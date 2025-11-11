Tulcea: Dronă căzută azi-noapte în localitatea Grindu. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului | AUDIO
Europa FM, 11 noiembrie 2025 11:00
O dronă a căzut azi-noapte în Tulcea, după un atac rusesc în Ucraina, anunță Ministerul Apărării Naționale. Din cauza vremii nefavorabile nu au putut fi trimise în zonă aeronave din serviciul de luptă Poliție Aeriană. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale pe teritoriul României, iar autoritățile subliniază că toate măsurile au fost luate […]
• • •
Galați: Un bărbat a fost imobilizat prin împușcare de către polițiști, după ce aceștia l-au prins încălcând ordinul de protecție | AUDIO # Europa FM
S-au tras focuri de armă aseară, într-o localitate din județul Galați. Polițiștii au folosit armamentul din dotare, pentru a-l imobiliza pe un localnic care încălcase termenii ordinului de protecție. Bărbatul rănit a ajuns la spital. Aflați în patrulare, polițiștii din Ghidigeni l-au văzut pe bărbatul împotriva căruia emiseseră un ordin de protecție că se apropie […]
Președintele Nicușor Dan, după ce CSM a depus plângere penală pe numele Oanei Gheorghiu: „Reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate o opinie să constituie faptă penală” | AUDIO # Europa FM
Reacția președintelui Nicușor Dan după ce Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu. „Declarația acesteia a fost nefericită, iar reacția CSM-ului mult exagerată”, susține Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că nu va semna – dacă va exista – cererea de avizare a urmării penale. Nicușor Dan: „Nu […]
ONG-uri și personalități ale societății civile au semnat o scrisoare deschisă adresată magistraților și politicienilor: „Dacă nu reușim să construim o Românie cu justiție echitabilă, ne prăbușim cu toții în extremism” | AUDIO # Europa FM
Liderii coaliției de guvernare discută marți cu președintele Nicușor Dan despre pensiile magistraților. Șeful statului i-a invitat la Palatul Cotroceni. Discuțiile vin într-un context tensionat. Pe de o parte, partenerii aflați la putere nu au venit până acum cu o poziție comună pe această temă. Pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere […]
Mihai Barbu a demisionat de la șefia ARF, după ce DNA l-a plasat sub control judiciar. Este cercetat pentru folosirea influenţei pentru a obţine foloase necuvenite # Europa FM
Mihai Barbu a demisionat din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite, conform Agerpres. Mihai Barbu a fost audiat săptămâna trecută la DNA Iași, în calitate de preşedinte interimar al […]
Călin Georgescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1. Magistrații analizează excepțiile depuse de avocații fostului candidat la prezidențiale, în dosarul privind propaganda legionară | AUDIO # Europa FM
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1. Magistrații vor analiza excepțiile pe care avocații lui Călin Georgescu le-au ridicat în dosarul în care aceste e acuzat de propagandă legionară. La intrarea în sediul Judecătoriei Sectorului 1 din București, Călin Georgescu a fost întâmpinat de câțiva susținători […]
Ministrul Proiectelor Europene: România și-a asumat reforma pensiilor magistraților prin angajamentele din PNRR. Blocarea acestui proces tocmai de către magistrați ne costă 231 milioane de euro # Europa FM
România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin angajamentele din PNRR, iar blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi ne costă 231 milioane de euro, a afirmat, marţi, ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. România are termen limită data de 28 noiembrie pentru a îndeplini acest jalon, astfel încât să deblocheze cele 231 de milioane […]
Liviu Papadima, profesor universitar: Destul de mulți dintre absolvenții de studii superioare intră în sistemul de învățământ, însă se iau cu mâinile de cap când văd cum stau lucrurile | VIDEO # Europa FM
Liviu Papadima, profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea din București, a fost invitat la emisiunea „Academia Europa FM”, moderată de Marcel Bartic, unde a vorbit despre provocările pregătirii cadrelor didactice și despre importanța adaptării acestora la critică și eșec. Întrebat dacă studenții mai sunt interesați de meseria de profesor, Liviu Papadima a spus că, […]
