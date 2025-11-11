Octavian Berceanu susține că i s-au oferit 10 milioane de euro pentru o afacere cu muniție din Kazahstan

Newsweek.ro, 11 noiembrie 2025 07:50

Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de...

Acum 5 minute
08:20
De la diabet la dietă globală: cum medicamentele GLP-1 rescriu regulile sănătății și alimentației
Medicamentele destinate scăderii în greutate elimină poftele alimentare. Vă uitați la o prăjitură fă...
08:20
Rusia bombardează din nou la granița României. RO-Alert în Tulcea. Dronă rusească prăbușită la Grindu
Noi atacuri aeriene lansate de Rusia în noaptea de luni spre marți au vizat porturile ucrainene de l...
Acum 10 minute
08:10
Începe depunerea candidaturilor pentru alegerile parţiale, mai puţin pentru Capitală şi Buzău
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când p...
Acum 30 minute
07:50
Unitate NATO pentru debarcări rapide. 150 de soldați, gata de raiduri să preia nave și platforme petroliere
Grupul Maritim de Operațiuni Speciale din Marea Britanie execută misiuni pentru recucerirea rapidă a...
07:50
Acum o oră
07:30
Adormi în fiecare seară cu televizorul deschis? De ce trebuie să renunți definitiv la acest obicei
Adormi în fiecare seară cu televizorul deschis? Este momentul să renunți la acest obicei, deoarece l...
Acum 2 ore
07:20
Horoscop 12 noiembrie. Luna în Leu strică rutina Berbecilor. Taurii, discuții intense. Scorpionii, schimbări
Horoscop 12 noiembrie. Luna în Leu strică rutina Berbecilor. Taurii au parte de discuții intense aca...
07:10
Membru CSM Fănel Mihalcea: 43.000 lei salariu, 27.000 lei pensie specială. Fiica lui este deputat PSD
Fănel Mihalcea, fost prim procuror la Parchetul Brăila, are o pensie specială de 27.000 lei și un sa...
Acum 4 ore
06:10
Care bănci virează pensia pe card miercuri dimineața și care după masa? Care bănci iau comision la retragere
Ziua de miercuri 12 noiembrie este importantă pentru pensionari. Asta deoarece se încarcă pensiile p...
Acum 12 ore
22:40
Doi soți din Iași au construit un imperiu media: cifre interesante pe ultimul an
Ce a început în 2012 ca un simplu canal de YouTube în limba română a devenit astăzi un grup media co...
22:40
Calendarul pensionării femeilor în 2026, lună cu lună. Cum se depune cererea pentru pensie
În 2026, va începe să se simtă efectul tranziției spre vârsta standard de pensionare pentru femeile ...
22:40
Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura
Blocat de o decizie administrativă venită pe neașteptate, proiectul de 12 milioane de euro, care pre...
22:30
2.500.000.000 € sunt fondurile PNRR pentru care Ilie Bolojan pregăteşte o nouă cerere de plată
2.500.000.000 € este valoarea totală a fondurilor din PNRR, pentru care prim-ministrul Ilie Bolojan ...
22:10
Sunt restricţii şi după ce te-ai angajat într-o funcţie publică. Legea a fost adoptată la Senat
Sunt restricţii şi după ce te-ai angajat într-o funcţie publică. Proiectul de lege a fost adoptat de...
21:40
Nicuşor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a atacat la Curtea Constituţională a României legea care modific...
21:30
Cine e șeful Poliției Teleorman, județul unde o mamă de 26 de ani a fost ucisă deși avea ordin de protecție?
Tragedia de la Teleorman a îndoliat țara. Este o altă mamă tânără, ucisă de soț. Avea copilașul de 3...
21:10
Toyota Land Cruiser LC300 blindată, noua vedetă a operațiunilor militare și de transport NATO
Compania britanică NP Aerospace a dezvăluit noul său model blindat Toyota Land Cruiser LC300 ce marc...
20:50
Benzinarii din Rusia pun alcool în benzină, atât de mare e criza. Ce fel de benzină este folosită în Rusia
Benzinarii din Rusia au ajuns să pună alcool în benzină, atât de mare este criza. Ce fel de benzină ...
20:40
România, aleasă în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii
România a fost aleasă în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Siste...
20:20
Apel neașteptat al Irlandei care preia șefia UE, către Franța. "Trimiteți-ne o navă de război"
Începând cu 1 iulie 2026, Irlanda va deține președinția Consiliului Uniunii Europene (UE) timp de șa...
20:10
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat, în data de 10 noiembrie a.c., Forumul d...
20:10
Misterul bolii Alzheimer. De ce pacienții nu îi mai recunosc pe cei dragi? Sunt 55.000.000 de bolnavi
Puține momente sunt mai dureroase decât ziua în care o persoană care suferă de Alzheimer nu te mai r...
19:50
Indicele FTSE 100 atinge un nivel-record, după ce închiderea bursei din SUA a declanșat o creștere a pieței
Indicele bursier major FTSE 100 atinge un nivel record, după ce închiderea bursei din Statele Unite ...
19:40
China confirmă reluarea exporturilor de cipuri Nexperia, destinate exclusiv uzului civil
China confirmă reluarea exporturilor de cipuri Nexperia, care sunt destinate exclusiv uzului civil. ...
Acum 24 ore
19:20
Problemele cu memoria sunt din ce în ce mai frecvente în rândul persoanelor sub 40 de ani. Care e explicația?
Cel mai recent studiu privind starea de spirit a americanilor a fost publicat și relevă o creștere î...
19:00
