Cel puţin 21 de morţi după scufundarea unei bărci cu migranți în largul coastei Malaeziei. Printre victime se numără femei și copii
Digi24.ro, 11 noiembrie 2025 09:20
Autorităţile malaeziene şi thailandeze au recuperat până în prezent 21 de cadavre, printre care mai mulţi copii şi femei, în urma naufragiului unei ambarcaţiuni cu migranţi rohingya în largul coastelor Malaeziei şi Thailandei, în timp ce căutările celor dispăruţi continuă, au informat marţi surse oficiale.
Acum 5 minute
09:50
Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „A devenit un subiect de campanie politică. Ei au ajuns un fel de vinovați de serviciu” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că pensiile magistraţilor au devenit subiect de „campanie politică”. Șeful statului a adăugat că, procurorii și judecătorii sunt „vinovații de serviciu”, în acest context.
09:50
Cum va fi vremea în primele zile de iarnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, în perioada 11 noiembrie - 08 decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă și vor fi variații ale regimului de precipitații în diferite regiuni ale țării.
09:50
O nouă specie de albină a fost descoperită în Australia: are coarne și a fost numită Lucifer # Digi24.ro
Oamenii de știință au identificat o nouă specie de albină în timp ce studiau o floare sălbatică rară din vestul Australiei. Insecta, denumită „Megachile Lucifer”, are mici coarne prezente doar la femelă, iar cercetătorii cred că acestea ar putea fi folosite pentru apărare sau pentru colectarea materialelor necesare cuiburilor, scrie BBC.
Acum o oră
09:20
Uniunea Europeană va înfiinţa o agenție de spionaj sub conducerea Ursulei von der Leyen (Financial Times) # Digi24.ro
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, a relatat marţi Financial Times, preluat de Reuters.
09:20
09:20
FSB susține că a dejucat un complot de deturnare către România a unui MiG-31, cu o rachetă Kinjal la bord. Acesta urma să fie doborât # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni şi britanici care încercaseră să racoleze piloţi ruşi, promiţându-le o recompensă de 3 milioane de dolari pentru a sustrage un avion de vânătoare MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal, potrivit TASS. Avionul deturnat urma să fie direcţionat către una dintre cele mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei din oraşul Constanţa, din România. Conform TASS, avionul urma să fie utilizat pentru o provocare la respectiva bază, fără ştirea piloţilor, urmând a fi doborât de antiaeriana acesteia.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 11 noiembrie
Acum 2 ore
08:50
Peste 20 de olimpici și sportivi celebri cer Iranului să oprească execuția unui campion la box # Digi24.ro
Peste 20 de medaliați olimpici și sportivi de renume mondial, printre care jucătoarea de tenis Martina Navratilova și înotătoarea Sharron Davies, au semnat o scrisoare deschisă în care cer Iranului să oprească execuția boxerului Mohammad Javad Vafaei Sani, condamnat la moarte pentru participarea la protestele antiguvernamentale din 2019, relatează The Guardian.
08:50
Reacția lui Nicușor Dan după ce MApN a anunțat că o dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, după ce Ministerul Apărării a anunțat că o dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, că este un incident „accidental” și că „s-a mai întâmplat asta”.
08:30
Promisiunea pe care Donald Trump i-a făcut-o liderului sirian Ahmed al-Sharaa, după o întâlnire istorică la Casa Albă # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promis, luni, că va face tot ce poate pentru ca Siria să aibă succes, după discuţii istorice cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, un fost comandant al-Qaida care până de curând era sancţionat de Washington ca terorist străin, relatează Reuters.
08:30
Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e exagerată. Dacă vine cerere de urmărire penală, nu voi semna # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan consideră că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților este „nefericită”, dar că reacția CSM, care i-a făcut plângere penală, este „exagerată”.