SONDAJ: Cum votează românii în funcție de vârstă. 34% dintre persoanele sub 30 de ani ar vota AUR | AUDIO # Europa FM
AUR, SENS și USR sunt partidele pe care le-ar vota 64% dintre tinerii sub vârsta de 30 de ani, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Sunt datele celui mai recent sondaj realizat de INSCOP privind preferințele politice pe segmente de vârstă. Sondajul INSCOP arată că 34% dintre persoanele adulte sub 30 de ani […]
Liderii USR, mesaje de susținere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce CSM a depus o plângere penală pe numele acesteia. Dominic Fritz: „Libertatea de exprimare e sfântă” # Europa FM
Liderii USR și-au exprimat, luni, 10 noiembrie, public sprijinul pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce CSM a depus o plângere penală pe numele acesteia, acuzând-o de incitare la ură și violență. Plângerea a fost depusă ca urmare a declarațiilor prin care Gheorghiu a explicat că statul nu-și mai permite nivelul actual al pensiilor magistraților: 80% […]
Mită în schimbul muniției de tip rusesc. Octavian Berceanu, denunțător: Armanentul urma să fie importat din Kazahstan / În propunere, mie mi s-au oferit 10 milioane de euro | VIDEO # Europa FM
Zece milioane de euro este suma pe care fostul senator PSD Marius Isăilă și oamenii lui i-ar fi oferit-o drept mită fostului comisar-șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, pentru a intermedia mita de un milion de euro, care urma să-i fie dată ministrului Apărării. Tot Berceanu ar fi urmat să se asigure că „afacerea […]
Diana Buzoianu, despre reforma plajelor din România: Trebuie să existe și spații de recreere în care o persoană, dacă nu vrea să plătească un șezlong de 100 de lei, să poată să nu facă asta | AUDIO # Europa FM
Reforma plajelor din România: mai mult spațiu pentru familiile și turiștii care nu vor să plătească sute de lei pentru taxa pe șezlong, anunță ministra Mediului, Diana Buzoianu. După ce a descoperit mai multe nereguli la plajele din orașul Năvodari – printre care clădiri construite ilegal, care funcționau oricum, și plaje din proprietatea statului care […]
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: „Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai Guvernului” | AUDIO # Europa FM
O posibilă întâlnire pentru mâine, la Cotroceni, între partidele din Coaliție și președintele Nicușor Dan nu a fost confirmată oficial încă. Întrebat despre o astfel de discuție, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat să răspundă. În schimb, a acuzat, fără să numească, anumite persoane din Guvern că nu doresc decât să câștige capital politic pe […]
Mirel Rădoi nu va mai antrena Universitatea Craiova. Managerul sportiv al echipei vrea ca viitorul antrenor să fie străin | AUDIO # Europa FM
Antrenorul Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut de acționarul principal al clubului – Mihai Rotaru. Acesta spune că Rădoi și-a luat rămas bun de la jucători aseară. Nu a putut fi întors din drum, mai susține Rotaru.mirel Mihai Rotaru: „Am încercat pe toate căile să-l convingem pentru a rămâne […]
Poliția s-a sesizat în cazul doctorului Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală. Acesta a practicat psihoterapia fără să aibă atestat de la Colegiul Psihologilor | AUDIO # Europa FM
Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, practică profesia fără atestat. Așa reiese dintr-o investigație PressOne, care prezintă și poveștile unor foste cliente care îl acuză de hărțuire sexuală. Într-un răspuns pentru Europa FM, doctorul Cristian Andrei a declarat că va explica întreaga situație, în această seară, într-un live pe social media. […]
Ștefan Pălărie: Sunt întrunite toate condițiile pentru a depune un proiect nou pe reforma pensiilor. Oamenii vor să vadă că și magistrații sprijină țara în această perioadă dificilă | AUDIO # Europa FM
Un nou proiect de lege pentru tăierea pensiilor speciale ar trebui să fie depus cel târziu în această săptămână, anunță liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Declarațiile au fost făcute după ce, săptămâna trecută, Curtea Constituțională a explicat că Guvernul trebuia să obțină un aviz din partea CSM înainte de adoptare, motiv pentru care legea a […]
