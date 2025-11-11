Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, referitor la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian / Obiect căzut în apropiere de Grindu. Forţe MApN au delomitat zona
News.ro, 11 noiembrie 2025 07:50
Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
08:00
Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, referitor la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian / Obiect căzut în apropiere de Grindu. Forţe MApN au delimitat zona # News.ro
Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.
08:00
Doi dintre managerii de programe de top ai Tesla părăsesc compania: responsabilii pentru Model Y şi Cybertruck îşi anunţă plecarea # News.ro
Tesla a pierdut doi dintre principalii săi manageri de programe, după ce Emmanuel Lamacchia, coordonatorul global al proiectului Model Y, şi Siddhant Awasthi, liderul echipei Cybertruck, au anunţat duminică că părăsesc compania, relatează Reuters.
07:50
Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, referitor la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian / Obiect căzut în apropiere de Grindu. Forţe MApN au delomitat zona # News.ro
Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalar că un obiect căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu. Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului fiind deja prezente forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.
Acum o oră
07:30
Renault renunţă la parteneriatul cu Valeo pentru motorul electric fără pământuri rare şi caută furnizor chinez mai ieftin # News.ro
Constructorul auto francez Renault a întrerupt colaborarea cu Valeo pentru dezvoltarea unui nou motor electric fără pământuri rare şi caută acum un furnizor chinez mai competitiv ca preţ, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu proiectul.
Acum 2 ore
07:00
Investitorii japonezi se orientează spre Europa, atraşi de boom-ul tehnologiilor profunde şi de ecosistemul matur de startupuri # News.ro
Un val uriaş de capital japonez se îndreaptă către startupurile europene de tehnologie, pe fondul dorinţei investitorilor niponi de a-şi diversifica portofoliile şi de a sprijini un ecosistem antreprenorial considerat mai stabil şi mai matur decât cel intern, transmite CNBC.
06:50
Canada pierde statutul de ţară fără rujeolă după o epidemie care a început în partea de est a ţării, în octombrie 2024, legată de un grup religios # News.ro
Canada şi-a pierdut statutul de ţară fără rujeolă, au declarat luni oficialii din domeniul sănătăţii, o lovitură majoră cauzată de o recrudescenţă a bolii care a durat un an, în special în rândul grupurilor nevaccinate, relatează France24.
06:30
Canada pierde statutul de ţară fără rujeolă după o recrudescenţă mortală legată de un grup religios # News.ro
Canada şi-a pierdut statutul de ţară fără rujeolă, au declarat luni oficialii din domeniul sănătăţii, o lovitură majoră cauzată de o recrudescenţă a bolii care a durat un an, în special în rândul grupurilor nevaccinate, relatează France24.
06:20
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor dintre partide # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, discuţiile având loc în contextul tensiunilor dintre partide, care au dus la blocaj în adoptarea proiectelor de reformă privind pensiile magistraţilor, administraţie, majorarea salariului minim sau pachetul de relansare economică, propus de social-democraţi.
Acum 4 ore
06:10
Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile care vor organiza alegeri parţiale în 7 decembrie / Candidaturile pentru funcţia de primar general se vor depune doar de miercuri # News.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când pot să-şi înregistreze dosarele candidaţii interesaţi de toate localităţile, mai puţin cei care vizează fotoliul de primar general al Capitalei şi cei care vor să devină preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.
05:50
Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat dezvăluirile NABU privind o schemă de corupţie la scară largă în sectorul energetic al Ucrainei, afirmând că toate persoanele implicate în astfel de scheme trebuie să suporte consecinţe legale clare, relatează Ukrinform.
05:50
Warren Buffett accelerează donaţiile către fundaţiile copiilor săi, susţinând în acelaşi timp tranziţia către succesorul Greg Abel # News.ro
Legendarul investitor Warren Buffett a anunţat că va accelera ritmul donaţiilor din averea sa de 149 de miliarde de dolari către fundaţiile conduse de cei trei copii ai săi, în timp ce se pregăteşte pentru predarea conducerii companiei Berkshire Hathaway către succesorul desemnat, Greg Abel, relatează CNBC.
