Mihai Barbu a demisionat de la șefia ARF, după ce DNA l-a plasat sub control judiciar. Este cercetat pentru folosirea influenţei pentru a obţine foloase necuvenite

19:00

Zece milioane de euro este suma pe care fostul senator PSD Marius Isăilă și oamenii lui i-ar fi oferit-o drept mită fostului comisar-șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, pentru a intermedia mita de un milion de euro, care urma să-i fie dată ministrului Apărării. Tot Berceanu ar fi urmat să se asigure că „afacerea […]