Dani Mocanu și fratele său, reținuți în Italia. Aceștia sunt condamnați la închisoare cu executare pentru tentativă de omor # Europa FM
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați luni, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. Cei doi au fost dați în urmărire generală, după ce polițiștii nu i-au găsit la domiciliu. Aceștia sunt condamnați la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), […]
Legea Nordis, discutată în ședința Camerei Deputaților. Votul final este programat pentru miercuri | AUDIO # Europa FM
Legea Nordis a fost dezbătută azi în Camera Deputaților. Este legea care limitează avansul imobiliar și prevede clar că banii nu pot fi folosiți de dezvoltatorii imobiliari decât pentru ridicarea construcției. Legea a fost pusă pe ordinea de zi de PNL, după ce PSD și AUR l-au chemat pe premierul Ilie Bolojan la explicații în […]
Președintele BBC și-a cerut scuze, într-o scrisoare adresată parlamentarilor britanici, pentru o „eroare de judecată” în editarea unui discurs al lui Donald Trump | AUDIO # Europa FM
Președintele BBC și-a cerut scuze pentru ceea ce a numit „eroarea de judecată” în editarea discursului președintelui american Donald Trump într-un documentar Panorama. Scuzele vin după demisia directorului BBC și a șefului departamentului de știri, pe fondul înmulțirii criticilor privind lipsa de imparțialitate a prestigiosului post britanic. Președintele BBC a declarat că postul a recunoscut […]
CSM a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză de incitare la ură și violență. Reacția vine după ce Gheorghiu a criticat pensiile speciale | AUDIO # Europa FM
Liderii Coaliției de guvernare discută mâine cu președintele Nicușor Dan despre proiectul pensiilor magistraților. Întâlnirea va avea loc la ora 10.00 la Palatul Cotroceni. Între timp, CSM a depus o plângere penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză de incitare la ură și violență după ce aceasta a explicat că statul nu-și […]
Marele premiu la loto 6 din 49, de 9,66 de milioane de euro, a fost câştigat ieri cu un bilet care a costat 12 lei, anunță Loteria Română. Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc şi al treilea câştig de categoria întâi obţinut în acest an la Loto 6 din 49. […]
Control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, dispus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă, în cazul tinerei ucise în Beciu # Europa FM
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Justiție a dispus luni, 10 noiembrie, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Verificările au loc ca urmare a cazului de femicid care a avut loc sâmbătă seară în comuna Beciu, județul Teleorman. Instanța locală este cea […]
Două loturi din A7, Autostrada Moldovei, ar urma să fie date în folosință până la final de 2025 | AUDIO # Europa FM
Două loturi importante din A7, Autostrada Moldovei, s-ar putea deschide până la sfârșitul anului, estimează drumarii. S-ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Focșani, chiar până la sfârșitul acestei luni. Iar până de Anul Nou, se va da în circulație și lotul Focșani-Adjud. Lotul 3, Pietroasele-Buzău, din A7, Autostrada Moldovei, de aproape […]
Stenograme. Mita de un milion de euro pe care voia fostul senator PSD Marius Isăilă să i-o dea ministrului Apărării: „Vă umplu de bani!” Cum reacționează Ionuț Moșteanu | AUDIO # Europa FM
„Astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fii nimic! Vă umplu de bani!”, sunt doar o parte din declarațiile lui Marius Isăilă, înregistrate de procurorii DNA în cazul mitei de un milion de euro oferită ministrului Apărării pentru „aranjarea” unei achiziții de armament. Fostul senator PSD voia ca Romtehnica să încheie un contract […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu, asupru criticat de magistrați după afirmațiile privind pensiile speciale ale acestoraVicepremierul Oana Gheorghiu, asupru criticat de magistrați după afirmațiile privind pensiile speciale ale acestora | AUDIO # Europa FM
