Frații Dedeman ar putea prelua Carrefour. Lista posibililor cumpărători
Cotidianul de Hunedoara, 11 noiembrie 2025 11:00
Carrefour operează 458 de magazine pe teritoriul României. Acestea au generat venituri de peste două miliarde de euro în primele nouă luni ale anului. Mai multe grupuri încearcă să preia magazinele, conform Profit.ro. The post Frații Dedeman ar putea prelua Carrefour. Lista posibililor cumpărători appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
11:20
A încetat din viață Louis Schweitzer, omul din spatele parteneriatului cu Dacia # Cotidianul de Hunedoara
Louis Schweitzer a fost liderul Renault în anii ’90 și începutul anilor 2000, perioadă în care a facilitat colaborarea cu Dacia și a susținut lansarea unor modele auto importante. Moartea sa reprezintă o pierdere marcantă pentru industria auto, mai ales în România, unde impactul său se resimte și astăzi. The post A încetat din viață Louis Schweitzer, omul din spatele parteneriatului cu Dacia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
11:10
Fiecare astfel de rezultat spune, în locul nostru, „vrednic(a) este”. Asa sa ne - și să vă ajute la Guvernare - divinitatea. Dar poate o ajutam si noi, înainte să fie prea tarziu pentru actualii, The post Vrednic(a) este: îndreptar de criză pentru Executiv appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Doi bărbați au atacat Postul de Poliție Oprișor, Mehedinți. Cei doi au fost reținuți pentru ultraj și distrugere. The post Polițiști atacați în propriul sediu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:00
Carrefour operează 458 de magazine pe teritoriul României. Acestea au generat venituri de peste două miliarde de euro în primele nouă luni ale anului. Mai multe grupuri încearcă să preia magazinele, conform Profit.ro. The post Frații Dedeman ar putea prelua Carrefour. Lista posibililor cumpărători appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:50
„Femeile și bărbații se raportează diferit la partidele politice, ceea ce sugerează valori și priorități sociale diferite” The post SONDAJ AUR, preferat și de femei și de bărbați. Cum stau PSD și PNL appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Alina Bica, fosta șefă DIICOT, susține că Serviciului Român de Informații a construit dosare împotriva ei, fiind arestată și condamnată pe nedrept. The post Bica dă vina pe Servicii appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Serviciul secret al Rusiei spun că ar fi dejucat o operațiune a ucrainienilor. Nu oferă dovezi pentru acuzații. The post Presa rusă: Aeroportul Kogălniceanu, vizat de o operațiune de deturnare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:20
Mihai Barbu este cercetat de DNA pentru fapte de corupție și presiuni asupra unor oficiali, iar plecarea lui vine după suspendarea din PNL și presiunile coaliției de guvernare din ultimele zile. The post Cade primul cap în scandalul de corupție de la Vaslui appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Meta a anunțat că plugin-urile Facebook Like și Share, pe care le găsești pe multe site-uri pentru a da like sau share rapid, vor înceta să mai funcționeze din februarie 2026. Aceste butoane au fost folosite încă din 2010 pentru a ajuta site-urile să crească comunitățile și pentru a face reclame mai bine direcționate. În timp, însă, interesul pentru ele a scăzut, așa că Meta va opri funcționarea lor automat, fără să fie nevoie să faci ceva. Dacă vrei, poți elimina manual codul acestor plugin-uri de pe site-ul tău. The post Facebook spune „la revedere” butoanelor Like și Share pe site-uri appeared first on Cotidianul RO.
10:00
„Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție.” The post Grindeanu o reevaluează pe Oana Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Flacăra a fost observată sub capota aeronavei, când avionul a fost cuplat la grupul de alimentare electrică. Pilotul aeronavei a decis declanșarea unei ieșiri de urgență cu tobogan. The post Flăcără sub un avion de pe Aeroportul Băneasa appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Călin Georgescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1, unde instanța decide dacă va fi judecat pentru propagandă legionară. The post Călin Georgescu, de la instanță la poliție appeared first on Cotidianul RO.
