de la Trezorerie bani cash în fiecare lună, invocând plăţi urgente.
Acum 24 ore
18:20
CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură și violență # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Parchetul în urma declaraţiilor vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor. CSM acuză incitare la ură şi discriminare, susținând că afirmațiile vicepremierului, făcute într-un interviu TV, au fost "iresponsabile şi populiste" şi au pus în pericol încrederea publică în justiţie.
18:00
Putin începe mobilizarea rezerviştilor pentru a doua oară de la începutul războiului # ObservatorNews
A doua mobilizare la scară largă a rezerviştilor a început în toată Rusia, pentru a păzi infrastructura critică, arată Nexta. Prima a avut loc în toamna anului 2022, când Rusia a mobilizat peste 300.000 de rezervişti pentru a putea continua războiul de agresiune din Ucraina.
18:00
Produse retrase de la comercializare din supermaerketuri. Ar conţine particule metalice și de cauciuc # ObservatorNews
Atenție la sertarul în care vă ţineţi condimentele. Două produse alimentare, foarte căutate de gospodine, au fost retrase de pe rafturile supermarketurilor, după ce s-a descoperit că ar conţine particule metalice și de cauciuc. Autoritățile avertizează consumatorii să nu le mai folosească sub nicio formă.
17:50
Femeie, filmată pe trotineta electrică cu un bebeluș în brațe. Ce pedeapsă riscă după ce va fi identificată # ObservatorNews
O femeie a fost filmată în timp ce merge cu trotineta electrică, cu un bebeluş în braţe. Copilul pare mai mult agăţat, în timp ce ea, cu o singură mână, încearcă să controleze direcţia. Imaginile au ajuns pe internet şi evident că şi la Poliţie.
17:40
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei, tânăra ucisă cu copilul în brațe în Teleorman. Nu a înțeles procedura # ObservatorNews
Încă o moarte anunţată ne face să ne întrebăm: a fost sau nu Poliţia complice moral la uciderea Mihaelei? Tânăra, mamă a trei copii, a cerut protecţie, a depus nenumărate plângeri la poliţia din Teleorman, dar atât poliţiştii, cât şi procurorii l-au lăsat în libertate pe soţul agresiv. Chiar şi după ce femeia a reclamat că a fost violată de soţul de care se despărţise de două luni. Şi care avea grijă de doi dintre copii, încă o greşeală dintr-un şir lung de erori care au crescut bilanţul femeilor ucise la 51.
17:30
Românii care economisesc mii de lei pe an la facturile la energie. Numărul lor a ajuns la 270.000 # ObservatorNews
Cu facturile la energie din ce în ce mai mari, interesul pentru panourile fotovoltaice este uriaş, chiar și fără subvenții. Programul "Casa Verde" e blocat, dar românii NU mai aşteaptă ajutorul de la stat. Îşi instalează panouri pe cont propriu şi speră că îşi vor amortiza investiţia. Doar într-o lună au apărut peste 10.000 de noi prosumatori. Lucia Cujbă ne arată cât putem economisi dacă ne producem singuri energia.
17:20
Lotul Bosniei şi Herţegovinei, echipa pe care România este obligată să o învingă în preliminariile C.M. # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României susţine sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, un meci crucial în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, "tricolorii" urmând să dea piept cu Bosnia Herţegovina.
17:10
Un milionar rus a murit ars de viu în Lamborghiniul său. Teancuri de bani, împrăştiate pe autostradă # ObservatorNews
Un milionar rus din domeniul criptomonedelor a murit într-un accident tragic pe o autostradă din Moscova. Teancuri de bani au fost împrăștiate pe drum, după accidentul mortal, relatează The Sun.
17:00
Dani Mocanu şi fratele său, arestaţi în Italia, unde au fugit după condamnarea pentru tentativă de omor # ObservatorNews
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său, Romariu Mocanu, au fost arestaţi în Italia, după ce au fugit din ţară săptămâna trecută. Cei doi au de ispăşit patru respectiv 7 ani pentru tentativă de omor.
16:40
Povestea milionarului de 35 de ani care s-a săturat de prea mult bine și s-a întors la muncă: Mă plictiseam # ObservatorNews
Banii nu aduc fericirea. Asta pare să spună Tom Grogan, un tânăr milionar din Midlands, Anglia. După ce și-a vândut pachetul majoritar din firma pe care a înființat-o Wingstop UK pentru 400 de milioane de lire sterline, antreprenorul de 35 de ani a crezut că pentru el viața abia începe.
16:20
Momentul în care o erupţie vulcanică provoacă o tornadă de cenuşă. Kilauea a aruncat lavă la 330 metri # ObservatorNews
O erupţie vulcanică spectaculoasă a avut loc în statul american Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt, iar în urma fenomentului s-a format un vârtej de cenusă care a luat aspectul unei tornade.
16:10
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a răspunde atacurilor ruseşti # ObservatorNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat luni, într-o postare pe platforma X, că intenţionează să comande 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot din Statele Unite, menţionând că ţara sa are nevoie imediată să-şi consolideze scutul antiaerian împotriva atacurilor ruseşti.
16:10
Vremea de mâine 11 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Nu scăpăm de ploi # ObservatorNews
Vremea începe să se încălzească față de ziua precedentă, sunt așteptate însă ploi, mai ales în Muntenia, în Dobrogea şi în sudul Moldovei. Maximele zilei se vor situa în intervalul 9 şi 17 grade. Iată prognoza meteo de mâine 11 noiembrie.
