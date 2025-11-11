CNA se digitalizează pentru a spori eficiența instituției și o mai bună comunicare în domeniul audiovizual
Profit.ro, 11 noiembrie 2025 07:50
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a lansat o licitație pentru achiziționarea unui sistem IT care va eficientiza activitatea instituției și va susține o mai bună comunicare în domeniul audiovizual.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Emmanuel Lamacchia, coordonatorul global al proiectului Model Y, și Siddhant Awasthi, liderul echipei Cybertruck, au anunțat că părăsesc Tesla, relatează Reuters.
Acum 10 minute
08:10
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - Acces la capital: Guvernanța corporativă, noua monedă de schimb pentru finanțatori # Profit.ro
Lipsa planificării succesiunii, dependența de fondator și absența unei guvernanțe formale sunt principalele greșeli ale companiilor românești, afirmă experții invitați în cea mai recentă ediție a emisiunii Academia de Guvernanță – un proiect media realizat de Envisia, Profit.ro și Prima News.
Acum 30 minute
08:00
VIDEO Boala românului - trebuie să dai cu ștampila. Mihai Negrea, fondator DataDriven: În SEAP este epoca de piatră, o birocrație aproape total nenecesară. Un fel de suflat în iaurt - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Cu o bază de peste 10.000 de site-uri monitorizate zilnic, DataDriven vrea să simplifice procesul de participare la licitații pentru companiile care lucrează cu statul, dar și să ofere publicului instrumente de analiză a modului în care se cheltuie banul public.
07:50
Acum o oră
07:40
Scădere a vânzărilor MOL în România, însă marjele au urcat odată cu prețurile INFOGRAFIC # Profit.ro
Vânzările grupului maghiar MOL în România s-au redus în ultimul trimestru pentru al treilea an consecutiv, însă financiar marjele s-au îmbunătățit ca urmare a prețurilor în creștere și a trendului de schimbare a preferințelor șoferilor pentru combustibilii premium, relevă date analizate de Profit.ro.
07:40
DOCUMENT Poșta Română întârzie cu montarea celor 6.000 de cutii poștale digitale. CEO: Procedura va fi reluată cât mai rapid # Profit.ro
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a anulat o licitație organizată de Poșta Română care urmărea selectarea unui partener pentru asocierea în vederea instalării și utilizării unui număr de 6.000 baterii de cutii poștale figitale (BCPD) noi, scopul demersului fiind creșterea cotei de piață a companiei pe zona serviciilor poștale de comerț electronic și de coletărie.
07:30
Transgaz și Nova Power & Gas, interesate să cumpere anual până la 1,4 milioane de tone de GNL american prin Grecia # Profit.ro
Companiile românești Tranzgaz și Nova Power & Gas (NPG), parte a grupului E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, s-au arătat interesate de achiziția a până la 1,4 milioane de tone de gaze naturale lichefiate pe an din Grecia, începând din 2030, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 2 ore
07:20
Opinii: Catedrala Națională a << înghițit >> recent a mia parte din cheltuielile României pe sănătate # Profit.ro
Se susține oare logic și faptic sloganul >;
07:10
Haosul Rabla continuă. Românii nu mai vor tichete, după ce AFM a mutat banii de la electrice la combustie. Doar 2.000 de vehicule electrice finanțate în acest an # Profit.ro
Haosul ediției Programului Rabla din acest an continuă, după ce Ministerul Mediului, prin AFM, a transferat banii de la sesiunea pentru mașini electrice la cea pentru motoare cu combustie. Pornită pe 6 noiembrie, ediția cu fonduri suplimentare își așteaptă clienții, care pare însă că nu mai sunt interesați.
07:10
Excedentul de lichiditate din sectorul bancar crește din nou. Dobânzile continuă scăderea GRAFIC # Profit.ro
Excedentul de lichiditate din sectorul bancar a crescut pentru a patra lună la rând în octombrie, ajungând la cel mai ridicat nivel de după aprilie. Dobânzile s-au redus ușor, pentru a patra lună la rând, însă cele pe termen mediu sunt în continuare peste nivelul de dinainte de alegerile prezidențiale.
07:00
ULTIMA ORĂ Dronă militară prăbușită în România. Armata nu a putut ridica avioanele de luptă din cauza vremii # Profit.ro
O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, anunță Ministerul Apărării.
Acum 4 ore
06:10
STS se implică într-un nou proiect. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:30
Fost mare fotbalist român, la un parc fotovoltaic preluat de un colos energetic al Chinei. Parcul a intrat în probe # Profit.ro
Dezvoltatorul Grup Blauer București a finalizat lucrările de construire la proiectul său de parc fotovoltaic, de peste 130 MW, unitatea de generare de energie regenerabilă solară intrând în probe de producție, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
00:20
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România. Auchan și proprietarul Froo, de asemenea pe listă # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro.