Partener de afaceri al lui Zelenski fuge înainte să fie călcat de „mascați". De ce îl acuză și FBI?
Un fost partener de afaceri al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina sub ac...
18:50
CSM o acuză pe Oana Gheorghiu „atacuri la adresa unei puteri constituționale". Ce a spus de pensiile speciale?
CSM o acuză pe Oana Gheorghiu „atacuri la adresa unei puteri constituționale" după ce vicepremierul ...
18:50
Marea Britanie intră în coaliția militară pentru a apăra Belgia de dronele Rusiei
Marea Britanie oferă sprijin militar Belgiei după o serie de incursiuni suspectate ale dronelor ruse...
18:30
De ce se taie ramurile copacilor în noiembrie. Greșeala care poate răni scoarța fără să-ți dai seama
Tăierea ramurilor în această perioadă poate răni scoarța fără să-ți dai seama. Copacii intră în repa...
18:10
Șeful Băncii Austriei, demis pentru venituri uriașe de 16.000€/lună. Isărescu are cu 8.000€ mai mult
Șeful Băncii Naționale a Austriei a fost demis după un scandal fiind acuzat că avea venituri uriașe,...
17:50
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: Corupția devine tot mai sofisticată
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a subliniat că fenomenul corupției este „tot mai sofisticat" ...
17:40
Dani Mocanu a fost arestat împreună cu fratele său în Napoli. Sunt condamnați la tentativă de omor
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, ...
17:30
VIDEO 24 de avioane F-35B de 100.000.000$ urcate pe un portavion de 3 miliarde $. Ce misiune au?
Nava amiral a Marinei Regale Britanice, HMS Prince of Wales, transportă acum 24 de avioane de vânăto...
17:20
Realizare „epocală"! CFR reușit să modernizeze 5,8 km de cale ferată, de la 70 km/h la 160 km/h, în 8 ani
În timp ce în țările din Vest trenurile zboară și cu peste 300 km/h de zeci de ani, în România nici ...
17:20
Soarta pensiilor speciale, decisă la Cotroceni. Bolojan și Nicușor Dan au stabilit cu cât vor fi tăiate
Liderii partidelor de la guvernare urmează să se întâlnească marți, de la ora 10:00, cu primarul gen...
17:00
Cum poți să rămâi fără bani la pensie? Greșeala pe care o fac pensionarii îi lasă fără niciun leu în cont
Pensionarii sunt expuși unor riscuri foarte mari în momentul în care dau acces oricui la contul pe c...
16:50
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a întări apărarea Ucrainei împotriva Rusiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va achiziționa 25 de sisteme de apărare antia...
16:40
Manelistul Dani Mocanu, dat în urmărire generală. Acuzat de tentativă de omor
Manelistul Dani Mocanu este dat în urmărire generală de autoritățile române. El a fost condamnat la ...
16:30
VIDEO Când vom putea merge de la Boița la Nădlac pe autostradă? A fost străpunsă o nouă galerie de tunel
După finalizarea secțiunii Margina – Holdea a autostrăzii A1, care include un ansamblu de tuneluri, ...
16:30
Grindeanu: USR trebuie să fie acum la guvernare, dar PSD nu va avea o atitudine umilă în coaliție
Sorin Grindeanu afirmă că prezența USR la guvernare este necesară în acest moment, însă nu exclude s...
16:20
Elon Musk susţine că banii tradiţionali vor dispărea, iar valoarea va fi măsurată în energie, nu în bani
Miliardarul Elon Musk consideră că, în viitor, economia globală ar putea renunţa la banii tradiţiona...
16:10
Mihai Rotaru anunţă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: &#34;A fost o decizie a lui&#34; Newsweek.ro
Acţionarul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a confirmat că Mirel Rădoi a ales să părăse...
16:00
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie Newsweek.ro
Pensionarii care au ales să primească pensia pe card în luna noiembrie trebuie să știe că ar putea o...
15:50
Visezi la o mașină electrică de lux Maserati de 200.000 $? Unde o găsești cu 50.000 $ reducere Newsweek.ro
Vânzările de mașini electrice sunt slabe, cu mult sub previziuni, peste tot în lume. Dar într-o țară...
15:30
Grindeanu anunță câți oameni vor fi concediați. Ce zice de „trenul suveranist Anca Alexandrescu”? Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații legate de concedierile de la stat. Grindeanu...
15:20
WSJ: Fostul comandant al forțelor armate ucrainene, Zalujni, s-a aflat în spatele sabotajului Nord Stream Newsweek.ro
Anchetatorii germani sunt convinși că gruparea ucraineană care ar fi aruncat în aer conductele de ga...
15:20
Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei: „Cel mai bun predictor pentru viitor este ceea ce ai făcut în trecut&#34; Newsweek.ro
Candidatul la funcția de primar general al Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat că expe...
15:10
Industria care a adus 33.000.000.000 € în România, în primele 9 luni din 2025, trage frâna de mână Newsweek.ro
Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni din 2025, compar...
15:00
16 șefi de Curți de Apel, în apărarea Liei Savonea în războiul pensiilor speciale. Acuzații dure către Bolojan Newsweek.ro
Tensiunile dintre puterea judecătorească și cea executivă ating un nou punct critic, după ce președi...
14:50
Ofițer de securitate la o bancă din Iași, arestat după ce a furat 120.000 de lei din instituție Newsweek.ro
Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a fur...