Val de reacții din partea magistraților, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a criticat pensiile speciale ale procurorilor și judecătorilor. Alin Ene, reprezentantul judecătorilor în cadrul Consiliului Superioar al Magistraturii (CSM) consideră că Oana Gheorghiu și-ar fi început mandatul cu un atac public la independența justiției, deoarece prin opiniile sale ar minimaliza statutul judecătorului. Reprezentantul CSM […]
Argint pentru echipa masculină a României de scrimă la categoria sabie la Cupa Mondială de la Alger. Lotul național a înfruntat în finală formația Franței, însă echipa de la Paris a avut un avans de 7 puncte. Cei patru sportivi se întorc totuși în țară cu al doilea cel mai bun rezultat. Au trecut, până […]
Ești prostul satului dacă nu iei șpagă în România? Direcția Națională Anticorupție anchetează un fost senator PSD în cazul unui trafic de influență pentru cumpărarea unor arme de către statul român. Fostul politician ar fi intenționat să dea mită ministrului apărării printr-un intermediar ca să aranjeze un contract MApN. Gândul și Știri pe surse publică […]
Tiberiu Barstan este noul șef al filialei AUR din Hunedoara. Acesta s-a remarcat în martie, când a participat la asaltul violent asupra Biroului Electoral Central | AUDIO # Europa FM
Filiala din Hunedoara a partidului AUR are șef nou. Tiberiu Barstan s-a remarcat după ce, în martie, a participat la asaltul violent asupra Biroului Electoral Central. El a fost audiat atunci la Parchet, dar nu s-a luat nicio măsură în cazul său. Deputatul AUR, Tiberiu Barstan, a fost ales președinte al organizației județene AUR Hunedoara, […]
Militari din 10 state aliate participă la exercițiile NATO din România. Ministrul Apărării: Sunt acolo peste 5.000 de soldați. Este cel mai mare exercițiu de anul acesta | AUDIO # Europa FM
Exerciții NATO în România. Antrenamentele au loc în mai multe poligoane din țară, printre care Sântimbru (județul Alba), Cincu (județul Brașov) și Sibiu. Militari din 10 state aliate participă, timp de cinci zile, la simularea activării Articolului 5 al Tratatului Alianței, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac împotriva unui stat membru NATO. Ministrul […]
Tinerii care nu urmează o formă de învățământ ar putea primi, timp de doi ani, o primă lunară din partea statului dacă se angajează, prevede un proiect al Ministerului Muncii, lansat în dezbatere publică | AUDIO # Europa FM
Tinerii fără ocupație vor primi, timp de doi ani, o primă lunară din partea statului dacă se angajează. Este vorba despre 1.000 de lei pe lună în primul an și 1.250 de lei, în al doilea an de la angajare. Măsura apare într-un proiect al Ministerului Muncii, lansat în dezbatere publică. Prin acest proiect, statul […]
Poliția Română face verificări la sediul IPJ Teleorman privind modul în care polițiștii au gestionat cazul Mihaelei, tânăra ucisă de fostul soț # Europa FM
Poliția Română face, luni dimineață, verificări la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, în legătură cu modul în care a fost gestionat cazul Mihaelei, tânăra mamă de 25 de ani care a fost ucisă de fostul său soț, pe o strada din comuna Beciu. Femeia avea ordin de protecție împotriva bărbatului, care o răpise și […]
Statele Unite ar urma să pună capăt blocajului guvernamental după 40 de zile. Ce decizie a luat Senatul american | AUDIO # Europa FM
Blocajul guvernamental din Statele Unite – aproape de final. Senatul american a făcut un pas spre adoptarea unei măsuri care ar putea pune capăt așa numitului shut down care a atins deja o durată record, de 40 de zile. În acest timp, milioane de angajaţi ai guvernului federal au rămas fără salarii, au fost îngheţate […]
Belgia: Trei drone au fost observate duminică deasupra unei centrale nucleare, în apropiere de Anvers. Marea Britanie a trimis sprijin militar # Europa FM
Trei drone au fost din nou observate, duminică, deasupra infrastructurii critice din Belgia, de data aceasta deasupra unei centrale nucleare aflate în apropiere de Anvers, relatează luni agenția de presă germană (DPA), potrivit Agerpres. Pe lângă Franța și Germania, ieri s-a alăturat și Marea Britanie în a oferi sprijin militar Belgiei, pentru a se apăra […]