09:30
De ce are nevoie Nicușor Dan de useristul Drulă la Primărie? Pentru a acoperi pagubele rezultate din procesele pierdute și din cheltuielile cu casele de avocatură angajate să-i apere pozițiile, The post Nicușor împinge un succesor appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Primarul Sectorului 6 spune că suma pe care i-o cer dezvoltatorii este un record pentru procesele intentate de aceștia față de administrații publice. The post Un dezvoltator imobiliar ar cere daune record de la Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Kelemen Hunor: Pe mine m-au ciuruit! Pensiile magistraților sunt la mâna CSM – INTERVIU VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a dezvăluit într-un interviu pentru Cotidianul, ce discuții sunt în coaliție privind pensiile speciale ale magistraților. Ce e negociabil și ce nu? The post Kelemen Hunor: Pe mine m-au ciuruit! Pensiile magistraților sunt la mâna CSM – INTERVIU VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat dezvăluirile NABU privind o schemă de corupţie la scară largă în sectorul energetic al Ucrainei, afirmând că toate persoanele implicate în astfel de scheme trebuie să suporte consecinţe legale clare, relatează Ukrinform. The post Scandal de corupţie în Ucraina. Președintele cere condamnări appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu. Declaraţia acesteia referitoare la pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM care a sesizat Parchetul a fost exagerată. A spus președintele Nicușor Dan The post Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
08:30
O dronă lansată de Federația Rusă în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a căzut luni noapte pe teritoriul României, în zona localității Grindu, județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale confirmă că echipe de militari s-au deplasat la fața locului, unde au descoperit fragmente ale aparatului. The post Alertă în judeţul Tulcea. O dronă rusească a căzut pe teritoriul României appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Kremlinul a insistat luni că ministrul de externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomaţiei ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta, informează EFE. The post Kremlinul dezminte schimbarea de la Externe appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Hannibal Gaddafi, cel mai tânăr fiu al defunctului lider libian Muammar Gaddafi, a fost eliberat luni după aproape un deceniu de detenţie fără proces în Liban, unde a fost învinovăţit pentru dispariţia unui cleric musulman şiit, a anunţat agenţia naţională de presă libaneză, preluată de Reuters, transmite News.ro. The post Libanul l-a eliberat pe Hannibal, fiul fostului lider appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Prinţul de Wales a povestit într-un interviu cum au abordat el şi soţia sa Kate discuţia cu copiii lor despre momentele dificile cu care s-au confruntat în ultimii doi ani, cum ar fi diagnosticul de cancer al mamei lor şi al bunicului lor, regele Charles, relatează BBC. The post Prințul William, sincer despre diagnosticul mamei și copiii săi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:10
Papa Leon îi primește pe actorii de la Hollywood la Vatican, în acest weekend # Cotidianul de Hunedoara
Un eveniment neobișnuit va avea loc în acest weekend la Vatican: Papa Leon al XIV-lea va sta față în față cu actori și regizori celebri de la Hollywood. Printre invitați se numără Cate Blanchett, Chris Pine, Spike Lee și George Miller, iar scopul întâlnirii este de a arăta cum arta poate deveni un pod între spiritualitate și societatea modernă. The post Papa Leon îi primește pe actorii de la Hollywood la Vatican, în acest weekend appeared first on Cotidianul RO.
07:00
România intră într-o perioadă cu vreme extrem de schimbătoare, avertizează meteorologii # Cotidianul de Hunedoara
România intră într-o perioadă cu vreme extrem de schimbătoare, avertizează meteorologii. După câteva zile mai blânde, cu temperaturi plăcute pentru luna noiembrie, frigul și ploile vor reveni treptat în aproape toată țara. The post România intră într-o perioadă cu vreme extrem de schimbătoare, avertizează meteorologii appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Schemele românilor cu PET-uri și garanția de 50 de bani se lasă cu dosare penale. Ministrul Mediului s-a prins cum se fraudează sistemul Returo SGR # Cotidianul de Hunedoara
După scandalurile și controversele din jurul sistemului RetuRo, Ministrul Mediului anunță intervenții decisive pentru a elimina fraudele și a restabili încrederea publicului. The post Schemele românilor cu PET-uri și garanția de 50 de bani se lasă cu dosare penale. Ministrul Mediului s-a prins cum se fraudează sistemul Returo SGR appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Pensiile speciale, tăiate acum sau niciodată. Timpul se scurge, la fel și banii europeni # Cotidianul de Hunedoara
Pensiile speciale revin în centrul atenției Coaliției, pe fondul presiunii termenului-limită din PNRR. Premierul Bolojan pare dispus la concesii. Miza este uriașă, 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. The post Pensiile speciale, tăiate acum sau niciodată. Timpul se scurge, la fel și banii europeni appeared first on Cotidianul RO.
