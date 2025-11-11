Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Newsweek.ro, 11 noiembrie 2025 09:20
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. „Banii sunt la bănci”. Cân...
Acum 5 minute
09:50
Sorin Grindeanu, reacție la decizia CSM privind declarațiile Oanei Gheorghiu: „E exagerat” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu reacționează după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că-i face plânger...
Acum 30 minute
09:30
Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă extremistă. Riscă 20 de ani de închisoare # Newsweek.ro
Zi decisivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României susținut la vedere de Ru...
09:20
Ana Birchall spune că Oana Gheorghiu poate sesiza organele de anchetă în legătură cu CSM „Închisoare de 3 ani” # Newsweek.ro
Continuă războiul dintre oana Gheorghiu și CSM pe tema pensiilor speciale. Intervine Ana Birchall ca...
09:20
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card # Newsweek.ro
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. „Banii sunt la bănci”. Cân...
Acum o oră
09:10
Ajutor la pensie de 150 de lei, înainte de Crăciun. Cine primește sprijinul și cum beneficiezi de el? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
09:00
Ziua de marți aduce vreme închisă în Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, pe unde o să plouă ...
Acum 2 ore
08:50
VIDEO Autostrada A1, tot mai aproape de finalizare. Când vom putea circula prin Tunelul Margina–Holdea # Newsweek.ro
Lucrările la secțiunea Margina–Holdea a autostrăzii A1 avansează rapid. Directorul CNAIR, Cristian P...
08:40
Panică, marți dimineață, pe aeroportul Băneasa, din Capitală. Pasagerii unui avion care venea din Ba...
08:20
De la diabet la dietă globală: cum medicamentele GLP-1 rescriu regulile sănătății și alimentației # Newsweek.ro
Medicamentele destinate scăderii în greutate elimină poftele alimentare. Vă uitați la o prăjitură fă...
08:20
Rusia bombardează din nou la granița României. RO-Alert în Tulcea. Dronă rusească prăbușită la Grindu # Newsweek.ro
Noi atacuri aeriene lansate de Rusia în noaptea de luni spre marți au vizat porturile ucrainene de l...
08:10
Începe depunerea candidaturilor pentru alegerile parţiale, mai puţin pentru Capitală şi Buzău # Newsweek.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când p...
Acum 4 ore
07:50
Unitate NATO pentru debarcări rapide. 150 de soldați, gata de raiduri să preia nave și platforme petroliere # Newsweek.ro
Grupul Maritim de Operațiuni Speciale din Marea Britanie execută misiuni pentru recucerirea rapidă a...
07:50
Octavian Berceanu susține că i s-au oferit 10 milioane de euro pentru o afacere cu muniție din Kazahstan # Newsweek.ro
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de...
07:30
Adormi în fiecare seară cu televizorul deschis? De ce trebuie să renunți definitiv la acest obicei # Newsweek.ro
Adormi în fiecare seară cu televizorul deschis? Este momentul să renunți la acest obicei, deoarece l...
07:20
Horoscop 12 noiembrie. Luna în Leu strică rutina Berbecilor. Taurii, discuții intense. Scorpionii, schimbări # Newsweek.ro
Horoscop 12 noiembrie. Luna în Leu strică rutina Berbecilor. Taurii au parte de discuții intense aca...
07:10
Membru CSM Fănel Mihalcea: 43.000 lei salariu, 27.000 lei pensie specială. Fiica lui este deputat PSD # Newsweek.ro
Fănel Mihalcea, fost prim procuror la Parchetul Brăila, are o pensie specială de 27.000 lei și un sa...
06:10
Care bănci virează pensia pe card miercuri dimineața și care după masa? Care bănci iau comision la retragere # Newsweek.ro
Ziua de miercuri 12 noiembrie este importantă pentru pensionari. Asta deoarece se încarcă pensiile p...
Acum 12 ore
22:40
Ce a început în 2012 ca un simplu canal de YouTube în limba română a devenit astăzi un grup media co...
22:40
Calendarul pensionării femeilor în 2026, lună cu lună. Cum se depune cererea pentru pensie # Newsweek.ro
În 2026, va începe să se simtă efectul tranziției spre vârsta standard de pensionare pentru femeile ...
22:40
Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura # Newsweek.ro
Blocat de o decizie administrativă venită pe neașteptate, proiectul de 12 milioane de euro, care pre...
22:30
2.500.000.000 € sunt fondurile PNRR pentru care Ilie Bolojan pregăteşte o nouă cerere de plată # Newsweek.ro
2.500.000.000 € este valoarea totală a fondurilor din PNRR, pentru care prim-ministrul Ilie Bolojan ...
22:10
Sunt restricţii şi după ce te-ai angajat într-o funcţie publică. Legea a fost adoptată la Senat # Newsweek.ro
Sunt restricţii şi după ce te-ai angajat într-o funcţie publică. Proiectul de lege a fost adoptat de...
21:40
Nicuşor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a atacat la Curtea Constituţională a României legea care modific...
21:30
Cine e șeful Poliției Teleorman, județul unde o mamă de 26 de ani a fost ucisă deși avea ordin de protecție? # Newsweek.ro
Tragedia de la Teleorman a îndoliat țara. Este o altă mamă tânără, ucisă de soț. Avea copilașul de 3...
21:10
Toyota Land Cruiser LC300 blindată, noua vedetă a operațiunilor militare și de transport NATO # Newsweek.ro
Compania britanică NP Aerospace a dezvăluit noul său model blindat Toyota Land Cruiser LC300 ce marc...