05:40
Trump cere Curţii Supreme să anuleze verdictul potrivit căruia ar fi abuzat sexual şi defăimat-o pe E. Jean Carroll # News.ro
Preşedintele Donald Trump a cerut luni Curţii Supreme a SUA să revizuiască procesul civil în valoare de 5 milioane de dolari în care a fost găsit vinovat de abuz sexual şi defăimare împotriva jurnalistei E. Jean Carroll, relatează CNN.
05:30
Jurnalistul britanic Sami Hamdi urmează să fie eliberat din detenţia ICE şi să se întoarcă în Marea Britanie # News.ro
Jurnalistul musulman britanic Sami Hamdi, care a fost reţinut de autorităţile federale americane de imigrare timp de peste două săptămâni, urmează să fie eliberat şi să i se permită să se întoarcă în Marea Britanie, anunţă CNN.
05:30
Rusia se pregăteşte să îşi dezvolte propria industrie a metalelor rare, esenţiale pentru producţia de cipuri, vehicule electrice şi turbine eoliene, însă analiştii avertizează că intrarea sa în competiţia globală vine târziu şi cu numeroase obstacole, relatează CNBC.
05:10
UPDATE - Senatul SUA a votat un text pentru a pune capăt blocajului guvernamental şi a trimis Camerei Reprezentanţilor proiectul de finanţare. Opt democraţi au votat alături de republicani # News.ro
Senatul SUA a votat luni seara (ora locală) pentru aprobarea unei măsuri de finanţare care să permită redeschiderea guvernului federal, iar compromisul va fi trimis acum Camerei Reprezentanţilor, unde liderii Partidului Republican speră că va fi aprobat încă de miercuri punând capăt astfel celui mai lung shutdown din istoria SUA, relatează CNN.
05:10
Bursele europene au închis luni în creştere, pe fondul speranţelor privind încheierea blocajului guvernamental din SUA # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de luni în teritoriu pozitiv, susţinute de optimismul investitorilor după ce în Senatul american s-au făcut progrese spre un acord bipartizan care ar putea pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite, relatează CNBC.
04:50
Senatul SUA a votat un text pentru a pune capăt blocajului guvernamental şi a trimis Camerei Reprezentanţilor proiectul de finanţare # News.ro
Senatul SUA a votat luni seara pentru aprobarea unei măsuri de finanţare care să permită redeschiderea guvernului federal, iar compromisul va fi trimis acum Camerei Reprezentanţilor, unde liderii Partidului Republican speră că va fi aprobat încă de miercuri punând capăt astfel celui mai lung shutdown din istoria SUA, relatează CNN.
04:40
„S-a rătăcit”. Donald Trump o critică pe deputata Marjorie Taylor Greene, o voce MAGA care se distanţează de el şi care ar putea avea ambiţii prezidenţiale # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene, o fidelă susţinătoare din mişcarea MAGA, „a rătăcit” calea, după ce aceasta a sugerat că preşedintele că ar trebui să se concentreze mai puţin pe politica externă şi mai mult pe problemele interne. Ea a avut în general în ultima vreme poziţii tot mai diferite de ale Casei Albe, relatează Reuters şi AFP.
Acum 6 ore
03:30
Trump promite să facă tot ce poate pentru a ajuta Siria, după discuţii istorice la Casa Albă cu liderul al-Sharaa. Preşedintele SUA îl numeşte pe fostul comandant al-Qaida „un lider puternic” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promis luni că va face tot ce poate pentru ca Siria să aibă succes, după discuţii istorice cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, un fost comandant al-Qaida care până de curând era sancţionat de Washington ca terorist străin, relatează Reuters.
02:30
Israel - O propunere de lege pentru instituirea „pedeapsei cu moartea pentru terorişti” a trecut de prima lectură în Parlament # News.ro
Parlamentul israelian (Knesset) a adoptat luni seara, în primă lectură, un proiect de lege care vizează instituirea „pedeapsei cu moartea pentru terorişti”, text conceput special pentru a fi aplicat palestinienilor găsiţi vinovaţi de atacuri sau atentate mortale anti-israeliene, relatează AFP.
