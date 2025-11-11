Scandal de corupţie în Ucraina. Președintele cere condamnări

16:10

Judecătorii de la Tribunalul Ilfov vor să fie aproape de centru, să aibă 40 de locuri de parcare, o cantină, un restaurant și un supermarket în apropiere. Știu exact de câte prize au nevoie - 232 de prize duble pentru calculatoare și 397 de prize electrice duble 220V tip Schuko cu conductor de împământare.