16:00
Grindeanu îl somează pe Bolojan pentru absența din Parlament: Așteptăm de o săptămână. Nu merge să nu vii # ObservatorNews
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru faptul că nu a răspuns invitației de a veni în Parlament pentru a oferi informații despre redimensionarea trupelor americane din România, potrivit News.ro. Grindeanu spune că așteaptă de o săptămână un răspuns din partea premierului și avertizează că "nu merge să nu vii", subliniind că este vorba despre un subiect de securitate națională, nu unul politic.
15:50
Ţara care a început să sădească picături de ploaie în nori pentru a-şi asigura rezervele de apă # ObservatorNews
Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai bogate ţări din zona Golfului Persic, este, însă, şi una dintre cele mai aride ţări ale lumii. Pentru a-şi asigura rezervele de apă în viitor, autorităţile au demarat un program de "sădire" a ploii, scrie Financial Times.
15:50
Grindeanu acuză "populism grețos" în Guvern, pe tema pensiilor magistraţilor: "Nu suntem în zona de ONG-uri" # ObservatorNews
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa unor membri ai Guvernului, acuzându-i de "populism grețos" în dezbaterea privind pensiile magistraților, scrie News.ro. Grindeanu le reproșează colegilor de coaliție că au pierdut timp prețios după decizia Curții Constituționale și avertizează că România riscă să piardă 231 de milioane de euro dacă noua lege nu este adoptată la timp.
15:50
Grindeanu, despre prezența USR la guvernare: În momentul de față e necesară. Decizia PSD se poate schimba # ObservatorNews
Sorin Grindeanu spune că USR trebuie să fie la guvernare în momentul de față, însă nu exclude ca în viitor lucrurile să se schimbe. În plus, președintele PSD susține că partidul său nu va avea o atitudine umilă în coalție. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că, în momentul de faţă, USR trebuie să fie la guvernare, iar atâta timp cât PSD este în actuala coaliţie va fi un partener onest şi fidel.
15:40
Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală şi că nu are atestat de psihoterapeut: "Victimele să sune la 112" # ObservatorNews
Poliția s-a autosesizat în cazul medicului Cristian Andrei. Potrivit unei anchete PressOne, acesta este acuzat că practică psihoterapia fără a deține un atestat legal emis de Colegiul Psihologilor din România. Iar două foste cliente îl acuză de hărțuire sexuală și abuz terapeutic.
15:40
Clasament WTA, 10 noiembrie 2025: Ea este sportiva din România care a urcat 246 de locuri # ObservatorNews
Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 10 noiembrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis din lume, iar cifrele arată că o sportivă din România, Carmen Herea, este printre marile revelaţii ale săptămânii.
15:30
România devine centrul mondial al cercetării despre viața lungă: primul Congres Internațional al longevităţii # ObservatorNews
Mâine, 11 noiembrie, la Biblioteca Națională a României, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României deschide primul Congres Internațional de Longevitate din țară și din Europa de Sud-Est. Evenimentul aduce la aceeași masă cercetarea de vârf și practica medicală și își propune să răspundă unei întrebări simple și urgente pentru fiecare dintre noi: cum putem adăuga ani sănătoși vieții, nu doar ani în calendar.
15:20
(P) Black Friday la Spring Farma! Zzzumzetul prețurilor mici aduce cadouri și surprize # ObservatorNews
Între 7 și 16 noiembrie, farmacia Springfarma.com dă tonul ofertelor de Black Friday cu una dintre cele mai prietenoase campanii din domeniul farmaceutic și al cosmeticelor.
15:20
De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025 # ObservatorNews
Între 9 și 20 noiembrie, AntenaPLAY sărbătorește pentru al treilea an consecutiv Zilele Ecranelor Deschise, unde sunt invitaţi toţi românii! Intrarea este liberă.
15:20
Un ofițer cu funcție înaltă, acuzat că ar fi protejat o rețea de jocuri de noroc şi cămătărie, în Argeș # ObservatorNews
Un ofițer de poliție din Argeș este acuzat că a protejat o grupare care organiza jocuri de noroc ilegale într-un hotel din județ. Membrii rețelei ar fi oferit bani cu dobândă celor care pierdeau la mese, iar anchetatorii spun că polițistul, aflat într-o funcție de comandă, le-ar fi asigurat protecție, potrivit Mediafax. DIICOT a făcut patru percheziții și a dus mai multe persoane la audieri.
15:10
Mihai Rotaru, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova, a confirmat, luni, despărţirea oficială de antrenorul echipei, Mirel Rădoi.
15:10
Diseară, de la 20.30, la Antena 1, concurenții din Asia Express devin actori în celebrele drame coreene # ObservatorNews
Aseară s-a dat startul etapei finale de pe Drumul Eroilor! Concurenții au ajuns în punctul culminant al aventurii, iar tensiunea este mai mare ca oricând. Gabi Tamaș și Dan Alexa si-au adăugat în portofoliu ultima amuletă a sezonului și un avantaj important în drumul lor spre Seul. Emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor a fost din nou lider de audiență.
15:10
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey # ObservatorNews
Serile memorabile de la pop-up-ul Retroscena, desfășurat la Domeniul Știrbey, continuă, oferindu-le celor prezenți un spectacol gastronomic cu totul special. Ieri seară, Chef Richard Abou Zaki a trăit emoții intense încheind prima săptămână de pop-up alături de colegii săi jurați Chefi la cuțite, care s-au reunit cu doar câteva zile înainte de premiera noul sezon al show-ului culinar.
15:10
Prognoza meteo 10 - 23 noiembrie.Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptâmâni, în perioada 10-23 noiembrie. După ploi, vremea începe să se încălzească până la mijlocul lui noiembrie în aproape toată țara.