Acum 8 ore
02:00
Donald Trump instituie o „săptămână a anticomunismului” în Statele Unite cu o zi înainte de a se încheia # News.ro
Donald Trump a publicat o proclamaţie prin care instituie o săptămână a „anticomunismului” în Statele Unite, un text în care îi atacă pe adversarii săi progresişti. Aceste proclamaţii, prin care preşedinţii americani pun în valoare teme ce le sunt dragi pentru o zi sau o săptămână, au mai ales o valoare de semnal politic, scrie AFP.
01:40
Scandal de corupţie în Ucraina - Procurorii investighează o mită de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic. Fostul preşedinte Petro Poroşenko iniţiază o procedură parlamentară de demitere a guvernului # News.ro
Biroul anticorupţie din Ucraina (NABU) a anunţat luni că investighează sectorul energetic al ţării, acuzând o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari care implică compania nucleară de stat Energoatom, relatează Reuters.
00:50
Administraţia Federală a Aviaţiei a interzis majoritatea zborurilor cu avioane private pe 12 aeroporturi majore din SUA, pe fondul crizei de personal din controlul traficului aerian # News.ro
Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) interzice, începând de luni, majoritatea zborurilor cu avioane private pe 12 dintre cele mai aglomerate aeroporturi americane, în contextul lipsei acute de controlori de trafic aerian cauzate de blocajul guvernamental fără precedent, a anunţat Asociaţia Naţională a Aviaţiei de Afaceri (NBAA), transmite CNBC.
00:40
Icoana extremei stângi din Germania demisionează din funcţia de lider al partidului populist pe care l-a fondat. Sahra Wagenknecht spune că va continua să deţină un rol activ de conducere în partidul care îi poartă numele # News.ro
Sahra Wagenknecht, figură emblematică a politicii de extremă stânga din Germania, demisionează din funcţia de co-preşedinte al partidului populist pe care l-a fondat nu mai devreme decât anul trecut. Wagenknecht, care şi-a început cariera politică ca membru al partidului comunist din Germania de Est, a anunţat luni că nu va candida pentru realegerea în funcţia de lider al partidului care îi poartă numele — Alianţa Sahra Wagenknecht, sau BSW. În acelaşi timp, ea a promis că va rămâne o figură cheie în partid, rămânând, de fapt, liderul său cel mai proeminent, scrie POLITICO.
Acum 12 ore
00:00
Procurorii slovaci au decis că donarea de avioane de luptă Ucrainei nu a constituit o infracţiune # News.ro
Transferul de avioane de luptă MiG-29 din Slovacia către Ucraina nu a constituit o infracţiune, a anunţat luni Procuratura din Bratislava, relatează POLITICO.
10 noiembrie 2025
23:30
Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a şase arbitri turci suspectaţi de implicare într-un vast scandal de pariuri, în momentul în care Federaţia Turcă de Fotbal îşi extinde ancheta la peste 1.000 de jucători, informează AFP.
23:20
Conflict între un bărbat şi fiul său, într-o localitate din Vrancea - Bărbatul mai tânăr a murit, după ce ar fi fost înjunghiat de tatăl său / Agresorul, în custodia Poliţiei # News.ro
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit, luni seară, în urma unui conflict pe care l-a avut cu tatăl său, care se pare că l-a înjunghiat. Medicii chemaţi la faţa locului nu au reuşit să-l salveze. Agresorul este în custodia Poliţiei şi urmează a fi audiat.
23:10
Simonis, despre tronsonul de autostradă dintre judeţele Timiş şi Hunedoara: Tergiversarea acestui proiect a reprezentat un eşec pentru toate administraţiile/ Este o ruşine ca o lucrare începută cu mai bine de 10 ani în urmă să fie finalizată abia acum # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a transmis, luni, că tergiversarea construcţiei tronsonului de autostradă între Margina şi Holdea, la graniţa judeţelor Timiş şi Hunedoara, este ”un eşec pentru toate administraţiile” şi a menţionat că ”este o ruşine” că această lurare este finalizată după 10 ani.