08:30
Rusia a legalizat deconectarea utilizatorilor de la Internet și comunicații la cererea serviciului de securitate FSB # Digi24.ro
Rusia a obligat oficial operatorii de comunicații să deconecteze utilizatorii de la internet și comunicații la cererea FSB. Acest lucru va permite serviciilor speciale să restricționeze temporar accesul la comunicații fără mandate judecătorești sau explicații, potrivit UNN.
08:20
Parlamentul israelian a adoptat, în primă lectură, proiectul de lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru „terorişti” # Digi24.ro
Parlamentul israelian a adoptat luni seară, în primă lectură, un proiect de lege care ar introduce „pedeapsa cu moartea pentru terorişti”, un text conceput special pentru a fi aplicat palestinienilor condamnaţi pentru atacuri sau atentate mortale împotriva israelienilor.
08:20
Legendarul investitor Warren Buffett a anunţat că va accelera ritmul donaţiilor din averea sa de 149 de miliarde de dolari către fundaţiile conduse de cei trei copii ai săi, în timp ce se pregăteşte pentru predarea conducerii companiei Berkshire Hathaway către succesorul desemnat, Greg Abel.
Acum 4 ore
07:20
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii # Digi24.ro
O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii, potrivit sursei citate. A fost emis mesaj RO-Alert.
07:10
Modelul de inteligență artificială ChatGPT este acuzat că a indus utilizatorii la delir sau chiar sinucidere # Digi24.ro
Modelul de inteligență artificială ChatGPT este acuzat că a indus utilizatorii la delir sau chiar sinucidere, chiar și în absența unor probleme anterioare de sănătate mintală, în șapte procese împotriva companiei care deține platforma de inteligență artificială, OpenAI.
07:10
„Fantomele pădurii” au început să vâneze oameni: Locuitorii unor sate siberiene, îngroziți de atacurile celor mai mari feline din lume # Digi24.ro
Tigrii siberieni – cele mai mari feline din lume și, totodată, unele dintre cele mai amenințate cu dispariția – erau cândva atât de rari încât oamenii din Orientul Îndepărtat al Rusiei îi considerau niște „fantome ale pădurii”. Începând din 2020, însă, tigrii de Amur au ieșit tot mai des din pădure din cauza lipsei de hrană, ceea ce a făcut ca atacurile asupra oamenilor din iarna trecută să fie cele mai sângeroase din ultimele decenii, stârnind groază în comunitățile care trăiesc în apropierea arealului lor.
07:10
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum poți verifica istoricul sancțiunilor # Digi24.ro
Punctele de penalizare aplicate conducătorilor auto pentru abateri de la regulile de circulație nu rămân permanent în evidența Poliției Române. Potrivit prevederilor Codului Rutier, acestea se șterg automat după o perioadă de șase luni de la data aplicării.
07:10
În armata lui Putin, sute de soldați ruși mor înainte să ajungă pe front. Ce arată raportul serviciilor de informații ucrainene # Digi24.ro
Serviciile de informații militare ucrainene susțin că peste 600 de soldați ruși au murit în ultimele luni din cauza drogurilor și condițiilor precare din unități fără să ajungă pe linia frontului. Raportul indică o prăbușire a moralului, creșterea numărului sinuciderilor și eșecul recrutărilor în unele dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei.
07:10
Începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile care vor organiza alegeri parţiale în 7 decembrie # Digi24.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când pot să-şi înregistreze dosarele candidaţii interesaţi de toate localităţile, mai puţin cei care vizează fotoliul de primar general al Capitalei şi cei care vor să devină preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, relatează News.ro.
07:10
Pokrovsk, noul Stalingrad. În timp ce Rusia sufocă orașul prin bombardamente și drone, Ucraina luptă pentru a câștiga timp # Digi24.ro
Luptele aprige continuă să cuprindă orașul Pokrovsk din estul țării, în timp ce forțele ruse continuă campania prelungită de cucerire a acestui centru industrial din regiunea Donețk a Ucrainei.