05:50
INTERVIU Emil Constantinescu. Cinci povești memorabile trăite de Corneliu Coposu. Regele Mihai, Ion Iliescu și torționarul de pe trecerea de pietoni # Cotidianul de Hunedoara
La 30 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, fostul președinte Emil Constantinescu rememorează, într-un interviu pentru Cotidianul, câteva episoade crude pe care fostul lider țărănist le-a trăit după Revoluție. The post INTERVIU Emil Constantinescu. Cinci povești memorabile trăite de Corneliu Coposu. Regele Mihai, Ion Iliescu și torționarul de pe trecerea de pietoni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:30
Ciolacu a revenit pe TikTok: Ce mai faceți? Eu nu mai sunt șef la Ciuma Roșie # Cotidianul de Hunedoara
Ciolacu spune pe TikTok că nu mai este șef la Ciuma Roșie și recunoaște că n-a mai intrat pe TikTok din cauză că-și pierduse parola. The post Ciolacu a revenit pe TikTok: Ce mai faceți? Eu nu mai sunt șef la Ciuma Roșie appeared first on Cotidianul RO.
21:20
START Cel mai mare festival de film românesc din SUA. România luptă pentru Premiile Oscar 2026, ce film bun avem # Cotidianul de Hunedoara
Cinematografia autohtonă va fi prezentă la cel mai mare festival de film românesc din SUA, cu premiere, invitați de top și producția trimisă la Oscar. The post START Cel mai mare festival de film românesc din SUA. România luptă pentru Premiile Oscar 2026, ce film bun avem appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Fost judecător CEDO intervine in scandalul Gheorghiu-CSM. Limitele declarațiilor politice # Cotidianul de Hunedoara
Iulia Motoc, fost judecător CEDO și CCR, rupe tăcerea și comentează public cazul vicepremierului Oana Gheorghiu, vizată de o plângere penală depusă de CSM pentru incitare la ură și violență. The post Fost judecător CEDO intervine in scandalul Gheorghiu-CSM. Limitele declarațiilor politice appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Unul dintre liderii poliției din Pitești este cercetat pentru aderarea la un grup infracțional. El ar fi înlesnit activitatea unui grup care făcea camătă și organiza jocuri de noroc fără autorizație. The post Al doilea om din Poliția municipiului Pitești ar fi protejat cămătari appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Fostul președinte Emil Constantinescu, gazetarul Cristian Tudor Popescu și Ion-Andrei Gherasim, fost parlamentar PNȚCD, oferă mărturii emoționante despre Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moartea Seniorului. The post 30 de ani fără Senior appeared first on Cotidianul RO.
19:50
„Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale” The post UPDATE USR, scut în jurul Oanei Gheorghiu. CSM i-a făcut plângere penală appeared first on Cotidianul RO.
19:50
ANAF pune sub banii care se fac din nunți și botezuri în toată țara. Anunț oficial de la Fiscul românesc, pe final de an! The post ANAF, controale la nunți și botezuri. Fiscul merge la 80 de adrese appeared first on Cotidianul RO.
19:30
România, copilul sărac al Europei cu facturi de lux la energie. Întrecem țări cu salariul minim de 1.500 euro # Cotidianul de Hunedoara
România ocupă locul 21 în lume la prețurile energiei electrice, având costuri de 70 de ori mai mari decât în Iran. The post România, copilul sărac al Europei cu facturi de lux la energie. Întrecem țări cu salariul minim de 1.500 euro appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Nicușor Dan, spovedanie în fața patronilor români: Da, avem birocrație și Codul fiscal se schimbă prea des # Cotidianul de Hunedoara
La Topul Național al Firmelor Private, Președintele României a felicitat antreprenorii și a subliniat că sectorul privat este cheia unei economii mai competitive. Cu provocări majore precum birocrația și lipsa de predictibilitate fiscală, statul trebuie să colaboreze mai strâns cu IMM-urile pentru a crea un cadru favorabil dezvoltării. The post Nicușor Dan, spovedanie în fața patronilor români: Da, avem birocrație și Codul fiscal se schimbă prea des appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Bugetarii care nu se mai pot angaja la privat în orice condiții. 12 luni de pauză, riscă și amenzi # Cotidianul de Hunedoara
Senatul a adoptat un proiect de lege care impune restricții clare pentru demnitari și funcționari publici, inclusiv o perioadă de reflecție de 12 luni înainte și după ocuparea funcțiilor publice. Persoanele vizate nu vor putea lua decizii sau încheia contracte cu entități private legate de activitatea lor publică și vor trebui să obțină aviz pentru a lucra în sectorul privat. The post Bugetarii care nu se mai pot angaja la privat în orice condiții. 12 luni de pauză, riscă și amenzi appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Ei nu vor fi șomeri! Ce își învață copiii CEO-ul Amazon Web Services, ca să nu fie înlocuiți la job de AI # Cotidianul de Hunedoara
Într-o eră în care tehnologia avansează rapid, un lider important din industria tech ne oferă câteva lecții despre ce trebuie să învețe viitoarele generații. Descoperă ce abilități sunt esențiale pentru a naviga cu succes într-o piață a muncii tot mai influențată de Inteligența Artificială. The post Ei nu vor fi șomeri! Ce își învață copiii CEO-ul Amazon Web Services, ca să nu fie înlocuiți la job de AI appeared first on Cotidianul RO.