Poliția Română: Toate cazurile de violență domestică vor fi monitorizate zilnic. Vor fi analizate și măsurile luate în aceste situații, la nivel național | AUDIO # Europa FM
După cazul femeii din Teleorman, ucise cu cuțitul de fostul soț, șeful Poliției Române a cerut să fie inventariate toate cazurile de violență domestică la nivel național pentru a avea o imagine clară a intervențiilor poliției în astfel de situații. Bărbatul din Teleorman care și-a ucis soția fusese reclamat și pentru viol, dar era în […]
Teleorman. O tânără de 25 de ani a fost înjunghiată de soțul ei în plină stradă în fața copilulului lor de 3 ani. Bărbatul a fost acuzat că a răpit-o și violat-o, dar a fost lăsat în libertate | AUDIO # Europa FM
Încă o femeie a fost ucisă în plină stradă de soțul ei, de care se separase în urmă cu câteva luni. S-a întâmplat în comuna Beciu, județul Teleorman. Femeia, în vârstă de 25 de ani, se afla împreună cu fiul său de trei ani pe o stradă din comună atunci când fostul său soț, a […]
Vânătorul de mine marine „Căpitan Constantin Dumitrescu” a ajuns în portul Constanța | AUDIO # Europa FM
Vânătorul de mine marine „Căpitan Constantin Dumitrescu”, achiziționat de la Marina Regală Română, a ajuns în portul Constanța. Prima navă de luptă împotriva minelor a intrat de anul trecut în misiune în apele Mării Negre. Statul român le-a cumpărat cu suma totală de 150 milioane de euro. Vânătorul de mine 271 a plecat din Scoția […]
Paul Ciprian Pintea, senator neafiliat, prins din nou la volan fără permis. Polițiștii l-au urmărit în trafic pentru că senatorul a refuzat să oprească la controlul de rutină | AUDIO # Europa FM
Un nou dosar penal pentru Paul Ciprian Pintea, senator neafiliat, intrat în Parlamentul României pe listele POT. Acesta a fost prins azi noapte conducând deși are permisul suspendat. Polițiștii au fost nevoiți să-l urmărească în trafic pentru că senatorul a refuzat să oprească la controlul de rutină, ne-a declarat purtătorul de cuvânt IPJ Sălaj, Diana […]
Cum a fost la Congresul PSD. Delegați din toată țara au venit să voteze singurul candidat la șefia partidului. „Se mai întâmplă”, spune un delegat despre a-l fi avut doar pe Sorin Grindeanu candidat | AUDIO # Europa FM
Romexpo București. 3500 de delegați din toată țara au venit vineri să își voteze noul lider PSD. Singurul candidat, Sorin Grindeanu, va face echipa cu cinci prim-vicepresedinți și 15 vicepreședinți. Reporter: „Este normal să fie un singur candidat la șefie?” / Delegat PSD: „Se mai întâmplă” Delegații au ajuns încă de la ora 09:00 la […]
Arad: A fost pus în funcțiune cel mai modern aparat de determinare a drogurilor din organism din vestul țării | AUDIO # Europa FM
Cel mai modern aparat de determinare a drogurilor din organism din vestul României a fost pus în funcțiune, vineri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Arad. Până la achiziţionarea acestui echipament, analizele probelor erau făcute la Timişoara. Autorităţile din Arad au trimis anul trecut 193 de probe la Timişoara pentru a fi prelucrate, după ce testele din […]
Sorin Grindeanu, ales președintele al PSD. El a lăudat mandatele foștilor șefi ai partidului și susține că „liberalii, progresiștii sau auriștii se pot lăuda cu nimic” | AUDIO # Europa FM
Congres cu multă agitație în București. Sorin Grindeanu a fost numit oficial noul președinte al PSD. De altfel, el a fost singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului. La evenimentul de vineri al social-democraților au participat peste 3.000 de delegați din toată țara. Congresul a început cu o baie de mulțime pentru Sorin Grindeanu, […]
APIA lansează invitația la a III-a ediție a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile # Europa FM
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță organizarea celei de-a III a ediții a Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile, eveniment-reper pentru industria auto și ecosistemul de mobilitate din România, ce va avea loc pe 18 noiembrie, la Crowne Plaza București. Împreună, redefinim traseul mobilității din România Mobilitatea sustenabilă nu mai este […]
APIA se alătură inițiativei internaționale pentru diversificarea combustibililor sustenabili, intorducând România în dialogul global pe această temă de maximă importanță pentru epoca post 2035 # Europa FM