07:10
Țigări de contrabandă aduse cu drone și avioane artizanale. Capturile s-au triplat în ultimul an # Digi24.ro
În 2025, polițiștii de frontieră au găsit peste 186 de milioane de țigări de contrabandă. Este o captură de trei ori mai mare decât cea de anul trecut. Oamenii care păzesc granița de peste 2.000 de kilometri cu țări non-UE au două explicații. În primul rând, 2025 este anul în care România a intrat în Spațiul Schengen, iar controalele la frontieră nu mai sunt obligatorii pentru fiecare persoană. Asta i-a făcut pe contrabandiști să creadă că pot trece mult mai ușor granița cu produse interzise. În al doilea rând, România este o piață profitabilă pentru contrabandiști, pentru că un pachet de țigări de contrabandă poate costa și de trei ori mai puțin.
07:10
Breșele din apărarea antiaeriană a Rusiei: Cum reușește Ucraina să provoace haos cu drone și ce diferență ar face Tomahawk și Taurus # Digi24.ro
Dronele ucrainene au lovit zeci de rafinării și instalații energetice în adâncul teritoriului rus, exploatând breșe tot mai evidente în sistemul antiaerian al Moscovei. Experții spun însă că Ucraina ar putea provoca pierderi mult mai mari dacă ar primi rachete de croazieră precum Tomahawk sau Taurus, capabile să lovească ținte strategice pe distanțe mari, acolo unde apărarea Rusiei rămâne vulnerabilă, scrie Kyiv Independent.
07:10
Ce sancțiuni se aplică șoferilor care depășesc limita de viteză. În ce situații se suspendă permisul de conducere # Digi24.ro
Oprirea neregulamentară și depășirea limitei legale de viteză se numără printre cele mai frecvente abateri în traficul urban din România. Deși sunt adesea subestimate, aceste comportamente pot provoca blocaje și accidente rutiere, motiv pentru care sunt sancționate conform legislației în vigoare.
07:10
Cum au ajuns primării mici din țară să aibă datorii de milioane la stat: „La rectificare ne dădeau bani” / „S-a mărit prețul gunoiului” # Digi24.ro
Nu mai puțin de 225 de primării din toată țara înregistrează datorii la stat, potrivit ultimelor date publicate de ANAF. Dintre acestea, numeroase sunt în localități mici, cărora le-au dat bătăi de cap proiectele de dezvoltare, procesele la tribunal sau salariile pe care trebuiau să le susțină. Unii edili spun, simplu, că s-au bazat prea mult pe colacul de salvare de la Guvern - banii primiți la rectificările bugetare - care nu au mai venit ca în anii trecuți.
07:10
Povestea tânărului care și-a vândut afacerea cu 450 de milioane de euro, dar acum se plictisește și vrea să se întoarcă la muncă # Digi24.ro
Povestea tânărului care și-a vândut afacerea cu 450 de milioane de euro, dar acum se plictisește și vrea să se întoarcă la muncă
07:10
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră” # Digi24.ro
Pe măsură ce Bruxelles înăsprește regulile de călătorie pentru ruși, reacțiile variază de la furie oficială la autocompătimire și dispreț anti-război – o imagine a modului în care arată „noua cortină de fier” din perspectiva Moscovei.
07:10
Preşedintele Donald Trump a cerut luni Curţii Supreme a SUA să revizuiască procesul civil în valoare de 5 milioane de dolari în care a fost găsit vinovat de abuz sexual şi defăimare împotriva jurnalistei E. Jean Carroll, relatează CNN, preluat de News.ro.
07:10
Președintele Nicușor Dan se vede cu liderii Coaliției, de la ora 10:00, la Palatul Cotroceni # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, discuţiile având loc în contextul tensiunilor dintre partide, pe proiectele de reformă privind pensiile magistraţilor, administraţie, dar şi majorarea salariului minim sau pachetul de relansare economică, propus de cei de la PSD. După publicarea motivării CCR pe proiectul pensiilor magistraţilor, liderii coaliţiei trebuie să decidă cum vor implementa criticile judecătorilor CCR şi dacă vor veni cu un nou proiect de lege, sau îl vor modifica pe cel respins.
