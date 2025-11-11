Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, referitor la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian / Obiect căzut în apropiere de Grindu. Forţe MApN au delomitat zona

00:40

Sahra Wagenknecht, figură emblematică a politicii de extremă stânga din Germania, demisionează din funcţia de co-preşedinte al partidului populist pe care l-a fondat nu mai devreme decât anul trecut. Wagenknecht, care şi-a început cariera politică ca membru al partidului comunist din Germania de Est, a anunţat luni că nu va candida pentru realegerea în funcţia de lider al partidului care îi poartă numele — Alianţa Sahra Wagenknecht, sau BSW. În acelaşi timp, ea a promis că va rămâne o figură cheie în partid, rămânând, de fapt, liderul său cel mai proeminent, scrie POLITICO.