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță oficial aderarea la Declarația comună ANFAVEA–JAMA – „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity” – un apel internațional pentru o tranziție deschisă tehnologic și extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea […]
Ilfov: Patru oameni au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren în zona comunei Vidra # Europa FM
Patru oameni și-au pierdut viața vineri, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren. O altă persoană a supraviețuit și este conștientă, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov. Tragedia a avut loc vineri după-amiază, în satul Crețești, comuna Vidra, la o trecere de cale ferată semnalizată, situată între halta […]
De ce a declarat CCR neconstituțională Legea pensiilor magistraților. Patru judecători au avut opinie separată | AUDIO # Europa FM
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile speciale ale magistraților. În favoarea admiterii sesizării depuse de șefa ÎCCJ Lia Savonea au votat cinci judecători – propuși de PSD și de Klaus Iohannis. Unul dintre ei, Gheorghe Stan, a fost de acord cu decizia, dar cu o completare (opinie concurentă). Alți patru […]
Lia Olguța Vasilescu: „PSD va trebui să decidă. Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși doar în geam atunci când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare” | AUDIO # Europa FM
Social-democrații spun că nu vor accepta ca părerile lor să nu mai fie ascultate în Coaliția de guvernare, atrage atenția Lia Olguța Vasilescu. Primarul Craiovei nu va mai face parte din echipa de conducere a noului președinte Sorin Grindeanu. Lia Olguța Vasilescu conduce însă Asociația Municipiilor din România, deci are un cuvânt greu de spus […]
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Europa FM
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu reducere de 30%, valabile 3 luni, între 8 noiembrie 2025 și 7 februarie 2026. Relaxing Friday oferă vouchere […]
Institutul Naţional al Patrimoniului ar putea fi desființat și comasat cu Ministerul Culturii. Angajații nu au fost anunțați în prealabil: „Totul a culminat săptămâna”. Cum ar afecta decizia funcționarea INP | AUDIO # Europa FM
Institutul Naţional al Patrimoniului ar putea fi desființat și comasat în Ministerul Culturii. Instituția asigură protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural. Angajații nu au fost anunțați în prealabil, a declarat pentru EUROPA FM Bogdan Sandric, coordonatorul Direcției Patrimoniului Digital. Bogdan Sandric, coordonatorul Direcției Patrimoniului Digital: „Imposibil să faci o desființare de azi pe mâine” „Nu […]
Sicriul ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, este adus în țară. Rămășițele sale pământești vor fi depuse, duminică, la Palatul Cotroceni | AUDIO # Europa FM
La 168 de ani de la trecerea sa în neființă, rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, sunt aduse în această seară, la ora 20:30, la București, cu o cursă Tarom, anunță Jandarmeria Română. Duminică, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica va fi depus în Sala Unirii a […]
Reacția Liberty, după perchezițiile la șefii Combinatului Galați, acuzați de evaziune fiscală: „Respingem ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale” | AUDIO # Europa FM
Procurorii de la Parchetul General, însoțiți de polițiști, efectuează astăzi percheziții la sediul social al combinatului Liberty Galați și la domiciliile unor membri ai Consiliului de Administrație al societății. Aceștia sunt suspectați de delapidarea unor fonduri guvernamentale, cu implicarea companiei rusești Gazprom, și de evaziune fiscală în valoare de 300 de milioane de euro. Potrivit […]
Marile magazine au dat astăzi startul ofertelor de Black Friday. Cât au cheltuit românii în primele ore ale zilei | AUDIO # Europa FM
Vânătoarea reducerilor de Black Friday: În primele ore ale acestei zilei, o platformă de procesare plăți susține că s-au făcut cumpărături pe mai multe platforme în valoarea de 429 de milioane de lei. Marile magazine au dat astăzi startul ofertelor de Black Friday. O platformă care procesează plățile susține că, până la ora 09:12, au […]