Acum 24 ore
20:50
Benzinarii din Rusia pun alcool în benzină, atât de mare e criza. Ce fel de benzină este folosită în Rusia # Newsweek.ro
Benzinarii din Rusia au ajuns să pună alcool în benzină, atât de mare este criza. Ce fel de benzină ...
20:40
România, aleasă în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii # Newsweek.ro
România a fost aleasă în Comitetul Executiv al Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Siste...
20:20
Apel neașteptat al Irlandei care preia șefia UE, către Franța. ”Trimiteți-ne o navă de război” # Newsweek.ro
Începând cu 1 iulie 2026, Irlanda va deține președinția Consiliului Uniunii Europene (UE) timp de șa...
20:10
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat, în data de 10 noiembrie a.c., Forumul d...
20:10
Misterul bolii Alzheimer. De ce pacienții nu îi mai recunosc pe cei dragi? Sunt 55.000.000 de bolnavi # Newsweek.ro
Puține momente sunt mai dureroase decât ziua în care o persoană care suferă de Alzheimer nu te mai r...
19:50
Indicele FTSE 100 atinge un nivel-record, după ce închiderea bursei din SUA a declanșat o creștere a pieței # Newsweek.ro
Indicele bursier major FTSE 100 atinge un nivel record, după ce închiderea bursei din Statele Unite ...
19:40
China confirmă reluarea exporturilor de cipuri Nexperia, destinate exclusiv uzului civil # Newsweek.ro
China confirmă reluarea exporturilor de cipuri Nexperia, care sunt destinate exclusiv uzului civil. ...
19:20
Problemele cu memoria sunt din ce în ce mai frecvente în rândul persoanelor sub 40 de ani. Care e explicația? # Newsweek.ro
Cel mai recent studiu privind starea de spirit a americanilor a fost publicat și relevă o creștere î...
19:00
Partener de afaceri al lui Zelenski fuge înainte să fie călcat de „mascați”. De ce îl acuză și FBI? # Newsweek.ro
Un fost partener de afaceri al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina sub ac...
18:50
CSM o acuză pe Oana Gheorghiu „atacuri la adresa unei puteri constituționale”. Ce a spus de pensiile speciale? # Newsweek.ro
CSM o acuză pe Oana Gheorghiu „atacuri la adresa unei puteri constituționale” după ce vicepremierul ...
18:50
Marea Britanie oferă sprijin militar Belgiei după o serie de incursiuni suspectate ale dronelor ruse...
18:30
De ce se taie ramurile copacilor în noiembrie. Greșeala care poate răni scoarța fără să-ți dai seama # Newsweek.ro
Tăierea ramurilor în această perioadă poate răni scoarța fără să-ți dai seama. Copacii intră în repa...
18:10
Șeful Băncii Austriei, demis pentru venituri uriașe de 16.000€/lună. Isărescu are cu 8.000€ mai mult # Newsweek.ro
Șeful Băncii Naționale a Austriei a fost demis după un scandal fiind acuzat că avea venituri uriașe,...
17:50
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a subliniat că fenomenul corupției este „tot mai sofisticat” ...
17:40
Dani Mocanu a fost arestat împreună cu fratele său în Napoli. Sunt condamnați la tentativă de omor # Newsweek.ro
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, ...
17:30
VIDEO 24 de avioane F-35B de 100.000.000$ urcate pe un portavion de 3 miliarde $. Ce misiune au? # Newsweek.ro
Nava amiral a Marinei Regale Britanice, HMS Prince of Wales, transportă acum 24 de avioane de vânăto...
17:20
Realizare „epocală”! CFR reușit să modernizeze 5,8 km de cale ferată, de la 70 km/h la 160 km/h, în 8 ani # Newsweek.ro
În timp ce în țările din Vest trenurile zboară și cu peste 300 km/h de zeci de ani, în România nici ...
17:20
Soarta pensiilor speciale, decisă la Cotroceni. Bolojan și Nicușor Dan au stabilit cu cât vor fi tăiate # Newsweek.ro
Liderii partidelor de la guvernare urmează să se întâlnească marți, de la ora 10:00, cu primarul gen...
17:00
Cum poți să rămâi fără bani la pensie? Greșeala pe care o fac pensionarii îi lasă fără niciun leu în cont # Newsweek.ro
Pensionarii sunt expuși unor riscuri foarte mari în momentul în care dau acces oricui la contul pe c...
16:50
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a întări apărarea Ucrainei împotriva Rusiei # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va achiziționa 25 de sisteme de apărare antia...
16:40
Manelistul Dani Mocanu este dat în urmărire generală de autoritățile române. El a fost condamnat la ...
16:30
VIDEO Când vom putea merge de la Boița la Nădlac pe autostradă? A fost străpunsă o nouă galerie de tunel # Newsweek.ro
După finalizarea secțiunii Margina – Holdea a autostrăzii A1, care include un ansamblu de tuneluri, ...
16:30
Grindeanu: USR trebuie să fie acum la guvernare, dar PSD nu va avea o atitudine umilă în coaliție # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu afirmă că prezența USR la guvernare este necesară în acest moment, însă nu exclude s...
16:20
Elon Musk susţine că banii tradiţionali vor dispărea, iar valoarea va fi măsurată în energie, nu în bani # Newsweek.ro
Miliardarul Elon Musk consideră că, în viitor, economia globală ar putea renunţa la banii tradiţiona...
16:10
Mihai Rotaru anunţă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: "A fost o decizie a lui" # Newsweek.ro
Acţionarul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a confirmat că Mirel Rădoi a ales să părăse...