07:10
Noaptea era DJ, ziua jefuia bănci și spitale. Un hacker care a furat milioane de dolari a dezvăluit cum a scăpat de FBI timp de 10 ani # Digi24.ro
Viacelsav Penciukov, cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Tank”, a fost pe lista FBI a celor mai căutați infractori din lume timp de 10 ani și a condus două bande de hackeri. În primul interviu oferit vreodată de Penciukov, acesta a dezvăluit cum funcționează bandele de infractori cibernetici și detalii până acum neștiute despre hackeri care nu au fost prinși, inclusiv liderul grupului Evil Corp din Rusia.
07:10
Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului Alianța Sarah Wagenknecht (BSW, stânga radicală), renunță la șefia formațiunii politice # Digi24.ro
Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului Alianța Sarah Wagenknecht (BSW, stânga radicală), renunță la șefia formațiunii politice
Acum 12 ore
01:40
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA. „Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre” # Digi24.ro
Donald Trump a publicat luni o proclamaţie în care anunţă că săptămâna care începe în SUA este una a „anticomunismului” şi în care el îi atacă în treacăt pe adversarii săi progresişti, informează AFP.
00:10
Marian Godină, supărat pe Administrația Prezidențială: a fost invitat de 1 Decembrie la Cotroceni, dar apoi i s-a spus că fără soție # Digi24.ro
Marian Godină s-a supărat pe Administrația Prezidențială după ce a fost invitat la ceremonia dedicată zilei de „1 Decembrie”. Polițistul și-a explicat mâhnirea într-o postare pe Facebook. El spune că, inițial, cel care l-a sunat i-a spus că poate veni și cu soția, și le-a cerut CNP-urile. A doua zi însă, Godină a fost sunat din nou și i s-a comunicat că invitația rămâne valabilă, dar să vină fără soție, pentru că „ e presiune mare” pe lista de invitați. „Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo”, scrie Godină pe Facebook. „I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi”, a continuat polițistul.
10 noiembrie 2025
23:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Statele Unite sunt aproape de a ajunge la un acord cu India, care ar extinde legăturile economice și de securitate între cele două țări, ar stimula exporturile de energie ale SUA și ar promova investițiile în sectoare cheie ale SUA, anunță Bloomberg.
23:40
Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a şase arbitri turci suspectaţi de implicare într-un vast scandal de pariuri, în momentul în care Federaţia Turcă de Fotbal îşi extinde ancheta la peste 1.000 de jucători, informează AFP.
23:30
Un nou partid politic francofon de extremă dreapta, numit după președintele SUA Donald Trump, este în curs de înființare în Belgia, în perioada premergătoare alegerilor federale și europene din 2029, potrivit presei locale.
23:20
Ana Birchall, după plângerea penală a CSM împotriva vicepremierului: Oana Gheorghiu poate depune plângere pentru inducere în eroare # Digi24.ro
Fostul ministrul al Justiţiei Ana Birchall afirmă, luni seară, că vicepremierul Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii, poate sesiza, la rândul ei, procurorii pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Birchall amintește că doar președintele poate încuviința urmărirea penală a unui ministru care nu e și membru al Parlamentului.
23:00
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după ce fostul său partener de afaceri a fugit din țară pentru a scăpa de arest # Digi24.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de energie nucleară al ţării Energocom va fi gestionat fără astfel de suspiciuni.
22:50
Ce spune Volodimir Zelenski despre apropiatul său, anchetat într-un dosar de corupţie la scară largă # Digi24.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de energie nucleară al ţării Energocom va fi gestionat fără astfel de suspiciuni.
22:50
Oana Țoiu, dupa adoptarea legii care face eludarea sancțiunilor împotriva Rusiei infracțiune gravă: „România se ține de cuvânt” # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte, luni seară, senatorilor care au adoptat – cu 110 voturi „pentru”, proiectul care stabileşte că încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT. „România se ţine de cuvânt”, a transmis ministrul, adăugând că acţiunea şi asumarea clară pot să asigure partenerii că nu suntem şovăielnici pe subiect.