00:20
Este pregătită scoaterea la vânzare, prin licitație, a șantierul naval deținut și operat de compania Damen Shipyards Mangalia SA, aflată în insolvență din iunie anul trecut, relevă date analizate de Profit.ro.
10 noiembrie 2025
23:20
Băncile din Bulgaria se pregătesc de Anul Nou, asigurându-se că toate ATM-urile vor fi aprovizionate cu euro din 1 ianuarie 2026.
21:50
Comisia Europeană analizează modalități prin care să oblige statele membre UE să elimine treptat Huawei Technologies și ZTE din rețelele lor de telecomunicații, conform Bloomberg.
21:30
Administratorul american de investiții Invesco, având în portofoliu active de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, aduce 10 fonduri tip ETP (exchange-traded product) în România.
21:30
Fost șef al Gărzii de Mediu acuză o mită de 10 milioane euro. „Atât mi-au oferit ca să fiu de partea «Lor»” # Profit.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu susține că a fost contactat de către fostul senator PSD Marius Isăilă pentru a interveni la ministrul Apărării pentru încheierea unor contracte comerciale.
21:10
Ministru: Mai important să închidem iazuri care omoară, la propriu, români, decât să cumpărăm tractoare 80% subvenționate de stat # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că este mai important să fie închise iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să fie cumpărate tractoare 80% subvenționate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.
21:00
Deputatul Florin Roman (PNL) anunță încheierea dezbaterilor, în comisiile parlamentare, pe legea Nordis, care "îi oprește pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea țepe cumpărătorilor de bună credință".
20:40
ULTIMA ORA Mesajul Bruxelles-ului privind posibila vânzare a activelor Lukoil, în special din România # Profit.ro
Sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei nu împiedică vânzarea activelor gigantului rus Lukoil în statele membre ale Uniunii, deoarece compania nu este supusă sancțiunilor UE, transmite purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ariana Podesta, răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea vânzării activelor Lukoil din UE, în special din România.
20:30
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Nicușor Dan atacă la CCR legea care permite proiectelor istorice de hidrocentrale să ″muște″ din ariile naturale protejate și le scutește de evaluare de mediu pe cele declarate de securitate națională de către CSAT # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea prin care suprafețele ariilor naturale protejate vizate de proiecte de hidrocentrale aprobate și demarate înainte de 29 iunie 2007 vor fi eliminate din respectivele arii naturale protejate, prin modificarea limitelor acestora.
20:20
Platforma asiatică Shein a evitat pentru moment suspendarea în Franța. Deși nu mai vinde „produse ilegale” online, aceasta rămâne „sub supravegherea strictă a serviciilor statului”, a anunțat guvernul, salutând o „victorie fundamentală”, relatează Fashion Network.
20:10
19:50
Conectarea iPhone-urilor la satelit ar putea fi folosită, pe viitor, pentru mai mult decât doar a cere ajutor în situații de urgență.
19:30
Zeci de mărci auto și furnizori lucrează la un sistem de operare open-source unic, un fel de Android pentru mașini # Profit.ro
Industria auto își coagulează eforturile pentru a dezvolta propriul sistem de operare pentru mașini, astfel încât să reducă masiv costurile și să poată fabrica mașini conectate și inteligente.
Acum 24 ore
19:20
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare și a plecat acasă.
19:10
FOTO Investiție record - România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de hrană pentru animale de companie din Europa. Transavia investește 150 milioane euro. "Putem hrăni anual peste 11 milioane de câini și pisici!"CONFIRMARE # Profit.ro
Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, a alocat aproximativ 150 milioane euro pentru a construi, de la zero, o fabrică de hrană pentru animale de companie.
19:00
Hidroelectrica va atinge anul acesta cel mai sumbru record de producție din istoria companiei, din cauza secetei.
18:50
Hidroelectrica retehnologizează stațiile de pompaj pentru echilibrare de pe Lotru. Contract de aproape jumătate de miliard de lei # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a semnat contract de retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru de pe râul omonim, care fac parte din amenajarea hidroenergetică de acolo.
18:50
FOTO Bulgaria se pregătește de Anul Nou cu moneda euro. ATM-urile vor fi aprovizionate, depozite vor fi automat convertite # Profit.ro
Băncile din Bulgaria se pregătesc de Anul Nou, asigurându-se că toate ATM-urile vor fi aprovizionate cu euro din 1 ianuarie 2026.