23:10
Prinţul William vorbeşte deschis despre cum le-a spus copiilor despre diagnosticul de cancer al mamei lor # News.ro
Prinţul de Wales a povestit într-un interviu cum au abordat el şi soţia sa Kate discuţia cu copiii lor despre momentele dificile cu care s-au confruntat în ultimii doi ani, cum ar fi diagnosticul de cancer al mamei lor şi al bunicului lor, regele Charles, relatează BBC.
23:00
Ana Birchall: Oana Gheorghiu poate sesiza, la rândul ei, organele de urmărire penală pentru inducerea în eroare a organelor judiciare / Doar preşedintele României poate cere urmărirea penală # News.ro
Fostul ministrul al Justiţiei Ana Birchall afirmă, luni seară, că vicepremierul Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii, poate sesiza, la rândul ei, procurorii pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.
22:40
Oana Ţoiu: România se ţine de cuvânt / Încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT / Acţiunea şi asumarea clară pot să asigure partenerii că nu suntem şovăielnici pe subiect # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte, luni seară, senatorilor care au adoptat – cu 110 voturi ”pentru”, proiectul care stabileşte că încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT. ”România se ţine de cuvânt”, a transmis minisyrul, adăugând că acţiunea şi asumarea clară pot să asigure partenerii că nu suntem şovăielnici pe subiect.
22:20
Medicul Patriciu Achimaş Cadariu: Centrul Naţional de Competenţă în domeniul cancerului a început ca un proiect cu finanţare din Planul de Redresare şi Rezilienţă / Se referă la colaborare / Sunt 5 centre publice şi 6 private # News.ro
Cinci centre publice şi 6 centre private în domeniul cancerului sunt reunite în Centrul Naţional de Competenţă în domeniul cancerului, a explicat prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului. Aceste centre îşi pun la dispoziţie toate resursele, în interesul pacientului oncologic, pentru proiecte de cercetare.
22:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de energie nucleară al ţării Energocom va fi gestionat fără astfel de suspiciuni.
22:20
Fostul jucător al clubului FC Barcelona, Andres Iniesta, face obiectul unei anchete de fraudă desfăşurate de sistemul judiciar peruan, potrivit publicaţiei El Español.
22:00
Medicul Patriciu Achimaş Cadariu: Am mai avea nevoie de psihologi la Institutul Oncologic de la Cluj-Napoca # News.ro
Prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a precizat că la Institutul Oncologic de la Cluj-Napoa este nevoie mare de psihologi. În schimb, personalul medical este suficient.
21:50
Galaţi: Un bărbat care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, împuşcat de poliţişti / Bărbatul s-a apropiat de agenţi cu un cuţit şi a refuzat să renunţe la el în ciuda somaţiilor # News.ro
Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie. A refuzat şi s-a apropiat de agenţi cu un cuţit. Nu a renunţat la el nici când poliţiştii au tras focuri de armă în aer. Într-un final, a fost împuşcat în picior.
21:40
Libanul l-a eliberat pe fiul fostului lider libian Gaddafi după aproape zece ani de detenţie # News.ro
Hannibal Gaddafi, cel mai tânăr fiu al defunctului lider libian Muammar Gaddafi, a fost eliberat luni după aproape un deceniu de detenţie fără proces în Liban, unde a fost învinovăţit pentru dispariţia unui cleric musulman şiit, a anunţat agenţia naţională de presă libaneză, preluată de Reuters.
21:40
Trump cere revenirea controlorilor de trafic aerian la muncă, pe fondul creşterii masive a zborurilor anulate în SUA # News.ro
Preşedintele Donald Trump a cerut luni tuturor controlorilor de trafic aerian din SUA să revină imediat la muncă, în condiţiile în care absenţele şi reducerile impuse de guvern afectează grav traficul aerian naţional, deja paralizat de cel mai lung blocaj guvernamental din istoria ţării, relatează Reuters.
