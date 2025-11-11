10:30

Sunt bucureșteni care nu știu cu cine să voteze și vor să afle de la vecinii de sector cum stă treaba prin celelalte zone. Așa a preferat să acționeze o doamnă din Sectorul 6 care […] Articolul „Cu vine votăm?” Bucureșteni din sectoarele cu primari candidați la PMB se plimbă virtual de la unii la alții, să se sfătuiască pe cine aleg între Ciucu sau Băluță. Dezbatere cu mari surprize apare prima dată în B365.