18:10
SURSE Bolojan cedează. Tranziție mai lungă pentru pensionarea magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan ar fi acceptat tranziția de 15 ani pentru pensionarea magistraților, față de 10 ani cât este acum. Proiectul pensiilor speciale ale magistraților este încă blocat în coaliție. The post SURSE Bolojan cedează. Tranziție mai lungă pentru pensionarea magistraților appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Nu toți cei aleși prim-vicepreședinți au performat electoral, dar e respectată geografia politică în noua conducere a PSD. The post ANALIZĂ Ce voturi au spate noii grei ai PSD appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Bolojan trimite tinerii la muncă. Să-i convingă, le dă mii de lei pe lună de la stat # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind șomajul și ocuparea forței de muncă. Printre propuneri se numără prime de stabilitate pentru tinerii la primul loc de muncă, subvenții pentru mamele cu cel puțin trei copii și sprijin pentru victimele violenței domestice și traficului de persoane. The post Bolojan trimite tinerii la muncă. Să-i convingă, le dă mii de lei pe lună de la stat appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Președintele american amenință gigantul media britanic cu acțiuni în instanță The post Trump vrea să dea BBC în judecată appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Mii de angajați din bănci, puși pe liber înainte de sărbători? Șomaj la un gigant bancar pe val # Cotidianul de Hunedoara
Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci face dezvăluiri importante despre un posibil val de concedieri din cadrul unui gigant bancar românesc. The post Mii de angajați din bănci, puși pe liber înainte de sărbători? Șomaj la un gigant bancar pe val appeared first on Cotidianul RO.
18:00
SURSE Bolojan cedează. Tranziție de 15 ani pentru pensionarea magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan ar fi acceptat tranziția de 15 ani pentru pensionarea magistraților, fațăd e 10 ani cât este acum. Proiectul pensiilor speciale ale magistraților este încă blocat în coaliție. The post SURSE Bolojan cedează. Tranziție de 15 ani pentru pensionarea magistraților appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Oana Gheorghiu s-a ales cu plângere penală pentru incitare la violență, ură și discriminare # Cotidianul de Hunedoara
„Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale” The post Oana Gheorghiu s-a ales cu plângere penală pentru incitare la violență, ură și discriminare appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Prima reacție din partea membrilor familiei compozitorului Horia Moculescu, la aproape o săptămână de la internare. The post Horia Moculescu, în continuare în stare gravă. Ce spune fiica sa appeared first on Cotidianul RO.
17:40
După o perioadă lungă în care a fost amânat, proiectul de lege Nordis, a ajuns la dezbateri, în Camera Deputaților. Actul normativ s-a născut în urma scandalului țepelor imobiliare, în care a fost implicată fosta șefă a Comisiei Juridice de la PSD, Laura Vicol. The post Legea Nordis împotriva rechinilor imobiliari, la vot final. Cine tremură appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Statele Unite felicită Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru măsurile pe care le-au luat pentru a-și consolida securitatea energetică. The post America salută țările sud-est europene appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Luna decembrie, statistic vorbind, este luna în care ar putea apărea primele episoade de viscol, chiar dacă în ultimele ierni acest lucru nu s-a întâmplat The post Cum va fi vremea în noiembrie. Când apar primele ninsori appeared first on Cotidianul RO.
17:20
După apariția interviului de la B1TV, Simion Hăncescu, președintele FSLI, a precizat printr-un comunicat: „Domnul avocat, din motive pe care nu le cunoaștem, induce în eroare opinia publică, prin incompleta lecturare a legislației aplicabile în domeniul dialogului social. Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la […] The post FSLI contrazice un avocat: Profesorii pot face grevă! appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Operațiunea Jupiter. Infractorii au rămas fără bunuri în valoare de 100 milioane de lei # Cotidianul de Hunedoara
Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) a raportat indisponibilizarea unor bunuri și a unor sume de bani care însumează aproape 100 de milioane de lei The post Operațiunea Jupiter. Infractorii au rămas fără bunuri în valoare de 100 milioane de lei appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.