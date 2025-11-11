FSB susține că a dejucat un complot de deturnare către România a unui MiG-31, cu o rachetă Kinjal la bord. Acesta urma să fie doborât

00:10

Marian Godină s-a supărat pe Administrația Prezidențială după ce a fost invitat la ceremonia dedicată zilei de „1 Decembrie”. Polițistul și-a explicat mâhnirea într-o postare pe Facebook. El spune că, inițial, cel care l-a sunat i-a spus că poate veni și cu soția, și le-a cerut CNP-urile. A doua zi însă, Godină a fost sunat din nou și i s-a comunicat că invitația rămâne valabilă, dar să vină fără soție, pentru că „ e presiune mare” pe lista de invitați. „Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Godină pe Facebook. „I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi”, a continuat polițistul.