21:40
Echipa ASA Tg Mureş a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Poli Iaşi, în etapa a 13-a din Liga 2.
21:40
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, nominalizat într-o reţea europeană a centrelor oncologice / Medicul Patriciu Achimaş Cadariu: Pentru prima dată facem şi noi parte din primul val de aderare # News.ro
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost nominalizat în primele 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Acesta va face parte dintr-o reţea de 100 de centre certificate de Comisia Europeană. Aproximativ 500 de milioane de europeni din zeci de ţări vor fi deserviţi în aceste unităţi. Prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a menţionat că este pentru prima dată când o unitate românească face parte din primul val de aderare.
21:30
Clubul turc Fenerbahce a anunţat luni că a depus o plângere la UEFA pentru a contesta deciziile arbitrului din timpul meciului împotriva grupării cehe Viktoria Plzen, de joi seară (0-0), contând pentru Liga Europa.
21:20
Fost judecător CEDO: Jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice / Exprimarea politică poate include termeni care ”şochează, ofensează sau deranjează” # News.ro
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO, afirmă, luni seară, că jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice , iar exprimarea politică poate include termeni care ”şochează, ofensează sau deranjează”. ”Protecţia este maximă atunci când discursul vizează chestiuni de interes general, guvernanţă, transparenţă sau potenţiale conflicte de interese”, a transmis Iulia Moţoc, adăugând că discursul care incită la ură rasială, discriminare, xenofobie nu se bucură de protecţie. Reacţia vine în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că a depus plângere penală împotriva icepremierului Oana Gheorghiu după declaraţiile referitoare la pensiile magistraţilor.
21:10
„Adevărul va triumfa”, declară Nicolas Sarkozy după eliberarea din închisoare şi plasarea sub control judiciar. Fostul şef al statului îşi pregăteşte apelul # News.ro
Fostul preşedinte al Franţei Nicolas Sarkozy a ieşit din închisoare luni după-amiază, după douăzeci de zile de detenţie, întorcându-se acasă după ce o instanţă din Paris a decis că poate fi eliberat sub control judiciar pe durata contestării în apel a sentinţei pronunţate pentru conspiraţie în vederea strângerii din Libia de fonduri pentru campania electorală.Fostului preşedinte i se interzice în acest timp să părăsească teritoriul ţării.
21:00
„Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” - Djokovici îşi stabileşte o ultimă misiune pentru finalul carierei sale # News.ro
Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovici nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere. Dar sârbul vrea să ajungă până la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles pentru a-şi apăra titlul.
20:50
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă realizarea primei ablaţii cu microunde a unei tumori hepatice / La doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii # News.ro
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă, luni seară, o premieră în unitatea medicală, respectiv prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice. La doar o lună după intervenţie, investigaţiile imagistice au confirmat distrugerea completă a tumorii.
20:40
Preşedintele a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate: Independenţa energetică a ţării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Preşedintele consideră că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene.
20:30
Ministrul Apărării: România şi Germania - parteneri strategici pentru o industrie de apărare modernă şi puternică # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, apreciază că Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri economici şi de securitate ai României, iar colaborarea dintre cele două state este esenţială.
20:30
Ministrul Mediului: Este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să se cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni că în opinia ei este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să se cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.
20:20
UPDATE - Lideri ai USR, mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după anunţul CSM: Dominic Fritz: Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă # News.ro
Lideri ai USR au transmis, luni, mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după anunţul CSM privind sesizarea procurorilor, pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile acesteia cu privire la pensiile magistraţilor. Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă solidaritate cu Oana Gheorghiu, precizând că libertatea de exprimare e sfântă, iar Cristian Seidler spune că atunci când un reprezentant al magistraţilor depune plângere penală pentru o declaraţie politică faţă de pensiile speciale, e ca şi cum ar spune „dai în pensia specială, dai în mine”.
20:20
Jucătorul italian Lorenzo Musetti, aflat la prima sa participare la Turneul Campionilor, a fost învins luni de americanul Taylor Fritz, scor 6-3, 6-4.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.