22:30
Canada își pierde statutul de țară fără rujeolă. SUA sunt și ele aproape în aceeași situație # Digi24.ro
Canada și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă, a declarat luni Organizația Panamericană a Sănătății (Paho), după ce nu a reușit să stopeze o epidemie a virusului timp de 12 luni consecutive, scrie BBC News.
22:20
Atentatorul din Magdeburg recunoaște: „Eu am condus mașina”. Taleb A. este judecat pentru omorârea a 6 persoane și rănirea alto 338 # Digi24.ro
„Eu sunt cel care a condus mașina”, a declarat suspectul în prima zi a procesului său. În decembrie anul trecut, bărbatul a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni la un târg de Crăciun din Magdeburg.
22:00
Nicuşor Dan, despre susținerea IMM-urilor: „O singură schimbare fiscală presupune săptămâni de muncă şi costuri de zeci de mii de euro” # Digi24.ro
Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru întreprinderile mici şi mijlocii refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor, adaptarea sistemelor IT, instruirea contabililor, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan. Mesajul preşedintelui la a 33-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România a fost citit de consilierul prezidenţial Radu Burnete.
22:00
Bărbat împușcat de polițiști după ce a refuzat să se îndepărteze de fosta concubina care avea ordin de protecție împotriva sa # Digi24.ro
Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie. A refuzat şi s-a apropiat de agenţi cu un cuţit. Nu a renunţat la el nici când poliţiştii au tras focuri de armă în aer. Într-un final, a fost împuşcat în picior.
21:40
Expansiunea producătorilor auto din China sufocă mărcile europene. „Nu mai sunt lideri în costuri, sunt lideri în tehnologie” # Digi24.ro
Producătorii auto europeni pierd rapid cota de piață la nivel global, pe măsură ce rivalii chinezi intră într-o nouă fază de expansiune și inovare, a declarat șeful celui mai mare operator mondial de nave pentru transportul de mașini.
21:40
Premierul Croaţiei dezminte „poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria # Digi24.ro
Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni „poveştile false” ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare. Plenkovic s-a întrebat de ce „această poveste falsă pare să primească un fel de semi-aprobare din partea Statelor Unite”.
21:30
Fost judecător CEDO: Discursul politic este fundamentul unei democrații. Poate include termeni care „şochează sau deranjează” # Digi24.ro
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO, afirmă, luni seară, că jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice , iar exprimarea politică poate include termeni care „şochează, ofensează sau deranjează”. „Protecţia este maximă atunci când discursul vizează chestiuni de interes general, guvernanţă, transparenţă sau potenţiale conflicte de interese”, a transmis Iulia Motoc, adăugând că discursul care incită la ură rasială, discriminare, xenofobie nu se bucură de protecţie. Reacţia vine în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că a depus plângere penală împotriva icepremierului Oana Gheorghiu după declaraţiile referitoare la pensiile magistraţilor.
21:20
Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România: dezvăluiri despre rețeaua mercenarilor lui Horațiu Potra # Digi24.ro
Parcursul pe care l-ar fi avut mercenarii lui Horațiu Potra a presupus lupte în Africa, pregătire militară în Balcani și destabilizare în România, potrivit unei investigații făcute de jurnaliștii ucraineni. Conform acestora, sute de mercenari ar fi făcut jocurile serviciilor secrete rusești. Recruții erau pregătiți de război în tabere din Serbia sau Bosnia Herțegovina, iar apoi erau testați în luptele din Congo.
21:20
Raluca Turcan: Plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu e o acţiune de intimidare în afara rolului constituţional # Digi24.ro
Plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu este un fapt grav, o acţiune de intimidare în afara rolului constituţional al Consiliului Superior al Magistraturii, a afirmat deputatul PNL Raluca Turcan.
21:10
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale grele, decât să subvenționăm tractoare # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni că în opinia ei este mai important să se închidă iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să se cumpere tractoare 80% subvenţionate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.