18:50
Renault renunță la Valeo pentru un motor nou fără pământuri rare și caută furnizor chinez, mai ieftin # Profit.ro
Renault a renunțat la proiectul cu firma franceză Valeo de dezvoltare a unui motor nou fără pământuri rare pentru vehicule electrice.
18:40
Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real.
18:30
Apare și în România ”resortul turistic”. Legea a trecut de prima etapă. Condițiile necesare pentru calificarea ca resort # Profit.ro
Resortul va definit în legislația românească prin amprenta teritorială substanțială, de 10.000 metri pătrați, un mix funcțional, reprezentat de cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și 5 stele, conform unui proiect legislativ al actualei puteri, care a fost adoptat de Senat.
18:20
ANAF a lansat noi controale la nunți și botezuri. Au crescut deja încasările de la organizatori # Profit.ro
ANAF declanșat, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, noi controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente.
18:20
PREMIERĂ Bucureștiul intră printre cele mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare # Profit.ro
Bucureștiul apare, pentru prima dată, în clasamentul celor mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare.
18:10
ANAF declanșat, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, noi controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente.
17:50
Raliu pe burse la început de săptămână, alimentat de perspectiva redeschiderii guvernului SUA # Profit.ro
Acțiunile globale se apreciază puternic, în contextul în care perspectiva reluării activității guvernamentale în SUA, după cel mai lung shutdown din istoria țării, a reaprins cererea pentru active riscante.
17:30
Scădere neașteptată a producției de automobile la Craiova. Industria auto este sub nivelul de anul trecut, dar continuă să exporte trei sferturi din producție # Profit.ro
Uzina Ford Otosan din România a înregistrat o scădere importantă a producție luna trecută, care anulează aproape în întregime creșterile din ultimele luni ale fabricii. La Dacia, octombrie a fost la un nivel stabil, dar după 10 luni fabrica este pe minus.
17:20
United Romanian Breweries Bereprod (URBB), cunoscută ca Tuborg România, își extinde și consolidează portofoliul premium prin introducerea brandului japonez de bere KIRIN ICHIBAN și prin relansarea brandului italian Angelo Poretti.
17:10
FOTO SURPRIZĂ Hotelul care a adus pentru prima dată pe Litoral bufetul suedez nu va mai fi demolat # Profit.ro
Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura.
17:00
După 4 luni de negocieri, Legislativul UE a convins Comisia să modifice propunerea de buget # Profit.ro
Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE), negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul multianual al Uniunii Europene (2028-2034), a anunțat că, după patru luni de negocieri între Parlamentul European și Comisia Europeană, legislativul UE a convins Comisia să modifice propunerea de buget UE pentru 2028-2034 prezentată în iulie, astfel încât să fie garantată finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor.
16:50
Demnitarii care vor în sectorul privat după funcția de la stat vor avea restricții 12 luni, cu amenzi # Profit.ro
Senatul a adoptat proiectul de lege care introduce, pentru prima dată în România, un cadru unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare aplicabile demnitarilor, funcționarilor și altor categorii de personal expuse riscului de corupție.
16:40
Cel mai mare producător de autovehicule din lume, Toyota, a prezentat a noua generație a celebrului pickup Hilux și totodată prima care va avea propulsie electrică. O versiune cu hidrogen este de asemenea în pregătire.
16:30
Diana Buzoianu a declarat că ministerul Mediului va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situația de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele.
16:20
Temperaturile maxime nu vor mai depăși 15 grade în această săptămână în majoritatea regiunilor, valori mai mari fiind înregistrate în Banat, unde vremea va deveni caldă pentru această perioadă.
16:00
Imagini spectaculoase: Umbrărescu a realizat străpungerea 2 la „Tunelurile pentru urși” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Echipele UMB și Euro Asfalt a realizat străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea.
15:50
FOTO Inspectorii ANAF care îi verifică pe români vor avea legitimații din plastic pe care va scrie că sunt valabile doar cu ordin de serviciu # Profit.ro
Inspectorii ANAF responsabili de controlul veniturilor persoanelor fizice vor avea legitimații din plastic pentru operațiunile de control, față de carton în prezent, prevede un proiect de ordin al președintelui ANAF. De asemenea, pe noile legitimații, pe verso, va scrie că legitimația este valabilă doar însoțită de ordinul de serviciu.
15:40
Curtea de Apel din Paris a ordonat eliberarea și plasarea sub control judiciar a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy. Acesta este aflat în închisoare de doar 20 de zile.
